हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 15 May 2026: मीन राशि कॉम्पिटिशन में जीत के लिए पूर्व दिशा की यात्रा होगी मंगलकारी, पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी

Aaj ka Meen Rashifal 15 May 2026: मीन राशि कॉम्पिटिशन में जीत के लिए पूर्व दिशा की यात्रा होगी मंगलकारी, पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी

Pisces Horoscope 15 May 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है? जानिए मीन राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 15 May 2026 03:55 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Meen Rashifal 15 May 2026: ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 08:32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 08:15 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात भरणी नक्षत्र प्रभावी होगा. मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन संचय और नई शुरुआत का है. चंद्रमा आज आपके 2nd हाउस (धन भाव) में विराजमान हैं, जो पैसो की लेन-देन में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं. आज आयुष्मान, लक्ष्मी, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए विजयकारी रहेगा.

व्यापार और व्यवसाय (Business)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन खुशियों की लहर लेकर आया है. बिजनेस में काफी दिनों से चली आ रही मंदी आज पूरी तरह समाप्त होगी और आपके संस्थान पर नए ग्राहकों (New Customers) की भीड़ लगेगी. आयुष्मान, लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से विदेशी व्यापार (Foreign Trade) में आ रही कागजी कार्रवाई की बाधाएं आज आसानी से दूर हो जाएंगी, जिससे आपके काम में तेजी आएगी. बाजार में आपकी धाक जमेगी और फंसा हुआ धन वापस मिलने के योग हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र पर आज आपका प्रदर्शन काबिल-ए-तारीफ रहेगा. एम्प्लॉयड पर्सन का अपनी टीम के साथ तालमेल इतना सटीक रहेगा कि आज का सबसे मुश्किल टारगेट भी आप समय से पहले पूरा कर लेंगे. आपकी कार्यक्षमता और बारीकियों को सीनियर और बॉस गहराई से नोटिस करेंगे. आपकी मेहनत का फल आपको किसी बड़े 'ग्लोबल प्रोजेक्ट' का हिस्सा बनाकर दिया जा सकता है, जो आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

लव और फैमिली (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज उत्साह और उत्सव का माहौल रहेगा. फैमिली में किसी मांगलिक कार्यक्रम या शुभ आयोजन की प्लानिंग बन सकती है, जिसमें मेहमानों की लिस्ट बनाने और अन्य तैयारियों में आप व्यस्त रहेंगे. घर के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. रिश्तेदारों का आगमन घर की रौनक बढ़ाएगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों और कॉम्पिटिटर्स के लिए आज का दिन जीत का है. यदि आप किसी कॉम्पिटिशन या परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके सम्मान और जीत में अपार वृद्धि करने वाला साबित होगा. आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और आप अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित करने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य (Health)
सेहत के मामले में आज का दिन मानसिक सुदृढ़ता का है. आपका मन बहुत ही शांत और स्थिर रहेगा. इस मानसिक स्पष्टता के कारण आप जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी बहुत सही और सटीक निर्णय लेने में सक्षम होंगे. शारीरिक रूप से भी आप खुद को फिट महसूस करेंगे, बस आंखों को थोड़ा आराम दें.

वित्त और निवेश (Finance)
आर्थिक पक्ष आज मजबूत तो रहेगा, लेकिन चंद्रमा के दूसरे भाव में होने के कारण पैसों के लेन-देन में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. किसी को भी बिना लिखा-पढ़ी के उधार न दें. विदेशी संपर्कों से धन लाभ होने के प्रबल योग हैं. पुराने निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: सफेद (White)
भाग्यशाली अंक: 5
अनलक्की अंक: 4

आज का विशेष उपाय: माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाएं और गुलाब का इत्र अर्पित करें. श्री सूक्त का पाठ करना आपके धन-धान्य में वृद्धि करेगा. पूर्व दिशा की यात्रा से पहले दही खाकर निकलें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 15 May 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 15 May 2026: मीन राशि कॉम्पिटिशन में जीत के लिए पूर्व दिशा की यात्रा होगी मंगलकारी, पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी
मीन राशिफल 15 मई 2026 कॉम्पिटिशन में जीत के लिए पूर्व दिशा की यात्रा होगी मंगलकारी, पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 15 May 2026: कुंभ राशि आज मार्केटिंग और ब्रांडिंग लाएगी जबरदस्त सेल्स, MNCs से मिलेंगे सप्लाई के बड़े ऑर्डर्स
कुंभ राशिफल 15 मई 2026 आज मार्केटिंग और ब्रांडिंग लाएगी जबरदस्त सेल्स, MNCs से मिलेंगे सप्लाई के बड़े ऑर्डर्स
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 15 May 2026: मकर राशि मकर राशि वालों पर बढ़ेगा पुराने कर्ज का ब्याज, बैंक के सख्त रवैये से बिगड़ेगा कैश फ्लो
मकर राशिफल 15 मई 2026 मकर राशि वालों पर बढ़ेगा पुराने कर्ज का ब्याज, बैंक के सख्त रवैये से बिगड़ेगा कैश फ्लो
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 15 May 2026: धनु राशि कोर्ट-कचहरी के फैसलों से मिलेगी बड़ी मानसिक शांति, कॉम्पिटिटर को पछाड़कर जीतेंगे बाजी
धनु राशिफल 15 मई 2026 कोर्ट-कचहरी के फैसलों से मिलेगी बड़ी मानसिक शांति, कॉम्पिटिटर को पछाड़कर जीतेंगे बाजी
Advertisement

वीडियोज

UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Wholesale Inflation | Sandeep Chaudhary: PM अपील के बाद महंगाई का महा-विस्फोट | PM Modi Appeal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीट पेपर लीक पर बवाल के बाद एक्शन में शिक्षा मंत्री, देर रात बुलाई हाई लेवल मीटिंग, जानें क्या हुई चर्चा
नीट पेपर लीक पर बवाल के बाद एक्शन में शिक्षा मंत्री, देर रात बुलाई हाई लेवल मीटिंग, जानें क्या हुई चर्चा
दिल्ली NCR
आबकारी नीति केस से अलग हुईं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, अरविंद केजरीवाल बोले, 'सत्य की जीत हुई'
आबकारी नीति केस से अलग हुईं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, अरविंद केजरीवाल बोले, 'सत्य की जीत हुई'
आईपीएल 2026
CSK को संग ले डूबेगी ऋषभ पंत की LSG, लखनऊ से हारते ही चेन्नई होगी बाहर! समझें प्लेऑफ का गणित
CSK को संग ले डूबेगी ऋषभ पंत की LSG, लखनऊ से हारते ही चेन्नई होगी बाहर! समझें प्लेऑफ का गणित
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
इंडिया
केरलम के नए CM सतीशन ने राज्यपाल से की मुलाकात, सरकार बनाने का दावा किया पेश, जानें कब होगा शपथ ग्रहण
केरलम के नए CM सतीशन ने राज्यपाल से की मुलाकात, सरकार बनाने का दावा किया पेश, जानें कब होगा शपथ ग्रहण
बिहार
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
टेक्नोलॉजी
AI से पूछो सेहत के राज, लोन की बात या करियर की टेंशन! किसी को नहीं बताएगा WhatsApp का नया फीचर
AI से पूछो सेहत के राज, लोन की बात या करियर की टेंशन! किसी को नहीं बताएगा WhatsApp का नया फीचर
शिक्षा
UPSC CSE 2026: यूपीएससी परीक्षा से पहले जारी होंगे ई-एडमिट कार्ड, यहां मिलेगी डायरेक्ट लिंक
यूपीएससी परीक्षा से पहले जारी होंगे ई-एडमिट कार्ड, यहां मिलेगी डायरेक्ट लिंक
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget