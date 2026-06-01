Ank Rashifal Today 2 जून 2026: दैनिक अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, हर तारीख का अपना एक विशेष मूलांक और भाग्यांक होता है, जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है. अगर हम 2 जून 2026 की तारीख के सभी अंकों का योग करें, तो 2+0+6+2+0+2+6 = 18 आता है. इसके बाद 1+8 = 9 होता है. यानी आज का भाग्यांक (Destiny Number) 9 है.

अंक 9 का संबंध साहस और ऊर्जा के कारक मंगल देव से माना जाता है. आज मंगलवार का दिन है और भाग्यांक भी 9 है, जो एक बेहद शक्तिशाली संयोग बना रहा है. आज के दिन लोगों में गजब का आत्मविश्वास और लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलेगी. आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

मूलांक 1 (Mulank 1)

तारीख 1, 10, 19, या 28 को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. काम की व्यस्तता अधिक हो सकती है.

करियर व धन: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अधिकारियों से बातचीत करते समय अपने अहम (Ego) पर नियंत्रण रखें. आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें.

कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अधिकारियों से बातचीत करते समय अपने अहम (Ego) पर नियंत्रण रखें. आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें. स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग या मेडिटेशन का सहारा लें.

मानसिक तनाव से बचने के लिए योग या मेडिटेशन का सहारा लें. शुभ अंक: 5

5 शुभ रंग: केसरिया

मूलांक 2 (Mulank 2)

तारीख 2, 11, 20, या 29 को जन्मे लोगों को आज अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा. आज आप थोड़े भावुक हो सकते हैं.

रिश्ते व लव लाइफ: जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, शांत रहकर बात सुलझाएं. पुराने दोस्तों से मिलकर मन प्रसन्न होगा.

जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, शांत रहकर बात सुलझाएं. पुराने दोस्तों से मिलकर मन प्रसन्न होगा. सलाह: आज किसी भी तरह के बड़े निवेश या पैसों के लेन-देन से बचें.

आज किसी भी तरह के बड़े निवेश या पैसों के लेन-देन से बचें. शुभ अंक: 11

11 शुभ रंग: क्रीम (Cream)

मूलांक 3 (Mulank 3)

तारीख 3, 12, 21, या 30 को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है. आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे.

करियर व शिक्षा: विद्यार्थियों को परीक्षा या प्रतियोगिता में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है.

विद्यार्थियों को परीक्षा या प्रतियोगिता में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है. पारिवारिक जीवन: परिवार में धार्मिक या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है.

परिवार में धार्मिक या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. शुभ अंक: 3

3 शुभ रंग: पीला

मूलांक 4 (Mulank 4)

तारीख 4, 13, 22, या 31 को जन्मे लोगों को आज अचानक धन लाभ या अचानक चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ सकता है.

कार्यक्षेत्र: ऑफिस में राजनीति (Politics) से दूर रहें. गुप्त शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, सतर्क रहें.

ऑफिस में राजनीति (Politics) से दूर रहें. गुप्त शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, सतर्क रहें. यात्रा: आज किसी छोटी और लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं.

आज किसी छोटी और लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं. शुभ अंक: 22

22 शुभ रंग: आसमानी नीला

मूलांक 5 (Mulank 5)

तारीख 5, 14, या 23 को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन बातचीत और नेटवर्किंग के लिहाज से बेहतरीन है.

धन व बिजनेस: अगर कोई नया स्टार्टअप या व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है. बैंक लोन से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं.

अगर कोई नया स्टार्टअप या व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है. बैंक लोन से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं. लव लाइफ: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा, रिश्ते में मधुरता आएगी.

पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा, रिश्ते में मधुरता आएगी. शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग: हरा

मूलांक 6 (Mulank 6)

तारीख 6, 15, या 24 को जन्मे लोगों का झुकाव आज कला, संगीत या रचनात्मक कार्यों की ओर अधिक रहेगा.

खर्च व सुख-सुविधाएं: आज भौतिक सुख-साधनों और घरेलू गैजेट्स पर खर्च बढ़ सकता है. बजट का ध्यान रखें.

आज भौतिक सुख-साधनों और घरेलू गैजेट्स पर खर्च बढ़ सकता है. बजट का ध्यान रखें. सावधानी: वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें और गति सीमा का ध्यान रखें.

वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें और गति सीमा का ध्यान रखें. शुभ अंक: 15

15 शुभ रंग: गुलाबी (Pink)

मूलांक 7 (Mulank 7)

तारीख 7, 16, या 25 को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन आत्ममंथन (Self-reflection) का है. मानसिक शांति का अनुभव करेंगे.

करियर व अध्यात्म: आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, लेकिन दूसरों के विवादों में टांग न अड़ाएं.

आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, लेकिन दूसरों के विवादों में टांग न अड़ाएं. स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, खान-पान का विशेष ध्यान रखें. शुभ अंक: 2

2 शुभ रंग: हल्का ग्रे

मूलांक 8 (Mulank 8)

तारीख 8, 17, या 26 को जन्मे लोगों को आज अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है. न्याय से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी.

करियर व धन: प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा हो सकता है. नौकरीपेशा जातकों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा हो सकता है. नौकरीपेशा जातकों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. रिश्ते: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. भाई-बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. भाई-बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: गहरा नीला

मूलांक 9 (Mulank 9)

तारीख 9, 18, या 27 को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा, क्योंकि आज आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों 9 हैं.

करियर व लीडरशिप: प्रशासनिक सेवाओं (Admin), पुलिस, सेना या खेल से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता या सम्मान मिल सकता है. अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे.

प्रशासनिक सेवाओं (Admin), पुलिस, सेना या खेल से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता या सम्मान मिल सकता है. अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे. सावधानी: ऊर्जा अधिक होने के कारण गुस्सा जल्दी आ सकता है, वाणी में सौम्यता बनाए रखें.

ऊर्जा अधिक होने के कारण गुस्सा जल्दी आ सकता है, वाणी में सौम्यता बनाए रखें. शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: लाल

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