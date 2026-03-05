स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है. मानसिक दबाव या थकान महसूस हो सकती है. नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम आपको संतुलित रखेगा.
व्यापार और करियर राशिफल
व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आज आपको अधिक सतर्क और योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा. पार्टनरशिप बिजनेस में अकाउंट्स और निवेश से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दें. छोटी-सी लापरवाही नुकसान दे सकती है.
शूल योग के प्रभाव से कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी. सहकर्मियों के बीच आपकी छवि मजबूत बनेगी और पदोन्नति के अवसर बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोग पूरे मनोयोग से कार्य करेंगे और अपनी जिम्मेदारियां समय पर पूरी करेंगे.
वित्त राशिफल
आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें. निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें. खर्चों की समीक्षा करें और अनावश्यक व्यय कम करें.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल
जीवनसाथी की खुशी के लिए आप समर्पित रहेंगे, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी. परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल बनेगा.
शिक्षा और छात्र राशिफल
विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ-साथ करिकुलर गतिविधियों डिबेट, क्विज और खेल में भी भाग लेना चाहिए. ऑलराउंडर बनना भविष्य में कॉलेज एडमिशन और जॉब इंटरव्यू में लाभकारी सिद्ध होगा.
लकी नंबर: 9
अनलकी नंबर: 2
लकी रंग: ऑरेंज
उपाय
आज भगवान विष्णु का स्मरण करें और पीले पुष्प अर्पित करें. साथ ही अपनी कार्यप्रणाली में समयानुसार सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लें.
FAQs
1. क्या आज वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा?
हल्की अनबन हो सकती है, लेकिन संवाद से समाधान संभव है.
2. क्या करियर में प्रमोशन के योग हैं?
हाँ, आपके अच्छे प्रदर्शन से पदोन्नति के अवसर बन सकते हैं.
3. क्या शिक्षा लोन का समाधान मिल सकता है?
रीफाइनेंसिंग जैसे विकल्पों पर विचार करने से राहत मिल सकती है.