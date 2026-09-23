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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोपाकिस्तान में Gen-Z आंदोलन की आहट? अक्टूबर के 4 समय सरकार पर पड़ सकते हैं भारी

पाकिस्तान में Gen-Z आंदोलन की आहट? अक्टूबर के 4 समय सरकार पर पड़ सकते हैं भारी

Pakistan Kundli 2026: पाकिस्तान की वर्षकुंडली में अक्टूबर के दौरान युवा असंतोष के चार संवेदनशील चरण दिखाई दे रहे हैं. जानें कब बढ़ सकती है पाक सरकार की चुनौती.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 23 Sep 2026 11:48 AM (IST)
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पाकिस्तान में अगला बड़ा सियासी तूफान किसी पुराने नेता या विपक्षी दल से नहीं, बल्कि उस युवा पीढ़ी से उठ सकता है जिसके पास डिग्री तो है, लेकिन नौकरी नहीं. मोबाइल तो है, लेकिन खुलकर बोलने की आजादी लगातार सिमट रही है. महंगाई, इंटरनेट पाबंदियों और राजनीतिक गिरफ्तारियों के बीच Gen-Z का यह गुस्सा अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अक्टूबर में इसके सड़कों तक पहुंचने की आशंका है.

पाकिस्तान की वर्षकुंडली में 4 अक्टूबर से आठवें भाव में बैठे राहु की मुद्दा दशा शुरू होगी. पंचम और दशम भाव का स्वामी मंगल बारहवें भाव में होने से युवाओं और सरकार के बीच सीधा टकराव बन रहा है.

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गणना के अनुसार अक्टूबर में चार ऐसे चरण आएंगे, जब कोई गिरफ्तारी, वायरल वीडियो, आर्थिक फैसला या इंटरनेट बंदी स्थानीय विरोध को बड़े आंदोलन में बदल सकती है. सवाल यह है कि क्या सरकार इसे समय रहते संभाल लेगी या पाकिस्तान की Gen-Z सत्ता के खिलाफ नया नैरेटिव खड़ा कर देगी?

युवाओं और सरकार का स्वामी एक ही ग्रह

वर्षकुंडली में युवाओं, छात्रों और वैचारिक आंदोलनों का पंचम भाव वृश्चिक राशि का है. सरकार तथा सत्ता का दशम भाव मेष राशि का है. दोनों भावों का स्वामी मंगल है और वह बारहवें भाव में मिथुन राशि के भीतर बैठा है.

इसका अर्थ है कि युवाओं की समस्या सीधे सरकार की साख से जुड़ेगी. रोजगार, परीक्षा, शिक्षा या इंटरनेट से संबंधित कोई मामला केवल सामाजिक शिकायत नहीं रहेगा, बल्कि सरकार की राजनीतिक क्षमता पर सवाल खड़ा कर सकता है.

मिथुन संचार और डिजिटल माध्यमों से जुड़ी राशि है. बारहवां भाव निराशा, पलायन, प्रतिबंध, जेल और पर्दे के पीछे चलने वाली गतिविधियों से संबंधित है. इससे युवाओं में दो प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, एक वर्ग शिक्षा या रोजगार के लिए पाकिस्तान छोड़ने का प्रयास करेगा, जबकि दूसरा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यवस्था के विरुद्ध अभियान चला सकता है.

सोशल मीडिया क्यों बनेगा विरोध का मुख्य हथियार?

वर्षकुंडली के तीसरे भाव में शुक्र नीच राशि में बैठा है. शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी है. चतुर्थ भाव जनता तथा देश की आंतरिक शांति और एकादश भाव संगठन, नेटवर्क तथा बड़े समूहों का प्रतिनिधित्व करता है.

इन दोनों भावों के स्वामी का तीसरे भाव में होना जनता के असंतोष को सोशल मीडिया, वीडियो, मीम और डिजिटल अभियानों से जोड़ता है. शुक्र की कमजोरी बताती है कि आंदोलन में एक नेतृत्व या एक जैसी मांगें नहीं होंगी. अलग-अलग छात्र समूह, राजनीतिक समर्थक और स्वतंत्र डिजिटल कार्यकर्ता अपने-अपने मुद्दों के साथ जुड़ सकते हैं.

नौवें भाव में बैठा शनि तीसरे भाव को प्रभावित कर रहा है. इससे सरकार संचार माध्यमों पर कानूनी या प्रशासनिक नियंत्रण लगाने का प्रयास कर सकती है. इंटरनेट बंदी, सोशल मीडिया खातों पर कार्रवाई या प्रदर्शन की अनुमति रोकने जैसे कदम कुछ समय के लिए भीड़ को नियंत्रित करेंगे, लेकिन डिजिटल असंतोष खत्म नहीं करेंगे.

महंगाई कैसे बनेगी आंदोलन की वजह?

वर्षकुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा के साथ केतु है. दूसरा भाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, सरकारी खजाने, महंगाई और सामूहिक वाणी से जुड़ा है. चंद्रमा जनता की मानसिक स्थिति दिखाता है, जबकि केतु अलगाव, अविश्वास और दिशाहीनता बढ़ाता है.

इस योग के कारण पेट्रोल, बिजली, भोजन, शिक्षा अथवा रोजगार से जुड़ा कोई फैसला भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है. अधूरी सूचना और पुराने वीडियो भी तेजी से फैल सकते हैं. ऊर्जा संकट तथा महंगे ईंधन से पाकिस्तान के उद्योगों और परिवारों पर दबाव पहले ही बढ़ा है.

इसलिए संभावित Gen-Z विरोध केवल किसी एक नेता की रिहाई तक सीमित नहीं रहेगा. आर्थिक शिकायत के साथ भ्रष्टाचार, चुनावी पारदर्शिता और सेना की राजनीतिक भूमिका जैसे मुद्दे भी जुड़ सकते हैं.

1 से 4 अक्टूबर: मंगल से टकराव का संकेत

13 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मंगल की मुद्दा दशा है. अक्टूबर के शुरुआती दिनों में मंगल के भीतर सूर्य और फिर चंद्रमा का प्रभाव रहेगा. मंगल पंचमेश और दशमेश है, सूर्य सत्ता तथा चंद्रमा जनता का कारक है.

इसलिए 1 से 4 अक्टूबर के बीच सरकार और प्रदर्शनकारियों के आमने-सामने आने, किसी मार्च को रोकने, गिरफ्तारी या सरकारी कार्रवाई पर जन-प्रतिक्रिया पैदा होने का पहला संकेत बनता है. यह अवधि आंदोलन की अंतिम दिशा तय नहीं करेगी, लेकिन उसके लिए चिंगारी का काम कर सकती है.

4 से 12 अक्टूबर: राहु-राहु से अचानक उभार

4 अक्टूबर से राहु की मुद्दा दशा शुरू होगी. इसके प्रारंभिक लगभग आठ दिन राहु के ही अंतर्मुद्दा के प्रभाव में रहेंगे. आठवें भाव का राहु अचानक संकट, वायरल विवाद, अफवाह और अप्रत्याशित घटनाक्रम का संकेत देता है.

4 से 12 अक्टूबर के बीच किसी गिरफ्तारी, पुलिस कार्रवाई या विवादित वीडियो का प्रभाव अचानक बढ़ सकता है. स्थानीय प्रदर्शन ऑनलाइन समर्थन मिलने के बाद दूसरे शहरों तक पहुंच सकता है. हालांकि केवल इस योग के आधार पर किसी निश्चित दिन हिंसा या विद्रोह घोषित करना सही नहीं होगा.

12 से 20 अक्टूबर: बातचीत का रास्ता

लगभग 12 से 20 अक्टूबर तक राहु के भीतर गुरु का अंतर्मुद्दा रहेगा. गुरु वर्ष लग्न में उच्च का है और छठे भाव में स्थित मुन्था का स्वामी भी है. इससे सरकार को विरोध संभालने, कानूनी रास्ता खोजने और बातचीत कराने की शक्ति मिलती है.

अदालत, वरिष्ठ अधिकारी, विपक्षी प्रतिनिधि अथवा किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थ बनाया जा सकता है. सरकार रोजगार, छात्र सहायता या आर्थिक राहत से जुड़ी घोषणा भी कर सकती है. परिणाम पूर्ण समाधान के बजाय अस्थायी समझौते का अधिक है.

20 से 28 अक्टूबर: प्रतिबंध और लंबी खींचतान

लगभग 20 से 28 अक्टूबर तक राहु-शनि का प्रभाव रहेगा. शनि कानून, प्रतिबंध और प्रशासनिक कठोरता का कारक है. यदि राहु-गुरु के दौरान बातचीत सफल नहीं हुई तो इस अवधि में इंटरनेट नियंत्रण, सभाओं पर रोक, गिरफ्तारियां और कानूनी मामले बढ़ सकते हैं.

सरकार सड़कों पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है, लेकिन कठोर कार्रवाई युवाओं में नाराजगी को और गहरा करेगी.

क्या Gen-Z सरकार गिरा सकती है?

कुंडली तत्काल सत्ता परिवर्तन नहीं दिखाती. वर्ष लग्न में सूर्य और उच्च का गुरु सरकार तथा संस्थानों को संकट संभालने की शक्ति देते हैं. छठे भाव की मुन्था विरोधियों पर नियंत्रण का संकेत देती है.

अंतिम परिणाम युवाओं के लिए आंशिक सिद्धि और सरकार के लिए आंशिक नियंत्रण का है. सरकार आंदोलन सीमित कर सकती है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता और युवा वर्ग पर पकड़ कमजोर होगी. अक्टूबर में पाकिस्तान की Gen-Z सत्ता गिराने वाली शक्ति से अधिक देश का राजनीतिक नैरेटिव बदलने वाली ताकत बन सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 23 Sep 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
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