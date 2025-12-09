Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Numerology 2026: अंक ज्योतिष में मूलांक का खास महत्व है. जिसके अनुसार नए साल 2026 का मूलांक 1 बन रहा है. जिस वजह से यह साल सूर्य का रहेगा. ज्योतिष में भी अंक 1 का स्वामी सूर्य ग्रह को ही माना गया है. यह ग्रह ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है.

माना जाता है जिन लोगों की कुंडली में यह ग्रह मजबूत स्थिति में होता हैं, वे लोग सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं. जिन का भी जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 28 और 19 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है. चलिए जानते हैं मूलांक 1 के लोगों को नए साल में क्या-क्या चीजें मिल सकता है.

मूलांक 1 के लिए फायदेमंद रहेगा 2026

नया साल 2026 मूलांक 1 वालों के लिए काफी लकी साबित होगा. यह साल आपके करियर में एक अच्छी उड़ान लेकर आएगा, जिससे आर्थिक स्थिति ओर भी मजबूत होगी. इस साल आपको आपके परिवार का पूरा स्पोर्ट होगा, जिससे आपके अंदर एक अलग उत्साह देखने को मिलेगा और हर काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे.

वहीं नए साल ज़मीन-जायदाद लेने के भी योग बन रहें हैं. प्रेम जीवन भी अच्छा व्यतीत होगा.

आर्थिक मामलों में होगा मुनाफा

नया साल मूलांक 1 वालों के लिए आर्थिक रूप से बहुत अनुकूल रहेगा. लंबे समय से चल रहे पैसों से जुड़े मुद्दे सुलझेंगे और पुराने कर्जों से भी राहत मिलने के योग बन रहे हैं. इस वर्ष आपका नई जगहों पर निवेश करने का मन करेगा. वहीं पहले से अटका हुआ धन भी वापस मिलने की पूरी संभावना है.

बिजनेस करने वालों के लिए यह साल खास तौर पर शुभ रहेगा, नई शुरुआत करने का मौका भी मिल सकता है और विदेश से जुड़े कामों में अच्छा मुनाफा बनने के संकेत हैं. नए स्रोतों से धन मिलने के अवसर लगातार सामने आते रहेंगे.

नौकरीपेशा लोगों के तरक्की के योग

करियर की बात करें तो नौकरीपेशा मूलांक 1 वालों के लिए यह साल तरक्की का साल साबित होगा. पदोन्नति के मजबूत योग बन रहे हैं और किसी नई नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है. कार्यस्थल पर आपको ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपके करियर को बिल्कुल नई दिशा देगी और आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.