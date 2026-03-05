Aaj Ka Rashifal: आज 5 मार्च 2026, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में हो रहा है. ज्योतिषीय दृष्टि से इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और निर्णय क्षमता पर पड़ सकता है.

हस्त नक्षत्र को सिद्धि, कौशल और कर्मशीलता का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में आज का दिन कई लोगों के लिए रुके हुए कार्यों को गति देने और नई योजनाओं को आगे बढ़ाने का संकेत दे सकता है.

दिन की सफलता और शुभता के लिए नीचे दिए गए शुभ मुहूर्त और सावधानी के समय का ध्यान अवश्य रखें. शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 12:09 से 12:56 तक. यह समय नए कार्यों की शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है.

सावधानी का समय (राहुकाल): दोपहर 02:00 से 03:28 तक. इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या नई शुरुआत से बचना बेहतर माना जाता है.

विशेष सावधानी: आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहेगा. यदि इस दिशा में यात्रा आवश्यक हो तो सावधानी बरतें और शुभ उपाय करके ही यात्रा शुरू करें.

अब नीचे अपनी राशि के अनुसार जानें आज का राशिफल और विशेष उपाय.

मेष (Aries) - 5 मार्च 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को सिद्ध करने और व्यवस्थित होने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो शत्रुओं पर विजय और कार्यक्षमता में वृद्धि का संकेत देता है. आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 08:18:22 AM तक रहेगा, जिसके बाद 'हस्त' नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा, जो आपके हाथों के कौशल और प्रबंधन की शक्ति को बढ़ाएगा.

Career (करियर)- प्रोफेशनल लाइफ में आज आप 'सॉल्यूशन ओरिएंटेड' रहेंगे. छठे भाव का चंद्रमा आपको जटिल समस्याओं को सुलझाने की शक्ति देगा. यदि आप बैंकिंग, कानून या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है. हालांकि, दुर्मुहूर्त (10:36:15 AM से 11:22:57 AM) और कंटक (03:16:28 PM से 04:03:10 PM) के दौरान किसी भी नई व्यावसायिक रणनीति पर चर्चा करने से बचें, क्योंकि इस समय लिए गए निर्णय भ्रम पैदा कर सकते हैं.

Finance (वित्त)- आर्थिक रूप से आज का दिन 'बजट कंट्रोल' करने का है. पुराने निवेशों से छोटे लाभ की उम्मीद की जा सकती है. निवेश या संपत्ति से जुड़े बड़े फैसले लेने के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:39 PM से 12:56:22 PM) सर्वोत्तम है. सावधानी के तौर पर, राहु काल (02:00:34 PM से 03:28:08 PM) और यमगण्ड (06:42:45 AM से 08:10:18 AM) के दौरान धन का बड़ा लेन-देन या लोन संबंधी कागजों पर हस्ताक्षर न करें.

Love (प्रेम)- रिश्तों के मामले में आज आपकी व्यावहारिक (Practical) सोच हावी रहेगी. जीवनसाथी के साथ घर के प्रबंधन या भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा हो सकती है. छठे भाव के चंद्रमा के कारण स्वभाव में थोड़ी आलोचनात्मक प्रवृत्ति आ सकती है, जिससे बचें. शाम का समय परिवार के साथ किसी समस्या का समाधान निकालने में बीतेगा, जिससे आपसी विश्वास बढ़ेगा.

Health (स्वास्थ्य)- आज आपकी शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन पाचन तंत्र (Digestive System) के प्रति संवेदनशील रहें. शूल योग (सुबह 07:44:45 AM तक) होने से सुबह के समय जोड़ों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में की जाने वाली व्यावसायिक यात्राओं में देरी या बाधा आ सकती है. खान-पान में 'प्रोबायोटिक्स' को शामिल करना लाभदायक रहेगा.

Lucky Color: पीला (Yellow)

Lucky Number: 9

विशेष उपाय: आज गुरुवार के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं. इससे छठे भाव के दोष शांत होंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी.

वृषभ (Taurus) - 5 मार्च 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बौद्धिक उन्नति और संतान पक्ष से प्रसन्नता लेकर आया है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मकता (Creativity) को धार देगा. आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 08:18:22 AM तक रहेगा, जिसके बाद 'हस्त' नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा, जो आपके कार्यों में निपुणता लाएगा.

Career (करियर)- पेशेवर तौर पर आज का दिन नई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए श्रेष्ठ है. यदि आप शिक्षा, परामर्श (Consultancy) या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज आपकी प्रतिभा को नई पहचान मिल सकती है. हालांकि, दुर्मुहूर्त (10:36:15 AM से 11:22:57 AM) और कंटक (03:16:28 PM से 04:03:10 PM) के दौरान कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की राजनीति या सहकर्मियों के साथ तीखी बहस से बचना ही आपके हित में होगा.

Finance (वित्त)- आर्थिक रूप से आज का दिन लाभ की नई संभावनाएं खोल सकता है. निवेश के लिए 'पंचम चंद्रमा' को अत्यंत शुभ माना जाता है, विशेषकर शेयर मार्केट या लंबी अवधि के फंड्स के लिए. इसके लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:39 PM से 12:56:22 PM) का उपयोग करना सबसे लाभकारी रहेगा. सावधानी बरतें कि राहु काल (02:00:34 PM से 03:28:08 PM) और यमगण्ड (06:42:45 AM से 08:10:18 AM) के दौरान कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम न उठाएं.

Love (प्रेम)- प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद है. यदि आप सिंगल हैं, तो आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी और संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. शाम का समय प्रियजनों के साथ मनोरंजन और हास्य-विनोद में बीतेगा. आज आपकी संवेदनशीलता रिश्तों में नई जान फूंक देगी.

Health (स्वास्थ्य)- आज स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन पंचम चंद्रमा कभी-कभी 'गैस' या पेट के निचले हिस्से में परेशानी दे सकता है. शूल योग (सुबह 07:44:45 AM तक) होने से सुबह के समय आलस्य महसूस हो सकता है. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में की जाने वाली यात्राओं में अवरोध आ सकते हैं. हल्का और घर का बना भोजन लेना ही आज आपके लिए 'हेल्थ मंत्र' है.

Lucky Color: क्रीम या सफेद (Cream/White)

Lucky Number: 6

विशेष उपाय: आज गुरुवार के दिन पीले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें और 'ॐ नमो नारायणाय' का जाप करें. चने की दाल का दान करना आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेगा.

मिथुन (Gemini) - 5 मार्च 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुख-सुविधाओं और पारिवारिक विमर्श का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो सुख, संपत्ति और माता के सुख में वृद्धि का संकेत देता है. आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 08:18:22 AM तक रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा, जो आपकी निर्णय क्षमता को और अधिक व्यावहारिक (Practical) बनाएगा.

Career (करियर)- प्रोफेशनल लाइफ में आज आप कार्यस्थल पर 'वर्क-फ्रॉम-होम' या किसी शांत वातावरण में काम करना पसंद करेंगे. रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग या घरेलू वस्तुओं के व्यापार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष लाभदायक रह सकता है. हालांकि, दुर्मुहूर्त (10:36:15 AM से 11:22:57 AM) और कंटक (03:16:28 PM से 04:03:10 PM) के दौरान ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचें, वरना घर की शांति प्रभावित हो सकती है.

Finance (वित्त)- आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन घर की सजावट या वाहन संबंधी खर्चों का संकेत दे रहा है. संपत्ति से जुड़े निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:39 PM से 12:56:22 PM) का समय अत्यंत शुभ है. सावधानी बरतें कि राहु काल (02:00:34 PM से 03:28:08 PM) और यमगण्ड (06:42:45 AM से 08:10:18 AM) के दौरान कोई भी बड़ा वित्तीय सौदा या एग्रीमेंट फाइनल न करें.

Love (प्रेम)- पारिवारिक संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद है. माता के साथ आपके संबंध और अधिक मधुर होंगे. यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं, तो आज घर में किसी छोटे उत्सव या गेट-टुगेदर (Get-together) की योजना बन सकती है. चतुर्थ चंद्रमा मन में थोड़ी भावुकता ला सकता है, इसलिए पार्टनर की बातों को दिल पर लेने के बजाय सकारात्मक तरीके से लें.

Health (स्वास्थ्य)- आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन सीने में भारीपन या सर्दी-जुकाम जैसी छोटी समस्या हो सकती है. शूल योग (सुबह 07:44:45 AM तक) होने से सुबह के समय थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में की जाने वाली यात्राओं में मानसिक थकान अधिक हो सकती है. पर्याप्त नींद लेना ही आज आपके लिए 'एनर्जी बूस्टर' होगा.

Lucky Color: हरा (Green)

Lucky Number: 5

विशेष उपाय: आज गुरुवार के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करें और केले के वृक्ष में जल अर्पित करें. साथ ही, छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाना आपके लिए सौभाग्य का कारक बनेगा.

कर्क (Cancer) - 5 मार्च 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन साहस, पराक्रम और सामाजिक सक्रियता में वृद्धि करने वाला रहेगा. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से तृतीय भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और भाई-बहनों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा. आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 08:18:22 AM तक रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा, जो आपके संचार कौशल (Communication Skills) को और अधिक प्रभावी बनाएगा.

Career (करियर)- आज आपके कार्यक्षेत्र में नेटवर्किंग और संपर्कों का लाभ मिलेगा. मार्केटिंग, सेल्स, लेखन और मीडिया से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से सफल रहेगा. आपकी छोटी यात्राएं व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभकारी सिद्ध होंगी. हालांकि, दुर्मुहूर्त (10:36:15 AM से 11:22:57 AM) और कंटक (03:16:28 PM से 04:03:10 PM) के समय किसी महत्वपूर्ण ईमेल या मैसेज को भेजने से पहले दोबारा जांच लें, क्योंकि तकनीकी त्रुटि की संभावना है.

Finance (वित्त)- आर्थिक रूप से आज का दिन निवेश के नए अवसर लेकर आएगा. छोटे निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकते हैं. नए वित्तीय समझौतों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:39 PM से 12:56:22 PM) का समय अत्यंत अनुकूल है. सावधानी बरतें कि राहु काल (02:00:34 PM से 03:28:08 PM) और यमगण्ड (06:42:45 AM से 08:10:18 AM) के दौरान कोई भी बड़ा लोन न लें और न ही किसी की जमानत लें.

Love (प्रेम)- प्रेम संबंधों में आज मधुरता और उत्साह बना रहेगा. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ छोटी दूरी की यात्रा या पिकनिक का प्लान बन सकता है. भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा. शाम के समय आप अपनी बातों से किसी का भी दिल जीतने में सफल रहेंगे.

Health (स्वास्थ्य)- आज आप मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, शूल योग (सुबह 07:44:45 AM तक) के कारण कंधों या हाथों में हल्का दर्द हो सकता है. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इसलिए यदि आप इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो सावधानी बरतें. प्राणायाम और ध्यान आज आपकी एकाग्रता को और बढ़ाएगा.

Lucky Color: चमकीला सफेद (Pearl White)

Lucky Number: 2

विशेष उपाय: आज गुरुवार के दिन पीले फल या मिठाई का दान करें और शिव चालीसा का पाठ करें. इससे चंद्रमा की स्थिति और मजबूत होगी और मानसिक शांति मिलेगी.

सिंह (Leo) - 5 मार्च 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन वाणी के प्रभाव और धन संचय पर केंद्रित रहेगा. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वितीय भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके कुटुंब (परिवार) और संचित धन के भाव को सक्रिय करेगा. आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 08:18:22 AM तक रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा, जो आपकी बातों में मिठास और तार्किकता लेकर आएगा.

Career (करियर)- प्रोफेशनल लाइफ में आज आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगी. यदि आप मार्केटिंग, अध्यापन, बैंकिंग या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपकी बातों का गहरा प्रभाव पड़ेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. हालांकि, दुर्मुहूर्त (10:36:15 AM से 11:22:57 AM) और कंटक (03:16:28 PM से 04:03:10 PM) के दौरान ऑफिस में किसी भी प्रकार के गुप्त समझौते या अनौपचारिक वादों से बचें.

Finance (वित्त)- आर्थिक रूप से आज का दिन धन वृद्धि का है. पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिलने की संभावना है. सोने, आभूषण या बैंकिंग सेक्टर में निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:39 PM से 12:56:22 PM) अत्यंत फलदायी रहेगा. सावधानी के तौर पर, राहु काल (02:00:34 PM से 03:28:08 PM) और यमगण्ड (06:42:45 AM से 08:10:18 AM) के दौरान किसी को भी उधार देने से बचें, वरना वह पैसा वापस मिलने में कठिनाई होगी.

Love (प्रेम)- पारिवारिक संबंधों के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है. घर में किसी सुखद प्रसंग या मेहमानों के आगमन से प्रसन्नता का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में गहराई आएगी और आप मिलकर किसी बड़ी खरीदारी की योजना बना सकते हैं. शाम के समय परिवार के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे.

Health (स्वास्थ्य)- आज स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन वाणी और भोजन पर संयम रखना आवश्यक है. 'द्वितीय चंद्रमा' कभी-कभी गले या दांतों में हल्की परेशानी दे सकता है. शूल योग (सुबह 07:44:45 AM तक) होने से सुबह थोड़ा सुस्ती महसूस हो सकती है. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करते समय अपने सामान और सेहत का विशेष ध्यान रखें.

Lucky Color: सुनहरा या पीला (Golden/Yellow)

Lucky Number: 1

विशेष उपाय: आज गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करें और 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. माथे पर केसर का तिलक लगाने से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा.

कन्या (Virgo) - 5 मार्च 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यक्तित्व निखारने और आत्म-विश्वास से लबरेज रहने वाला है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका मन शांत और केंद्रित रहेगा. आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 08:18:22 AM तक रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा, जो आपका ही नक्षत्र है—यह आपके लिए 'स्वर्ण संयोग' जैसा है.

Career (करियर)- प्रोफेशनल लाइफ में आज आप 'सेंटर ऑफ अट्रैक्शन' रहेंगे. आपकी कार्यक्षमता और बारीकियों पर ध्यान देने की कला की सराहना होगी. यदि आप संपादन, लेखा (Accounting) या तकनीकी क्षेत्र में हैं, तो आज का दिन बड़ी उपलब्धि दिला सकता है. हालांकि, दुर्मुहूर्त (10:36:15 AM से 11:22:57 AM) और कंटक (03:16:28 PM से 04:03:10 PM) के दौरान किसी सहकर्मी की आलोचना करने से बचें, वरना व्यर्थ का तनाव पैदा हो सकता है.

Finance (वित्त)- आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के लिए बहुत ही सटीक है. आपकी गणनाएँ सही बैठेंगी. शेयर बाजार या प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:39 PM से 12:56:22 PM) का चुनाव करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (02:00:34 PM से 03:28:08 PM) और यमगण्ड (06:42:45 AM से 08:10:18 AM) के दौरान किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर अंतिम मुहर न लगाएं.

Love (प्रेम)- प्रेम और वैवाहिक संबंधों के लिए आज का दिन सुकून भरा है. आपके स्वभाव में सौम्यता रहेगी, जो पार्टनर को आपकी ओर आकर्षित करेगी. सिंगल जातकों के लिए आज का दिन किसी नए रिश्ते की नींव रखने वाला हो सकता है. शाम का समय खुद के लिए निकालें, थोड़ा 'मी-टाइम' (Me-time) आपको नई ऊर्जा देगा.

Health (स्वास्थ्य)- आपकी राशि में चंद्रमा होने से आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे, लेकिन हस्त नक्षत्र के प्रभाव से त्वचा या एलर्जी संबंधी छोटी समस्या हो सकती है. शूल योग (सुबह 07:44:45 AM तक) होने से सुबह के समय सिरदर्द की शिकायत रह सकती है. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इसलिए यात्रा करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें.

Lucky Color: गहरा हरा (Dark Green)

Lucky Number: 5

विशेष उपाय: आज गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. केले के पौधे की पूजा करना और चने की दाल का दान करना आपके लिए भाग्योदयकारी रहेगा.

तुला (Libra) - 5 मार्च 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन खर्चों पर नियंत्रण और आत्म-मंथन का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से बारहवें भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो बाहरी संपर्कों, विदेशी कार्यों और व्यय (Expenditure) के भाव को सक्रिय करेगा. आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 08:18:22 AM तक रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा, जो आपके सपनों और अंतर्ज्ञान (Intuition) को मजबूत करेगा.

Career (करियर)- प्रोफेशनल लाइफ में आज का दिन 'बैक-एंड' के कामों के लिए श्रेष्ठ है. जो लोग एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, अस्पताल या बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) में कार्यरत हैं, उनके लिए आज का दिन प्रगति वाला हो सकता है. हालांकि, दुर्मुहूर्त (10:36:15 AM से 11:22:57 AM) और कंटक (03:16:28 PM से 04:03:10 PM) के दौरान ऑफिस में किसी भी प्रकार की गपशप या गुप्त योजना का हिस्सा न बनें, अन्यथा प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है.

Finance (वित्त)- आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अनावश्यक खर्चों की अधिकता रहेगी. निवेश के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल नहीं है, फिर भी यदि आवश्यक हो तो अभिजीत मुहूर्त (12:09:39 PM से 12:56:22 PM) का ही चयन करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (02:00:34 PM से 03:28:08 PM) और यमगण्ड (06:42:45 AM से 08:10:18 AM) के दौरान किसी को भी कर्ज न दें और न ही कोई नया क्रेडिट कार्ड स्वाइप करें.

Love (प्रेम)- प्रेम संबंधों में आज थोड़ी दूरी या अकेलापन महसूस हो सकता है. पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी होने की संभावना है, इसलिए संवाद स्पष्ट रखें. बारहवां चंद्रमा मन में त्याग की भावना भी लाता है, जिससे आप अपने पार्टनर की खुशियों के लिए समझौता करने को तैयार रहेंगे. शाम का समय एकांत में संगीत सुनकर या ध्यान लगाकर बिताना सुखद रहेगा.

Health (स्वास्थ्य)- आज स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. नींद की कमी, आंखों में जलन या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. शूल योग (सुबह 07:44:45 AM तक) होने से सुबह थोड़ा शारीरिक असहजता रह सकती है. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इसलिए यात्रा करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें. देर रात तक जागने से बचें.

Lucky Color: गुलाबी या सफेद (Pink/White)

Lucky Number: 7

विशेष उपाय: आज गुरुवार के दिन पीले चंदन की माला से 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं. इससे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी.

वृश्चिक (Scorpio) - 5 मार्च 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों और लाभ प्राप्ति का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जिसे ज्योतिष में 'आय भाव' कहा जाता है. आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 08:18:22 AM तक रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा.

Career (करियर)- प्रोफेशनल लाइफ में आज आपकी नेटवर्किंग और बड़े अधिकारियों से संबंध काम आएंगे. यदि आप टीम लीडर हैं, तो आपकी टीम आज बेहतरीन प्रदर्शन करेगी. आईटी, डेटा एनालिसिस या कम्युनिकेशन से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है. हालांकि, दुर्मुहूर्त (10:36:15 AM से 11:22:57 AM) और कंटक (03:16:28 PM से 04:03:10 PM) के दौरान ऑफिस में किसी भी प्रकार की गुटबाजी से खुद को दूर रखें.

Finance (वित्त)- आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश और मुनाफे के लिए अत्यंत शुभ है. पुराने निवेशों से अप्रत्याशित लाभ मिलने के योग हैं. शेयर मार्केट या व्यापारिक विस्तार के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:39 PM से 12:56:22 PM) का समय स्वर्ण अवसर की तरह है. सावधानी बरतें कि राहु काल (02:00:34 PM से 03:28:08 PM) और यमगण्ड (06:42:45 AM से 08:10:18 AM) के दौरान कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम न उठाएं.

Love (प्रेम)- प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन यादगार हो सकता है. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी और आपसी तालमेल गहरा होगा. सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जहाँ आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे. बड़े भाई-बहनों का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा. शाम का समय मित्रों के साथ हंसी-मजाक में बीतेगा.

Health (स्वास्थ्य)- आज आपकी ऊर्जा का स्तर (Energy Level) बहुत ऊंचा रहेगा. हालांकि, शूल योग (सुबह 07:44:45 AM तक) होने से सुबह पैरों में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करते समय सावधानी बरतें. दिनभर सक्रिय रहने के साथ-साथ पर्याप्त पानी पीना आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा रहेगा.

Lucky Color: गहरा लाल या मैरून (Deep Red/Maroon)

Lucky Number: 9

विशेष उपाय: आज गुरुवार के दिन पीले फल का दान करें और 'विष्णु अष्टकम' का पाठ करें. माथे पर हल्दी का तिलक लगाने से आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

धनु (Sagittarius) - 5 मार्च 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर की ऊंचाइयों को छूने और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जिसे 'कर्म भाव' कहा जाता है. आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 08:18:22 AM तक रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा, जो आपके पेशेवर कौशल को निखारेगा.

Career (करियर)- प्रोफेशनल लाइफ में आज आप अत्यधिक व्यस्त और प्रभावी रहेंगे. दसवें भाव का चंद्रमा आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां दिला सकता है. यदि आप सरकारी सेवा, प्रबंधन या किसी बड़े प्रोजेक्ट के लीडर हैं, तो आज आपके निर्णय मील का पत्थर साबित होंगे. हालांकि, दुर्मुहूर्त (10:36:15 AM से 11:22:57 AM) और कंटक (03:16:28 PM से 04:03:10 PM) के दौरान सहकर्मियों के साथ अहंकार के टकराव से बचें, वरना सफलता का स्वाद फीका पड़ सकता है.

Finance (वित्त)- आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के लिए उत्तम है. करियर में प्रगति के साथ धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों को सुलझाने या व्यापारिक विस्तार के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:39 PM से 12:56:22 PM) का चुनाव करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (02:00:34 PM से 03:28:08 PM) और यमगण्ड (06:42:45 AM से 08:10:18 AM) के दौरान कोई भी बड़ा वित्तीय एग्रीमेंट फाइनल न करें.

Love (प्रेम)- पारिवारिक जीवन में आज तालमेल बना रहेगा, लेकिन काम की अधिकता के कारण आप पार्टनर को कम समय दे पाएंगे. शाम के समय घर के बड़ों का आशीर्वाद और सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में परिपक्वता आएगी. अविवाहितों के लिए कार्यक्षेत्र में ही किसी के प्रति आकर्षण बढ़ने की संभावना है.

Health (स्वास्थ्य)- आज आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक थकान महसूस हो सकती है. शूल योग (सुबह 07:44:45 AM तक) होने से सुबह के समय घुटनों या पैरों में हल्का खिंचाव हो सकता है. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इसलिए व्यावसायिक यात्राओं में सावधानी बरतें. काम के बीच में छोटे ब्रेक लेना आपकी एकाग्रता के लिए जरूरी है.

Lucky Color: केसरिया या पीला (Saffron/Yellow)

Lucky Number: 3

विशेष उपाय: आज गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ का दान करें. भगवान विष्णु के सम्मुख घी का दीपक जलाकर 'पुरुष सूक्त' का पाठ करने से करियर की बाधाएं दूर होंगी.

मकर (Capricorn) - 5 मार्च 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य में वृद्धि और आध्यात्मिक शांति लेकर आया है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से नवम भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो भाग्य, धर्म और लंबी दूरी की यात्राओं का भाव है. आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 08:18:22 AM तक रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा, जो आपके अटके हुए कार्यों को गति देगा.

Career (करियर)- प्रोफेशनल लाइफ में आज 'किस्मत का साथ' मिलने वाला है. उच्च शिक्षा, शोध या विदेश से जुड़े व्यापार में कार्यरत जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से सफल रहेगा. आपकी कार्यशैली में अनुशासन और बारीकी (Precision) बढ़ेगी. हालांकि, दुर्मुहूर्त (10:36:15 AM से 11:22:57 AM) और कंटक (03:16:28 PM से 04:03:10 PM) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट या बड़ी डील की घोषणा करने से बचें, क्योंकि डेटा में गड़बड़ी की संभावना हो सकती है.

Finance (वित्त)- आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ है. निवेश के मामले में आपका अंतर्ज्ञान (Intuition) सही दिशा में काम करेगा. दान-पुण्य या धार्मिक कार्यों पर खर्च हो सकता है, जो भविष्य में पुण्य लाभ देगा. निवेश या बैंकिंग से जुड़े फैसलों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:39 PM से 12:56:22 PM) सर्वोत्तम है. सावधानी के तौर पर, राहु काल (02:00:34 PM से 03:28:08 PM) और यमगण्ड (06:42:45 AM से 08:10:18 AM) के दौरान किसी अजनबी के साथ आर्थिक लेन-देन न करें.

Love (प्रेम)- पारिवारिक जीवन में आज बड़ों का सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा या दार्शनिक चर्चा की योजना बन सकती है. नवम चंद्रमा मन में उदारता लाता है, जिससे पुराने मतभेद खत्म होंगे. शाम का समय परिवार के साथ किसी शांत और प्राकृतिक स्थान पर बिताना आपको मानसिक शांति देगा.

Health (स्वास्थ्य)- आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप मानसिक रूप से काफी हल्का महसूस करेंगे. शूल योग (सुबह 07:44:45 AM तक) होने से सुबह के समय जांघों या पैरों में हल्का दर्द हो सकता है. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इसलिए यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें. ध्यान और योग को आज की दिनचर्या में शामिल करना आपके लिए बहुत प्रभावी रहेगा.

Lucky Color: आसमानी नीला या खाकी (Sky Blue/Khaki)

Lucky Number: 8

विशेष उपाय: आज गुरुवार के दिन श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और पीपल के वृक्ष के चारों ओर सात बार कच्चा सूत लपेटें. माथे पर पीला चंदन लगाना आपके भाग्य को और अधिक बल देगा.

कुंभ (Aquarius) - 5 मार्च 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सावधानी और गहरे शोध (Research) का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो रहस्यों, अचानक बदलाव और गहन चिंतन का भाव है. आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 08:18:22 AM तक रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा, जो आपकी सूक्ष्म दृष्टि को और पैना बनाएगा.

Career (करियर)- प्रोफेशनल लाइफ में आज 'लो-प्रोफाइल' रहना ही आपके लिए बेहतर होगा. डेटा एनालिसिस, ऑडिट, टैक्स या गुप्त विद्याओं से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शोधपूर्ण सफलता दिला सकता है. हालांकि, दुर्मुहूर्त (10:36:15 AM से 11:22:57 AM) और कंटक (03:16:28 PM से 04:03:10 PM) के दौरान ऑफिस में किसी भी तरह की बहस या नई ज़िम्मेदारी लेने से बचें, क्योंकि परिणाम आशा के अनुरूप नहीं मिल सकते.

Finance (वित्त)- आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है. पैतृक संपत्ति या बीमा से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है, लेकिन नया निवेश टालना ही बेहतर है. यदि बहुत ज़रूरी हो, तो अभिजीत मुहूर्त (12:09:39 PM से 12:56:22 PM) का ही उपयोग करें. सावधानी के तौर पर, राहु काल (02:00:34 PM से 03:28:08 PM) और यमगण्ड (06:42:45 AM से 08:10:18 AM) के दौरान किसी भी जोखिम भरे सौदे से दूर रहें.

Love (प्रेम)- प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन थोड़ा संवेदनशील है. अष्टम चंद्रमा मन में असुरक्षा या संदेह पैदा कर सकता है, इसलिए पार्टनर के साथ संवाद खुला रखें. जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा हो सकती है, जिसे धैर्य से सुलझाना ज़रूरी है. शाम का समय ध्यान या आध्यात्मिक पुस्तकों के अध्ययन में बिताना आपको भावनात्मक संतुलन देगा.

Health (स्वास्थ्य)- स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सतर्कता मांगता है. संक्रमण (Infection) या जोड़ों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. शूल योग (सुबह 07:44:45 AM तक) होने से सुबह के समय पेट में भारीपन महसूस हो सकता है. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करना स्वास्थ्य और समय दोनों के लिए कष्टकारी हो सकता है.

Lucky Color: नीला या काला (Blue/Black)

Lucky Number: 8

विशेष उपाय: आज गुरुवार के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करें और शनिदेव के मंत्रों का मानसिक जाप करें. भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना और गरीबों में बांटना आपके अष्टम चंद्रमा के दोषों को कम करेगा.

मीन (Pisces) - 5 मार्च 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी और सामाजिक संबंधों में संतुलन बनाने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन का भाव है. आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 08:18:22 AM तक रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा, जो आपके वैवाहिक जीवन और व्यापारिक संबंधों में स्पष्टता और कुशलता लाएगा.

Career (करियर)- प्रोफेशनल लाइफ में आज 'पार्टनरशिप' (Partnership) के काम बहुत सफल रहेंगे. यदि आप स्वतंत्र सलाहकार (Consultant), वकील या व्यापारी हैं, तो आज नए अनुबंध मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी इमेज एक सुलझे हुए व्यक्ति की बनेगी. हालांकि, दुर्मुहूर्त (10:36:15 AM से 11:22:57 AM) और कंटक (03:16:28 PM से 04:03:10 PM) के दौरान किसी भी नए पार्टनर के साथ कागजी कार्यवाही करने से बचें, क्योंकि भविष्य में मतभेद की संभावना बन सकती है.

Finance (वित्त)- आर्थिक रूप से आज का दिन निवेश के लिए औसत से बेहतर है. संयुक्त संपत्ति या पार्टनर के माध्यम से धन लाभ के योग हैं. व्यापारिक विस्तार के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:09:39 PM से 12:56:22 PM) का समय अत्यंत अनुकूल है. सावधानी बरतें कि राहु काल (02:00:34 PM से 03:28:08 PM) और यमगण्ड (06:42:45 AM से 08:10:18 AM) के दौरान किसी भी तरह का बड़ा वित्तीय जोखिम न उठाएं.

Love (प्रेम)- प्रेम और वैवाहिक संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद है. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाएगा. यदि विवाह की बात चल रही है, तो आज उसमें सकारात्मक प्रगति हो सकती है. शाम का समय पार्टनर के साथ किसी सामाजिक उत्सव या एकांत में बातचीत करते हुए बिताएं. आपकी संवेदनशीलता रिश्तों को और अधिक मजबूत करेगी.

Health (स्वास्थ्य)- आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन शरीर में जल की कमी न होने दें. 'सप्तम चंद्रमा' कभी-कभी कमर के निचले हिस्से या गुर्दों (Kidneys) से संबंधित संवेदनशीलता दे सकता है. शूल योग (सुबह 07:44:45 AM तक) होने से सुबह मांसपेशियों में हल्का दर्द हो सकता है. आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें.

Lucky Color: पीला या हल्का केसरिया (Yellow/Light Saffron)

Lucky Number: 3

विशेष उपाय: आज गुरुवार के दिन चने की दाल और केले का दान करें. भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर 'मधुराष्टकम' का पाठ करना आपके दांपत्य जीवन और व्यापार में सुख-शांति लेकर आएगा.

