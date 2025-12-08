अंक ज्योतिष में 11, 22, 33 नंबर का रहस्य! आखिर ये नंबर क्यों माने जाते हैं सबसे भाग्यशाली?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Numerology Master Number: अंकज्योतिष (Numerology) में अंक, संख्याओं और अक्षरों की ज्योतिषीय गणना को ही अंकशास्त्र कहते हैं. ये अंक और अक्षर कुछ खास तरह की एनर्जी को कंपन करती है, जिसका हमारे जीवन पर भी प्रभाव दिखता है.

अंकशास्त्र में 1 से लेकर 9 तक के अंक सामान्य ऊर्जा को दर्शाते हैं, लेकिन 11, 22 और 33 मास्टर नंबर होते हैं. आखिर ये मास्टर नंबर क्या है? और अंक ज्योतिष में इसकी क्या महत्वता है? विस्तार से जानिए.

अंकशास्त्र में 11, 22 और 33 संख्याओं को मास्टर नंबर कहा जाता है. ये संख्या उच्च आध्यात्मिक कंपन, विवेक और ब्रह्मांड के गहरे आध्यात्मिक संकेतों का प्रतीक माना जाता है. अंकशास्त्र के जानकारों की माने तो ये संख्याएं नॉर्मल नंबर (1 से 9) की तुलना में अधिक ऊर्जावान होते हैं.

अंकशास्त्र में मास्टर नंबरों का महत्व

अंक ज्योतिष के अनुसार, मास्टर नंबरों में स्पंदन, प्रभाव और उत्साह की क्षमता सामान्य अंकों की तुलना में काफी अधिक होती है. इसके अलावा ये त्रिदेवों का भी प्रतिनिधत्व करती है. जिन भी लोगों की जीवन पथ संख्याएं 11, 22 या 33 तक सीमित होती हैं, उनका जन्म एक खास उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होता है.

जीवन के शुरुआती दौर में उन्हें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बाद में उनका कमबैक देखने लायक होता है. ये लोग दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए जाने जाते हैं.

मास्टर अंक 11 का महत्व

मास्टर अंक 11 काफी सहज माना जाता है. यह अंक संवेदनाएं, क्रिएटिव और उच्च ज्ञान का मार्गदर्शक माना जाता है. इस अंक में जन्म लेने वाले व्यक्ति में आध्यात्मिक अंतदृष्टि अन्य लोगों की तुलना में काफी ज्यादा होती है.

मास्टर अंक 22 का महत्व

मास्टर नंबर 22 को मास्टर बिल्डर माना जाता है. इन लोगों में अंक 4 की ऊर्जा समाहित होती है. स्वाभाविक रूप से ये लोग नेता होते हैं, जो काफी ज्याद महत्वाकांक्षी होने के साथ अपने सपनों को सच करने के लिए जीते हैं. जीवन में सफलता हासिल करने के लिए इन दिन रात मेहनत करनी पड़ती है.

मास्टर अंक 33 का महत्व

मास्टर अंक 33 को भावुक (passionate) अंक माना जाता है. इस अंक का ग्रह का स्वामी 6 होता है, जो अपनी आंतरिक क्षमता और गहराई से जुड़ने का प्रतीक माना जाता है. इस अंक के लोगों में दूसरों को सलाह देना और उनमें बदलाव लाने की इच्छा तीव्र होती है. ऐसे लोग मुख्यता चिकित्सक, शिक्षण, नर्स, डॉक्टर या उपचारक के क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं.

अपना मास्टर नंबर कैसे पहचानें?

मान लीजिए आपकी जन्मतिथि 3 जून 2002 - 03/06/2002

अब इन सभी अंकों को जोड़ों और आखिर में एकल अंक लाओ, जब तक की वो 11, 22 या 33 न बन जाए.

जैसे- 0+3+0+6+2+0+0+2+ = 13

अब आपको 13 को अभी अलग-अलग तोड़ना है

1+3=4 आपका लाइफ पथ नंबर है.

साफ शब्दों में कहें तो यह अंक मास्टर नंबर में नहीं आता है. मास्टर नंबर में केवल 11, 22, 33 आते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.