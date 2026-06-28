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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, CJP के अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप

जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, CJP के अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप

दीपके ने एक्स पर लिखा कि सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल शुरू करने के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर साफ सफाई की सुविधा बंद कर दी है. वहां पानी का कनेक्शन और साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 28 Jun 2026 05:14 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पेपर लीक और छात्रों से जुड़े अन्य मामलों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है. अब इस आंदोलन ने अपना अगला पड़ाव शुरू कर दिया है. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग सरकार अनुसना कर चुकी है. किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. ऐसे में आंदोलन को आग देने के लिए क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक रविवार यानी 28 जून को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. इसकी जानकारी खुद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दी है. 

दिल्ली पुलिस पर दीपके ने क्या आरोप लगाए?

लेकिन इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया है. दीपके ने एक्स पर लिखा कि सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल शुरू करने के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर साफ सफाई की सुविधा बंद कर दी है. वहां पानी का कनेक्शन और साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है. 

उन्होंने कहा कि बार-बार गुजारिश करने और वांगुचक जी की उम्र और सेहत से जुड़ी चिंताओं के बारे में बताने के बावजूद भी पुलिस सहयोग नहीं कर रही है. हमें शक है कि ऐसी ही दूसरी बुनियादी सुविधाएं भी बंद कर दी जाएंगी. 

दीपके ने अपने पोस्ट में सवाल किया है कि आखिर दिल्ली पुलिस क्या करना चाह रही है? 

सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू की भूख हड़ताल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

भूख हड़ताल शुरू करने से पहले राजघाट पहुंचे

वांगचुक के भूख हड़ताल शुरू करने से पहले दीपके ने कई पोस्ट करते हुए, सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई किसान नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है ताकि वे जंतर-मंतर पर हमारे साथ शामिल न हो सकें. 

इसके अलावा दीपके ने बताया था कि वह और उनके साथ सोनम वांगुचक के साथ राजघाट पर गए. जहां उन्होंने महात्मा गांधी से आशीर्वाद लिया. वांगचुक ने छात्रों को न्याय दिलाने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 28 Jun 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
News Sonam Wangchuk DELHI Abhijeet Dipke
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