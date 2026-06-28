Video: 'कुल्ला भी कर लो दीदी' ट्रेन में कचरा फैलाती और सीट पर ही हाथ धोती महिला को देख भड़के यूजर्स
Viral Train video: वायरल वीडियो में महिला आराम से सीट पर बैठी दिखाई देती है. उसके सामने पानी की बोतल, खाने का सामान और सीट के नीचे फैला कचरा साफ नजर आता है.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने रेलवे में सफर करने वाले लोगों को गुस्से से भर दिया है. वीडियो में एक महिला ट्रेन की सीट पर बैठकर हाथ धोती नजर आ रही है और पानी सीधे सीट व फर्श पर गिरता दिखाई देता है. इतना ही नहीं, सीट के नीचे काफी मात्रा में कचरा भी बिखरा हुआ नजर आता है. दावा किया जा रहा है कि यह कचरा भी महिला और उसके साथ यात्रा कर रहे लोगों ने ही फैलाया है. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.
वीडियो में गंदगी फैलाती दिखी महिला
वायरल वीडियो में महिला आराम से सीट पर बैठी दिखाई देती है. उसके सामने पानी की बोतल, खाने का सामान और सीट के नीचे फैला कचरा साफ नजर आता है. वीडियो रिकॉर्ड कर रहे शख्स ने इस पूरे दृश्य को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. इसके बाद वीडियो तेजी से वायरल होने लगा. कई लोग इसे सार्वजनिक संपत्ति के प्रति लापरवाही का उदाहरण बता रहे हैं. हालांकि, केवल वीडियो के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि सीट के नीचे मौजूद पूरा कचरा उसी महिला या उसके साथियों ने फैलाया था.
G-Masti toh Dekho🤡 pic.twitter.com/STT9t0Xo8o— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 27, 2026
रेलवे की सफाई व्यवस्था पर भी उठे सवाल
इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर ट्रेनों में साफ-सफाई और यात्रियों की जिम्मेदारी को लेकर बहस छिड़ गई है. लोगों का कहना है कि रेलवे लाख सफाई करवा ले, लेकिन अगर यात्री खुद जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो स्वच्छता बनाए रखना मुश्किल होगा. सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने से दूसरे यात्रियों को भी परेशानी होती है और इससे सफर का अनुभव खराब हो जाता है.
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सोशल मीडिया पर लोगों ने सुनाई खरी-खोटी
वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ऐसे लोगों पर भारी जुर्माना लगना चाहिए." दूसरे ने कहा, "सार्वजनिक संपत्ति को अपना घर मत समझिए." एक और यूजर ने लिखा...कुल्ला भी कर लो दीदी, वही घट रहा है अब तो. वीडियो को Ghar ke kalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
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