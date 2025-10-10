Noida Karwa Chauth 2025 Moon Time: नोएडा में कितने बजे निकलेगा करवा चौथ का चांद, पूजा मुहूर्त

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Noida Karwa Chauth 2025 Moon Time: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करवा चौथ 2025 का चांद आज रात 8:12 बजे निकलेगा. जानें पूजा का समय, व्रत विधि और शुभ योग.

करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि वैवाहिक जीवन की आस्था और प्रेम का उत्सव है. आज 10 अक्टूबर, शुक्रवार को करवा चौथ व्रत रखा जा रहा है. आज के दिन विवाहित महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं. यही कारण है कि आज चांद कितने बजे निकलेगा? हर सुहागिन का पहला सवाल है.

नोएडा–ग्रेटर नोएडा में चांद निकलने का समय

इस बार पंचांग गणना के अनुसार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चांद का उदय समय रात 8:12 बजे (20:12) रहेगा.

चंद्रोदय समय: 8:12 PM

सूर्योदय: 6:18 AM

सूर्यास्त: 5:57 PM

चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं छलनी से चांद देख कर अर्घ्य देती हैं और पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत तोड़ती हैं. यही क्षण वर्षभर की सबसे प्रतीक्षित घड़ी होती है.

पूजा मुहूर्त और कथा का समय

करवा चौथ 2025 में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से 7:07 बजे तक रहेगा. इस अवधि में महिलाएं माता पार्वती, भगवान शिव, गणेशजी और कार्तिकेय की पूजा करती हैं तथा करवा चौथ व्रत कथा सुनती हैं. थाली में करवा, दीपक, छलनी और मिठाई रखकर पूजा की जाती है. मान्यता है कि माता पार्वती ने इसी दिन भगवान शिव के लिए कठिन तप किया था. तभी से यह व्रत सौभाग्य वृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

अगर बादलों से ढका हो आकाश

कभी-कभी बादलों या प्रदूषण के कारण चंद्रमा देर से दिखाई देता है. ऐसे में महिलाएं चंद्र दिशा में दीपक दिखाकर अर्घ्य दे सकती हैं. पूजा का फल श्रद्धा से ही सिद्ध होता है, इसलिए चिंता न करें, भाव ही सबसे बड़ा विधान है.

करवा चौथ का ज्योतिषीय योग

इस साल करवा चौथ के दिन शुक्रवार और चतुर्थी तिथि का मेल है — जिसे शुक्र-चतुर्थी योग कहा जाता है. यह योग सौभाग्य और प्रेम बढ़ाने वाला होता है. इस दिन चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेगा, जिससे जोड़ों के बीच भावनात्मक जुड़ाव और ऊर्जा का संचार बढ़ेगा.

शुभ समय (Noida–Greater Noida)

पूजा मुहूर्त 5:57 PM – 7:07 PM चंद्रोदय (Moonrise) 8:12 PM

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस बार करवा चौथ की रात प्रेम और आस्था से भरी होगी. आज रात 8:12 बजे चंद्र देव के दर्शन के साथ व्रत का समापन होगा, और उसी पल हर सुहागिन के चेहरे पर श्रद्धा और संतोष की चमक दिखाई देगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.