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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रAaj Ka Ank Rashifal 2 June 2026: जून में पैदा हुए लोग करोड़पति बनते हैं या कर्जदार? मूलांक 1 से 9 तक का खुला राज

Aaj Ka Ank Rashifal 2 June 2026: जून में पैदा हुए लोग करोड़पति बनते हैं या कर्जदार? मूलांक 1 से 9 तक का खुला राज

Ank Jyotish 2 June 2026: भाग्यांक 9 का महासंयोग! जानें मूलांक 1 से 9 का दैनिक अंक राशिफल. करियर में तरक्की, आर्थिक लाभ और लव लाइफ में आएंगे नए मोड़, पढ़ें आज का अंक राशिफल.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 01 Jun 2026 06:31 PM (IST)
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Ank Rashifal Today 2 जून 2026: दैनिक अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, हर तारीख का अपना एक विशेष मूलांक और भाग्यांक होता है, जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है. अगर हम 2 जून 2026 की तारीख के सभी अंकों का योग करें, तो 2+0+6+2+0+2+6 = 18 आता है. इसके बाद 1+8 = 9 होता है. यानी आज का भाग्यांक (Destiny Number) 9 है.

अंक 9 का संबंध साहस और ऊर्जा के कारक मंगल देव से माना जाता है. आज मंगलवार का दिन है और भाग्यांक भी 9 है, जो एक बेहद शक्तिशाली संयोग बना रहा है. आज के दिन लोगों में गजब का आत्मविश्वास और लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलेगी. आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

मूलांक 1 (Mulank 1)

तारीख 1, 10, 19, या 28 को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. काम की व्यस्तता अधिक हो सकती है.

  • करियर व धन: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अधिकारियों से बातचीत करते समय अपने अहम (Ego) पर नियंत्रण रखें. आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग या मेडिटेशन का सहारा लें.
  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: केसरिया

मूलांक 2 (Mulank 2)

तारीख 2, 11, 20, या 29 को जन्मे लोगों को आज अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा. आज आप थोड़े भावुक हो सकते हैं.

  • रिश्ते व लव लाइफ: जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, शांत रहकर बात सुलझाएं. पुराने दोस्तों से मिलकर मन प्रसन्न होगा.
  • सलाह: आज किसी भी तरह के बड़े निवेश या पैसों के लेन-देन से बचें.
  • शुभ अंक: 11
  • शुभ रंग: क्रीम (Cream)

मूलांक 3 (Mulank 3)

तारीख 3, 12, 21, या 30 को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है. आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे.

  • करियर व शिक्षा: विद्यार्थियों को परीक्षा या प्रतियोगिता में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है.
  • पारिवारिक जीवन: परिवार में धार्मिक या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है.
  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: पीला

मूलांक 4 (Mulank 4)

तारीख 4, 13, 22, या 31 को जन्मे लोगों को आज अचानक धन लाभ या अचानक चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ सकता है.

  • कार्यक्षेत्र: ऑफिस में राजनीति (Politics) से दूर रहें. गुप्त शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, सतर्क रहें.
  • यात्रा: आज किसी छोटी और लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं.
  • शुभ अंक: 22
  • शुभ रंग: आसमानी नीला

मूलांक 5 (Mulank 5)

तारीख 5, 14, या 23 को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन बातचीत और नेटवर्किंग के लिहाज से बेहतरीन है.

  • धन व बिजनेस: अगर कोई नया स्टार्टअप या व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है. बैंक लोन से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं.
  • लव लाइफ: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा, रिश्ते में मधुरता आएगी.
  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: हरा

मूलांक 6 (Mulank 6)

तारीख 6, 15, या 24 को जन्मे लोगों का झुकाव आज कला, संगीत या रचनात्मक कार्यों की ओर अधिक रहेगा.

  • खर्च व सुख-सुविधाएं: आज भौतिक सुख-साधनों और घरेलू गैजेट्स पर खर्च बढ़ सकता है. बजट का ध्यान रखें.
  • सावधानी: वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें और गति सीमा का ध्यान रखें.
  • शुभ अंक: 15
  • शुभ रंग: गुलाबी (Pink)

मूलांक 7 (Mulank 7)

तारीख 7, 16, या 25 को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन आत्ममंथन (Self-reflection) का है. मानसिक शांति का अनुभव करेंगे.

  • करियर व अध्यात्म: आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, लेकिन दूसरों के विवादों में टांग न अड़ाएं.
  • स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, खान-पान का विशेष ध्यान रखें.
  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रंग: हल्का ग्रे

मूलांक 8 (Mulank 8)

तारीख 8, 17, या 26 को जन्मे लोगों को आज अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है. न्याय से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी.

  • करियर व धन: प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा हो सकता है. नौकरीपेशा जातकों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है.
  • रिश्ते: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. भाई-बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.
  • शुभ अंक: 8
  • शुभ रंग: गहरा नीला

मूलांक 9 (Mulank 9)

तारीख 9, 18, या 27 को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा, क्योंकि आज आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों 9 हैं.

  • करियर व लीडरशिप: प्रशासनिक सेवाओं (Admin), पुलिस, सेना या खेल से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता या सम्मान मिल सकता है. अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे.
  • सावधानी: ऊर्जा अधिक होने के कारण गुस्सा जल्दी आ सकता है, वाणी में सौम्यता बनाए रखें.
  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: लाल

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 01 Jun 2026 06:31 PM (IST)
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