हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMulank: बुध के प्रभाव से करियर में सबसे आगे रहते हैं इस तारीख में जन्मे लोग! क्या आपका भी है इनमें नाम?

Mulank: बुध के प्रभाव से करियर में सबसे आगे रहते हैं इस तारीख में जन्मे लोग! क्या आपका भी है इनमें नाम?

Mulank: क्या आपका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है? अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 5 वाले लोगों पर बुध ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है. जानिए इनके व्यक्तित्व, करियर और सफलता के राज.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 28 Jun 2026 05:18 PM (IST)
Preferred Sources

Mulank: अंक ज्योतिष में हर जन्मतिथि का एक अलग महत्व बताया गया है. मान्यता है कि व्यक्ति की जन्मतिथि उसके स्वभाव, सोच और जीवन की दिशा पर प्रभाव डालती है.

इन्हीं में मूलांक 5 को सबसे तेज बुद्धि और बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल वाला मूलांक माना जाता है. यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 बनता है. इस मूलांक का स्वामी बुध ग्रह है, जिसे बुद्धि, व्यापार और तर्क का कारक माना जाता है.

बुध ग्रह देता है तेज दिमाग और नई सोच

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 5 वाले लोग नई चीजें सीखने में काफी तेज होते हैं. बदलते माहौल के अनुसार खुद को ढालना इनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है.

यही कारण है कि ये लोग करियर में अक्सर दूसरों से आगे निकल जाते हैं. किसी भी समस्या का व्यावहारिक समाधान निकालना और सही समय पर सही फैसला लेना इनकी खासियत होती है.

यह भी पढ़ें- Elon Musk B’day Special: एलन मस्क को अरबपति बनाने वाले राजयोग! अंक ज्योतिष भी देता है बड़े इशारे, क्या आपकी कुंडली में भी हैं ये संयोग?

इन क्षेत्रों में मिल सकती है ज्यादा सफलता

बुध के प्रभाव के कारण मूलांक 5 वाले लोग बातचीत और लोगों से जुड़ने में माहिर होते हैं. इसलिए मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, सेल्स, लेखन, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस, ट्रेडिंग, मैनेजमेंट, काउंसलिंग और पब्लिक रिलेशन जैसे क्षेत्रों में इन्हें बेहतर सफलता मिलने की संभावना मानी जाती है.

ये लोग केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना भी जानते हैं.

जोखिम लेने से नहीं घबराते

मूलांक 5 के लोग नए अवसरों को जल्दी पहचान लेते हैं और जोखिम उठाने से भी पीछे नहीं हटते. हालांकि कई बार जल्दबाजी में लिया गया फैसला इनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.

इसलिए अंक ज्योतिष के अनुसार इन्हें बड़े फैसले लेते समय धैर्य और सोच-समझकर आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है.न्यूमेरोलॉजिस्ट मधु कोटिया के अनुसार यदि मूलांक 5 वाले लोग अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अनुशासन और धैर्य बनाए रखें, तो करियर में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
Mercury Personality Astrology Mulank 5 NUMEROLOGY NUMBER 5 Numerology Prediction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Mulank: बुध के प्रभाव से करियर में सबसे आगे रहते हैं इस तारीख में जन्मे लोग! क्या आपका भी है इनमें नाम?
Mulank: बुध के प्रभाव से करियर में सबसे आगे रहते हैं इस तारीख में जन्मे लोग! क्या आपका भी है इनमें नाम?
ऐस्ट्रो
Mahadasha: कौन सी महादशा बदल सकती है आपकी किस्मत? जानिए सबसे शुभ ग्रह दशा का रहस्य
Mahadasha: कौन सी महादशा बदल सकती है आपकी किस्मत? जानिए सबसे शुभ ग्रह दशा का रहस्य
धर्म
Ramayan: आंध्र प्रदेश का अनोखा मंदिर, जहां हनुमान जी नहीं बल्कि सुग्रीव की होती है पूजा
आंध्र प्रदेश का अनोखा मंदिर, जहां हनुमान जी नहीं बल्कि सुग्रीव की होती है पूजा
धर्म
Anant Ambani Tirupati 2026: अनंत अंबानी ने तिरुपति में चढ़ाए बाल, लेकिन वहां केश दान क्यों किया जाता है?
अनंत अंबानी ने तिरुपति में चढ़ाए बाल, लेकिन वहां केश दान क्यों किया जाता है?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: चर्चा में कृति सेनन और कबीर का रिश्ता, सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं धोखे की अफवाहें! (28.06.26)
DR. Aarambhi: Avantika की खौफनाक साजिश! मासूम Vihan को पूल में गिराकर Aarambhi को करेगी कैद
Huma Qureshi बोलीं- दर्शकों का प्यार सबसे बड़ी जीत, Baby Do Die Do से नई शुरुआत
US Iran War: Hormuz पर ईरान की नई खौफनाक चेतावनी ! | Trump | IRGC | Netanyahu | Latest News
Mann Ki Baat 135th Episode : PM Modi की अपील का देश में दिखा बड़ा असर। War Effect
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, CJP के अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप
जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, CJP के अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप
दिल्ली NCR
सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू की भूख हड़ताल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू की भूख हड़ताल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
ओटीटी
2026 की तमिल की 7 बेस्ट फिल्में, एक ने कमाया था सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जानें OTT पर कहां देखें
2026 की तमिल की 7 बेस्ट फिल्में, एक ने कमाया था सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जानें OTT पर कहां देखें
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
क्रिकेट
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
इंडिया
कानपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा, चलते प्रोपेलर की चपेट में आई ट्रेनी पायलट
कानपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा, चलते प्रोपेलर की चपेट में आई ट्रेनी पायलट
ट्रैवल
Delhi Chor Bazaar: कौड़ियों के दाम मिलते हैं ब्रांडेड कपड़े व गैजेट्स! जानें दिल्ली में कहां-कब लगता है चोर बाजार?
कौड़ियों के दाम मिलते हैं ब्रांडेड कपड़े व गैजेट्स! जानें दिल्ली में कहां-कब लगता है चोर बाजार?
ट्रेंडिंग
Video: 'कुल्ला भी कर लो दीदी' ट्रेन में कचरा फैलाती और सीट पर ही हाथ धोती महिला को देख भड़के यूजर्स
'कुल्ला भी कर लो दीदी' ट्रेन में कचरा फैलाती और सीट पर ही हाथ धोती महिला को देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ENT LIVE
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
Embed widget