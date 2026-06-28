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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMahadasha: कौन सी महादशा बदल सकती है आपकी किस्मत? जानिए सबसे शुभ ग्रह दशा का रहस्य

Mahadasha: कौन सी महादशा बदल सकती है आपकी किस्मत? जानिए सबसे शुभ ग्रह दशा का रहस्य

Mahadasha: क्या आप जानते हैं कि कौन सी महादशा सबसे शुभ मानी जाती है? जानिए महादशा क्या होती है, कौन-सी ग्रह दशा सफलता, धन, करियर और सुख-समृद्धि दिलाती है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 28 Jun 2026 05:11 PM (IST)
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Mahadasha: क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के कुछ साल अचानक तरक्की, धन और सफलता से भर जाते हैं, जबकि कुछ समय संघर्ष और परेशानियों में बीतता है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसके पीछे महादशा का बड़ा योगदान माना जाता है.

हर व्यक्ति के जीवन में अलग-अलग ग्रहों की महादशा आती है, जो करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, रिश्ते और मानसिक स्थिति तक को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर कौन-सी महादशा सबसे अच्छी मानी जाती है?

महादशा क्या होती है?

वैदिक ज्योतिष में विम्शोत्तरी दशा प्रणाली के अनुसार मानव जीवन की कुल अवधि 120 वर्ष मानी गई है. इस पूरे समय को नौ ग्रहों की अलग-अलग महादशाओं में बांटा गया है.

जब किसी ग्रह की महादशा शुरू होती है, तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर दिखाई देने लगता है. यह प्रभाव शुभ भी हो सकता है और चुनौतीपूर्ण भी. इसका परिणाम जन्म कुंडली में उस ग्रह की स्थिति और शक्ति पर निर्भर करता है.

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कब देती है महादशा शुभ फल?

हर महादशा अच्छी या बुरी नहीं होती. उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित ग्रह जन्म कुंडली में किस स्थिति में मौजूद है. यदि ग्रह केंद्र (1, 4, 7, 10) या त्रिकोण (1, 5, 9) भाव में स्थित हो,

उच्च राशि में हो, अपनी ही राशि में हो या उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो उसकी महादशा बेहद लाभकारी मानी जाती है. वहीं यदि ग्रह छठे, आठवें या बारहवें भाव में हो या राहु, केतु, शनि या मंगल जैसे पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो महादशा के दौरान चुनौतियां बढ़ सकती हैं.

सबसे अच्छी महादशा कौन-सी मानी जाती है?

ज्योतिष शास्त्र में सामान्य रूप से बृहस्पति (गुरु) की महादशा को सबसे शुभ माना जाता है. गुरु ज्ञान, भाग्य, धन, शिक्षा, सम्मान, विवाह, संतान और आध्यात्मिक उन्नति का कारक ग्रह है.

यदि जन्म कुंडली में गुरु मजबूत स्थिति में हो, तो उसकी महादशा व्यक्ति को करियर में उन्नति, आर्थिक मजबूती, सामाजिक सम्मान और पारिवारिक सुख प्रदान कर सकती है. खासतौर पर यदि यह महादशा युवावस्था में आए, तो व्यक्ति के जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हो सकती है.

गुरु महादशा में मिल सकते हैं ये लाभ

गुरु महादशा के दौरान शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, नौकरी, व्यवसाय और निवेश में अच्छे अवसर मिलने की संभावना मानी जाती है. कई लोगों को इस समय विवाह, संतान सुख और विदेश यात्रा जैसे शुभ योग भी प्राप्त होते हैं.

धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है और व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत होता है. हालांकि इसके परिणाम पूरी तरह जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति पर निर्भर करते हैं.

क्या हर व्यक्ति के लिए गुरु महादशा शुभ होती है?

इसका उत्तर नहीं है. ज्योतिष के अनुसार किसी भी महादशा का शुभ या अशुभ फल केवल ग्रह के नाम से तय नहीं होता, बल्कि जन्म कुंडली में उसकी स्थिति, दृष्टि, युति और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करता है.

इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अनुभवी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना उचित माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 28 Jun 2026 05:11 PM (IST)
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