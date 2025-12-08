हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रअंक ज्योतिष में 11, 22, 33 नंबर का रहस्य! आखिर ये नंबर क्यों माने जाते हैं सबसे भाग्यशाली?

अंक ज्योतिष में 11, 22, 33 नंबर का रहस्य! आखिर ये नंबर क्यों माने जाते हैं सबसे भाग्यशाली?

Master Number in Numerology: अंकशास्त्र में सामान्य अंकों की ऊर्जा से कई गुना शक्तिशाली मास्टर नंबर माने जाते हैं. ये अंक अपने आपमें सकारात्मक बदलाव लाने के साथ आध्यात्मिक संकेतों का प्रतीक है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 08 Dec 2025 05:38 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Numerology Master Number: अंकज्योतिष (Numerology) में अंक, संख्याओं और अक्षरों की ज्योतिषीय गणना को ही अंकशास्त्र कहते हैं. ये अंक और अक्षर कुछ खास तरह की एनर्जी को कंपन करती है, जिसका हमारे जीवन पर भी प्रभाव दिखता है.

अंकशास्त्र में 1 से लेकर 9 तक के अंक सामान्य ऊर्जा को दर्शाते हैं, लेकिन 11, 22 और 33 मास्टर नंबर होते हैं. आखिर ये मास्टर नंबर क्या है? और अंक ज्योतिष में इसकी क्या महत्वता है? विस्तार से जानिए.

अंकशास्त्र में 11, 22 और 33 संख्याओं को मास्टर नंबर कहा जाता है. ये संख्या उच्च आध्यात्मिक कंपन, विवेक और ब्रह्मांड के गहरे आध्यात्मिक संकेतों का प्रतीक माना जाता है. अंकशास्त्र के जानकारों की माने तो ये संख्याएं नॉर्मल नंबर (1 से 9) की तुलना में अधिक ऊर्जावान होते हैं. 

अंकशास्त्र में मास्टर नंबरों का महत्व

अंक ज्योतिष के अनुसार, मास्टर नंबरों में स्पंदन, प्रभाव और उत्साह की क्षमता सामान्य अंकों की तुलना में काफी अधिक होती है. इसके अलावा ये त्रिदेवों का भी प्रतिनिधत्व करती है. जिन भी लोगों की जीवन पथ संख्याएं 11, 22 या 33 तक सीमित होती हैं, उनका जन्म एक खास उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होता है.

जीवन के शुरुआती दौर में उन्हें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बाद में उनका कमबैक देखने लायक होता है. ये लोग दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए जाने जाते हैं. 

मास्टर अंक 11 का महत्व

मास्टर अंक 11 काफी सहज माना जाता है. यह अंक संवेदनाएं, क्रिएटिव और उच्च ज्ञान का मार्गदर्शक माना जाता है. इस अंक में जन्म लेने वाले व्यक्ति में आध्यात्मिक अंतदृष्टि अन्य लोगों की तुलना में काफी ज्यादा होती है. 

मास्टर अंक 22 का महत्व

मास्टर नंबर 22 को मास्टर बिल्डर माना जाता है. इन लोगों में अंक 4 की ऊर्जा समाहित होती है. स्वाभाविक रूप से ये लोग नेता होते हैं, जो काफी ज्याद महत्वाकांक्षी होने के साथ अपने सपनों को सच करने के लिए जीते हैं. जीवन में सफलता हासिल करने के लिए इन दिन रात मेहनत करनी पड़ती है. 

मास्टर अंक 33 का महत्व

मास्टर अंक 33 को भावुक (passionate) अंक माना जाता है. इस अंक का ग्रह का स्वामी 6 होता है, जो अपनी आंतरिक क्षमता और गहराई से जुड़ने का प्रतीक माना जाता है. इस अंक के लोगों में दूसरों को सलाह देना और उनमें बदलाव लाने की इच्छा तीव्र होती है. ऐसे लोग मुख्यता चिकित्सक, शिक्षण, नर्स, डॉक्टर या उपचारक के क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं. 

अपना मास्टर नंबर कैसे पहचानें?

मान लीजिए आपकी जन्मतिथि 3 जून 2002 - 03/06/2002

अब इन सभी अंकों को जोड़ों और आखिर में एकल अंक लाओ, जब तक की वो 11, 22 या 33 न बन जाए.

जैसे- 0+3+0+6+2+0+0+2+ = 13

अब आपको 13 को अभी अलग-अलग तोड़ना है

1+3=4 आपका लाइफ पथ नंबर है. 

साफ शब्दों में कहें तो यह अंक मास्टर नंबर में नहीं आता है. मास्टर नंबर में केवल 11, 22, 33 आते हैं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 08 Dec 2025 05:38 PM (IST)
Ank Jyotish Ank Shastra NUMEROLOGY Master Number

Frequently Asked Questions

मास्टर अंक 33 का क्या महत्व है?

मास्टर अंक 33 को भावुक अंक माना जाता है। इस अंक वाले लोगों में दूसरों को सलाह देने और उनमें बदलाव लाने की तीव्र इच्छा होती है।

