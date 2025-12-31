हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोभारत बनेगा विश्व गुरु, पाकिस्तान से युद्ध और बड़े बदलावों से भरा साल 2026! डॉ. Y राखी के चौंकाने वाले दावे

भारत बनेगा विश्व गुरु, पाकिस्तान से युद्ध और बड़े बदलावों से भरा साल 2026! डॉ. Y राखी के चौंकाने वाले दावे

Astrology Predictions 2026: नया साल 2026 भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बदलावों का संकेत दे रहा है. ज्योतिषाचार्य डॉ. वाई राखी से जानिए साल 2026 भारतीय राजनीति समेत वैश्विक राजनीति पर क्या असर होगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 31 Dec 2025 11:15 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Astrology Predictions 2026: नया साल शुरू होने में अब कुछ ही समय शेष बचे हैं. हर किसी की यही तमन्ना है कि, नया साल जीवन में नई शुरुआत, उम्मीदें, अवसर और खुशियों का पैगाम लेकर आए. ऐसे में नववर्ष 2026 कैसा जाने वाला है?

विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? आइए जानते हैं डॉ. Y Rakhi ने साल 2026 के लिए क्या भविष्यवाणी की है?

हृदय कोमल वाले भविष्यवाणी से दूर रहे- Y Rakhi

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में एस्ट्रोलॉजर वाई राखी ने बताया कि, जिन लोगों को भविष्य जानने या सुनने में डर लगता है या उनका हृदय कोमल है तो उन्हें इसके बारे में जानने से बचना चाहिए.

उन्होंने साल 2025 को एक लाइन में डिस्क्राइब करते हुए इसे अंत करार दिया. इसमें रिश्तों का अंत हुआ, कोई गलत आदत थी तो उसका अंत हुआ, लोग अपने पुराने घरों से नए घरों में शिफ्ट हुए.

उन्होंने आगे कहा कि, जहां साल 2025 अंत का प्रतीक रहा, वहीं नया साल 2026 शुरुआत का प्रतीक है. आज के इस लेख में ज्योतिषाचार्य वाई राखी ने उन सभी सवालों के जवाब दिए, जो उनसे पूछे गए. सभी सवाल और जवाब क्रमबद्ध दिए गए हैं. 

साल 2026 भारत के लिए कैसा रहने वाला है?

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉ. वाई राखी ने कहा कि, साल 2026 को जोड़ा जाए तो यह अंक 1 बनता है. अंकशास्त्र में 1 नंबर सूर्य का होता है, जो दर्शाता है कि, वर्ष 2026 भारत के पक्ष में रहने वाला है. इस वर्ष किसी भी तरह की नई शुरुआत, नई स्किल्स सीखने के लिए बेहतर है.

नव वर्ष 2026 भारत की सियासत में क्या बदलाव ला सकता है?

इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि, साल 2026 भारतीय राजनीति में काफी उथल-पुथल भरा साबित हो सकता है. वर्तमान समय में गठबंधन की सरकार है, संभावना है कि, सरकार कुछ ऐसे कानून ला सकती है, जिससे उन्हें किसान आंदोलन जैसे विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

इसके अलावा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चाइना से युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है. भारत की मंगल की दशा शुरू हो चुकी है, जिससे भारत पूरे विश्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा.

भारत की वर्चस्व शक्ति को देखकर पड़ोसी देश समेत विश्व के कुछ अन्य मुल्क इसका विरोध करेंगे. अपनी भविष्यवाणी में वाई राखी ने बताया कि, भारत इलेक्ट्रॉनिक और सैन्य शक्ति में उभरकर सामने आएगा. वर्ष 2026 भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करेगा. 

पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों पर क्या बोली वाई राखी?

पाकिस्तान के साथ भारत के बिगड़ते संबंधों को लेकर उन्होंने कहा कि, साल 2026 में पाकिस्तान के साथ युद्ध होने की संभावना है. भारत के खिलाफ इस वर्ष बड़ा आतंकवादी अटैक होगा. युद्ध की स्थितियां बनेंगी लेकिन बड़े स्तर पर ऐसा नहीं होगा. 

साल 2026 में गठबंधन की सरकार में टूट देखने को मिल सकती है. ये किसी भी वजह से हो सकता है. एनडीए में दरार पड़ने के साथ सियासत में उथल-पुथल मची रहेगी. हालांकि ये हलचल नॉर्थ की बजाए साउथ इंडिया से देखने को मिलेगी.

चंद्रबाबू नायडू अपने कदम पीछे खींच सकते हैं, हालांकि ऐसा करने के पीछे उनकी एक वजह सेहत भी हो सकती है. वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे. 

बिहार में हिंसक प्रदर्शन की संभावना

उन्होंने आगे बताया कि, नीतीश कुमार के लिए भी नव वर्ष 2026 उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है. NDA में नीतीश कुमार की वजह से भी परेशानियां बनी रहेगी. उनकी हेल्थ ठीक नहीं दिखाई दे रही है, 5 साल तक पद संभाल सकें ऐसी उम्मीद भी कम दिखाई दे रही है.

इसके अलावा साल 2026 में बिहार में हिंसक प्रदर्शन की संभावना है, क्योंकि ये वर्ष सूर्य का है और सूर्य का संबंध सरकार से होता है. 

वाई राखी ने कहा कि, इस वर्ष किसी बड़े नेता की वजह से भारत के नाम का डंका पूरे विश्व में बजेगा. हालांकि भारत के ही किसी नेता की वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ेगा. इसके अलावा ट्रंप ऐसे कई फैसले ले सकते हैं, जिसे लेकर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा. कई लोगों अमेरिका से घर वापसी करेंगे, इसकी एक वजह वीजा भी है. 

अमेरिका के लिए चुनौतियों से भरा साल 2026

नव वर्ष 2026 अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के लिए, उनकी हेल्थ , वेल्थ, राजनीति, शेयर मार्केट, अर्थव्यवस्था और डॉलर के लिए समय अच्छा नहीं है. अमेरिका के लिए यह वर्ष चुनौतियों से भरा साबित हो सकता है. प्राकृतिक आपदाओं से लेकर आतंकवादी हमले भी अमेरिका में देखने को मिल सकते हैं.

इस साल ग्रहण भी बहुत हैं. अच्छी बात ये है कि, भारत में ग्रहण कम हैं लेकिन विदेशों में ज्यादा जिस वजह से जहां-जहां ग्रहण दिखाई देंगे उन जगहों पर विषम परिस्थितियां बन सकती है. 

साल 2026 में प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणियां?

भारत में इस वर्ष अधिक वर्षा-पानी होने के साथ ओले गिरेंगे. गर्मी अधिक होने और इसके अलावा गर्मी में स्किन से जुड़ी परेशानी होना, आंखों में जलन होगी. इस साल कैंसर की बीमारियों में इजाफा होगा और सबसे ज्यादा महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की समस्याएं देखने को मिल सकती है. कैंसर और एड्स की दवा मिल सकती है. 

इस वक्त भारत की मंगल की दशा चल रही है. जब-जब भारत पर मंगल की दशा चली है, जो साल 2032 तक चलेगी या तो आतंकवादी हमले हुए हैं, या भूकंप आया है या फिर युद्ध की स्थितियां बनी है, जो कि पूरे विश्व को प्रभावित करती है. इसे अगर हिंदी पंचांग से समझे तो गुरु को राजा कहा जाता है.

मंगल मंत्री होते हैं. ऐसे में राजा को एक सलाह देने का काम मंत्री करता है. ये साल एस्ट्रोलॉजर, साधु-संत समाज के लिए अच्छा नहीं है.

तिरुपति बालाजी मंदिर में भगदड़ की संभावना है. इस साल विश्व या देशभर के मंदिरों से किसी न किसी तरह की अशुभ खबरें मिलती रहेगी. ये वर्ष लाल कृष्ण आडवाणी के लिए, ट्रंप के लिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए, नीतीश कुमार के लिए, महबूबा मुफ्ती के लिए और साउथ के बड़े कलाकार रजनीकांत के लिए अच्छा नहीं है.

मूलांक अनुसार कैसा रहेगा 2026?

मूलांक 1 वालों के लिए साल 2026 काफी अच्छा रहने वाला है. क्योंकि ये उन्हीं का साल रहने वाला है. आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ सपने सच होंगे. 

मूलांक 2 वाले इमोशनल होते हैं, चंद्रमा कारक होने के साथ इस वर्ष इस अंक वाले जातकों की मां की तबीयत बिगड़ सकती है. उनका खास ध्यान रखें. आपके लिए यही सलाह है कि, इमोशन की जगह एक्शन लें. 

नंबर तीन गुरु का अंक है. इस वर्ष इन्हें पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आपके दुश्मन तंग कर सकते हैं. 

नंबर 4 के लिए ये वर्ष बदलाव का वर्ष है. पुराने घर में रहते हैं तो उसे कंस्ट्रक्शन करवाएंगे या नया घर लेंगे. आपकी योजना काफी अच्छी साबित होगी. गणेश जी की पूजा करने से लाभ मिल सकता है. 

नंबर पांच के लिए ये साल घूमने का साल है. घूमिए फिरिए और प्लानिंग करिए. नए दोस्तों और नए लोगों से मुलाकात होगी. 

मूलांक 6 वाले लोगों को इस साल नया प्यार, धन-दौलत, लग्जरी मिलने की संभावना है. एक्स्ट्रा अफेयर से बचें. 

नंबर 7 के लिए ये वर्ष अध्यात्म का से भरा रहने वाला है. 12 ज्योतिर्लिंग घूमने का मन करेगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. 

नंबर 8 के लिए साल 2026 संघर्ष से भरा रहने वाला है. अपनी मेहनत पर भरोसा करें. 9 अंक वालों के लिए भी साल 2026 अप्रत्याशित बदलावों से भरा रह सकता है. किसी भी तरह के परिवर्तन से घबराएं नहीं. मेहनत पर भरोसा करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 31 Dec 2025 11:15 AM (IST)
INDIA Predictions 2026 Prediction 2026 Astrology 2026 Y RAKHI

Frequently Asked Questions

2026 में प्राकृतिक आपदाओं को लेकर क्या भविष्यवाणी है?

भारत में इस वर्ष अधिक वर्षा, ओले और अत्यधिक गर्मी की संभावना है। त्वचा संबंधी समस्याएं और आंखों में जलन हो सकती है। कैंसर, विशेष रूप से महिलाओं में स्तन कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी जा सकती है, हालांकि कैंसर और एड्स की दवा मिलने की भी उम्मीद है।

Embed widget