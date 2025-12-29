Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Baba Vanga Predictions 2026: जब कभी भी वैश्विक चिंता अपने चरम पर पहुंचती है. बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां लगातार चर्चा में आ जाती है. साल 2026 आने में अब कुछ ही समय बचा है, लिहाजा उनकी सबसे परेशान करने वाली भविष्यवाणियों पर फिर से सभी का ध्यान केंद्रित हो रहा है, जिसमें भू-राजनीतिक परिवर्तन, पर्यावरणीय अराजकता और वर्ल्ड वॉर जैसी घटनाएं शामिल हैं.

रहस्यवादी और भविष्यवक्ता अंधी महिला बाबा वेंगा का सबसे चौंकाने वाला दावा तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी और पुतिन का पतन शामिल है.

अंग्रेजी बेवसाइट द एक्सप्रेस यूएस की रिपोर्ट के मुताबिक, अंधहीन बल्गेरियाई रहस्यवादी साल 2026 के लिए एक ऐसे वर्ष की ओर इशारा करती है जो वॉर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक कई मोर्चे पर अस्थिरता, अनिश्चितता और परिवर्तन शामिल है.

साल 2026 वैश्विक स्तर पर कैसा रहेगा?

बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के अनुसार, साल 2026 में भू-राजनीतिक स्तर पर उथल-पुथल भरा रहने वाला है. उनके अनुयायियों की माने तो उन्होंने साल 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की भविष्यवाणी की थी, जिसमें मुख्य रूप से वैश्विक शक्तियों के बीच बड़े स्तर पर सैन्य संघर्ष भी शामिल है.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि, यह सैन्य संघर्ष सीमाओं के पार फैलेगा, जिससे लंबे वक्त तक राजनीतिक उथल-पुथल मचेगी और अतंरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव तेजी से फैलेगा.

बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में चीन द्वारा ताइवान पर कंट्रोल और रूस-अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति शामिल है. माना जाता है कि, इन घटनाओं का व्यपाक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा, जिससे मार्केट में भारी गिरावट के साथ, मुद्रास्फीति में वृद्धि और वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिरता उत्पन्न हो सकती है.

साल 2026 में पर्यावरणीय आपदाएं भविष्यवाणियां

बाबा वेंगा को साल 2002 में ब्रिटेन में आई बाढ़ का श्रेय भी दिया जाता है. उन्होंने वर्ष 2026 के लिए भी प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी दी थी. उनकी भविष्यवाणियों में तूफान, सुनामी और भूकंपीय गतिविधियां शामिल हैं, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि, ये प्राकृतिक आपदाएं कहां घटित होंगी. हालांकि उनकी भविष्यवाणियों की सच होने की संभावना काफी कम मानी जाती है.

राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो साल 2026 में बाबा वेंगा ने एक नए रूसी नेता के उदय होने की भविष्यवाणी की थी, जिससे व्लादिमीर पुतिन के शासन खत्म होने की स्थिति में यूक्रेन के भविष्य को लेकर सवाल उठते हैं.

द एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, रूस के इस आने वाले नेता को एक शक्तिशाली गुरु के रूप में वर्णित किया गया है.

बाबा वेंगा के सबसे असाधारण और रहस्यमयी दावों में एलियंस से संपर्क की भविष्यवाणी भी शामिल है. उन्होंने कथित तौर पर कहा था, नवंबर 2026 में पहली बार मानवता का एलियन जीवन से पहला सामना होगा.

मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, आकाश में विशाल अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए साफतौर पर देखा जा सकेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.