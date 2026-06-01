Aaj Ka Ank Rashifal 2 June 2026: जून में पैदा हुए लोग करोड़पति बनते हैं या कर्जदार? मूलांक 1 से 9 तक का खुला राज
Ank Jyotish 2 June 2026: भाग्यांक 9 का महासंयोग! जानें मूलांक 1 से 9 का दैनिक अंक राशिफल. करियर में तरक्की, आर्थिक लाभ और लव लाइफ में आएंगे नए मोड़, पढ़ें आज का अंक राशिफल.
Ank Rashifal Today 2 जून 2026: दैनिक अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, हर तारीख का अपना एक विशेष मूलांक और भाग्यांक होता है, जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है. अगर हम 2 जून 2026 की तारीख के सभी अंकों का योग करें, तो 2+0+6+2+0+2+6 = 18 आता है. इसके बाद 1+8 = 9 होता है. यानी आज का भाग्यांक (Destiny Number) 9 है.
अंक 9 का संबंध साहस और ऊर्जा के कारक मंगल देव से माना जाता है. आज मंगलवार का दिन है और भाग्यांक भी 9 है, जो एक बेहद शक्तिशाली संयोग बना रहा है. आज के दिन लोगों में गजब का आत्मविश्वास और लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलेगी. आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.
मूलांक 1 (Mulank 1)
तारीख 1, 10, 19, या 28 को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. काम की व्यस्तता अधिक हो सकती है.
- करियर व धन: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अधिकारियों से बातचीत करते समय अपने अहम (Ego) पर नियंत्रण रखें. आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग या मेडिटेशन का सहारा लें.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: केसरिया
मूलांक 2 (Mulank 2)
तारीख 2, 11, 20, या 29 को जन्मे लोगों को आज अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा. आज आप थोड़े भावुक हो सकते हैं.
- रिश्ते व लव लाइफ: जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, शांत रहकर बात सुलझाएं. पुराने दोस्तों से मिलकर मन प्रसन्न होगा.
- सलाह: आज किसी भी तरह के बड़े निवेश या पैसों के लेन-देन से बचें.
- शुभ अंक: 11
- शुभ रंग: क्रीम (Cream)
मूलांक 3 (Mulank 3)
तारीख 3, 12, 21, या 30 को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है. आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे.
- करियर व शिक्षा: विद्यार्थियों को परीक्षा या प्रतियोगिता में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है.
- पारिवारिक जीवन: परिवार में धार्मिक या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है.
- शुभ अंक: 3
- शुभ रंग: पीला
मूलांक 4 (Mulank 4)
तारीख 4, 13, 22, या 31 को जन्मे लोगों को आज अचानक धन लाभ या अचानक चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ सकता है.
- कार्यक्षेत्र: ऑफिस में राजनीति (Politics) से दूर रहें. गुप्त शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, सतर्क रहें.
- यात्रा: आज किसी छोटी और लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं.
- शुभ अंक: 22
- शुभ रंग: आसमानी नीला
मूलांक 5 (Mulank 5)
तारीख 5, 14, या 23 को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन बातचीत और नेटवर्किंग के लिहाज से बेहतरीन है.
- धन व बिजनेस: अगर कोई नया स्टार्टअप या व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है. बैंक लोन से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं.
- लव लाइफ: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा, रिश्ते में मधुरता आएगी.
- शुभ अंक: 7
- शुभ रंग: हरा
मूलांक 6 (Mulank 6)
तारीख 6, 15, या 24 को जन्मे लोगों का झुकाव आज कला, संगीत या रचनात्मक कार्यों की ओर अधिक रहेगा.
- खर्च व सुख-सुविधाएं: आज भौतिक सुख-साधनों और घरेलू गैजेट्स पर खर्च बढ़ सकता है. बजट का ध्यान रखें.
- सावधानी: वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें और गति सीमा का ध्यान रखें.
- शुभ अंक: 15
- शुभ रंग: गुलाबी (Pink)
मूलांक 7 (Mulank 7)
तारीख 7, 16, या 25 को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन आत्ममंथन (Self-reflection) का है. मानसिक शांति का अनुभव करेंगे.
- करियर व अध्यात्म: आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, लेकिन दूसरों के विवादों में टांग न अड़ाएं.
- स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, खान-पान का विशेष ध्यान रखें.
- शुभ अंक: 2
- शुभ रंग: हल्का ग्रे
मूलांक 8 (Mulank 8)
तारीख 8, 17, या 26 को जन्मे लोगों को आज अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है. न्याय से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी.
- करियर व धन: प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा हो सकता है. नौकरीपेशा जातकों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है.
- रिश्ते: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. भाई-बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.
- शुभ अंक: 8
- शुभ रंग: गहरा नीला
मूलांक 9 (Mulank 9)
तारीख 9, 18, या 27 को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा, क्योंकि आज आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों 9 हैं.
- करियर व लीडरशिप: प्रशासनिक सेवाओं (Admin), पुलिस, सेना या खेल से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता या सम्मान मिल सकता है. अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे.
- सावधानी: ऊर्जा अधिक होने के कारण गुस्सा जल्दी आ सकता है, वाणी में सौम्यता बनाए रखें.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: लाल
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