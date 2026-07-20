Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण लगने वाला है. ग्रहण को लेकर सनातन धर्म में कई नियम और मान्यताएं प्रचलित हैं. पूजा-पाठ, भोजन, यात्रा और शुभ कार्यों के साथ-साथ कुछ वस्तुओं की खरीदारी को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

हालांकि ये नियम धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं और हर व्यक्ति इन्हें अपनी आस्था के अनुसार मानता है. आइए जानते हैं कि धर्म शास्त्र और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण से पहले किन चीजों को खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, ग्रहण काल को शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता. धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण से ठीक पहले या ग्रहण के दौरान नई वस्तुओं की खरीदारी या नए कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए. हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और इसे आस्था एवं परंपरा के रूप में देखा जाना चाहिए.

सोना-चांदी और महंगे आभूषण

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण से ठीक पहले सोना, चांदी या अन्य कीमती आभूषण खरीदने से बचना चाहिए. मान्यता है कि शुभ वस्तुओं की खरीद ग्रहण के बाद करना अधिक उचित माना जाता है.

नया वाहन

कई लोग ग्रहण से पहले नई कार, बाइक या अन्य वाहन खरीदने से बचते हैं. धार्मिक दृष्टि से शुभ मुहूर्त में वाहन खरीदना अधिक मंगलकारी माना जाता है.

भूमि या नया मकान

जमीन, मकान या किसी बड़ी संपत्ति की रजिस्ट्री या खरीदारी ग्रहण से पहले न करने की मान्यता है. ऐसे कार्य शुभ मुहूर्त में करने की परंपरा बताई जाती है.

पूजा की सामग्री और मूर्तियां

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण से पहले नई देवी-देवताओं की मूर्ति, पूजा का कलश या अन्य धार्मिक सामग्री खरीदने की बजाय ग्रहण समाप्त होने के बाद खरीदना बेहतर माना जाता है.

नए कपड़े

कुछ परंपराओं में ग्रहण से पहले नए कपड़े खरीदने या पहली बार पहनने से भी बचने की सलाह दी जाती है. हालांकि यह पूरी तरह धार्मिक मान्यता पर आधारित है.

झाड़ू

वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. इसलिए ग्रहण से ठीक पहले झाड़ू खरीदने से कई लोग बचते हैं.

नए इलेक्ट्रॉनिक सामान

धर्म शास्त्रों में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन आधुनिक समय में कई लोग ग्रहण के दौरान टीवी, मोबाइल, लैपटॉप या अन्य महंगी वस्तुओं की खरीदारी भी टाल देते हैं और शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं. यह पारंपरिक मान्यताओं का आधुनिक विस्तार माना जा सकता है.

सूर्य ग्रहण से पहले क्या करना शुभ माना जाता है?

घर के मंदिर की साफ-सफाई करें.

भगवान सूर्य की आराधना करें.

आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र का जाप करें.

जरूरतमंद लोगों को दान करें.

ग्रहण का समय शुरू होने से पहले भोजन तैयार कर लें.

ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना, घर में गंगाजल का छिड़काव करना, मंदिर की सफाई करना और भगवान की पूजा करना शुभ माना जाता है. इसके बाद ही सामान्य दिनचर्या और शुभ कार्य शुरू किए जाते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.