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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamayan: आंध्र प्रदेश का अनोखा मंदिर, जहां हनुमान जी नहीं बल्कि सुग्रीव की होती है पूजा

Ramayan: आंध्र प्रदेश का अनोखा मंदिर, जहां हनुमान जी नहीं बल्कि सुग्रीव की होती है पूजा

Ramayan: कर्नाटक के हम्पी स्थित कोदंडाराम मंदिर में हनुमान जी नहीं, बल्कि सुग्रीव की प्रतिमा स्थापित है. मान्यता है कि यहीं भगवान राम ने सुग्रीव का किष्किंधा के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया था.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 28 Jun 2026 05:02 PM (IST)
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Ramayan: भारत के मंदिर केवल आस्था के केंद्र ही नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और पौराणिक कथाओं के जीवंत साक्षी भी हैं. देशभर में भगवान राम और हनुमान जी को समर्पित हजारों मंदिर मौजूद हैं, लेकिन दक्षिण भारत में एक ऐसा अनोखा मंदिर भी है, जहां हनुमान जी की बजाय उनके परम मित्र और वानरराज सुग्रीव की विशेष पूजा की जाती है. यही वजह है कि यह मंदिर श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.

यह अनोखा मंदिर कर्नाटक के ऐतिहासिक नगर हम्पी में स्थित प्रसिद्ध कोदंडाराम मंदिर है. हालांकि कई लोग इसे आंध्र प्रदेश से जोड़कर भी देखते हैं क्योंकि किष्किंधा क्षेत्र का सांस्कृतिक प्रभाव आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों क्षेत्रों तक फैला हुआ माना जाता है. रामायण से जुड़ी मान्यताओं के कारण यह मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है.

कोदंडाराम मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता:

अधिकांश राम मंदिरों में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित होती है. आमतौर पर हनुमान जी को भगवान राम के चरणों में बैठे या हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए दर्शाया जाता है.

लेकिन हम्पी के कोदंडाराम मंदिर की पहचान इससे बिल्कुल अलग है. यहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ सुग्रीव की प्रतिमा स्थापित है. यही विशेषता इस मंदिर को भारत के अन्य राम मंदिरों से अलग और बेहद खास बनाती है.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, यही वह स्थान है जहां भगवान राम ने वानरराज वाली का वध करने के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक कर उन्हें किष्किंधा का राजा बनाया था. इसी ऐतिहासिक और पौराणिक घटना की स्मृति में यहां सुग्रीव की प्रतिमा स्थापित की गई है.

गर्भगृह में स्थापित हैं विशाल प्रतिमाएं:

मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और सुग्रीव की लगभग 15 फुट ऊंची विशाल खड़ी प्रतिमाएं स्थापित हैं. इन मूर्तियों को देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो जाते हैं.

इन प्रतिमाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें अलग-अलग पत्थरों से बनाकर नहीं लगाया गया, बल्कि एक ही प्राकृतिक शिला पर गहरी नक्काशी करके उकेरा गया है. यह प्राचीन भारतीय शिल्पकला और स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण माना जाता है.

पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी, मूर्तियों के भाव और उनकी भव्यता मंदिर की कलात्मक विरासत को दर्शाती है. यही कारण है कि यह मंदिर धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ भारतीय स्थापत्य कला का अध्ययन करने वाले लोगों के लिए भी विशेष महत्व रखता है.

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रामायण से जुड़ा है मंदिर का गहरा संबंध:

रामायण के अनुसार, भगवान राम की मुलाकात सुग्रीव से किष्किंधा में हुई थी. सुग्रीव ने माता सीता की खोज में भगवान राम की सहायता की, जबकि भगवान राम ने सुग्रीव को उनके भाई वाली से मुक्ति दिलाकर दोबारा किष्किंधा का राजा बनाया.

कोदंडाराम मंदिर उसी ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है. यही वजह है कि यहां सुग्रीव को विशेष सम्मान दिया जाता है और उनकी प्रतिमा भगवान राम के साथ स्थापित की गई है. यह मंदिर मित्रता, विश्वास और वचन निभाने के आदर्शों का भी प्रतीक माना जाता है.

श्रद्धालुओं के लिए क्यों है खास?

हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इस मंदिर के दर्शन करने पहुंचते हैं. धार्मिक आस्था के साथ-साथ यहां आने वाले लोग मंदिर की प्राचीन वास्तुकला, विशाल शिल्पकला और रामायण से जुड़े ऐतिहासिक महत्व को भी करीब से महसूस करते हैं.

हम्पी स्वयं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और यहां स्थित यह मंदिर उस गौरवशाली विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. मंदिर का शांत वातावरण और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 28 Jun 2026 05:02 PM (IST)
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