राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पेपर लीक और छात्रों से जुड़े अन्य मामलों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है. अब इस आंदोलन ने अपना अगला पड़ाव शुरू कर दिया है. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग सरकार अनुसना कर चुकी है. किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. ऐसे में आंदोलन को आग देने के लिए क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक रविवार यानी 28 जून को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. इसकी जानकारी खुद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दी है.

दिल्ली पुलिस पर दीपके ने क्या आरोप लगाए?

लेकिन इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया है. दीपके ने एक्स पर लिखा कि सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल शुरू करने के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर साफ सफाई की सुविधा बंद कर दी है. वहां पानी का कनेक्शन और साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है.

उन्होंने कहा कि बार-बार गुजारिश करने और वांगुचक जी की उम्र और सेहत से जुड़ी चिंताओं के बारे में बताने के बावजूद भी पुलिस सहयोग नहीं कर रही है. हमें शक है कि ऐसी ही दूसरी बुनियादी सुविधाएं भी बंद कर दी जाएंगी.

दीपके ने अपने पोस्ट में सवाल किया है कि आखिर दिल्ली पुलिस क्या करना चाह रही है?

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भूख हड़ताल शुरू करने से पहले राजघाट पहुंचे

वांगचुक के भूख हड़ताल शुरू करने से पहले दीपके ने कई पोस्ट करते हुए, सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई किसान नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है ताकि वे जंतर-मंतर पर हमारे साथ शामिल न हो सकें.

इसके अलावा दीपके ने बताया था कि वह और उनके साथ सोनम वांगुचक के साथ राजघाट पर गए. जहां उन्होंने महात्मा गांधी से आशीर्वाद लिया. वांगचुक ने छात्रों को न्याय दिलाने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है.

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