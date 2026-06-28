Mulank: अंक ज्योतिष में हर जन्मतिथि का एक अलग महत्व बताया गया है. मान्यता है कि व्यक्ति की जन्मतिथि उसके स्वभाव, सोच और जीवन की दिशा पर प्रभाव डालती है.

इन्हीं में मूलांक 5 को सबसे तेज बुद्धि और बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल वाला मूलांक माना जाता है. यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 बनता है. इस मूलांक का स्वामी बुध ग्रह है, जिसे बुद्धि, व्यापार और तर्क का कारक माना जाता है.

बुध ग्रह देता है तेज दिमाग और नई सोच

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 5 वाले लोग नई चीजें सीखने में काफी तेज होते हैं. बदलते माहौल के अनुसार खुद को ढालना इनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है.

यही कारण है कि ये लोग करियर में अक्सर दूसरों से आगे निकल जाते हैं. किसी भी समस्या का व्यावहारिक समाधान निकालना और सही समय पर सही फैसला लेना इनकी खासियत होती है.

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इन क्षेत्रों में मिल सकती है ज्यादा सफलता

बुध के प्रभाव के कारण मूलांक 5 वाले लोग बातचीत और लोगों से जुड़ने में माहिर होते हैं. इसलिए मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, सेल्स, लेखन, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस, ट्रेडिंग, मैनेजमेंट, काउंसलिंग और पब्लिक रिलेशन जैसे क्षेत्रों में इन्हें बेहतर सफलता मिलने की संभावना मानी जाती है.

ये लोग केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना भी जानते हैं.

जोखिम लेने से नहीं घबराते

मूलांक 5 के लोग नए अवसरों को जल्दी पहचान लेते हैं और जोखिम उठाने से भी पीछे नहीं हटते. हालांकि कई बार जल्दबाजी में लिया गया फैसला इनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.

इसलिए अंक ज्योतिष के अनुसार इन्हें बड़े फैसले लेते समय धैर्य और सोच-समझकर आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है.न्यूमेरोलॉजिस्ट मधु कोटिया के अनुसार यदि मूलांक 5 वाले लोग अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अनुशासन और धैर्य बनाए रखें, तो करियर में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं.

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