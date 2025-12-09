Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 9 दिसंबर 2025 कर्क राशि में चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क के लिए बड़े बदलाव का संकेत
Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 8 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).
मेष (Aries) राशिफल, 9 दिसंबर 2025
कर्क चंद्रमा आज घर, भावनाओं और गहराई से जुड़े कामों पर प्रभाव डालेगा. किसी घरेलू योजना, ज़मीन–जायदाद या व्यक्तिगत लक्ष्य को लेकर मन स्पष्ट होगा. कार्यालय में आपका शांत लेकिन निर्णायक रवैया सहकर्मियों को प्रभावित करेगा. परिवार में किसी पुराने मुद्दे का समाधान संभव है. छात्रों के लिए आज का दिन एकांत में पढ़कर आगे बढ़ने का है.
Career: लंबित काम निपटेंगे, वरिष्ठ आपकी स्थिरता को नोटिस करेंगे. जिम्मेदारियों का विस्तार संभव.
Love: संवेदनशीलता बढ़ेगी, साथी आपके दृष्टिकोण को महत्व देगा.
Education: कठिन अध्याय समझने का अनुकूल दिन.
Health: पेट में हल्की गड़बड़ी या गैस.
Finance: घर-संबंधी खर्च बढ़ेंगे, पर एक निवेश अवसर भी दिखेगा.
उपाय: चावल का दान करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2
वृषभ (Taurus) राशिफल, 9 दिसंबर 2025
कर्क चंद्रमा संचार और नेटवर्किंग को मजबूत करेगा. आज आपके शब्द प्रभावशाली रहेंगे. किसी मीटिंग, प्रस्तुति या बातचीत से सकारात्मक मोड़ मिलेगा. परिवार में भाई-बहनों के साथ समय अच्छा बीतेगा. छात्रों को भाषा, लेखन या तर्क वाले विषयों में बढ़त मिलेगी. नई जानकारी आपके लिए मार्ग खोल सकती है.
Career: कॉल/मीटिंग से कोई बड़ा कार्य आगे बढ़ेगा. सहकर्मी आपके सुझाव मानेंगे. छोटे प्रोजेक्ट आज निर्णायक दिशा लेंगे.
Love: छोटे-छोटे gestures रिश्ते में warmth बढ़ाएंगे.
Education: लेखन-कौशल आज peak पर रहेगा.
Health: गले में dryness या खिंचाव.
Finance: अतिरिक्त आय का संकेत, पर अनावश्यक खरीद से बचें.
उपाय: हरी मूंग का दान करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5
मिथुन (Gemini) राशिफल, 9 दिसंबर 2025
कर्क चंद्रमा आज आपके आत्म-मूल्य, धन-प्रवाह और भावनात्मक सुरक्षा पर असर डालेगा. किसी आर्थिक योजना पर गंभीरता से सोचेंगे. खुद को साबित करने की इच्छा बढ़ेगी. काम में आपके प्रयास का सीधा लाभ मिलेगा. परिवार में किसी की आवश्यकता पर खर्च, पर मन संतुष्ट रहेगा. छात्रों के लिए आज स्मरण शक्ति और ध्यान दोनों अच्छे रहेंगे.
Career: आपकी मेहनत को स्पष्ट मान्यता मिलेगी. लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे. काम का बोझ कम लगेगा.
Love: साथी आपके प्रयास और संवेदनशीलता को पहचानेंगे.
Education: रटने और revision का श्रेष्ठ दिन.
Health: गर्दन/कंधे में stiffness.
Finance: लाभ के योग, एक पुरानी देनदारी आज सुलझ सकती है.
उपाय: दुर्गा सप्तश्लोकी पढ़ें.
Lucky Color: हल्का पीला
Lucky Number: 3
कर्क (Cancer) राशिफल, 9 दिसंबर 2025
चंद्रमा आपके ही राशि में होने से आज ऊर्जा, उत्साह और भावनात्मक गहराई दोनों चरम पर रहेंगे. आप अपने निर्णयों में आत्मविश्वासी रहेंगे. काम में नई दिशा या नई जिम्मेदारी मिलने का संकेत है. परिवार में आपकी राय को विशेष महत्व मिलेगा. छात्रों के लिए यह दिन कठिन विषयों को गहराई से समझने का है.
Career: नेतृत्व मौके बढ़ेंगे. अधिकारी आज आपके प्रदर्शन से प्रभावित होंगे. महत्वपूर्ण कार्य हाथ में आ सकता है.
Love: आप खुलकर भावनाएं व्यक्त करेंगे और संबंध मजबूत होगा.
Education: जटिल chapters समझ आने लगेंगे.
Health: गर्मी, जलन या सूजन की संभावना.
Finance: आय में हल्की वृद्धि, कोई नई योजना शुरू कर सकते हैं.
उपाय: शिव अभिषेक करें.
Lucky Color: सिल्वर
Lucky Number: 1
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
