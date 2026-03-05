स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के मामले में दिन राहत देने वाला रहेगा. जोड़ों के दर्द या पुरानी तकलीफ में आराम मिल सकता है. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार जारी रखें.
व्यापार और करियर राशिफल
व्यवसाय में उतार-चढ़ाव के बाद दोपहर के बाद बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है, जिससे अच्छा मुनाफा होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यापार से संबंधित यात्रा शुभ और लाभदायक रहेगी.
आज ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल काम आएगी. यदि टीम में मतभेद चल रहे हैं, तो सीधे संवाद के माध्यम से समाधान निकालें. अनावश्यक ईमेल या विवाद से बचें. जिन लोगों की इंटर्नशिप का भुगतान लंबित है, वे आज औपचारिक रूप से एचआर को ईमेल लिखकर अपना पक्ष रखें.
नौकरीपेशा लोगों का काम सामान्य लेकिन संतोषजनक रहेगा. कार्यस्थल पर आप अपने प्रदर्शन से सकारात्मक उदाहरण पेश करेंगे.
वित्त राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. बड़े ऑर्डर या यात्रा से लाभ मिल सकता है. खर्चों पर संतुलन बनाए रखें.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल
संतान के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा. जीवनसाथी को दिया गया उपहार रिश्ते में मधुरता और सम्मान बढ़ाएगा.
शिक्षा और छात्र राशिफल
विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए समर्पित रहेंगे. मेहनत और अनुशासन से सफलता के द्वार खुलेंगे.
लकी नंबर: 7
अनलकी नंबर: 4
लकी रंग: येलो
उपाय
आज विष्णु भगवान की पूजा करें और पीले वस्त्र या हल्दी का दान करें, भाग्य में वृद्धि होगी.
FAQs
1. क्या आज व्यापार में लाभ होगा?
हाँ, दोपहर बाद बड़े ऑर्डर मिलने से लाभ के योग हैं.
2. क्या नौकरी में स्थिति बेहतर रहेगी?
काम सामान्य रहेगा, लेकिन संतोष और स्थिरता बनी रहेगी.
3. क्या पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी?
हाँ, संतान से जुड़ी शुभ खबर मिल सकती है.