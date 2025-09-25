हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोधर्म का दिखावा करने वाला व्यक्ति नरक का भागी होता है! ऐसे लोगों के लिए गरुड़ पुराण और मनुस्मृति क्या कहती है?

धर्म का दिखावा करने वाला व्यक्ति नरक का भागी होता है! ऐसे लोगों के लिए गरुड़ पुराण और मनुस्मृति क्या कहती है?

Karma: साधु का वेष या पाखंड? शास्त्रों का संदेश साफ है ऐसे पाखंडी बाबाओं का अंत नरक, अपमान और कलंक ही होता है. इस पर गरुड़ पुराण और महाभारत की क्या चेतावनी है, जानते हैं.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 25 Sep 2025 03:12 PM (IST)
Karma: भारत में साधु-संत हमेशा से श्रद्धा और विश्वास का केंद्र रहे हैं. समाज उन्हें केवल धार्मिक मार्गदर्शक ही नहीं मानता, बल्कि उनके आचरण को जीवन की दिशा भी समझता है.

लेकिन जब कोई व्यक्ति साधु का वस्त्र पहनकर अधर्म में लिप्त होता है, तो यह केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं होता. यह धर्म, समाज और आस्था पर सीधा प्रहार है.

यह सबसे बड़ा पाखंड है, क्योंकि यहाँ विश्वास का शोषण होता है. शास्त्रों ने ऐसे पाखंडियों के लिए कठोरतम शब्दों का प्रयोग किया है और उन्हें महापातक घोषित किया है.

वेष से नहीं, आचरण से धर्म दिखना चाहिए

धर्मशास्त्र साफ कहते हैं कि धर्म का आधार केवल वेश नहीं है. मनुस्मृति में लिखा है कि अधर्मेण तु यः साधुं वेषं कृत्वा चरेदिह. स सर्वान् निहनत्याशु स्वर्गं चैव न गच्छति. अर्थात, जो व्यक्ति साधु का वेश पहनकर अधर्म करता है, वह केवल खुद पापी नहीं बनता बल्कि पूरे समाज को भी नाश की ओर ले जाता है.

महाभारत के शांति पर्व में भी इसी पाखंड को घोर पाप माना गया है. धर्म का दिखावा करने वाला व्यक्ति नरक का भागी होता है, क्योंकि उसका आचरण दूसरों को भ्रमित करता है और आस्था को दूषित करता है.

गरुड़ पुराण का भयावह चित्रण

गरुड़ पुराण में इस विषय पर सबसे डरावना वर्णन मिलता है. यहां बताया गया है कि साधु का वेष पहनकर कुकृत्य करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद सीधे रौरव नरक में गिराया जाता है.

इस नरक में यमदूत उसे अग्नि की ज्वालाओं और विषैले कीड़ों से सताते हैं. उसकी आत्मा तब तक शांति नहीं पाती जब तक उसके द्वारा फैलाया गया पाखंड समाज से मिट नहीं जाता.

पद्म पुराण में भी कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति बार-बार नीच योनियों में जन्म लेता है और अंतहीन दुःख भोगता है. यह दंड केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार और अनुयायियों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है.

जब कोई व्यक्ति साधु का भेष धारण कर अधर्म करता है, तो क्या होता है?

जब कोई व्यक्ति साधु का भेष धारण कर अधर्म करता है, तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं होता. यह आस्था पर सीधा हमला होता है. समाज जो साधु को धर्म का प्रतीक मानता है, वह संदेह और अविश्वास से भर जाता है.

सच्चे साधुओं की छवि भी धूमिल होने लगती है और धर्म की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है. यही कारण है कि धर्मशास्त्रों ने ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करने की बात कही है. वेष से धर्म की पहचान नहीं होती, आचरण ही वास्तविक धर्म का प्रमाण है.

पाखंड करने वाले को क्या मिलता है?

शास्त्र केवल परलोक की बात नहीं करते, वे इस लोक में भी दंड का संकेत देते हैं. जो व्यक्ति पाखंड करता है, उसे जीवन में ही अपमान, रोग और मानसिक क्लेश झेलना पड़ता है.

उसका अंत प्रायः कलंकित और दुःखदायी होता है. दैवी दंड के रूप में उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं और भाग्य उसका साथ छोड़ देता है. सामाजिक दंड के रूप में वह बहिष्कृत होता है, और समाज उसकी बातों पर विश्वास करना छोड़ देता है. धर्मग्रंथों ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा पाखंडी जीवन और मृत्यु दोनों में चैन से नहीं रह सकता.

पाखंड करने वालों को क्या मिलता है?

महाभारत के अनुसार वेषेण तपसा वापि धर्मं योऽनुतिष्ठति. स पाखंडो न संशयो नरकं याति दुर्मतिः इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति केवल वेष और दिखावे से धर्म का पालन करता है, उसका तप वास्तविक नहीं है. ऐसा पाखंडी निश्चित रूप से नरक का भागी बनता है.

यह संदेश केवल उस काल के लिए नहीं था, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है. जब धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा हो, तो समाज को इस श्लोक को याद करना चाहिए.

असली संत कौन है?

आज भी हम ऐसे कई चेहरे देखते हैं जो साधु का चोला पहनकर पाखंड में लिप्त हैं. कहीं वे चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं, कहीं आस्था के नाम पर लोगों को ठगते हैं.

शास्त्रों की दृष्टि से यह सब घोर अधर्म है. आस्था का मूल्य कभी वस्त्रों से तय नहीं होता. केवल वेष देखकर किसी को संत मान लेना सबसे बड़ी भूल है. असली संत वही है जिसका आचरण निर्मल हो, जिसका जीवन सेवा और साधना से भरा हो.

साधु का भेष धारण कर अधर्म करना सबसे बड़ा पाप है!

धर्मशास्त्र, स्मृतियां और पुराण इस विषय पर एकमत हैं कि साधु का भेष धारण कर अधर्म करना सबसे बड़ा पाप है. ऐसे व्यक्ति का अंत नरक, अपमान और कलंक से होता है. उसका जीवन समाज के लिए चेतावनी बन जाता है. शास्त्रों का संदेश स्पष्ट है कि आचरण ही धर्म है, वेष केवल आभास है.

इसलिए समाज को चाहिए कि वह केवल चोले से प्रभावित न हो, बल्कि साधु के जीवन और आचरण को परखे. यही आस्था की रक्षा का मार्ग है और यही धर्म की वास्तविक पहचान है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 25 Sep 2025 01:08 PM (IST)
Tags :
Sadhu Karma SANATAN DHARMA HINDU
