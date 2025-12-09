हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: 9 दिसंबर राशिफल, करियर और रिश्तों में बड़ा बदलाव! सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक के लिए दिन कैसा रहेगा?

Aaj Ka Rashifal: 9 दिसंबर राशिफल, करियर और रिश्तों में बड़ा बदलाव! सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक के लिए दिन कैसा रहेगा?

Aaj Ka Rashifal: 9 दिसंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 09 Dec 2025 05:53 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 9 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 9 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके अवचेतन, आराम और बैकएंड कार्य पर प्रभाव डालेगा. मन पुरानी बातों का विश्लेषण करेगा और किसी बड़े निर्णय से पहले आत्ममंथन की ज़रूरत होगी. काम में पर्दे के पीछे किए गए प्रयास परिणाम देंगे. परिवार में शांत वातावरण रहेगा. छात्रों के लिए यह दिन पुनरावृत्ति और पुराने नोट्स तैयार करने का है.

Career: आज बैकएंड वर्क, रिसर्च और प्लानिंग मजबूत रहेगी. कोई पुराना प्रोजेक्ट अचानक आगे बढ़ सकता है. वरिष्ठ आपकी स्थिरता को नोट करेंगे.
Love: शांति और समझ संबंधों को संतुलित रखेगी.
Education: revision और deep-study का श्रेष्ठ दिन.
Health: नींद कम होना या थकान.
Finance: पुराने अटके पैसे की खबर मिल सकती है.
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 9

कन्या (Virgo) राशिफल, 9 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके मित्र, सामाजिक दायरा और लक्ष्यों पर प्रभाव डालेगा. किसी टीम कार्य में आपकी भूमिका अहम बनेगी. कोई दोस्त या सहयोगी आपकी प्रगति में मदद करेगा. काम में नई जिम्मेदारी लेने का अवसर है. छात्रों के लिए यह दिन समूह में पढ़ाई या किसी मार्गदर्शक की सलाह लेने का है.

Career: नेटवर्क से लाभ, किसी influential व्यक्ति से संपर्क बढ़ेगा. करियर में एक छोटा लेकिन असरदार मोड़ संभव.
Love: साथी आपकी व्यस्तता को समझेगा, समय देने पर संबंध मजबूत.
Education: team-study व discussion से clarity मिलेगी.
Health: हाथ-पैर में हल्की कमजोरी.
Finance: आय स्थिर, पर बड़ा निवेश रोककर रखें.
उपाय: विष्णु मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 6

तुला (Libra) राशिफल, 9 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके कैरियर-भाव को सक्रिय करेगा. काम में आपका प्रभाव और दृढ़ता बढ़ेगी. वरिष्ठ आपकी राय पूछ सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण फैसले में आपको शामिल किया जा सकता है. घर–परिवार में आपकी उपलब्धि से खुशी का माहौल. छात्रों के लिए यह दिन लक्ष्य तय करने का है.

Career: प्रमोशन/नई भूमिका की दिशा में आज का दिन निर्णायक. मीटिंग या प्रस्तुति बेहद सफल हो सकती है. नेतृत्व क्षमता मजबूत.
Love: साथी आपके व्यावहारिक दृष्टिकोण की सराहना करेगा.
Education: competitive preparation में तेजी.
Health: माइग्रेन/भारीपन.
Finance: करियर में उन्नति से आय बढ़ने का संकेत.
उपाय: देवी कात्यायनी की उपासना करें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 7

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 9 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके धर्म, ज्ञान और दूरगामी योजनाओं को प्रभावित करेगा. किसी बड़ी योजना, यात्रा या करियर लक्ष्य पर स्पष्टता आएगी. काम में मानसिक तेज़ी और गहराई दोनों बढ़ेंगी. परिवार में किसी बड़े व्यक्ति से मूल्यवान सलाह मिलेगी. छात्र कठिन विषयों को समझने में सफलता पाएंगे.

Career: नई स्किल सीखने, long-term projects और higher direction तय करने का शानदार दिन. वरिष्ठ आपकी दूरदर्शिता की प्रशंसा करेंगे.
Love: संबंध में maturity बढ़ेगी, गलतफहमियां दूर होंगी.
Education: research आधारित अध्ययन में बड़ी प्रगति.
Health: पेट में acidity.
Finance: विदेशी/दूरस्थ कार्य से लाभ का संकेत.
उपाय: चंद्रमा को जल अर्पित करें और 'ॐ सोमाय नमः' जपें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 09 Dec 2025 05:53 AM (IST)
Embed widget