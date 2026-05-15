Aaj ka Makar Rashifal 15 May 2026: ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 08.32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 08.15 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात भरणी नक्षत्र प्रभावी होगा. मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चंद्रमा आज आपके 4थे भाव में विराजमान हैं, जिससे सुख-सुविधाओं में कमी और मानसिक तनाव का अनुभव हो सकता है. ग्रह गोचर विपरीत होने के कारण आज आपको हर कदम फूँक-फूँक कर रखने की सलाह दी जाती है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08.15 से 10.15 और दोपहर 01.15 से 02.15 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 10.30 से 12.00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज यात्रा के दौरान सावधानी बरतें.

व्यापार और व्यवसाय (Business)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन संघर्षपूर्ण रहने वाला है. बिजनेसमैन को आज मार्केट में अपनी ही टीम और विपक्षी पार्टी के असहयोग का सामना करना पड़ सकता है. बिजनेस ऑपरेशंस और मार्केट की डिमांड के बीच संतुलन बिठाना आज आपके लिए पहाड़ जैसा मुश्किल काम साबित होगा. ग्रह गोचर प्रतिकूल होने के कारण पुराने कर्ज का ब्याज बढ़ने से कैश फ्लो पूरी तरह बिगड़ सकता है और बैंक के अधिकारी आपके प्रति सख्त रवैया अपना सकते हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र पर आज स्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं दिख रही हैं. वर्कप्लेस पर को-वर्कर और सीनियर आपके काम में जानबूझकर बाधा डाल सकते हैं और सहयोग करने से पूरी तरह मना कर सकते हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण रहेगा. आज आपको महसूस होगा कि न्यू टेक्नोलॉजी का ज्ञान न होना आपकी प्रगति में बड़ी रुकावट बन रहा है और आप स्वयं को दूसरों से काफी पीछे पाएंगे. ऑफिस में अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें; किसी से भी अपने दिल की बात साझा करने से बचें वरना उसे आपके विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज मानसिक चिंता बनी रह सकती है. चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से घर की किसी महिला (माता या पत्नी) की सेहत अचानक खराब हो सकती है, जिससे भागदौड़ बढ़ेगी. परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल की कमी महसूस हो सकती है. धैर्य से काम लें और अपनों की भावनाओं का सम्मान करें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन परीक्षा जैसा है. आपकी कड़ी मेहनत के बावजूद मॉक टेस्ट (Mock Test) के परिणाम निराशाजनक रह सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है. मन में पढ़ाई छोड़ने या दिशा बदलने जैसे नकारात्मक विचार आ सकते हैं, लेकिन याद रखें कि यह केवल एक अस्थायी दौर है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज सावधानी अनिवार्य है. आपका पाचन तंत्र काफी कमजोर रहेगा, जिसके कारण पेट में गैस, एसिडिटी और मरोड़ जैसी समस्याएं दिन भर परेशान कर सकती हैं. खान-पान पर विशेष ध्यान दें और बाहर के भोजन से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें.

वित्त और निवेश (Finance)

आर्थिक स्थिति आज थोड़ी नाजुक रह सकती है. पुराने कर्जों का बोझ और ब्याज की चिंता आपको परेशान करेगी. आज किसी भी प्रकार का नया निवेश न करें और न ही किसी को उधार दें. खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखने की जरूरत है, ताकि भविष्य में वित्तीय संकट से बचा जा सके.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)

भाग्यशाली अंक: 3

अनलक्की अंक: 6

आज का विशेष उपाय: भगवान शिव को अक्षत (चावल) अर्पित करें और ॐ नमः शिवाय का जाप करें. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें कोई सफेद वस्तु उपहार में दें. चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा.

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