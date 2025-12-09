2026 का मूलांक 1 है, जो सूर्य ग्रह से संबंधित है। यह ग्रह ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है।
Numerology 2026: नया साल 2026 सूर्य का रहने वाला है और इस साल का मूलांक भी 1 है. वहीं इन 4 तारीख को जन्में लोगों का मूलांक 1 होता है. जिन्हें नए साल में धनलाभ, तरक्की और राजयोग के सुख प्राप्त होंगे.
Numerology 2026: अंक ज्योतिष में मूलांक का खास महत्व है. जिसके अनुसार नए साल 2026 का मूलांक 1 बन रहा है. जिस वजह से यह साल सूर्य का रहेगा. ज्योतिष में भी अंक 1 का स्वामी सूर्य ग्रह को ही माना गया है. यह ग्रह ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है.
माना जाता है जिन लोगों की कुंडली में यह ग्रह मजबूत स्थिति में होता हैं, वे लोग सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं. जिन का भी जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 28 और 19 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है. चलिए जानते हैं मूलांक 1 के लोगों को नए साल में क्या-क्या चीजें मिल सकता है.
मूलांक 1 के लिए फायदेमंद रहेगा 2026
नया साल 2026 मूलांक 1 वालों के लिए काफी लकी साबित होगा. यह साल आपके करियर में एक अच्छी उड़ान लेकर आएगा, जिससे आर्थिक स्थिति ओर भी मजबूत होगी. इस साल आपको आपके परिवार का पूरा स्पोर्ट होगा, जिससे आपके अंदर एक अलग उत्साह देखने को मिलेगा और हर काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे.
वहीं नए साल ज़मीन-जायदाद लेने के भी योग बन रहें हैं. प्रेम जीवन भी अच्छा व्यतीत होगा.
आर्थिक मामलों में होगा मुनाफा
नया साल मूलांक 1 वालों के लिए आर्थिक रूप से बहुत अनुकूल रहेगा. लंबे समय से चल रहे पैसों से जुड़े मुद्दे सुलझेंगे और पुराने कर्जों से भी राहत मिलने के योग बन रहे हैं. इस वर्ष आपका नई जगहों पर निवेश करने का मन करेगा. वहीं पहले से अटका हुआ धन भी वापस मिलने की पूरी संभावना है.
बिजनेस करने वालों के लिए यह साल खास तौर पर शुभ रहेगा, नई शुरुआत करने का मौका भी मिल सकता है और विदेश से जुड़े कामों में अच्छा मुनाफा बनने के संकेत हैं. नए स्रोतों से धन मिलने के अवसर लगातार सामने आते रहेंगे.
नौकरीपेशा लोगों के तरक्की के योग
करियर की बात करें तो नौकरीपेशा मूलांक 1 वालों के लिए यह साल तरक्की का साल साबित होगा. पदोन्नति के मजबूत योग बन रहे हैं और किसी नई नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है. कार्यस्थल पर आपको ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपके करियर को बिल्कुल नई दिशा देगी और आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
2026 का मूलांक क्या है और यह किस ग्रह से संबंधित है?
किन लोगों का मूलांक 1 होता है?
जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है।
मूलांक 1 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा?
2026 मूलांक 1 वालों के लिए करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में काफी शुभ रहेगा। ज़मीन-जायदाद खरीदने और प्रेम जीवन में भी अच्छे योग हैं।
क्या 2026 में मूलांक 1 वालों को आर्थिक लाभ होगा?
हाँ, 2026 आर्थिक मामलों में मूलांक 1 वालों के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। पुराने कर्जों से राहत मिलेगी, अटका हुआ धन वापस मिलने और नई जगहों पर निवेश के योग हैं।
नौकरीपेशा मूलांक 1 वालों के लिए 2026 में क्या संभावनाएं हैं?
नौकरीपेशा मूलांक 1 वालों के लिए 2026 तरक्की का साल होगा। पदोन्नति, नई नौकरी का प्रस्ताव और करियर को नई दिशा देने वाली जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
