हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: जून में जन्मे लोग पैसे को कैसे देखते हैं? मूलांक 1 से 9 तक की आर्थिक सोच को समझिए

Numerology: जून में जन्मे लोग पैसे को कैसे देखते हैं? मूलांक 1 से 9 तक की आर्थिक सोच को समझिए

Numerology: जून में जन्मे लोगों की आर्थिक सोच, धन अर्जन की प्रवृत्ति और करियर दृष्टिकोण मूलांक के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. जानिए मूलांक 1 से 9 तक के लोगों की वित्तीय प्रवृत्तियों का रोचक विश्लेषण.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 01 Jun 2026 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

Numerology: हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है, लेकिन धन को देखने का नजरिया सभी का एक जैसा नहीं होता है. कोई व्यक्ति जोखिम लेकर बड़ी सफलता हासिल करना चाहता है, तो कोई सुरक्षित भविष्य के लिए धीरे-धीरे संपत्ति बनाने में विश्वास रखता है. कुछ लोग पैसा कमाने से ज्यादा अपने काम में संतुष्टि खोजते हैं, जबकि कुछ के लिए आर्थिक स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा लक्ष्य होती है.

अंक ज्योतिष की प्राचीन पुस्तकों में भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा मिलती है. जून में जन्मे लोगों के बारे में लिखे गए विवरण बताते हैं कि एक ही महीने में जन्म लेने वाले लोग भी अपनी जन्मतिथि और मूलांक के आधार पर धन, करियर और आर्थिक अवसरों को अलग-अलग तरीके से देखते हैं. कहीं नेतृत्व और महत्वाकांक्षा दिखाई देती है, कहीं रचनात्मकता और कल्पनाशीलता, तो कहीं धैर्य, अनुशासन और दीर्घकालिक सफलता की सोच.

मूलांक 1: नेतृत्व और आत्मनिर्भरता से जुड़ी आर्थिक सोच

1, 10, 19 और 28 जून को जन्मे लोगों को महत्वाकांक्षी और स्वतंत्र विचारों वाला बताया जाता है. आर्थिक मामलों में ऐसे लोग अक्सर अपने फैसले स्वयं लेना पसंद करते हैं. वे दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी मेहनत और नेतृत्व क्षमता के भरोसे आगे बढ़ना चाहते हैं.

ऐसे लोगों में व्यवसाय, प्रबंधन और नेतृत्व वाली भूमिकाओं की ओर आकर्षण देखने को मिल सकता है. इनके लिए धन केवल सुरक्षा का माध्यम नहीं बल्कि उपलब्धि और पहचान का प्रतीक भी बन जाता है.

मूलांक 2: कल्पनाशीलता और संवेदनशील आर्थिक दृष्टिकोण

2, 11, 20 और 29 जून को जन्मे लोग कल्पनाशील और भावनात्मक स्वभाव के होते हैं. आर्थिक मामलों में ये अत्यधिक लालची नहीं होते, बल्कि आरामदायक और संतुलित जीवन को महत्व देते हैं.

ऐसे लोग कला, लेखन, साहित्य, डिजाइन या रचनात्मक क्षेत्रों में अवसर तलाश सकते हैं. इनकी चुनौती यह होती है कि कभी-कभी भावनाएं आर्थिक निर्णयों पर हावी हो सकती हैं. इसलिए इनके लिए वित्तीय अनुशासन विशेष महत्व रखता है.

मूलांक 3: विस्तार और बड़े लक्ष्य

3, 12, 21 और 30 जून के जन्मे लोग ऐसे व्यक्तित्व के होते है जो बड़े सपने देखते हैं और सीमित दायरे में रहना पसंद नहीं करते हैं.

आर्थिक दृष्टि से इनमें धन अर्जित करने और संपत्ति बनाने की क्षमता होती है. वे नए अवसरों की तलाश में रहते हैं और अक्सर नेतृत्व या प्रभाव वाले क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. बड़े लक्ष्य कभी-कभी बड़े जोखिम भी लेकर आते हैं, इसलिए संतुलन इनके लिए महत्वपूर्ण रहता है.

मूलांक 4: असामान्य सोच और अलग रास्तों से आय

4, 13, 22 जून को जन्मे लोग पारंपरिक सोच से अलग दृष्टिकोण रखते हैं. वे नई तकनीक, नए विचार और नए प्रयोगों की ओर आकर्षित हो सकते हैं.

आर्थिक रूप से ऐसे लोगों के जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. कई बार वे कम समय में अच्छा लाभ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन स्थिरता बनाए रखना चुनौती हो सकता है. इसलिए स्थायी योजना इनके लिए उपयोगी मानी जाती है.

मूलांक 5: बदलाव पसंद करने वाले और अवसरों को पकड़ने वाले लोग

5, 14 और 23 जून को जन्मे लोग अत्यधिक सक्रिय और परिवर्तनप्रिय होते है. ऐसे लोग नई परिस्थितियों में जल्दी ढल जाते हैं और अवसरों को पहचानने में कुशल हो सकते हैं.

धन अर्जन के मामले में इनके लिए व्यापार, संचार, मार्केटिंग, यात्रा और नेटवर्किंग से जुड़े क्षेत्र लाभदायक माने गए हैं. बार-बार दिशा बदलने की प्रवृत्ति आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है.

यह भी पढ़े - Mahabharat: युधिष्ठिर से दुर्योधन तक, जानिए महाभारत के सभी राजकुमारों की जन्म कथा

मूलांक 6: सुविधा, सौंदर्य और समृद्धि की चाह

6, 15 और 24 जून को जन्मे लोगों का संकेत है कि उन्हें जीवन की अच्छी चीजें पसंद होती हैं. वे आराम, सुंदरता और सामाजिक प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं.

आर्थिक मामलों में इनके लिए धन कमाने के साथ-साथ जीवन का आनंद लेना भी महत्वपूर्ण होता है. वे ऐसे कार्यों की ओर आकर्षित हो सकते हैं जिनमें रचनात्मकता और लोगों से जुड़ाव दोनों मौजूद हों.

मूलांक 7: ज्ञान और अनुभव को महत्व देने वाले लोग

7, 16 और 25 जून को जन्मे लोगों की आर्थिक सोच कुछ अलग बताई जाती है. वे केवल धन कमाने पर केंद्रित नहीं रहते, बल्कि जीवन के अर्थ, ज्ञान और अनुभव को भी महत्व देते हैं.

कई बार ऐसे लोग जोखिम भरे निवेशों से दूर रहते हैं. इनके लिए आर्थिक सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उससे भी अधिक मानसिक शांति का महत्व होता है, वे सोच-समझकर निर्णय लेना पसंद करते हैं.

मूलांक 8: अनुशासन और टिकाऊ सफलता

8, 17 और 26 जून को जन्मे लोगों को मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव का बताया जाता है. ऐसे लोग धीरे-धीरे लेकिन मजबूत आर्थिक आधार बनाने में विश्वास रखते हैं.

इनकी सबसे बड़ी ताकत धैर्य होती है. वे त्वरित लाभ की बजाय लंबे समय की सफलता को प्राथमिकता देते हैं. व्यवसाय, प्रशासन और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इनकी क्षमता बेहतर दिखाई दे सकती है.

मूलांक 9: ऊर्जा, साहस और बड़े आर्थिक लक्ष्य

9, 18 और 27 जून को जन्मे लोग ऊर्जा, साहस और महत्वाकांक्षा में प्रबल होते है. वे चुनौतियों से घबराते नहीं और बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का साहस रखते हैं.

आर्थिक मामलों में ये जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं. कभी-कभी जल्दबाजी नुकसान का कारण भी बन सकती है. इसलिए इनके लिए धैर्य और रणनीतिक सोच उतनी ही आवश्यक है जितनी महत्वाकांक्षा.

क्या मूलांक तय करते हैं सफलता?

अंक ज्योतिष की इन व्याख्याओं को समझते समय यह याद रखना जरूरी है कि कोई भी जन्मतिथि किसी व्यक्ति की आर्थिक सफलता की गारंटी नहीं देती हैं. वास्तविक जीवन में धन अर्जन का संबंध शिक्षा, कौशल, अवसर, मेहनत और सही निर्णयों से होता है.

फिर भी ऐसे वर्णनों लोगों को अपनी रुचियों को समझने का एक दिलचस्प दृष्टिकोण देते हैं. यदि कोई व्यक्ति यह पहचान ले कि वह जोखिम लेने वाला है, भावुक है, नेतृत्वकर्ता है या अत्यधिक परिवर्तनप्रिय है, तो वह आर्थिक जीवन में अधिक संतुलित निर्णय ले सकता है.

अंक ज्योतिष का सबसे उपयोगी पक्ष भविष्य बताना नहीं, बल्कि आत्मविश्लेषण को प्रोत्साहित करना है. और शायद यही वह बिंदु है जहां परंपरागत ज्ञान और आधुनिक जीवन एक-दूसरे से जुड़ते दिखाई देते हैं.

यह भी पढ़े - Vastu Tips: सजावट के लिए लगाए हैं नकली पौधे? पहले जान लें ये वास्तु नियम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Read More
Published at : 30 May 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Ank Jyotish Money Tips Astrology Financial Personality
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

अंक शास्त्र
Numerology: जून में जन्मे लोग पैसे को कैसे देखते हैं? मूलांक 1 से 9 तक की आर्थिक सोच को समझिए
जून में जन्मे लोग पैसे को कैसे देखते हैं? मूलांक 1 से 9 तक की आर्थिक सोच को समझिए
अंक शास्त्र
Numerology Prediction 1 June 2026: सोमवार को किसका खुलेगा भाग्य? मूलांक 2 और 5 वालों के लिए बेहद खास है, जानें 1 से 9 मूलांकों का भाग्यफल
मूलांक 7 वाले कल रहें सावधान! 1 जून 2026 को लग सकता है बड़ा आर्थिक झटका, जानें 1 से 9 मूलांकों का भाग्यफल
अंक शास्त्र
Numerology: क्या जून में जन्मे लोग कुछ खास स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करते हैं?
क्या जून में जन्मे लोग कुछ खास स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करते हैं?
अंक शास्त्र
Numerology Mulank 4: स्वभाव से जिद्दी लेकिन दिल के साफ होते हैं मूलांक 4 वाले लोग, जानिए इनका करियर और लव लाइफ
क्या आप भी इस तारीख को जन्मे हैं? जानें क्यों मूलांक 4 वालों के जीवन में अचानक होते हैं बड़े उतार-चढ़ाव
Advertisement

वीडियोज

Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में 'योगी मॉडल' का प्रहार! | Encroachment
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में 'योगी मॉडल' का प्रहार! | Illegal Encroachment
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में आज कैबिनेट विस्तार, शुभेंदु सरकार में बनेंगे 35 नए मंत्री, रूपा गांगुली-अशोक डिंडा समेत ये नाम आए सामने
बंगाल में आज कैबिनेट विस्तार, शुभेंदु सरकार में बनेंगे 35 नए मंत्री, रूपा गांगुली-अशोक डिंडा समेत ये नाम आए सामने
आईपीएल 2026
Watch: 'कितना दूध पीते हो?', रवि शास्त्री ने पूछा तो वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा दिया जवाब; Video वायरल
Watch: 'कितना दूध पीते हो?', रवि शास्त्री ने पूछा तो वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा दिया जवाब; Video वायरल
दिल्ली NCR
Delhi News: राहत भरा जून! दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, भीषण गर्मी से कब तक मिलेगी निजात?
राहत भरा जून! दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, भीषण गर्मी से कब तक मिलेगी निजात?
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 10 Worldwide: ‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
इंडिया
'RCB फैन्स के साथ अन्याय हुआ..', टीम के IPL जीतने के बाद भी जानें ऐसा क्यों बोले डीके शिवकुमार
'RCB फैन्स के साथ अन्याय हुआ..', टीम के IPL जीतने के बाद भी जानें ऐसा क्यों बोले डीके शिवकुमार
इंडिया
ममता बनर्जी ने बुलाई TMC विधायकों की बैठक, 80 में से सिर्फ 20 ही पहुंचे, रद्द करनी पड़ी मीटिंग
ममता बनर्जी ने बुलाई TMC विधायकों की बैठक, 80 में से सिर्फ 20 ही पहुंचे, रद्द करनी पड़ी मीटिंग
ट्रेंडिंग
गांव के छोरे में आई माइकल जैक्सन की आत्मा, सिर पर थाली रख जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
गांव के छोरे में आई माइकल जैक्सन की आत्मा, सिर पर थाली रख जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
बिजनेस
LPG Cylinder Price Hike: एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ महंगा, जानें कितने बढ़ गए दाम, अब कितने रुपए में मिलेगा?
LPG Price Hike: एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ महंगा, जानें कितने बढ़ गए दाम, अब कितने रुपए में मिलेगा?
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
Embed widget