Numerology: धुरंधर और शुक्र ग्रह का कनेक्शन, क्या रणवीर सिंह का मूलांक फिल्म को बना सकता है ब्लॉकबस्टर!

Ranveer Singh Numerology: रणवीर सिंह की नई फिल्म इस समय सुर्खियों में है. वहीं रणवीर का मूलांक 6 और इसके स्वामी ग्रह शुक्र को माना गया है, मगर क्या शुक्र ग्रह इस फिल्म के लिए भी भाग्यशाली साबित होगा?

Key points generated by AI, verified by newsroom

Ranveer Singh Numerology: रणवीर सिंह बॉलीवुड के उन कलाकारों में से एक हैं, जिनकी ऐनर्जी , क्रिएटिविटी और स्क्रीन प्रेज़ेंस हमेशा दर्शकों को बांध कर रखती है. दिलचस्प बात यह है कि अंक ज्योतिष के अनुसार रणवीर सिंह का मूलांक 6 बनता है, और मूलांक 6 का स्वामी भी शुक्र ग्रह को माना जाता है, जो कला, सौंदर्य, मनोरंजन, ग्लैमर और आकर्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं.

इसी वजह से रणवीर के करियर में हमेशा से एक अलग चमक दिखाई दी है. अब जब उनकी नई फिल्म “धुरंधर” चारों ओर चर्चा में है. तब यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या उनका शुक्र ग्रह और मूलांक 6 इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना सकते हैं?

शुक्र ग्रह देता है एक अलग पहचान 

शुक्र ग्रह उन लोगों को एक अनोखी रचनात्मकता देता है, जो कला और परफॉर्मेंस जैसी फील्ड से जुड़े होते हैं. रणवीर ने आज तक जीतनी भी फिल्में की हैं यह इस बात का प्रमाण देती है कि, वे जितने बोल्ड, नए और मुश्किल रोल चुनते हैं, उतनी ही तेज़ी से दर्शकों का ध्यान भी अपनी ओर खींचते हैं. धुरंधर भी एक ऐसी ही फिल्म मानी जा रही है, जिसमें रणवीर पूरी तरह से एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं.

रणवीर का मूलांक 6 का प्रभाव

अंक ज्योतिष के मुताबिक जब मूलांक 6 वाले किसी भी प्रोजेक्ट में भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और कोई भी  भूमिका निभाते हैं, तो उसमें एक खास आत्मीयता और बारीकी अपने आप झलकने लगती है. धुरंधर में भी रणवीर का यही भावुक अटैचमेंट और कलात्मक समर्पण फिल्म की सबसे बड़ी मजबूती बन सकता है. शुक्र ग्रह का प्रभाव उन्हें न सिर्फ फिल्म को आकर्षक बनाता है बल्कि दूसरों को अपनी परफॉर्मेंस से जोड़ लेने की ताकत भी देता है.

नया माइलस्टोन सेट कर सकती है धुरंधर 

धुरंधर में रणवीर की नई लुक और फिल्म की टोन को देखकर दर्शक पहले से ही उत्साहित हैं. शुक्र ग्रह का प्रभाव इस उत्साह को एक सकारात्मक दिशा दे सकता है. यदि कहानी और निर्देशन उनका साथ दे पाए, तो धुरंधर फिल्म, इंडस्ट्री में एक नया माइलस्टोन बन सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 09 Dec 2025 06:34 PM (IST)
