पाकिस्तान में Gen-Z आंदोलन की आहट? अक्टूबर के 4 समय सरकार पर पड़ सकते हैं भारी

पाकिस्तान में अगला बड़ा सियासी तूफान किसी पुराने नेता या विपक्षी दल से नहीं, बल्कि उस युवा पीढ़ी से उठ सकता है जिसके पास डिग्री तो है, लेकिन नौकरी नहीं. मोबाइल तो है, लेकिन खुलकर बोलने की आजादी लगातार सिमट रही है. महंगाई, इंटरनेट पाबंदियों और राजनीतिक गिरफ्तारियों के बीच Gen-Z का यह गुस्सा अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अक्टूबर में इसके सड़कों तक पहुंचने की आशंका है.

पाकिस्तान की वर्षकुंडली में 4 अक्टूबर से आठवें भाव में बैठे राहु की मुद्दा दशा शुरू होगी. पंचम और दशम भाव का स्वामी मंगल बारहवें भाव में होने से युवाओं और सरकार के बीच सीधा टकराव बन रहा है.

गणना के अनुसार अक्टूबर में चार ऐसे चरण आएंगे, जब कोई गिरफ्तारी, वायरल वीडियो, आर्थिक फैसला या इंटरनेट बंदी स्थानीय विरोध को बड़े आंदोलन में बदल सकती है. सवाल यह है कि क्या सरकार इसे समय रहते संभाल लेगी या पाकिस्तान की Gen-Z सत्ता के खिलाफ नया नैरेटिव खड़ा कर देगी?

युवाओं और सरकार का स्वामी एक ही ग्रह

वर्षकुंडली में युवाओं, छात्रों और वैचारिक आंदोलनों का पंचम भाव वृश्चिक राशि का है. सरकार तथा सत्ता का दशम भाव मेष राशि का है. दोनों भावों का स्वामी मंगल है और वह बारहवें भाव में मिथुन राशि के भीतर बैठा है.

इसका अर्थ है कि युवाओं की समस्या सीधे सरकार की साख से जुड़ेगी. रोजगार, परीक्षा, शिक्षा या इंटरनेट से संबंधित कोई मामला केवल सामाजिक शिकायत नहीं रहेगा, बल्कि सरकार की राजनीतिक क्षमता पर सवाल खड़ा कर सकता है.

मिथुन संचार और डिजिटल माध्यमों से जुड़ी राशि है. बारहवां भाव निराशा, पलायन, प्रतिबंध, जेल और पर्दे के पीछे चलने वाली गतिविधियों से संबंधित है. इससे युवाओं में दो प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, एक वर्ग शिक्षा या रोजगार के लिए पाकिस्तान छोड़ने का प्रयास करेगा, जबकि दूसरा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यवस्था के विरुद्ध अभियान चला सकता है.

सोशल मीडिया क्यों बनेगा विरोध का मुख्य हथियार?

वर्षकुंडली के तीसरे भाव में शुक्र नीच राशि में बैठा है. शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी है. चतुर्थ भाव जनता तथा देश की आंतरिक शांति और एकादश भाव संगठन, नेटवर्क तथा बड़े समूहों का प्रतिनिधित्व करता है.

इन दोनों भावों के स्वामी का तीसरे भाव में होना जनता के असंतोष को सोशल मीडिया, वीडियो, मीम और डिजिटल अभियानों से जोड़ता है. शुक्र की कमजोरी बताती है कि आंदोलन में एक नेतृत्व या एक जैसी मांगें नहीं होंगी. अलग-अलग छात्र समूह, राजनीतिक समर्थक और स्वतंत्र डिजिटल कार्यकर्ता अपने-अपने मुद्दों के साथ जुड़ सकते हैं.

नौवें भाव में बैठा शनि तीसरे भाव को प्रभावित कर रहा है. इससे सरकार संचार माध्यमों पर कानूनी या प्रशासनिक नियंत्रण लगाने का प्रयास कर सकती है. इंटरनेट बंदी, सोशल मीडिया खातों पर कार्रवाई या प्रदर्शन की अनुमति रोकने जैसे कदम कुछ समय के लिए भीड़ को नियंत्रित करेंगे, लेकिन डिजिटल असंतोष खत्म नहीं करेंगे.

महंगाई कैसे बनेगी आंदोलन की वजह?

वर्षकुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा के साथ केतु है. दूसरा भाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, सरकारी खजाने, महंगाई और सामूहिक वाणी से जुड़ा है. चंद्रमा जनता की मानसिक स्थिति दिखाता है, जबकि केतु अलगाव, अविश्वास और दिशाहीनता बढ़ाता है.

इस योग के कारण पेट्रोल, बिजली, भोजन, शिक्षा अथवा रोजगार से जुड़ा कोई फैसला भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है. अधूरी सूचना और पुराने वीडियो भी तेजी से फैल सकते हैं. ऊर्जा संकट तथा महंगे ईंधन से पाकिस्तान के उद्योगों और परिवारों पर दबाव पहले ही बढ़ा है.

इसलिए संभावित Gen-Z विरोध केवल किसी एक नेता की रिहाई तक सीमित नहीं रहेगा. आर्थिक शिकायत के साथ भ्रष्टाचार, चुनावी पारदर्शिता और सेना की राजनीतिक भूमिका जैसे मुद्दे भी जुड़ सकते हैं.

1 से 4 अक्टूबर: मंगल से टकराव का संकेत

13 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मंगल की मुद्दा दशा है. अक्टूबर के शुरुआती दिनों में मंगल के भीतर सूर्य और फिर चंद्रमा का प्रभाव रहेगा. मंगल पंचमेश और दशमेश है, सूर्य सत्ता तथा चंद्रमा जनता का कारक है.

इसलिए 1 से 4 अक्टूबर के बीच सरकार और प्रदर्शनकारियों के आमने-सामने आने, किसी मार्च को रोकने, गिरफ्तारी या सरकारी कार्रवाई पर जन-प्रतिक्रिया पैदा होने का पहला संकेत बनता है. यह अवधि आंदोलन की अंतिम दिशा तय नहीं करेगी, लेकिन उसके लिए चिंगारी का काम कर सकती है.

4 से 12 अक्टूबर: राहु-राहु से अचानक उभार

4 अक्टूबर से राहु की मुद्दा दशा शुरू होगी. इसके प्रारंभिक लगभग आठ दिन राहु के ही अंतर्मुद्दा के प्रभाव में रहेंगे. आठवें भाव का राहु अचानक संकट, वायरल विवाद, अफवाह और अप्रत्याशित घटनाक्रम का संकेत देता है.

4 से 12 अक्टूबर के बीच किसी गिरफ्तारी, पुलिस कार्रवाई या विवादित वीडियो का प्रभाव अचानक बढ़ सकता है. स्थानीय प्रदर्शन ऑनलाइन समर्थन मिलने के बाद दूसरे शहरों तक पहुंच सकता है. हालांकि केवल इस योग के आधार पर किसी निश्चित दिन हिंसा या विद्रोह घोषित करना सही नहीं होगा.

12 से 20 अक्टूबर: बातचीत का रास्ता

लगभग 12 से 20 अक्टूबर तक राहु के भीतर गुरु का अंतर्मुद्दा रहेगा. गुरु वर्ष लग्न में उच्च का है और छठे भाव में स्थित मुन्था का स्वामी भी है. इससे सरकार को विरोध संभालने, कानूनी रास्ता खोजने और बातचीत कराने की शक्ति मिलती है.

अदालत, वरिष्ठ अधिकारी, विपक्षी प्रतिनिधि अथवा किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थ बनाया जा सकता है. सरकार रोजगार, छात्र सहायता या आर्थिक राहत से जुड़ी घोषणा भी कर सकती है. परिणाम पूर्ण समाधान के बजाय अस्थायी समझौते का अधिक है.

20 से 28 अक्टूबर: प्रतिबंध और लंबी खींचतान

लगभग 20 से 28 अक्टूबर तक राहु-शनि का प्रभाव रहेगा. शनि कानून, प्रतिबंध और प्रशासनिक कठोरता का कारक है. यदि राहु-गुरु के दौरान बातचीत सफल नहीं हुई तो इस अवधि में इंटरनेट नियंत्रण, सभाओं पर रोक, गिरफ्तारियां और कानूनी मामले बढ़ सकते हैं.

सरकार सड़कों पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है, लेकिन कठोर कार्रवाई युवाओं में नाराजगी को और गहरा करेगी.

क्या Gen-Z सरकार गिरा सकती है?

कुंडली तत्काल सत्ता परिवर्तन नहीं दिखाती. वर्ष लग्न में सूर्य और उच्च का गुरु सरकार तथा संस्थानों को संकट संभालने की शक्ति देते हैं. छठे भाव की मुन्था विरोधियों पर नियंत्रण का संकेत देती है.

अंतिम परिणाम युवाओं के लिए आंशिक सिद्धि और सरकार के लिए आंशिक नियंत्रण का है. सरकार आंदोलन सीमित कर सकती है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता और युवा वर्ग पर पकड़ कमजोर होगी. अक्टूबर में पाकिस्तान की Gen-Z सत्ता गिराने वाली शक्ति से अधिक देश का राजनीतिक नैरेटिव बदलने वाली ताकत बन सकती है.

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