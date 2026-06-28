Elon Musk B’day Special: दुनिया के सबसे चर्चित उद्योगपतियों में शामिल एलन मस्क की सफलता के पीछे जहां उनकी मेहनत और दूरदर्शी सोच को अहम माना जाता है, वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से भी उनकी कुंडली बेहद प्रभावशाली मानी जाती है.

ज्योतिष के अनुसार उनकी जन्म कुंडली में कई ऐसे शुभ योग मौजूद हैं, जो उन्हें धन, प्रसिद्धि, नेतृत्व क्षमता और लंबे समय तक सफलता दिलाने वाले माने जाते हैं. कहा जाता है कि एलन मस्क में भविष्य को पहले से भांपने की क्षमता, नए विचारों को अपनाने का साहस और अलग सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है.

कुंडली में बने कई शक्तिशाली राजयोग

ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार उनकी कुंडली में गजकेसरी योग, अमला योग, पर्वत योग, भद्र योग, पारिजात योग, पाश योग और भाग्य योग जैसे कई शुभ योग बताए जाते हैं. गजकेसरी योग व्यक्ति को सम्मान, धन और बड़ी उपलब्धियां दिलाने वाला माना जाता है.

वहीं अमला योग स्थायी प्रसिद्धि, अच्छी छवि और नैतिक मूल्यों का प्रतीक माना जाता है. भद्र योग नेतृत्व क्षमता, तेज बुद्धि और प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है, जबकि भाग्य योग जीवन में सुख-सुविधाओं और आर्थिक समृद्धि का संकेत माना जाता है.

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नेतृत्व और नवाचार ने दिलाई अलग पहचान

ज्योतिष के अनुसार एलन मस्क का व्यक्तित्व आकर्षक, आत्मविश्वासी और नेतृत्व करने वाला है. वे अपने सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय चुनौतियों का सामना करना पसंद करते हैं.

विज्ञान, तकनीक, मीडिया, संचार और नवाचार से जुड़े क्षेत्रों में उनकी विशेष रुचि और सफलता भी उनकी कुंडली के ग्रह योगों से जुड़ी मानी जाती है. हालांकि करियर में समय-समय पर बड़े उतार-चढ़ाव और विवाद भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन साहस और दृढ़ निश्चय के बल पर वे अंततः सफलता हासिल कर लेते हैं.

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अंक ज्योतिष क्या कहता है?

अंक ज्योतिष की नजर से भी एलन मस्क का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली माना जाता है. उनकी जन्मतिथि (28 जून 1971) का मूलांक 1 बनता है, जिसका स्वामी सूर्य है.

मूलांक 1 वाले लोग नेतृत्व करने वाले, नई राह बनाने वाले, आत्मविश्वासी और बड़े लक्ष्य हासिल करने की क्षमता रखने वाले माने जाते हैं. यही गुण एलन मस्क के जीवन और उनके व्यावसायिक फैसलों में भी साफ दिखाई देते हैं, जिसने उन्हें वैश्विक स्तर पर अलग पहचान दिलाई है.

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