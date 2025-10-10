हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोNoida Karwa Chauth 2025 Moon Time: नोएडा में कितने बजे निकलेगा करवा चौथ का चांद, पूजा मुहूर्त

Noida Karwa Chauth 2025 Moon Time: नोएडा में कितने बजे निकलेगा करवा चौथ का चांद, पूजा मुहूर्त

Noida Karwa Chauth 2025 Moon Time: करवा चौथ पर आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चांद कब निकलेगा? जानें Moonrise Time 8:12 PM, पूजा मुहूर्त 5:57 PM से 7:07 PM, व्रत विधि और शुभ योग.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 10 Oct 2025 02:20 PM (IST)
Noida Karwa Chauth 2025 Moon Time: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करवा चौथ 2025 का चांद आज रात 8:12 बजे निकलेगा. जानें पूजा का समय, व्रत विधि और शुभ योग.

करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि वैवाहिक जीवन की आस्था और प्रेम का उत्सव है. आज 10 अक्टूबर, शुक्रवार को करवा चौथ व्रत रखा जा रहा है. आज के दिन विवाहित महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं. यही कारण है कि आज चांद कितने बजे निकलेगा? हर सुहागिन का पहला सवाल है.

नोएडा–ग्रेटर नोएडा में चांद निकलने का समय

इस बार पंचांग गणना के अनुसार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चांद का उदय समय रात 8:12 बजे (20:12) रहेगा.

  • चंद्रोदय समय: 8:12 PM
  • सूर्योदय: 6:18 AM
  • सूर्यास्त: 5:57 PM

चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं छलनी से चांद देख कर अर्घ्य देती हैं और पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत तोड़ती हैं. यही क्षण वर्षभर की सबसे प्रतीक्षित घड़ी होती है.

पूजा मुहूर्त और कथा का समय

करवा चौथ 2025 में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से 7:07 बजे तक रहेगा. इस अवधि में महिलाएं माता पार्वती, भगवान शिव, गणेशजी और कार्तिकेय की पूजा करती हैं तथा करवा चौथ व्रत कथा सुनती हैं. थाली में करवा, दीपक, छलनी और मिठाई रखकर पूजा की जाती है. मान्यता है कि माता पार्वती ने इसी दिन भगवान शिव के लिए कठिन तप किया था. तभी से यह व्रत सौभाग्य वृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

अगर बादलों से ढका हो आकाश

कभी-कभी बादलों या प्रदूषण के कारण चंद्रमा देर से दिखाई देता है. ऐसे में महिलाएं चंद्र दिशा में दीपक दिखाकर अर्घ्य दे सकती हैं. पूजा का फल श्रद्धा से ही सिद्ध होता है, इसलिए चिंता न करें, भाव ही सबसे बड़ा विधान है.

करवा चौथ का ज्योतिषीय योग

इस साल करवा चौथ के दिन शुक्रवार और चतुर्थी तिथि का मेल है — जिसे शुक्र-चतुर्थी योग कहा जाता है. यह योग सौभाग्य और प्रेम बढ़ाने वाला होता है. इस दिन चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेगा, जिससे जोड़ों के बीच भावनात्मक जुड़ाव और ऊर्जा का संचार बढ़ेगा.

शुभ समय (Noida–Greater Noida)

  1. पूजा मुहूर्त 5:57 PM – 7:07 PM
  2. चंद्रोदय (Moonrise) 8:12 PM

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस बार करवा चौथ की रात प्रेम और आस्था से भरी होगी. आज रात 8:12 बजे चंद्र देव के दर्शन के साथ व्रत का समापन होगा, और उसी पल हर सुहागिन के चेहरे पर श्रद्धा और संतोष की चमक दिखाई देगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 10 Oct 2025 02:10 PM (IST)
NOIDA Karwa Chauth 2025
