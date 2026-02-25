हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mobile Numerology: क्या आपका मोबाइल नंबर दे रहा है राजयोग या ला रहा है संकट? ऐसे पहचानें सही संयोजन

Mobile Numerology: मोबाइल नंबर आपके जीवन में संयोग और विश्वास का प्रतीक है. अंकशास्त्र के अनुसार मोबाइल नंबर के आखिरी दो अंकों का संयोजन व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. 

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 25 Feb 2026 10:02 AM (IST)
Mobile Numerology: आज के समय में मोबाइल नंबर जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है. अंकशास्त्र के अनुसार आपका मोबाइल नंबर आपकी किस्मत से जुड़ा माना जाता है.

अंक ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि, मोबाइल नंबर के आखिरी दो अंकों का संयोजन व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. 

555 Angel Number: बार-बार दिख रहा है? रिश्तों, करियर और जीवन में बड़े बदलाव का संकेत!

आइए जानते हैं कौन से नंबर संयोजन शुभ होते हैं और किनसे हमें बचना चाहिए.

शुभ माने जाने वाले मोबाइल नंबर का संयोजन

12, 21 - सफलता और नई शुभारंभ का संकेत
19, 91 - कार्यों में सफलता
23, 32 - राजयोग और प्रगति
29, 92 - पैसे और करियर में मजबूती
35, 53 - वित्तीय और आर्थिक स्थिरता
38, 83 - नौकरी में सफलता
57, 75 - व्यापार में उन्नति
67, 76- विलासितापूर्ण जीवन
69, 96- प्रबंधन और योजना में सफलता

इन संयोजनों के मोबाइल नंबर को सकारात्मक ऊर्जा देने वाला माना जाता है. 

अशुभ माने जाने वाले नंबरों का संयोजन

14, 41 - शरीर में दर्द और कानूनी विवाद
16, 61, 18, 81 - दांपत्य तनाव और स्वास्थ्य समस्या
26, 62, 27, 72 - सेहत से जुड़ी परेशानियां
34, 43 - स्वास्थ्य चुनौतियां
46, 64 - रिश्तों में तनाव
48, 84 - लत की प्रवृत्ति
49, 94 - कानूनी विवाद 
68, 86 - गंभीर सेहत के प्रति चिंता
89, 98 - बहस और विवाद की प्रवृत्ति 

विशेषज्ञ के मुताबिक, यदि मोबाइल नंबर में ऐसे संयोजन हों तो व्यक्ति को धैर्य और सावधानी बरतनी चाहिए.

क्या सच में मोबाइल नंबर प्रभाव डालते हैं?

अंक ज्योतिष एक आस्था आधारित विद्या है. इसका प्रभाव व्यक्ति की जन्मांक और मूलांक से भी जोड़ा जाता है. इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले योग्य विशेषज्ञ से परामर्श करना सही माना जाता है. सही अंकों का चयन करने से सकारात्मक बदलाव के साथ चीजें सही हो सकती है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 25 Feb 2026 09:59 AM (IST)
Mobile Ank Shastra NUMEROLOGY
पर्सनल कार्नर

