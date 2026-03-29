Kamada Ekadashi 2026: कामदा एकादशी पर राशि अनुसार करें दान, पूजा-व्रत का बढ़ जाएगा पुण्य

Kamada Ekadashi 2026 Daan: आज रविवार, 29 मार्च को चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि है, जिसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है. कामदा एकादशी का व्रत पापों का नाश करती है और पुण्य दिलाती है.

कामदा एकादशी पर पूजा-पाठ और व्रत के साथ ही दान का भी विशेष महत्व होता है. इसलिए आज भगवान विष्णु की पूजा के बाद दान जरूर करें. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि कादमा एकादशी अपनी राशि के अनुसार दान किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा और अधिक प्राप्त होती है. इससे जीवन में सुख-समृद्धि आती है और कई प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं. जान लीजिए कामदा एकादशी पर किस राशि वाले जातकों को क्या दान करना चाहे.

कामदा एकादशी राशि अनुसार दान

मेष राशि (Aries)- मेष राशि वाले पूजा के बाद आज कामदा एकादशी के दिन लाल वस्त्र, मसूर की दाल और गुड़ का दान करें. इससे मंगल दोष शांत होता है और जीवन में ऊर्जा बढ़ती है.

वृषभ राशि (Taurus)- वृषभ राशि वाले आज सफेद वस्त्र, चावल और दूध का दान करना शुभ होगा. इससे धन-संपत्ति में वृद्धि होती है.

मिथुन राशि (Gemini)- मिथुन राशि के जातकों को हरी मूंग, हरे वस्त्र या हरी सब्जियों का दान करना चाहिए. इससे कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है और बुद्धि व व्यापार में लाभ मिलता है.

कर्क राशि (Cancer)- कर्क राशि के लोगों को चावल, दूध और चांदी का दान करना लाभकारी होता है. इससे पारिवारिक सुख और मानसिक शांति मिलती है.

सिंह राशि (Leo)- सिंह राशि वालों को गेहूं, गुड़ और तांबे के बर्तन का दान कर सकते हैं. इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और मान-सम्मान बढ़ता है.

कन्या राशि (Virgo)- कन्या राशि के जातकों को हरी मूंग, किताबें या हरे कपड़ों का दान करना चाहिए. इससे शिक्षा और करियर में सफलता मिलती है.

तुला राशि (Libra) तुला राशि के लोगों को सुगंधित वस्तुएं, सफेद कपड़े और मिठाई का दान करना शुभ होता है. इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)- वृश्चिक राशि के जातकों को लाल फल, मसूर की दाल और गुड़ का दान करना चाहिए. इससे मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं.

धनु राशि (Sagittarius)- धनु राशि वालों को पीले वस्त्र, हल्दी, चना दाल या केले का दान करना चाहिए. इससे गुरु ग्रह की कृपा मिलती है और भाग्य मजबूत होता है.

मकर राशि (Capricorn)- मकर राशि के लोगों को काले तिल, कंबल और लोहे की वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है. इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं.

कुंभ राशि (Aquarius)- कुंभ राशि वालों को काले तिल, तेल और नीले वस्त्र का दान करना चाहिए. इससे शनि के दोष कम होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है.

मीन राशि (Pisces)- मीन राशि के जातकों को पीले वस्त्र, चना दाल और हल्दी का दान करना चाहिए. इससे भगवान विष्णु और गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है.

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