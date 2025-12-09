Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 9 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 9 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके अवचेतन, आराम और बैकएंड कार्य पर प्रभाव डालेगा. मन पुरानी बातों का विश्लेषण करेगा और किसी बड़े निर्णय से पहले आत्ममंथन की ज़रूरत होगी. काम में पर्दे के पीछे किए गए प्रयास परिणाम देंगे. परिवार में शांत वातावरण रहेगा. छात्रों के लिए यह दिन पुनरावृत्ति और पुराने नोट्स तैयार करने का है.

Career: आज बैकएंड वर्क, रिसर्च और प्लानिंग मजबूत रहेगी. कोई पुराना प्रोजेक्ट अचानक आगे बढ़ सकता है. वरिष्ठ आपकी स्थिरता को नोट करेंगे.

Love: शांति और समझ संबंधों को संतुलित रखेगी.

Education: revision और deep-study का श्रेष्ठ दिन.

Health: नींद कम होना या थकान.

Finance: पुराने अटके पैसे की खबर मिल सकती है.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 9

कन्या (Virgo) राशिफल, 9 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके मित्र, सामाजिक दायरा और लक्ष्यों पर प्रभाव डालेगा. किसी टीम कार्य में आपकी भूमिका अहम बनेगी. कोई दोस्त या सहयोगी आपकी प्रगति में मदद करेगा. काम में नई जिम्मेदारी लेने का अवसर है. छात्रों के लिए यह दिन समूह में पढ़ाई या किसी मार्गदर्शक की सलाह लेने का है.

Career: नेटवर्क से लाभ, किसी influential व्यक्ति से संपर्क बढ़ेगा. करियर में एक छोटा लेकिन असरदार मोड़ संभव.

Love: साथी आपकी व्यस्तता को समझेगा, समय देने पर संबंध मजबूत.

Education: team-study व discussion से clarity मिलेगी.

Health: हाथ-पैर में हल्की कमजोरी.

Finance: आय स्थिर, पर बड़ा निवेश रोककर रखें.

उपाय: विष्णु मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 6

तुला (Libra) राशिफल, 9 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके कैरियर-भाव को सक्रिय करेगा. काम में आपका प्रभाव और दृढ़ता बढ़ेगी. वरिष्ठ आपकी राय पूछ सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण फैसले में आपको शामिल किया जा सकता है. घर–परिवार में आपकी उपलब्धि से खुशी का माहौल. छात्रों के लिए यह दिन लक्ष्य तय करने का है.

Career: प्रमोशन/नई भूमिका की दिशा में आज का दिन निर्णायक. मीटिंग या प्रस्तुति बेहद सफल हो सकती है. नेतृत्व क्षमता मजबूत.

Love: साथी आपके व्यावहारिक दृष्टिकोण की सराहना करेगा.

Education: competitive preparation में तेजी.

Health: माइग्रेन/भारीपन.

Finance: करियर में उन्नति से आय बढ़ने का संकेत.

उपाय: देवी कात्यायनी की उपासना करें.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 7

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 9 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके धर्म, ज्ञान और दूरगामी योजनाओं को प्रभावित करेगा. किसी बड़ी योजना, यात्रा या करियर लक्ष्य पर स्पष्टता आएगी. काम में मानसिक तेज़ी और गहराई दोनों बढ़ेंगी. परिवार में किसी बड़े व्यक्ति से मूल्यवान सलाह मिलेगी. छात्र कठिन विषयों को समझने में सफलता पाएंगे.

Career: नई स्किल सीखने, long-term projects और higher direction तय करने का शानदार दिन. वरिष्ठ आपकी दूरदर्शिता की प्रशंसा करेंगे.

Love: संबंध में maturity बढ़ेगी, गलतफहमियां दूर होंगी.

Education: research आधारित अध्ययन में बड़ी प्रगति.

Health: पेट में acidity.

Finance: विदेशी/दूरस्थ कार्य से लाभ का संकेत.

उपाय: चंद्रमा को जल अर्पित करें और 'ॐ सोमाय नमः' जपें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.