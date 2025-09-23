हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रNavratri Day 3 2025: मां चंद्रघंटा की आराधना से क्यों दूर भागती है Negative Energy

Navratri Day 3 2025: मां चंद्रघंटा की आराधना से क्यों दूर भागती है Negative Energy

Navratri Day 3 2025: नवरात्रि तीसरा दिन मां चंद्रघंटा का है, इस दिन आराधना और पूजा से भक्तों को भय से मुक्ति मिलती है और शक्ति व सकारात्मक ऊर्जा का वरदान मिलता है.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 23 Sep 2025 06:58 PM (IST)
Preferred Sources

Maa Chandraghanta: शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा को समर्पित है. इन्हें वीरता और शौर्य की देवी कहा गया है. इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है और गले में झंकारती घंटी.

यह रूप मां के भक्तों को को अदृश्य शक्तियों से रक्षा देता है. शास्त्रों में वर्णन है कि मां चंद्रघंटा की पूजा से दुष्ट आत्माएं, नकारात्मक शक्तियां और मानसिक विकार दूर हो जाते हैं. प्रश्न उठता है - आख़िर मां चंद्रघंटा की आराधना से नकारात्मक ऊर्जा क्यों कांप उठती है?

मां चंद्रघंटा का स्वरूप: सिंह पर आरूढ़ योद्धा देवी

देवी चंद्रघंटा के दस हाथ हैं, जिनमें अलग-अलग शस्त्र और कमल-संकल्प धारण हैं. यह रूप सिंह पर सवार होकर असुरों का संहार करता है. सिंह का प्रतीक ही भय पर विजय और साहस है.

शिवपुराण और देवीभागवत के अनुसार, देवी का घंटा ऐसा दिव्य अस्त्र है, जिसकी ध्वनि से तीनों लोकों में भय का नाश और साहस का उदय होता है.

घंटा नाद और नकारात्मक ऊर्जा का संबंध

घंटे की ध्वनि केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक कंपन भी उत्पन्न करती है. कैसे आइए समझते हैं-

  • ध्वनि की तरंगें: मंदिरों में घंटा बजाने से निकलने वाली ध्वनि 125 से 250 हर्ट्ज़ तक जाती है. यह कंपन मस्तिष्क की तरंगों (ब्रेन वेव्स) को संतुलित करता है.
  • नकारात्मक कंपन का विनाश: जब घंटा बजता है तो उसकी तरंगें आस-पास के वायुमंडल में फैली नकारात्मक ऊर्जा को तोड़कर दूर करती हैं.

मां चंद्रघंटा के प्रतीक में यह निहित है कि उनकी साधना से न केवल मानसिक भय दूर होता है, बल्कि आसपास की नकारात्मक तरंगें भी समाप्त हो जाती हैं.

देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि चन्द्रकलाधरा देवी घंटानादप्रिये शुभा. तया पूज्ये ह्ययं लोको न भयस्य पतत्यधः॥ अर्थात अर्धचंद्र धारण करने वाली और घंटानाद की प्रिय देवी चंद्रघंटा की आराधना से लोकों का भय नष्ट होता है.

मार्कंडेय पुराण (दुर्गा सप्तशती) में उल्लेख है कि जब देवासुर संग्राम में दैत्य उग्र हो गए, तब मां चंद्रघंटा की घंटा ध्वनि से सम्पूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा और असुर भयभीत होकर भागने लगे.

मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव

  1. भय से मुक्ति - मां के भक्तों को को यह विश्वास मिलता है कि देवी उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना रही हैं.
  2. आत्मबल में वृद्धि - घंटा नाद और देवी की ध्यान साधना से मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन सक्रिय होते हैं, जो आत्मविश्वास बढ़ाते हैं.
  3. अदृश्य शक्तियों का नियंत्रण - धार्मिक मान्यता है कि चंद्रघंटा साधना से प्रेत-बाधा, टोना-टोटका और तांत्रिक प्रभाव निष्प्रभावी हो जाते हैं.

मां चंद्रघंटा और साउंड हीलिंग

आज के युग में Sound Healing एक बड़ा वैज्ञानिक क्षेत्र बन चुका है. तिब्बती बाउल्स, मंत्रोच्चारण और घंटियों का उपयोग करके मन और शरीर की चिकित्सा की जाती है. यही अवधारणा मां चंद्रघंटा की पूजा में प्राचीनकाल से मौजूद है.

मंत्र ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः का उच्चारण 108 बार करने से वातावरण में ध्वनि तरंगें निर्मित होती हैं, जो मां के भक्तों को की ऑरा (ऊर्जा-क्षेत्र) को शुद्ध करती हैं.

जीवन में व्यावहारिक महत्व

यदि घर में लगातार तनाव और विवाद हो तो मां चंद्रघंटा की पूजा शांति और सकारात्मकता लाती है. देवी की साधना से मानसिक अस्थिरता कम होती है साथ ही तंत्र-मंत्र या नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है.

उपाय और साधना विधि

  • सुबह स्नान करके पीले या सुनहरे वस्त्र पहनें.
  • मां चंद्रघंटा के चित्र या प्रतिमा पर अर्धचंद्र और घंटी का ध्यान करें.
  • धूप, दीप और सुगंधित पुष्प अर्पित करें.
  • ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे का जप 108 बार करें.
  • पूजा के बाद घर के मुख्य द्वार पर घंटा या घुंघरू टांग दें.

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

जो देवी सम्पूर्ण प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उन्हें बार-बार नमन है. यही शक्ति मां चंद्रघंटा की पूजा में प्रकट होती है, जो मां के भक्तों को को निर्भय बनाती है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है.

मां चंद्रघंटा केवल पौराणिक देवी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ध्वनि-ऊर्जा की मूर्ति हैं. उनकी पूजा और साधना से वातावरण की नकारात्मकता मिटती है, मां के भक्तों को का मनोबल बढ़ता है और जीवन में सुरक्षा व साहस की अनुभूति होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 23 Sep 2025 03:58 PM (IST)
Tags :
Navratri Maa Chandraghanta Navratri 2025 Shardiya Navratri 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
बॉलीवुड
National Film Awards: रानी मुखर्जी को ज्यादा कैश, शाहरुख खान को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
रानी मुखर्जी को बड़ा इनाम, शाहरुख को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने संन्यास से लिया यू-टर्न, फिर से खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने संन्यास से लिया यू-टर्न, फिर से खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
बॉलीवुड
National Film Awards: रानी मुखर्जी को ज्यादा कैश, शाहरुख खान को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
रानी मुखर्जी को बड़ा इनाम, शाहरुख को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने संन्यास से लिया यू-टर्न, फिर से खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने संन्यास से लिया यू-टर्न, फिर से खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट
विश्व
Shashi Tharoor: डोनाल्ड ट्रंप के करीबी पीटर नवारो के टैरिफ वाले बयान पर भड़क गए शशि थरूर, जानें क्या कहा?
ट्रंप के करीबी पीटर नवारो के टैरिफ वाले बयान पर भड़क गए शशि थरूर, जानें क्या कहा?
बिहार
अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस, क्या था PK का आरोप?
अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस, क्या था PK का आरोप?
यूटिलिटी
Uidai New Aadhaar App: UIDAI लाया नया Aadhaar ऐप, अब काम होंगे और भी आसान, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
UIDAI लाया नया Aadhaar ऐप, अब काम होंगे और भी आसान, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
ट्रेंडिंग
अंग्रेजी वाली मैडम के डांस से मच गया बवाल! ठुमके देख यूजर्स बोले- संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है- वीडियो वायरल
अंग्रेजी वाली मैडम के डांस से मच गया बवाल! ठुमके देख यूजर्स बोले- संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget