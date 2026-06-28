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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'कुल्ला भी कर लो दीदी' ट्रेन में कचरा फैलाती और सीट पर ही हाथ धोती महिला को देख भड़के यूजर्स

Video: 'कुल्ला भी कर लो दीदी' ट्रेन में कचरा फैलाती और सीट पर ही हाथ धोती महिला को देख भड़के यूजर्स

Viral Train video: वायरल वीडियो में महिला आराम से सीट पर बैठी दिखाई देती है. उसके सामने पानी की बोतल, खाने का सामान और सीट के नीचे फैला कचरा साफ नजर आता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Jun 2026 03:43 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने रेलवे में सफर करने वाले लोगों को गुस्से से भर दिया है. वीडियो में एक महिला ट्रेन की सीट पर बैठकर हाथ धोती नजर आ रही है और पानी सीधे सीट व फर्श पर गिरता दिखाई देता है. इतना ही नहीं, सीट के नीचे काफी मात्रा में कचरा भी बिखरा हुआ नजर आता है. दावा किया जा रहा है कि यह कचरा भी महिला और उसके साथ यात्रा कर रहे लोगों ने ही फैलाया है. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

वीडियो में गंदगी फैलाती दिखी महिला

वायरल वीडियो में महिला आराम से सीट पर बैठी दिखाई देती है. उसके सामने पानी की बोतल, खाने का सामान और सीट के नीचे फैला कचरा साफ नजर आता है. वीडियो रिकॉर्ड कर रहे शख्स ने इस पूरे दृश्य को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. इसके बाद वीडियो तेजी से वायरल होने लगा. कई लोग इसे सार्वजनिक संपत्ति के प्रति लापरवाही का उदाहरण बता रहे हैं. हालांकि, केवल वीडियो के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि सीट के नीचे मौजूद पूरा कचरा उसी महिला या उसके साथियों ने फैलाया था.

रेलवे की सफाई व्यवस्था पर भी उठे सवाल

इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर ट्रेनों में साफ-सफाई और यात्रियों की जिम्मेदारी को लेकर बहस छिड़ गई है. लोगों का कहना है कि रेलवे लाख सफाई करवा ले, लेकिन अगर यात्री खुद जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो स्वच्छता बनाए रखना मुश्किल होगा. सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने से दूसरे यात्रियों को भी परेशानी होती है और इससे सफर का अनुभव खराब हो जाता है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने सुनाई खरी-खोटी

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ऐसे लोगों पर भारी जुर्माना लगना चाहिए." दूसरे ने कहा, "सार्वजनिक संपत्ति को अपना घर मत समझिए." एक और यूजर ने लिखा...कुल्ला भी कर लो दीदी, वही घट रहा है अब तो. वीडियो को Ghar ke kalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 03:43 PM (IST)
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