हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रMobile Numerology: मोबाइल नंबर की ऊर्जा कैसे जानें? न्यूमरोलॉजी से समझें पूरा गणित

Mobile Numerology: मोबाइल नंबर की ऊर्जा कैसे जानें? न्यूमरोलॉजी से समझें पूरा गणित

Mobile Numerology: आज के समय में हमारा फोन नंबर हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है. हम जिन नंबरों का इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं, उसकी ऊर्जा हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 26 Feb 2026 01:30 PM (IST)
Preferred Sources

Mobile Numerology: आज के समय में मोबाइल नंबर हमारी पहचान का जरूरी हिस्सा है. अंकशास्त्र के अनुसार, जिस नंबर का हम अधिक समय तक इस्तेमाल करते हैं, उसकी ऊर्जा हमारे जीवन में गहरा असर डालती है.

खासकर यदि उसी नंबर से रोजाना अधिक कॉलिंग और बातचीत होती है, तो प्रभाव और ज्यादा माना जाता है. 

Mobile Numerology: क्या आपका मोबाइल नंबर दे रहा है राजयोग या ला रहा है संकट? ऐसे पहचानें सही संयोजन

मोबाइल नंबर का कुल योग कैसे निकालें?

मोबाइल नंबर का कुल योग निकालने के लिए सबसे पहले 10 अंकों के फोन नंबर को जोड़े. उदाहरण के लिए

9898079373 = 9+8+9+8+0+7+9+3+7+3 = 63

ऐसे में आपके फोन नंबर का कुल योग 6+3 = 9

सबसे पहले अपने 10 अंकों के मोबाइल नंबर को जोड़ें। उदाहरण के लिए:

शून्य का मतलब क्या होता है?

न्यूमरोलॉजी में 0 को लेकर अलग-अलग धारणा हैं. कुछ अंकशास्त्र के जानकार इसे आजाद और स्वतंत्र प्रभावहीन मानते हैं, जबकि कुछ इसे पीछे वाले अंक की शक्ति बढ़ाने वाला मानते हैं. यानी यदि किसी नंबर में 8 के साथ 0 है, तो 8 अंक की ऊर्जा को मजबूत माना जा सकता है. 

बार-बार आने वाले अंकों का असर

अगर आपके मोबाइल नंबर में कोई अंक तीन या उससे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो उसका प्रभाव ज्यादा माना जाता है. उदाहरण के लिए 9 बार-बार आता है, तो साहस, नेतृत्व या आक्रामकता से जुड़ी ऊर्जा बढ़ सकती है. 

जन्मतिथि से मिलान

अंकशास्त्र में मोबाइल नंबर को जन्मांक से जोड़कर भी देखा जाता है. अगर आपके जन्मांक और मोबाइल नंबर का कुल योग एक-दूसरे के अनुकूल हों, तो इसे शुभ माना जाता है. अगर विरोधी हों, तो संतुलन बनाने की सलाह दी जाती है. 

क्या ये असल में असर दिखाता है?

दरअसल यह पूर्ण रूप से ज्योतीषीय मान्यताओं पर आधारित प्रणाली है. इसका वैज्ञानिक प्रमाण से कोई लेना-देना नहीं है. इसलिए इसे जीवन का अंतिम सत्य मानने के बजाए एक मान्यता के रूप में देखा जाना चाहिए.

अपना फोन नंबर बदलने से पहले भावनात्मक या अंधविश्वासी फैसले लेने के बजाए पूरी जानकारी समझना बेहद जरूरी है. न्यूमरोलॉजी के मुताबिक, ऊर्जा का संतुलन बेहद जरूरी है, लेकिन असली सफलता मेहनत और सही निर्णय से ही मिलती है.

Numerology: क्या मोबाइल नंबर बदलने से बदल जाएगी किस्मत? जानें जन्मांक का रहस्य और असली सच!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 26 Feb 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Mobile Ank Shastra NUMEROLOGY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

अंक शास्त्र
Mobile Numerology: मोबाइल नंबर की ऊर्जा कैसे जानें? न्यूमरोलॉजी से समझें पूरा गणित
Mobile Numerology: मोबाइल नंबर की ऊर्जा कैसे जानें? न्यूमरोलॉजी से समझें पूरा गणित
अंक शास्त्र
Mobile Numerology: क्या आपका मोबाइल नंबर दे रहा है राजयोग या ला रहा है संकट? ऐसे पहचानें सही संयोजन
Mobile Numerology: क्या आपका मोबाइल नंबर दे रहा है राजयोग या ला रहा है संकट? ऐसे पहचानें सही संयोजन
अंक शास्त्र
555 Angel Number: बार-बार दिख रहा है? रिश्तों, करियर और जीवन में बड़े बदलाव का संकेत!
555 Angel Number: बार-बार दिख रहा है? रिश्तों, करियर और जीवन में बड़े बदलाव का संकेत!
अंक शास्त्र
2026 में किस मूलांक की चलेगी सबसे ज्यादा? जानिए आपका नंबर गेम चेंजर है या नहीं!
2026 में किस मूलांक की चलेगी सबसे ज्यादा? जानिए आपका नंबर गेम चेंजर है या नहीं!
Advertisement

वीडियोज

AI, Cyber, Green-Tech: Israel के साथ Future Alliance | Paisa Live
UP Politics : गाने पर भिड़े Manoj और Akhilesh — UP की सियासत में नया बवाल! |
Shimla News: दिल्ली ले जाने से पहले आरोपियों का पुलिस ने क्यों कराया चेकअप? | AI Summit | Breaking
Psycho Saiyaan रिव्यू: Tejasswi Prakash का जबरदस्त अभिनय, Ravi Kishan ने लगाई आग
Shimla News: शिमला से पकड़े गए आरोपियों का Ambala में कराया मेडिकल | AI Summit | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
महाराष्ट्र
Malegaon News: मालेगांव महापालिका ऑफिस में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, 7 लोगों पर केस दर्ज
मालेगांव महापालिका ऑफिस में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, 7 लोगों पर केस दर्ज
विश्व
Venezuela Oil: भारत को सुपर टैंकरों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला है वेनेजुएला! सस्ता या महंगा, कितनी होगी कीमत?
भारत को सुपर टैंकरों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला है वेनेजुएला! सस्ता या महंगा, कितनी होगी कीमत?
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
The Kerala Story ने कितनी की थी कमाई? विवाद और प्रोपगैंडा के आरोपों के बावजूद बनी ब्लॉकबस्टर
विवादों में घिरी ‘द केरल स्टोरी’ ने छापे थे कितने करोड़? आरोपों के बावजूद रही ब्लॉकबस्टर
विश्व
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
हेल्थ
HIV Cases In Bihar: बिहार के किस जिले में एड्स के सबसे ज्यादा मरीज, जानें यहां क्यों फैल रही यह महामारी?
बिहार के किस जिले में एड्स के सबसे ज्यादा मरीज, जानें यहां क्यों फैल रही यह महामारी?
ट्रेंडिंग
ऑटो में आगे बैठी महिला तो भड़क गए यूजर्स, करने लगे ऐसी-ऐसी गंदी बातें
ऑटो में आगे बैठी महिला तो भड़क गए यूजर्स, करने लगे ऐसी-ऐसी गंदी बातें
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget