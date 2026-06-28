हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोElon Musk B’day Special: एलन मस्क को अरबपति बनाने वाले राजयोग! अंक ज्योतिष भी देता है बड़े इशारे, क्या आपकी कुंडली में भी हैं ये संयोग?

Elon Musk B’day Special: एलन मस्क को अरबपति बनाने वाले राजयोग! अंक ज्योतिष भी देता है बड़े इशारे, क्या आपकी कुंडली में भी हैं ये संयोग?

Elon Musk B’day Special: एलन मस्क की जन्म कुंडली में गजकेसरी योग, अमला योग, भद्र योग और कई शुभ राजयोग बताए जाते हैं. जानिए उनकी सफलता, धन, नेतृत्व और भविष्य से जुड़ी खास बातें.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 28 Jun 2026 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

Elon Musk B’day Special: दुनिया के सबसे चर्चित उद्योगपतियों में शामिल एलन मस्क की सफलता के पीछे जहां उनकी मेहनत और दूरदर्शी सोच को अहम माना जाता है, वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से भी उनकी कुंडली बेहद प्रभावशाली मानी जाती है.

ज्योतिष के अनुसार उनकी जन्म कुंडली में कई ऐसे शुभ योग मौजूद हैं, जो उन्हें धन, प्रसिद्धि, नेतृत्व क्षमता और लंबे समय तक सफलता दिलाने वाले माने जाते हैं. कहा जाता है कि एलन मस्क में भविष्य को पहले से भांपने की क्षमता, नए विचारों को अपनाने का साहस और अलग सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है.

कुंडली में बने कई शक्तिशाली राजयोग

ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार उनकी कुंडली में गजकेसरी योग, अमला योग, पर्वत योग, भद्र योग, पारिजात योग, पाश योग और भाग्य योग जैसे कई शुभ योग बताए जाते हैं. गजकेसरी योग व्यक्ति को सम्मान, धन और बड़ी उपलब्धियां दिलाने वाला माना जाता है.

वहीं अमला योग स्थायी प्रसिद्धि, अच्छी छवि और नैतिक मूल्यों का प्रतीक माना जाता है. भद्र योग नेतृत्व क्षमता, तेज बुद्धि और प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है, जबकि भाग्य योग जीवन में सुख-सुविधाओं और आर्थिक समृद्धि का संकेत माना जाता है.

यह भी पढ़ें- FIFA World Cup 2026: क्या शनि और राहु बदल देंगे ट्रॉफी का फैसला? ज्योतिषीय नजर से बड़ा विश्लेषण

नेतृत्व और नवाचार ने दिलाई अलग पहचान

ज्योतिष के अनुसार एलन मस्क का व्यक्तित्व आकर्षक, आत्मविश्वासी और नेतृत्व करने वाला है. वे अपने सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय चुनौतियों का सामना करना पसंद करते हैं.

विज्ञान, तकनीक, मीडिया, संचार और नवाचार से जुड़े क्षेत्रों में उनकी विशेष रुचि और सफलता भी उनकी कुंडली के ग्रह योगों से जुड़ी मानी जाती है. हालांकि करियर में समय-समय पर बड़े उतार-चढ़ाव और विवाद भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन साहस और दृढ़ निश्चय के बल पर वे अंततः सफलता हासिल कर लेते हैं.

यह भी पढ़ें- Numerology: पैसे बचाने और निवेश में माहिर होते हैं ये मूलांक के लोग, होते हैं समझदार

अंक ज्योतिष क्या कहता है?

अंक ज्योतिष की नजर से भी एलन मस्क का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली माना जाता है. उनकी जन्मतिथि (28 जून 1971) का मूलांक 1 बनता है, जिसका स्वामी सूर्य है.

मूलांक 1 वाले लोग नेतृत्व करने वाले, नई राह बनाने वाले, आत्मविश्वासी और बड़े लक्ष्य हासिल करने की क्षमता रखने वाले माने जाते हैं. यही गुण एलन मस्क के जीवन और उनके व्यावसायिक फैसलों में भी साफ दिखाई देते हैं, जिसने उन्हें वैश्विक स्तर पर अलग पहचान दिलाई है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Elon Musk Gajakesari Yoga NUMEROLOGY Raj Yoga Elon Musk Prediction Elon Musk Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Elon Musk B’day Special: एलन मस्क को अरबपति बनाने वाले राजयोग! अंक ज्योतिष भी देता है बड़े इशारे, क्या आपकी कुंडली में भी हैं ये संयोग?
Elon Musk B’day Special: एलन मस्क को अरबपति बनाने वाले राजयोग! अंक ज्योतिष भी देता है बड़े इशारे, क्या आपकी कुंडली में भी हैं ये संयोग?
राशिफल
Kal Ka Rashifal 29 June 2026: सोमवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा व शुक्ल योग का महासंयोग, भद्र राजयोग से इन 5 राशियों की खुलेगी लॉटरी, चमकेगा करियर!
सोमवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा व शुक्ल योग का महासंयोग, भद्र राजयोग से इन 5 राशियों की खुलेगी लॉटरी, चमकेगा करियर!
धर्म
Pisces July Horoscope 2026: मीन जुलाई मासिक राशिफल, कार्यक्षेत्र में मिलेगी बड़ी सफलता, भावनाओं में बहकर न लें फैसला
मीन जुलाई मासिक राशिफल, कार्यक्षेत्र में मिलेगी बड़ी सफलता, भावनाओं में बहकर न लें फैसला
धर्म
Aquarius July Horoscope 2026: कुंभ जुलाई मासिक राशिफल, आगे बढ़ने के मिलेंगे बेहतरीन अवसर, इस एक गलती से बचें
कुंभ जुलाई मासिक राशिफल, आगे बढ़ने के मिलेंगे बेहतरीन अवसर, इस एक गलती से बचें
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन के 5 ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी भी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट
पुतिन के ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट
बिहार
बिहार: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को हाईकोर्ट ले जाएंगे परिजन, SP-SDM पर करेंगे कार्रवाई की मांग
बिहार: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को हाईकोर्ट ले जाएंगे परिजन, SP-SDM पर करेंगे कार्रवाई की मांग
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
क्रिकेट
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
टेलीविजन
'जब करनी होगी, बता दूंगा', जैस्मिन संग शादी के सवालों से परेशान हुए अली गोनी, बोले- लोग पीछे पड़े हैं
'जब करनी होगी, बता दूंगा', जैस्मिन संग शादी के सवालों से परेशान हुए अली गोनी, बोले- लोग पीछे पड़े हैं
इंडिया
'राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत छिपाई', विपक्ष का आरोप, BJP का पलटवार- 'इतिहास याद रखेगा कि...'
राजनाथ सिंह पर ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत छिपाने का आरोप, BJP बोली- 'इतिहास याद रखेगा...'
Home Tips
Gold Jewellery Cleaning: सुनार भी रह जाएगा दंग! घर की इस 1 सस्ती चीज से 1 मिनट में नए जैसे चमक उठेंगे सोने के गहने
सुनार भी रह जाएगा दंग! घर की इस 1 सस्ती चीज से 1 मिनट में नए जैसे चमक उठेंगे सोने के गहने
एग्रीकल्चर
दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देती है ये मुर्गी, जानें कितनी है कीमत?
दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देती है ये मुर्गी, जानें कितनी है कीमत?
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
ABP NEWS
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
ABP NEWS
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
ABP NEWS
महिला और टैक्सी ड्राइवर के बीच हुई बहस कैमरे में कैद हो गई।
महिला और टैक्सी ड्राइवर के बीच हुई बहस कैमरे में कैद हो गई।
ABP NEWS
पुलिस अधिकारी ने मुसलमानों के सामने तलवार क्यों उठाई?
पुलिस अधिकारी ने मुसलमानों के सामने तलवार क्यों उठाई?
Embed widget