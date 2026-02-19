हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2026 में किस मूलांक की चलेगी सबसे ज्यादा? जानिए आपका नंबर गेम चेंजर है या नहीं!

2026 में किस मूलांक की चलेगी सबसे ज्यादा? जानिए आपका नंबर गेम चेंजर है या नहीं!

2026 Lucky Numerology: 2026 का कुल अंक 1 है, जो नई शुरुआत, नेतृत्व और बड़े फैसलों की ओर इशारा करता है. इस साल किस मूलांक के लिए बेहतरीन रहने वाला है और किसे धैर्य और रणनीति बनाए रखने की जरूरत है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 19 Feb 2026 01:20 PM (IST)
2026 Lucky Numerology: हर नए साल के साथ एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि, क्या इस बार किस्मत का साथ मिलेगा? अंकशास्त्र के अनुसार साल 2026 का सार्वभौमिक अंक (2+0+2+6=10, 1+0=1) यानी एक बनता है. अंक 1 नेतृत्व, नई शुरुआत, जोखिम लेने और व्यक्तिगत पहचान का है. 

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि, केवल अंक 1 वालों के लिए ही साल 2026 अच्छा जाने वाला है. असली सवाल यह है कि, आपका जन्मांक (जन्म की तारीख) इस ऊर्जा से कैसे तालमेल बैठाती है. 

Numerology: क्या मोबाइल नंबर बदलने से बदल जाएगी किस्मत? जानें जन्मांक का रहस्य और असली सच!

मूलांक 1 (असली गेम चेंजर)

इस साल की ऊर्जा का सबसे अधिक फायदा अंक के जातकों को मिलने वाला है. जॉब में प्रमोशन, नया बिजनेस, पब्लिक इमेज और हर जगह आगे निकलने का मौका मिलेगा. लेकिन शर्त ये है कि, आपको पहल करनी होगी, इतंजार किया तो अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा. 

मूलांक 3 (क्रिएटिविटी से कमाई)

मूलांक 3 वालों के लिए साल 2026 नए आइडिया से पैसा कमाने का साल रहने वर्ष रहने वाला है. मीडिया, कंटेंट, शिक्षा और पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा. लेकिन बिखराव छोड़कर फोकर पर ध्यान देने की जरूरत है. 

मूलांक 5 (बदलाव से लाभ)

जिन लोगों का मूलांक 5 हैं, उनके लिए साल 2026 ट्रैवल, नेटवर्किंग और नई डील्स का रहने वाला है. इस साल रिस्क लेने से डरे नहीं, बल्कि सही समय पर फैसला लें, ग्रोथ पक्की मिलेगी. 

मूलांक 6 (रिश्तों से उन्नति)

मूलांक 6 वालों के लिए साल 2026 पार्टनरशिप का वर्ष रहने वाला है. शादी और फैमिली के सपोर्ट से बिगड़े काम बनेंगे. भावनात्मक फैसलों से बचने की जरूरत है. इस साल आपको प्रैक्टिकल सोच रखने की जरूरत है. 

बाकी अंक का क्या करें?

मूलांक 2, 4, 7, 8 और 9 वालों के लिए साल 2026 खराब नहीं है, लेकिन इन्हें धैर्य और रणनीति से काम लेने की जरूरत है. खासकर अंक 8 के जातकों को इन्हें वित्तीय योजना के मामले में सख्ती बरतने की जरूरत है, वरना आर्थिक नुकसान बढ़ सकता है. अंक 7 वालों के लिए साल 2026 आत्ममंथन और स्किल अपग्रेड के लिए अहम रहने वाला है. 

साल 2026 किस्मत से अधिक मेहनत और पहल का वर्ष साबित हो सकता है. जिन लोगों को आगे बढ़ना उन्हें इस साल जमकर मेहनत करनी चाहिए परिणाम अवश्य मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 19 Feb 2026 01:20 PM (IST)
