Kumbh Rashifal 5 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित है, जिससे दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखें. अचानक परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसलिए धैर्य और सतर्कता जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है. पीठ दर्द या थकान परेशान कर सकती है. नियमित स्ट्रेचिंग और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा. मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए ध्यान और सकारात्मक सोच अपनाएं.

व्यापार और करियर राशिफल

व्यापार में आज बदलाव को लेकर कर्मचारियों के बीच विरोध का सामना करना पड़ सकता है. किसी नए प्रोसेस को लागू करने में जल्दबाजी न करें. कर्मचारियों को समझाएं, उचित प्रशिक्षण दें और धीरे-धीरे परिवर्तन लाएं.

निवेश या बड़े वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें. अनैतिक या संदिग्ध कार्यों से दूरी बनाए रखें, अन्यथा धन हानि की संभावना है.

कार्यस्थल पर सुरक्षा से जुड़ी समस्या सामने आ सकती है. फैक्ट्री या ऑफिस में सेफ्टी ऑडिट पर ध्यान दें. किसी भी दुर्घटना से बचाव के लिए तुरंत समीक्षा करें. ऑफिस में सीनियर और जूनियर के साथ तालमेल की कमी से काम प्रभावित हो सकता है, इसलिए संवाद बेहतर बनाने का प्रयास करें.

वित्त राशिफल

आर्थिक मामलों में जोखिम से बचें. सोच-समझकर किया गया निवेश ही लाभ देगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

संतान की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. जीवनसाथी के साथ मिलकर स्थिति को संभालें. अपने करीबी व्यक्ति से मन की बात साझा करने से तनाव कम होगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल

कॉम्पिटिटिव और सामान्य विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा. ध्यान भटक सकता है, इसलिए समय-सारणी बनाकर अध्ययन करें.

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 3

लकी रंग: ग्रीन

उपाय

आज भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें या जल अर्पित करें, मानसिक शांति प्राप्त होगी.

FAQs

1. क्या आज निवेश करना उचित है?

बड़े निवेश से बचें और सोच-समझकर निर्णय लें.

2. क्या कार्यस्थल पर परेशानी आएगी?

हाँ, बदलाव और तालमेल की कमी से तनाव हो सकता है.

3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?

पीठ दर्द और तनाव से बचाव के लिए नियमित व्यायाम और आराम करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.