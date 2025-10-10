हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKarwa Chauth 2025 Puja Muhurat Time: आज करवा चौथ पूजा का शुभ समय और चांद निकलने की घड़ी

Karwa Chauth 2025 Puja Muhurat Time: आज करवा चौथ पूजा का शुभ समय और चांद निकलने की घड़ी

Karwa Chauth 2025 Puja Muhurat Time: करवा चौथ व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार को है. आज पूजा मुहूर्त शाम 5:57 से 7:11 तक रहेगा और चांद का दर्शन रात 8:13 बजे होगा. जानें पूजा विधि, सारगी और अर्घ्य का सही समय.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 10 Oct 2025 02:46 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Karwa Chauth 2025 Puja Time: करवा चौथ यानी सुहाग का पर्व, तपस्या का दिन. आज जब हर सुहागन स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जल उपवास रखती है. इस दिन आसमान में झिलमिलाते चांद की पहली झलक ही स्त्रियों की तपस्या का पूर्ण फल मानी जाती है.

कब है करवा चौथ की तिथि

पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 बजे से शुरू होकर 10 अक्टूबर की शाम 7:38 बजे तक रहेगी. अतः आज यानी 10 अक्टूबर का दिन व्रत और पूजा दोनों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. यही दिन महिलाओं के लिए व्रत पालन और पूजन का पूर्ण फल देने वाला रहेगा.

Puja Muhurat: कब करें पूजा, कब दें अर्घ्य

धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यथा कालं विधि युक्तं तु पूजनं फलदायकम्. अर्थात् समयानुसार पूजा करने से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है. इस वर्ष करवा चौथ का पूजा मुहूर्त शाम 5:57 बजे से 7:11 बजे तक रहेगा. कुछ पंचांगों में यह समय 6:08 PM से 7:20 PM तक बताया गया है. दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में यही काल सबसे उत्तम माना गया है.

Moonrise Time: कब दिखेगा चांद

पूरी दिन की तपस्या के बाद जब चांद आसमान से झांकता है, तब स्त्रियां छलनी से दर्शन कर व्रत तोड़ती हैं. दिल्ली, नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में चांद का उदय रात 8:13 बजे के करीब होगा. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में यह समय कुछ मिनट पहले या बाद का रह सकता है. धार्मिक परंपरा के अनुसार, चंद्र दर्शन के बाद ही जल और अन्न ग्रहण किया जाता है.

सारगी का समय – व्रत की शुरुआत

सुबह सूर्योदय से पहले सारगी का विशेष विधान होता है. इस वर्ष सारगी का श्रेष्ठ समय सुबह 6:19 बजे तक था. सास द्वारा दी गई यह थाली केवल भोजन नहीं, बल्कि आशीर्वाद और प्रेम का प्रतीक होती है.

करवा चौथ व्रत समापन का समय

चांद के दर्शन के बाद अर्घ्य देकर जब पति के हाथों से पानी ग्रहण किया जाता है, तभी व्रत पूर्ण होता है. इस बार व्रत भंग का समय , रात 8:13 बजे के बाद ही शुभ रहेगा. शास्त्रानुसार चंद्रदर्शनं विना जलं न पीतव्यम्. अर्थात, चांद दिखे बिना जल ग्रहण करने से व्रत अधूरा रह जाता है.

पूजा की मुख्य विधि

  1. शृंगार करें: सोलह श्रृंगार के साथ लाल साड़ी, चूड़ियां, बिंदी और मंगलसूत्र धारण करें.
  2. करवा थाली सजाएं: दीपक, जल का करवा, चावल, रोली, मिठाई और अर्घ्य पात्र रखें.
  3. चौथ माता की कथा सुनें: शाम के मुहूर्त में परिवार सहित करवा चौथ की कथा का श्रवण करें.
  4. पति का दीर्घायु संकल्प लें: चंद्र दर्शन के बाद अर्घ्य देकर संकल्प दोहराएं.

उपाय से बढ़ेगा व्रत का पुण्य

पूजा के समय चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए ॐ चंद्राय नमः मंत्र का 11 बार जप करें. व्रत के बाद बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें. गरीब महिला को श्रृंगार-सामग्री या लाल वस्त्र दान करना विशेष शुभफल देता है.

पूजा मुहूर्त के बाद चंद्र दर्शन से पहले कुछ भी न खाएं. व्रत के दौरान नकारात्मक बातें और क्रोध से दूर रहें. यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार व्रत में परिवर्तन करें.

सत्यं धैर्यं तपः शौचं दया दानं क्षमा धृति.
एतानि करवा चौथे स्त्रीणां भूषणानि न भूषणम्॥

यानी स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसके आचरण और त्याग हैं, न कि केवल श्रृंगार. करवा चौथ का पर्व केवल प्रेम का नहीं, बल्कि धैर्य, आस्था और संस्कार का प्रतीक है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 10 Oct 2025 02:46 PM (IST)
Embed widget