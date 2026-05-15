Aaj ka Kumbh Rashifal 15 May 2026: ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 08.32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 08.15 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात भरणी नक्षत्र प्रभावी होगा. कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम और लाभ का है. चंद्रमा आज आपके 3रे भाव में विराजमान हैं, जो भाई-बहनों और रिश्तेदारों के सहयोग से सफलता दिलाएंगे. आज आयुष्मान, लक्ष्मी, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों और परीक्षा के लिए सुबह 08.15 से 10.15 और दोपहर 01.15 से 02.15 का समय सर्वोत्तम है. सुबह 10.30 से 12.00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी.

व्यापार और व्यवसाय (Business)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन निवेश के प्रतिफल (Return) मिलने का है. मार्केटिंग और ब्रांडिंग में किया गया आपका पुराना निवेश आज सीधे सेल्स में तब्दील होता नजर आएगा, जिससे आपका मुनाफा बढ़ेगा. मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) से आज आपको कंसल्टेंसी या सप्लाई के बड़े ऑर्डर्स मिलने के प्रबल योग हैं. यदि आप फैमिली बिजनेस में हैं, तो आज परिवार का साथ आपके व्यापार के लिए 'संजीवनी' साबित होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र पर आज आपका व्यवहार सभी का दिल जीत लेगा. आप को-वर्कर के प्रति बहुत सहायक रहेंगे, जिसके बदले में वे भी आपके कठिन टास्क को पूरा करने में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे. आयुष्मान, लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से टारगेट अचीव करने में आ रही सभी बाधाएं आज स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और आप अपने गोल्स को हिट करने में सफल रहेंगे. ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता की तारीफ होगी.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों और सम्मान का योग है. चंद्रमा के तृतीय भाव में होने से रिश्तेदारों से हर संभव मदद मिलेगी. ससुराल पक्ष की ओर से आज आपको किसी विशेष समारोह में आमंत्रित किया जा सकता है, जहां आपका बहुत सम्मान होगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और घर का वातावरण उत्सव जैसा बना रहेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही भाग्यशाली है. किसी भी एग्जाम या कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं, तो सुबह 08.15 से 10.15 या दोपहर 01.15 से 02.15 के बीच का समय आपके लिए सर्वोत्तम साबित होगा. इस दौरान किए गए प्रयास आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं. आपकी एकाग्रता और याददाश्त आज चरम पर होगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन बहुत अच्छा है. लंबे समय से चली आ रही किसी बीमारी में सुधार होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. शारीरिक ऊर्जा और मानसिक दृढ़ता के कारण आप आज सबसे कठिन चुनौती को भी हंसते हुए स्वीकार करेंगे. योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखें.

वित्त और निवेश (Finance)

आर्थिक स्थिति आज बहुत मजबूत रहेगी. सेल्स बढ़ने और नए बड़े ऑर्डर्स मिलने से धन का प्रवाह तेज होगा. ब्रांडिंग पर किया गया खर्च अब कमाई के रूप में वापस आएगा. निवेश के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है, विशेषकर लॉन्ग-टर्म प्लान्स के लिए समय अनुकूल है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: लाइट ग्रीन (हल्का हरा)

भाग्यशाली अंक: 5

अनलक्की अंक: 2

आज का विशेष उपाय: माता लक्ष्मी को खीर और सफेद मिठाई का भोग लगाएं. श्री सूक्त का पाठ करें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. घर से निकलते समय हरी इलायची का सेवन करना शुभ रहेगा.

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