Aaj Ka Rashifal: 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन कई राशियों के लिए बड़ा emotional और practical turning point साबित हो सकता है. मेष, सिंह और धनु राशि वालों में आज तेज ऊर्जा और जल्दबाजी बढ़ सकती है, वहीं वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को रिश्तों और जिम्मेदारियों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं. ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आज workplace pressure, hidden competition, अचानक मिलने वाले अवसर और emotional reactions कई लोगों के जीवन पर सीधा असर डाल सकते हैं.

सूर्य, मंगल और चंद्रमा की मजबूत स्थिति fire signs में ambition और aggression दोनों बढ़ा रही है, जबकि बुध और शुक्र communication और relationship dynamics को प्रभावित कर रहे हैं. Corporate sector, business, media, technology और leadership roles में काम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन खास संकेत लेकर आ सकता है. कई राशियों के लिए यह दिन career visibility, financial planning और personal relationships में clarity देने वाला रहेगा.

पंचांग के अनुसार 15 मई 2026 को अश्विनी नक्षत्र और आयुष्मान योग का प्रभाव रहेगा, जो नई शुरुआत, निर्णय क्षमता और मानसिक ऊर्जा को प्रभावित करेगा. हालांकि राहुकाल के दौरान जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान भी करा सकता है. ऐसे में जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल, lucky color, lucky number और विशेष उपाय.

मेष राशि (Aries Horoscope), 15 मई 2026

मेष राशि वालों के लिए साधारण नहीं है. आज आपकी राशि में सूर्य, चंद्रमा और मंगल की दुर्लभ ऊर्जा बन रही है, जो आपको बेहद powerful, ambitious और restless बना सकती है. कई लोगों को ऐसा लगेगा कि अब इंतजार नहीं… फैसला तुरंत चाहिए. लेकिन यहीं सबसे बड़ा खेल छिपा है. आज आपकी एक जल्दबाजी नौकरी, रिश्ते या पैसों से जुड़ा समीकरण बदल सकती है.

अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव आपको नई शुरुआत की तरफ धकेलेगा. अचानक job switch, नई partnership, relocation या किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करने का विचार आ सकता है. Corporate sector में काम करने वाले लोगों के लिए आज visibility बढ़ाने वाला दिन है. Boss या management आपकी performance notice कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रखिए, आज आपकी आवाज़ और attitude दोनों बहुत तेज रहेंगे. अगर शब्दों पर control नहीं रखा तो छोटी बहस image खराब कर सकती है.

आज कई मेष राशि वालों को ऐसा महसूस होगा कि लोग उनकी energy को समझ नहीं पा रहे. यही frustration आपको emotionally impulsive बना सकती है. खासकर दोपहर बाद चंद्रमा का प्रभाव mood swings बढ़ा सकता है. Social media या WhatsApp पर भी किसी को तुरंत जवाब देने से बचें.

पैसों के मामले में दिन mixed संकेत दे रहा है. अचानक खर्च बढ़ सकता है. कई लोगों का ध्यान gadgets, luxury या impulsive buying पर जाएगा. शेयर बाजार, crypto या risky investment में excitement के कारण entry लेना नुकसान दे सकता है. आज 'जल्दी पैसा' वाला mindset avoid करना बेहतर रहेगा.

Love life में आपका dominating nature tension पैदा कर सकता है. Partner आपकी बात से hurt हो सकता है, भले आपका intention गलत न हो. Singles के जीवन में किसी confident personality की entry हो सकती है, लेकिन connection धीरे बढ़ेगा.

स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द, acidity, dehydration, heat और BP जैसी परेशानी परेशान कर सकती है. शरीर में आग तत्व ज्यादा सक्रिय रहेगा. पानी, नारियल पानी और नींद को ignore न करें. देर रात तक स्क्रीन देखने से stress बढ़ सकता है.

आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:44 तक रहेगा, यह समय interview, presentation, महत्वपूर्ण call या नए काम की शुरुआत के लिए शुभ माना जाएगा. राहुकाल 10:35 से 12:17 तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decisions टालना बेहतर रहेगा.

शास्त्रों में मंगल प्रधान व्यक्तियों के लिए कहा गया है:

'धैर्यं सर्वत्र साधनम्'

अर्थात कई बार जीत ताकत से नहीं, धैर्य से मिलती है.

आज मेष राशि वालों के लिए यही सबसे बड़ा संकेत है.

Career: आपकी leadership लोगों को प्रभावित करेगी, लेकिन ego नुकसान करा सकता है.

Finance: impulsive investment और जल्दबाजी से बचें.

Love: रिश्तों में softness आज सबसे बड़ा उपाय है.

Health: heat-related परेशानी और stress बढ़ सकता है.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और आज किसी जरूरतमंद को लाल फल दान करें.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope), 15 मई 2026

वृषभ राशि वालों के लिए भीतर चल रही उलझनों को साफ करने वाला साबित हो सकता है. आज आप बाहर से शांत दिखेंगे, लेकिन मन के भीतर कई सवाल एक साथ चल सकते हैं. ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आज आपको किसी व्यक्ति, रिश्ते या workplace situation की असली तस्वीर दिखाई दे सकती है. कई लोग पहली बार समझेंगे कि कौन सच में साथ है और कौन सिर्फ फायदा देख रहा था.

सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव आपकी राशि से द्वादश भाव में रहने के कारण आज emotional exhaustion महसूस हो सकती है. काम करते हुए भी मन कहीं और भटक सकता है. ऑफिस में politics या hidden competition से सामना हो सकता है. खासकर corporate sector में काम करने वाले लोगों को आज अपने शब्द और strategy दोनों संभालकर रखनी होगी. किसी colleague की jealousy या hidden agenda सामने आ सकता है.

आज का दिन quietly observe करने का है, react करने का नहीं. कई बार वृषभ राशि वाले अपनी बात दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आज अचानक emotional burst होने की संभावना भी बन रही है. दोपहर के बाद किसी पुराने message, call या meeting से मन disturb हो सकता है.

पैसों के मामले में दिन सावधानी मांग रहा है. खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, खासकर घर, health या travel से जुड़ी चीजों पर. हालांकि long-term investment सोचने वालों के लिए आज research करने का अच्छा समय है. बिना verification किसी financial promise पर भरोसा न करें.

Love life में आज emotional clarity मिलेगी. अगर रिश्ते में लंबे समय से confusion चल रहा था तो आज कोई संकेत या बातचीत स्थिति साफ कर सकती है. Married लोगों को partner के emotions समझने की जरूरत होगी. Singles के लिए किसी mature या professional व्यक्ति से connection बनने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य के मामले में stress, neck pain, throat issue, hormonal imbalance या नींद की कमी परेशान कर सकती है. देर रात तक overthinking करना आपकी energy गिरा सकता है. आज body से ज्यादा mind को rest चाहिए.

आज राहुकाल सुबह 10:35 से 12:17 तक रहेगा, इस दौरान नए financial commitment या महत्वपूर्ण signing टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:44 तक प्रभावी रहेगा, यह समय महत्वपूर्ण बातचीत या planning के लिए शुभ माना जाएगा.

शास्त्रों में शुक्र प्रधान व्यक्तियों के लिए कहा गया है:

'शांतिः परमं सुखम्'

अर्थात कई बार सबसे बड़ी जीत शांति बनाए रखने में होती है.

Career: workplace में hidden competition को हल्के में न लें.

Finance: खर्चों पर control रखें और verification के बाद ही निवेश करें.

Love: आज रिश्तों में सच्चाई सामने आ सकती है.

Health: stress और नींद की कमी को ignore न करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें और शाम को घी का दीपक जलाएं.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope), 15 मई 2026

मिथुन राशि वालों के लिए तेज बदलाव और अचानक मिलने वाले अवसरों का दिन साबित हो सकता है. आज आपकी networking, communication और social presence सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि कोई call, meeting, email या casual बातचीत आपके लिए बड़ा दरवाजा खोल सकती है. लेकिन समस्या यह है कि आज आपका मन एक साथ कई दिशाओं में भागेगा और यही confusion नुकसान करा सकता है.

बुध और शुक्र दोनों का प्रभाव आपकी राशि को मजबूत बना रहा है. आज लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे. Corporate sector, media, marketing, sales, digital field और communication से जुड़े लोगों के लिए दिन खास रह सकता है. किसी senior या influential व्यक्ति से connection बन सकता है. कई मिथुन राशि वालों को अचानक promotion, collaboration या नई responsibility की चर्चा सुनने को मिल सकती है.

लेकिन आज excitement में overcommitment करना भारी पड़ सकता है. हर opportunity 'हाँ' बोलने लायक नहीं होगी. दोपहर बाद मन में बेचैनी और distraction बढ़ सकती है. Social media, WhatsApp या unnecessary gossip आपका focus खराब कर सकते हैं. आज आपको तय करना होगा कि energy कहाँ लगानी है.

पैसों के मामले में दिन growth का संकेत दे रहा है. रुका हुआ पैसा वापस आने या income बढ़ाने का नया रास्ता दिख सकता है. हालांकि दिखावे और luxury पर खर्च बढ़ सकता है. Online shopping या impulsive buying से बचना बेहतर रहेगा.

Love life में charm बढ़ा हुआ रहेगा. Singles के जीवन में कोई interesting conversation शुरू हो सकती है. Relationship में चल रही दूरी communication से कम हो सकती है. लेकिन flirt और emotional commitment के बीच balance रखना जरूरी होगा, वरना misunderstanding पैदा हो सकती है.

स्वास्थ्य के मामले में sleep cycle खराब हो सकती है. Anxiety, overthinking, shoulder pain, allergy या throat issue परेशान कर सकते हैं. लगातार screen time और mental overload से बचना जरूरी रहेगा.

आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:44 तक रहेगा. Presentation, interview, proposal या किसी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए यह समय शुभ माना जाएगा. राहुकाल 10:35 से 12:17 तक रहेगा, इस दौरान नए financial risk लेने से बचें.

शास्त्रों में बुध प्रधान व्यक्तियों के लिए कहा गया है:

'वाणी एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः'

अर्थात इंसान की वाणी ही उसे ऊपर भी उठाती है और गिराती भी है.

Career: networking और communication से बड़ा फायदा मिल सकता है.

Finance: income बढ़ाने का मौका मिलेगा, लेकिन impulsive खर्च नुकसान करा सकता है.

Love: बातचीत रिश्तों को बेहतर बनाएगी.

Health: stress और sleep cycle पर ध्यान दें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और आज हरे रंग की वस्तु अपने पास रखें.

कर्क राशि (Cancer Horoscope), 15 मई 2026

कर्क राशि वालों के लिए करियर, प्रतिष्ठा और public image से जुड़ा बड़ा संकेत लेकर आ रहा है. आज कई लोगों को महसूस होगा कि अब सिर्फ मेहनत नहीं, सही समय पर सही कदम उठाना भी जरूरी है. ग्रहों की स्थिति बता रही है कि workplace में आपकी activity और performance notice की जाएगी. कुछ लोगों के लिए यह दिन नई जिम्मेदारी, promotion discussion या अचानक pressure लेकर आ सकता है.

सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके कर्म भाव को सक्रिय कर रहा है. इसका मतलब है कि आज आपका पूरा ध्यान काम, achievement और future planning पर रहेगा. Corporate sector में काम करने वाले लोगों के लिए दिन बहुत sensitive है. Boss या senior management आपकी capability को test कर सकते हैं. कई लोगों को ऐसा महसूस होगा कि उनसे ज्यादा expectation रखी जा रही है. लेकिन यही समय आपको बाकी लोगों से अलग भी बना सकता है.

आज छोटी गलती भी जल्दी notice होगी, इसलिए जल्दबाजी और emotional reaction से बचना जरूरी रहेगा. खासकर दोपहर बाद office politics या ego clash जैसी स्थिति बन सकती है. किसी colleague की बात दिल पर लेने से नुकसान हो सकता है. आज आपको emotionally नहीं, strategically सोचना होगा.

पैसों के मामले में दिन stable रहेगा, लेकिन घर और परिवार से जुड़े खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. Property, vehicle या family responsibility को लेकर planning करनी पड़ सकती है. कई कर्क राशि वालों को future security को लेकर चिंता महसूस हो सकती है.

Love life में emotional sensitivity ज्यादा रहेगी. Partner से validation और support की उम्मीद बढ़ सकती है. अगर सामने वाला आपकी भावनाएं समझ नहीं पाया तो mood खराब हो सकता है. Singles के लिए workplace या professional circle में connection बनने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य के मामले में chest congestion, acidity, stress eating, BP और emotional fatigue परेशान कर सकती है. लगातार सोचते रहने की आदत आज energy गिरा सकती है. रात में जल्दी सोना जरूरी रहेगा.

आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:44 तक रहेगा, यह समय interview, official meeting या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए शुभ माना जाएगा. राहुकाल 10:35 से 12:17 तक रहेगा, इस दौरान नए financial commitment टालना बेहतर रहेगा.

शास्त्रों में चंद्र प्रधान व्यक्तियों के लिए कहा गया है:

'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः'

अर्थात इंसान का मन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी बनता है.

Career: मेहनत का असर दिखेगा, लेकिन ego clash से बचना होगा.

Finance: परिवार और future planning पर खर्च बढ़ सकता है.

Love: emotional support की जरूरत महसूस होगी.

Health: stress और acidity को हल्के में न लें.

Lucky Color: सिल्वर

Lucky Number: 2

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और चंद्र मंत्र का जाप करें.

सिंह राशि (Leo Horoscope), 15 मई 2026

सिंह राशि वालों के लिए ऊर्जा, ambition और बड़े फैसलों का दिन साबित हो सकता है. आज आपको भीतर से महसूस होगा कि अब जीवन को अगले स्तर पर ले जाना है. कई लोगों के मन में job change, relocation, foreign opportunity, business expansion या नई शुरुआत का विचार तेज हो सकता है. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आज आपकी सोच बाकी लोगों से बड़ी होगी, लेकिन समस्या यह है कि हर कोई आपकी vision को तुरंत समझ नहीं पाएगा.

सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके भाग्य भाव को सक्रिय कर रहा है. इसका असर यह होगा कि confidence बहुत ऊंचा रहेगा. Corporate sector में काम करने वाले लोगों को अचानक कोई नया project, leadership role या presentation मिल सकती है. कई लोगों को senior authority से recognition भी मिल सकता है. लेकिन आज आपका ego और impatience सबसे बड़ा enemy बन सकता है. छोटी बात पर react करना image खराब कर सकता है.

आज सिंह राशि वालों को खासकर communication संभालना होगा. आप सही होंगे, लेकिन तरीका गलत पड़ सकता है. दोपहर बाद किसी official conversation या family discussion में tension बन सकती है. आज आपको prove कम और observe ज्यादा करना चाहिए.

पैसों के मामले में दिन growth का संकेत दे रहा है. Long-term planning, education, travel या business expansion पर सोच बढ़ सकती है. हालांकि excitement में बड़ा financial risk लेना भारी पड़ सकता है. Investment से पहले proper research जरूरी होगी.

Love life में आज passion और intensity दोनों बढ़े रहेंगे. Partner से attention और appreciation की उम्मीद रहेगी. अगर आपको ignore महसूस हुआ तो mood तुरंत बदल सकता है. Singles के जीवन में किसी confident और attractive personality की entry हो सकती है.

स्वास्थ्य के मामले में body heat, BP, migraine, back pain और sleep disturbance परेशान कर सकते हैं. लगातार काम और overthinking आपकी energy drain कर सकते हैं. Hydration और rest दोनों जरूरी रहेंगे.

आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:44 तक रहेगा. Interview, important meeting, travel planning या नई शुरुआत के लिए यह समय शुभ माना जाएगा. राहुकाल 10:35 से 12:17 तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decisions टालना बेहतर रहेगा.

शास्त्रों में सूर्य प्रधान व्यक्तियों के लिए कहा गया है:

'विनयेन महता शोभते ज्ञानम्'

अर्थात सबसे बड़ी शक्ति भी विनम्रता से ही सुंदर लगती है.

Career: leadership का मौका मिलेगा, लेकिन ego नुकसान करा सकता है.

Finance: long-term planning फायदेमंद रहेगी.

Love: attention की चाह रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती है.

Health: heat और stress-related परेशानी बढ़ सकती है.

Lucky Color: गोल्डन

Lucky Number: 1

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें और गुड़ का दान करें.

कन्या राशि (Virgo Horoscope), 15 मई 2026

कन्या राशि वालों के लिए भीतर चल रही बेचैनी को सामने लाने वाला साबित हो सकता है. आज आप सामान्य से ज्यादा observe करेंगे. लोगों की बातें, उनका व्यवहार और workplace की छोटी-छोटी चीजें भी आपकी नजर से नहीं बचेंगी. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आज कोई hidden information, secret discussion या अचानक हुई बातचीत आपका नजरिया बदल सकती है.

बुध का प्रभाव आपकी राशि को analytical बना रहा है, लेकिन सूर्य और मंगल की स्थिति emotional pressure भी बढ़ा रही है. Corporate sector में काम करने वाले लोगों के लिए दिन sensitive रहेगा. किसी project, payment, promotion या internal politics को लेकर tension बन सकती है. कई लोगों को लगेगा कि मेहनत ज्यादा हो रही है लेकिन recognition कम मिल रहा है. यही frustration आपको mentally exhaust कर सकती है.

आज आपको खासकर financial और professional documents को लेकर सावधान रहना होगा. बिना पढ़े किसी agreement, mail या commitment पर भरोसा करना नुकसान दे सकता है. दोपहर बाद अचानक workload बढ़ सकता है. जो लोग business में हैं, उन्हें partnership और transaction दोनों में transparency रखनी होगी.

पैसों के मामले में दिन mixed रहेगा. रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद बनेगी, लेकिन साथ ही अचानक खर्च भी सामने आ सकते हैं. Loan, EMI, tax या family responsibility को लेकर चिंता बढ़ सकती है. आज 'safe planning' सबसे जरूरी शब्द रहेगा.

Love life में emotional distance महसूस हो सकती है. कई कन्या राशि वाले अपनी feelings खुलकर नहीं बोल पाएंगे, जिससे partner confusion में रह सकता है. Singles के लिए किसी mature और practical व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है, लेकिन connection धीरे develop होगा.

स्वास्थ्य के मामले में stomach issue, digestion problem, anxiety, skin irritation और sleep disturbance परेशान कर सकते हैं. ज्यादा सोचने की आदत आज body पर भी असर डाल सकती है.

आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:44 तक रहेगा. Important documentation, financial planning या official communication के लिए यह समय शुभ माना जाएगा. राहुकाल 10:35 से 12:17 तक रहेगा, इस दौरान नया investment टालना बेहतर रहेगा.

शास्त्रों में बुध प्रधान व्यक्तियों के लिए कहा गया है:

'युक्तियुक्तं वचो ग्राह्यम्'

अर्थात हर बात को समझ और तर्क के साथ स्वीकार करना चाहिए.

Career: workplace में hidden politics से सावधान रहें.

Finance: documents और investment में extra caution जरूरी है.

Love: emotions दबाने से दूरी बढ़ सकती है.

Health: digestion और stress-related परेशानी बढ़ सकती है.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

उपाय: गणेश जी को हरी दूर्वा अर्पित करें और जरूरतमंद को हरी मूंग दान करें.

तुला राशि (Libra Horoscope), 15 मई 2026

तुला राशि वालों के लिए relationships, partnerships और public image के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज आपको महसूस हो सकता है कि लोग आपको बहुत ध्यान से observe कर रहे हैं. चाहे workplace हो, business partnership हो या personal relationship, हर जगह balance बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती रहेगा. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आज एक बातचीत, meeting या emotional reaction आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकता है.

शुक्र और बुध का प्रभाव आपकी communication skill को मजबूत बना रहा है, लेकिन सूर्य और मंगल की सीधी दृष्टि रिश्तों में tension पैदा कर सकती है. Corporate sector में काम करने वाले लोगों के लिए दिन sensitive रहेगा. Team coordination, client handling और management communication में patience जरूरी होगा. किसी colleague या partner के साथ ego clash की स्थिति बन सकती है. आज आपकी diplomacy ही सबसे बड़ी ताकत बनेगी.

कई तुला राशि वालों को आज यह महसूस हो सकता है कि लोग उनसे बहुत expectations रख रहे हैं. इसी दबाव के कारण decision making मुश्किल लग सकती है. दोपहर बाद किसी पुराने मुद्दे या unresolved matter पर फिर चर्चा हो सकती है. जल्दबाजी में दिया गया जवाब बाद में regret करा सकता है.

पैसों के मामले में दिन stable रहेगा, लेकिन luxury, lifestyle और दिखावे पर खर्च बढ़ सकता है. Business partnership में transparency बहुत जरूरी होगी. कोई नया offer आकर्षक लगेगा, लेकिन पूरी जानकारी के बिना commitment न करें.

Love life में दिन emotional रहेगा. Relationship में clarity की जरूरत महसूस होगी. कई लोग partner से reassurance चाहेंगे. Singles के जीवन में social circle या professional environment के जरिए किसी नए व्यक्ति की entry हो सकती है. लेकिन attraction और serious connection में फर्क समझना जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य के मामले में stress, lower back pain, hormonal imbalance और sleep issue परेशान कर सकते हैं. लगातार लोगों को खुश रखने की कोशिश आपकी mental energy गिरा सकती है.

आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:44 तक रहेगा. महत्वपूर्ण बातचीत, agreement या presentation के लिए यह समय शुभ माना जाएगा. राहुकाल 10:35 से 12:17 तक रहेगा, इस दौरान नए financial commitment टालना बेहतर रहेगा.

शास्त्रों में शुक्र प्रधान व्यक्तियों के लिए कहा गया है:

'समत्वं योग उच्यते'

अर्थात जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ा योग है.

Career: diplomacy और patience से बड़ा फायदा मिलेगा.

Finance: partnership और investment में transparency जरूरी है.

Love: रिश्तों में clarity और communication दोनों जरूरी रहेंगे.

Health: stress और sleep disturbance को ignore न करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

उपाय: मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और सुगंधित इत्र का प्रयोग करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope), 15 मई 2026

वृश्चिक राशि वालों के लिए intense energy और tough decisions लेकर आ रहा है. आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जिंदगी एक साथ कई जिम्मेदारियां आपके सामने रख रही है. Workplace, family और personal expectations के बीच balance बनाना आसान नहीं रहेगा. लेकिन ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आज की मेहनत आने वाले समय में बड़ा परिणाम दे सकती है.

मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके कार्य भाव को बेहद सक्रिय बना रहा है. Corporate sector में काम करने वाले लोगों के लिए दिन high pressure वाला रह सकता है. अचानक meeting, urgent deadline, management pressure या workload बढ़ सकता है. कई लोगों को लगेगा कि उनसे जरूरत से ज्यादा काम लिया जा रहा है. लेकिन यही समय आपकी capability साबित भी करेगा.

आज आपको खासकर workplace politics से सावधान रहना होगा. कोई व्यक्ति आपकी बात को गलत तरीके से present करने की कोशिश कर सकता है. इसलिए हर communication सोच-समझकर करें. दोपहर बाद mood swings और irritation बढ़ सकते हैं. आज reaction नहीं, strategy ज्यादा जरूरी होगी.

पैसों के मामले में दिन mixed संकेत दे रहा है. Income ठीक रहेगी, लेकिन health, family या daily routine से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. Risky investment से बचना बेहतर रहेगा. कई वृश्चिक राशि वालों को future security और savings को लेकर चिंता हो सकती है.

Love life में intensity ज्यादा रहेगी. आप partner से loyalty और emotional depth की उम्मीद करेंगे. छोटी बात भी दिल पर लग सकती है. Married लोगों को unnecessary suspicion से बचना होगा. Singles के जीवन में किसी mysterious या emotionally strong व्यक्ति की entry हो सकती है.

स्वास्थ्य के मामले में stress, BP, acidity, body pain और sleep disturbance परेशान कर सकते हैं. लगातार दबाव में रहने से mental fatigue बढ़ सकती है. देर रात तक जागना आपकी energy कमजोर करेगा.

आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:44 तक रहेगा. Important meeting, official work या नई planning के लिए यह समय शुभ माना जाएगा. राहुकाल 10:35 से 12:17 तक रहेगा, इस दौरान नया financial risk टालना बेहतर रहेगा.

शास्त्रों में मंगल प्रधान व्यक्तियों के लिए कहा गया है:

'धैर्येण सर्वमाप्नोति'

अर्थात धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंततः सब कुछ प्राप्त कर लेता है.

Career: pressure ज्यादा रहेगा, लेकिन performance notice होगी.

Finance: खर्चों और risky investment पर control रखें.

Love: emotions और suspicion दोनों संभालकर रखें.

Health: stress और BP-related परेशानी बढ़ सकती है.

Lucky Color: मरून

Lucky Number: 9

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और आज मसूर दाल का दान करें.

धनु राशि (Sagittarius Horoscope), 15 मई 2026

धनु राशि वालों के लिए नई उम्मीद, नए अवसर और अंदर छिपी बेचैनी को बाहर लाने वाला साबित हो सकता है. आज आप सामान्य दिनों से ज्यादा energetic और expressive महसूस करेंगे. कई लोगों को अचानक यह एहसास होगा कि अब जिंदगी में risk लेने का समय आ गया है. ग्रहों की स्थिति बता रही है कि creativity, communication और confidence आज आपके सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं.

गुरु और मंगल का प्रभाव आपकी राशि के लिए fire energy को बढ़ा रहा है. Corporate sector, media, education, marketing, digital platform और leadership roles में काम करने वाले लोगों के लिए दिन खास साबित हो सकता है. किसी नए project, presentation या public appearance से पहचान बढ़ सकती है. कई लोगों को अचानक कोई exciting offer या future opportunity दिखाई दे सकती है.

लेकिन आज सबसे बड़ा खतरा overconfidence रहेगा. आपको लगेगा कि हर situation आपके control में है, जबकि कुछ लोग quietly आपकी strategy observe कर रहे होंगे. दोपहर बाद किसी colleague या family member के साथ opinion clash हो सकता है. हर बात पर अपनी बात साबित करने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है.

पैसों के मामले में दिन positive संकेत दे रहा है. Income बढ़ाने का नया रास्ता दिख सकता है. हालांकि luxury, travel, gadgets या enjoyment पर खर्च बढ़ सकता है. आज impulsive investment से बचना जरूरी रहेगा.

Love life में excitement और attraction दोनों बढ़े रहेंगे. Relationship में romance वापस आ सकता है. Singles के जीवन में किसी confident, intelligent या travel-related connection की entry हो सकती है. लेकिन commitment को लेकर confusion भी रह सकता है.

स्वास्थ्य के मामले में body heat, liver-related issue, acidity, fatigue और sleep disturbance परेशान कर सकते हैं. लगातार भागदौड़ आपकी energy drain कर सकती है. आज routine और hydration दोनों जरूरी रहेंगे.

आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:44 तक रहेगा. Interview, presentation, important proposal या नई शुरुआत के लिए यह समय शुभ माना जाएगा. राहुकाल 10:35 से 12:17 तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decisions टालना बेहतर रहेगा.

शास्त्रों में गुरु प्रधान व्यक्तियों के लिए कहा गया है:

'विद्या विवादाय धनं मदाय'

अर्थात ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग विनम्रता के साथ ही शुभ फल देता है.

Career: नई opportunity और recognition मिलने के संकेत हैं.

Finance: income बढ़ सकती है, लेकिन खर्च भी तेजी से बढ़ेंगे.

Love: attraction और excitement रिश्तों में नई energy लाएंगे.

Health: acidity और fatigue को ignore न करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और हल्दी का दान करें.

मकर राशि (Capricorn Horoscope), 15 मई 2026

मकर राशि वालों के लिए practical decisions और emotional pressure दोनों साथ लेकर आ रहा है. आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जिंदगी आपसे लगातार maturity और patience की मांग कर रही है. एक तरफ career और future security की चिंता रहेगी, वहीं दूसरी तरफ घर-परिवार या personal life से जुड़ी जिम्मेदारियां मन पर दबाव बना सकती हैं. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आज लिया गया कोई फैसला आने वाले कई महीनों को प्रभावित कर सकता है.

शनि का प्रभाव आपकी राशि को disciplined बनाए रखेगा, लेकिन सूर्य और मंगल की स्थिति घर और workplace दोनों जगह tension बढ़ा सकती है. Corporate sector में काम करने वाले लोगों के लिए दिन sensitive रहेगा. अचानक workload बढ़ सकता है या management की expectations आपको mentally exhaust कर सकती हैं. कई लोगों को यह महसूस होगा कि उनकी मेहनत का credit कोई और ले रहा है.

आज मकर राशि वालों को खासकर emotional reaction से बचना होगा. आप सामान्यतः शांत रहते हैं, लेकिन अंदर जमा frustration अचानक बाहर आ सकता है. दोपहर बाद family matter या property-related discussion तनाव दे सकती है. आज 'silence strategy' कई जगह आपको बचा सकती है.

पैसों के मामले में दिन mixed रहेगा. Income stable रहेगी, लेकिन घर, vehicle, repair, EMI या family responsibility पर खर्च बढ़ सकता है. Long-term planning और savings पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. किसी बड़े investment में जल्दबाजी करना नुकसान दे सकता है.

Love life में emotional distance महसूस हो सकती है. Partner को लग सकता है कि आप सिर्फ काम और जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं. Relationship में softness और time दोनों देने की जरूरत होगी. Singles के लिए workplace या professional environment से जुड़ा connection बनने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य के मामले में back pain, knee pain, stress, BP और नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार चिंता करने की आदत आपकी energy कम कर सकती है.

आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:44 तक रहेगा. Property, official work या important planning के लिए यह समय शुभ माना जाएगा. राहुकाल 10:35 से 12:17 तक रहेगा, इस दौरान नया financial commitment टालना बेहतर रहेगा.

शास्त्रों में शनि प्रधान व्यक्तियों के लिए कहा गया है:

'कर्मण्येवाधिकारस्ते'

अर्थात इंसान का अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं.

Career: जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आपकी reliability notice होगी.

Finance: घर और family-related खर्च बढ़ सकते हैं.

Love: रिश्तों में emotional presence जरूरी रहेगी.

Health: stress और body pain को ignore न करें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 8

उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल का दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope), 15 मई 2026

कुंभ राशि वालों के लिए communication, networking और मानसिक दबाव से जुड़ा बड़ा मोड़ लेकर आ सकता है. आज आपका दिमाग सामान्य से कहीं ज्यादा तेज चलेगा. कई नए ideas, plans और possibilities एक साथ सामने आएंगी. लेकिन समस्या यह होगी कि मन एक जगह टिकना मुश्किल महसूस करेगा. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आज आपकी कही हुई एक बात रिश्ते, करियर या social image पर बड़ा असर डाल सकती है.

शनि और बुध का प्रभाव आपकी analytical thinking को मजबूत बना रहा है. Corporate sector, media, technology, digital field, marketing और startup environment में काम करने वाले लोगों के लिए दिन खास रहेगा. अचानक कोई important meeting, presentation या networking opportunity सामने आ सकती है. कई लोगों को नए collaboration या future project का संकेत मिल सकता है.

लेकिन आज overthinking सबसे बड़ा challenge रहेगा. आप हर बात को जरूरत से ज्यादा analyze कर सकते हैं. दोपहर बाद किसी colleague, sibling या close friend के साथ misunderstanding बनने की संभावना है. खासकर text message या online communication में शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें.

पैसों के मामले में दिन growth का संकेत दे रहा है. छोटी लेकिन smart planning future में बड़ा फायदा दे सकती है. हालांकि gadgets, travel या lifestyle पर खर्च बढ़ सकता है. Risky investment में excitement से ज्यादा logic का इस्तेमाल करना जरूरी रहेगा.

Love life में communication सबसे बड़ा factor बनेगा. Relationship में clarity की जरूरत महसूस होगी. Partner को समय और attention दोनों देने होंगे. Singles के जीवन में social media, travel या professional circle के जरिए नया connection बन सकता है.

स्वास्थ्य के मामले में anxiety, neck pain, screen fatigue, sleep disturbance और nervous exhaustion परेशान कर सकते हैं. लगातार mental activity आपकी energy drain कर सकती है. आज digital detox आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:44 तक रहेगा. Interview, presentation, important discussion या deal finalize करने के लिए यह समय शुभ माना जाएगा. राहुकाल 10:35 से 12:17 तक रहेगा, इस दौरान नए financial risk से बचना बेहतर रहेगा.

शास्त्रों में शनि प्रधान व्यक्तियों के लिए कहा गया है:

'विचारः परमं बलम्'

अर्थात सही समय पर सही विचार ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति बनता है.

Career: networking और communication से बड़ा फायदा मिल सकता है.

Finance: smart planning future security मजबूत करेगी.

Love: clarity और honest conversation जरूरी रहेगी.

Health: anxiety और sleep disturbance को ignore न करें.

Lucky Color: आसमानी

Lucky Number: 8

उपाय: जरूरतमंद को नीले वस्त्र दान करें और शनि मंत्र का जाप करें.

मीन राशि (Pisces Horoscope), 15 मई 2026

मीन राशि वालों के लिए भावनात्मक और आर्थिक दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज आपको भीतर से यह महसूस हो सकता है कि जिंदगी आपको किसी नए phase की तरफ धकेल रही है. कई लोग future security, career growth और personal stability को लेकर गंभीर सोच में रह सकते हैं. ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आज कोई financial discussion, family matter या workplace situation आपके नजरिए को बदल सकती है.

गुरु और चंद्रमा का प्रभाव आपकी intuition को बेहद मजबूत बना रहा है. आज आप लोगों की बातों के पीछे छिपे भाव जल्दी समझ जाएंगे. Corporate sector में काम करने वाले लोगों के लिए दिन sensitive रहेगा. Boss या management आपकी reliability और commitment को notice कर सकते हैं. कई लोगों को नई responsibility, role change या future planning को लेकर discussion सुनने को मिल सकता है.

लेकिन आज emotional decision सबसे बड़ा खतरा रहेगा. खासकर पैसे और रिश्तों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है. दोपहर बाद mood swings और confusion बढ़ सकता है. किसी पुराने मुद्दे या व्यक्ति की याद मन को disturb कर सकती है. आज practical thinking बहुत जरूरी होगी.

पैसों के मामले में दिन mixed संकेत दे रहा है. Income को लेकर उम्मीद बढ़ेगी, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं. Family responsibility, luxury या emotional spending budget बिगाड़ सकती है. Investment करते समय सिर्फ intuition नहीं, proper calculation भी जरूरी रहेगी.

Love life में emotional depth बढ़ेगी. Relationship में closeness महसूस होगी, लेकिन expectations भी ज्यादा रहेंगी. Partner की छोटी बात भी दिल को छू सकती है. Singles के जीवन में किसी spiritually inclined या emotionally mature व्यक्ति की entry हो सकती है.

स्वास्थ्य के मामले में fatigue, water retention, stress eating, sleep disturbance और emotional exhaustion परेशान कर सकते हैं. लगातार सोचते रहने से energy low महसूस हो सकती है. Meditation और proper rest आज बहुत जरूरी रहेंगे.

आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:44 तक रहेगा. Financial planning, important meeting या नई शुरुआत के लिए यह समय शुभ माना जाएगा. राहुकाल 10:35 से 12:17 तक रहेगा, इस दौरान नया investment या बड़ा financial commitment टालना बेहतर रहेगा.

शास्त्रों में गुरु प्रधान व्यक्तियों के लिए कहा गया है:

'सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्'

अर्थात सच बोलें, लेकिन ऐसा सच जो संबंधों को भी संभाल सके.

Career: नई responsibility और recognition मिलने के संकेत हैं.

Finance: emotional spending और जल्दबाजी से बचें.

Love: रिश्तों में emotional closeness बढ़ेगी.

Health: fatigue और stress को हल्के में न लें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

उपाय: भगवान विष्णु को केले अर्पित करें और गरीबों को पीली मिठाई बांटें.

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