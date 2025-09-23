Shardiya Navratri 2025 Day 3 Puja: शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा को समर्पित है. देवी चंद्रघंटा का रूप सिंह पर आरूढ़ और दस भुजाओं से संपन्न है. इनके मस्तक पर अर्धचंद्र और गले में झंकारती घंटी होती है, जिसकी ध्वनि से सम्पूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठता है.

मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की साधना से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और भक्तों को निडरता का वरदान देती हैं. लेकिन इस वर्ष नवरात्रि के तीसरे दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति किन राशियों पर विशेष कृपा बरसा रही है? आइए जानते हैं.

आज का पंचांग (Day-3, 24 सितंबर 2025)

तिथि: चतुर्थी (प्रारंभ)

वार: बुधवार

नक्षत्र: स्वाति

योग: सौभाग्य

करण: कौलव

चंद्रमा: तुला राशि में

सूर्य: कन्या राशि में

इस विशेष संयोग में मां चंद्रघंटा की पूजा तुला, मिथुन, मीन और सिंह राशि के लिए अत्यधिक शुभ मानी गई है.

तुला राशि को मिलेगा मां चंद्रघंटा का सीधा आशीर्वाद!

चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान हैं. मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से आज मानसिक भय और तनाव दूर होगा. दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और रुके कार्य बनेंगे. चन्द्रकलाधरा देवी घंटानादप्रिये शुभा. यानी मां चंद्रघंटा की कृपा से भय का नाश और सुख-शांति प्राप्त होती है. इस दिन आपका लकी कलर सफेद है और भाग्य का अंक 6 है.

उपाय: मां को दूध और शहद से भोग लगाएं.

मिथुन राशि को साहस और सफलता का प्रसाद

ग्रहों का सहयोग आज आपके पक्ष में है. मां चंद्रघंटा की कृपा से व्यवसाय में नई संभावनाएं खुलेंगी. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा वालों को विशेष लाभ होगा. आपके लिए लकी कलर हरा रंग है. वहीं भाग्य का अंक 3 है.

उपाय: मां को बेलपत्र चढ़ाएं और 11 बार ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे मंत्र जप करें.

मीन राशि के लिए भय का नाश और आत्मबल में वृद्धि

आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति का है. मां चंद्रघंटा की साधना से पुराने रोग और मानसिक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी. आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा. इस दिन लकी कलर नीला रंग और भाग्य का अंक 9 है.

उपाय: मां को नीले पुष्प अर्पित करें और दीपक जलाएं.

सिंह राशि वालों को शत्रु पर विजय मिलेगी

सिंह राशि वालों के लिए मां चंद्रघंटा का सिंहवाहन स्वयं रक्षा कवच बनेगा. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में जीत मिलेगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

लकी कलर सुनहरा रंग और भाग्य का अंक 1 है.

उपाय: गुड़ और गेहूं का भोग लगाकर बच्चों में बांटें.

अन्य राशियों पर प्रभाव

मेष और वृषभ: सामान्य दिन, ध्यान और जप से शांति मिलेगी.

सामान्य दिन, ध्यान और जप से शांति मिलेगी. कर्क और कन्या: स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, देवी का ध्यान करने से राहत.

स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, देवी का ध्यान करने से राहत. वृश्चिक और धनु: खर्च बढ़ सकता है, मां की कृपा से आंशिक राहत.

खर्च बढ़ सकता है, मां की कृपा से आंशिक राहत. मकर और कुंभ: कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा, मां की साधना से मानसिक बल मिलेगा.

नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा विशेष फलदायी है. तुला, मिथुन, मीन और सिंह राशि वालों के लिए यह दिन मां की प्रत्यक्ष कृपा का संदेश लेकर आया है. याद रखें कि मां की आराधना केवल भय निवारण ही नहीं, बल्कि आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का वरदान देती है.

