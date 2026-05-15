Aaj ka Meen Rashifal 15 May 2026: मीन राशि कॉम्पिटिशन में जीत के लिए पूर्व दिशा की यात्रा होगी मंगलकारी, पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी
Pisces Horoscope 15 May 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है? जानिए मीन राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?
Aaj ka Meen Rashifal 15 May 2026: ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 08:32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 08:15 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात भरणी नक्षत्र प्रभावी होगा. मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन संचय और नई शुरुआत का है. चंद्रमा आज आपके 2nd हाउस (धन भाव) में विराजमान हैं, जो पैसो की लेन-देन में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं. आज आयुष्मान, लक्ष्मी, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए विजयकारी रहेगा.
व्यापार और व्यवसाय (Business)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन खुशियों की लहर लेकर आया है. बिजनेस में काफी दिनों से चली आ रही मंदी आज पूरी तरह समाप्त होगी और आपके संस्थान पर नए ग्राहकों (New Customers) की भीड़ लगेगी. आयुष्मान, लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से विदेशी व्यापार (Foreign Trade) में आ रही कागजी कार्रवाई की बाधाएं आज आसानी से दूर हो जाएंगी, जिससे आपके काम में तेजी आएगी. बाजार में आपकी धाक जमेगी और फंसा हुआ धन वापस मिलने के योग हैं.
नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र पर आज आपका प्रदर्शन काबिल-ए-तारीफ रहेगा. एम्प्लॉयड पर्सन का अपनी टीम के साथ तालमेल इतना सटीक रहेगा कि आज का सबसे मुश्किल टारगेट भी आप समय से पहले पूरा कर लेंगे. आपकी कार्यक्षमता और बारीकियों को सीनियर और बॉस गहराई से नोटिस करेंगे. आपकी मेहनत का फल आपको किसी बड़े 'ग्लोबल प्रोजेक्ट' का हिस्सा बनाकर दिया जा सकता है, जो आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा.
लव और फैमिली (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज उत्साह और उत्सव का माहौल रहेगा. फैमिली में किसी मांगलिक कार्यक्रम या शुभ आयोजन की प्लानिंग बन सकती है, जिसमें मेहमानों की लिस्ट बनाने और अन्य तैयारियों में आप व्यस्त रहेंगे. घर के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. रिश्तेदारों का आगमन घर की रौनक बढ़ाएगा.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों और कॉम्पिटिटर्स के लिए आज का दिन जीत का है. यदि आप किसी कॉम्पिटिशन या परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके सम्मान और जीत में अपार वृद्धि करने वाला साबित होगा. आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और आप अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित करने में सफल रहेंगे.
स्वास्थ्य (Health)
सेहत के मामले में आज का दिन मानसिक सुदृढ़ता का है. आपका मन बहुत ही शांत और स्थिर रहेगा. इस मानसिक स्पष्टता के कारण आप जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी बहुत सही और सटीक निर्णय लेने में सक्षम होंगे. शारीरिक रूप से भी आप खुद को फिट महसूस करेंगे, बस आंखों को थोड़ा आराम दें.
वित्त और निवेश (Finance)
आर्थिक पक्ष आज मजबूत तो रहेगा, लेकिन चंद्रमा के दूसरे भाव में होने के कारण पैसों के लेन-देन में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. किसी को भी बिना लिखा-पढ़ी के उधार न दें. विदेशी संपर्कों से धन लाभ होने के प्रबल योग हैं. पुराने निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: सफेद (White)
भाग्यशाली अंक: 5
अनलक्की अंक: 4
आज का विशेष उपाय: माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाएं और गुलाब का इत्र अर्पित करें. श्री सूक्त का पाठ करना आपके धन-धान्य में वृद्धि करेगा. पूर्व दिशा की यात्रा से पहले दही खाकर निकलें.
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