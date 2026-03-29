हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKamada Ekadashi 2026: कामदा एकादशी पर राशि अनुसार करें दान, पूजा-व्रत का बढ़ जाएगा पुण्य

Kamada Ekadashi 2026: कामदा एकादशी पर राशि अनुसार करें दान, पूजा-व्रत का बढ़ जाएगा पुण्य

Kamada Ekadashi 2026: 29 मार्च को चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी पर कामदा एकादशी का व्रत है. आज विष्णुजी की पूजा के बाद अपनी राशि अनुसार कुछ चीजों का दान जरूर करें. इससे पूजा-व्रत का पुण्य फल बढ़ जाएगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 29 Mar 2026 08:42 AM (IST)
Preferred Sources

Kamada Ekadashi 2026 Daan: आज रविवार, 29 मार्च को चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि है, जिसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है. कामदा एकादशी का व्रत पापों का नाश करती है और पुण्य दिलाती है.

कामदा एकादशी पर पूजा-पाठ और व्रत के साथ ही दान का भी विशेष महत्व होता है. इसलिए आज भगवान विष्णु की पूजा के बाद दान जरूर करें. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि कादमा एकादशी अपनी राशि के अनुसार दान किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा और अधिक प्राप्त होती है. इससे जीवन में सुख-समृद्धि आती है और कई प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं. जान लीजिए कामदा एकादशी पर किस राशि वाले जातकों को क्या दान करना चाहे.

कामदा एकादशी राशि अनुसार दान

मेष राशि (Aries)- मेष राशि वाले पूजा के बाद आज कामदा एकादशी के दिन लाल वस्त्र, मसूर की दाल और गुड़ का दान करें. इससे मंगल दोष शांत होता है और जीवन में ऊर्जा बढ़ती है.

वृषभ राशि (Taurus)- वृषभ राशि वाले आज सफेद वस्त्र, चावल और दूध का दान करना शुभ होगा. इससे धन-संपत्ति में वृद्धि होती है.

मिथुन राशि (Gemini)- मिथुन राशि के जातकों को हरी मूंग, हरे वस्त्र या हरी सब्जियों का दान करना चाहिए. इससे कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है और बुद्धि व व्यापार में लाभ मिलता है.

कर्क राशि (Cancer)- कर्क राशि के लोगों को चावल, दूध और चांदी का दान करना लाभकारी होता है. इससे पारिवारिक सुख और मानसिक शांति मिलती है.

सिंह राशि (Leo)- सिंह राशि वालों को गेहूं, गुड़ और तांबे के बर्तन का दान कर सकते हैं. इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और मान-सम्मान बढ़ता है.

कन्या राशि (Virgo)- कन्या राशि के जातकों को हरी मूंग, किताबें या हरे कपड़ों का दान करना चाहिए. इससे शिक्षा और करियर में सफलता मिलती है.

तुला राशि (Libra) तुला राशि के लोगों को सुगंधित वस्तुएं, सफेद कपड़े और मिठाई का दान करना शुभ होता है. इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)- वृश्चिक राशि के जातकों को लाल फल, मसूर की दाल और गुड़ का दान करना चाहिए. इससे मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं.

धनु राशि (Sagittarius)- धनु राशि वालों को पीले वस्त्र, हल्दी, चना दाल या केले का दान करना चाहिए. इससे गुरु ग्रह की कृपा मिलती है और भाग्य मजबूत होता है.

मकर राशि (Capricorn)- मकर राशि के लोगों को काले तिल, कंबल और लोहे की वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है. इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं.

कुंभ राशि (Aquarius)- कुंभ राशि वालों को काले तिल, तेल और नीले वस्त्र का दान करना चाहिए. इससे शनि के दोष कम होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है.

मीन राशि (Pisces)- मीन राशि के जातकों को पीले वस्त्र, चना दाल और हल्दी का दान करना चाहिए. इससे भगवान विष्णु और गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है.

ये भी पढ़ें: Kamada Ekadashi 2026: कामदा एकादशी व्रत आज 29 मार्च को, नोट कर लें पूजा का शुभ मुहूर्त
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
Read More
Published at : 29 Mar 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
Kamada Ekadashi Zodiac Sign Ekadashi Vrat Daan Vishnu Ji Ekadashi Daan Kamada Ekadashi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Kamada Ekadashi 2026: कामदा एकादशी पर राशि अनुसार करें दान, पूजा-व्रत का बढ़ जाएगा पुण्य
Kamada Ekadashi 2026: कामदा एकादशी पर राशि अनुसार करें दान, पूजा-व्रत का बढ़ जाएगा पुण्य
ग्रह गोचर
Mangal Gochar 2026: मंगल का मीन राशि में गोचर, शनि के साथ युति बढ़ाएगी वैश्विक हलचल, जानें राशियों पर असर
Mangal Gochar 2026: मंगल का मीन राशि में गोचर, शनि के साथ युति बढ़ाएगी वैश्विक हलचल, जानें राशियों पर असर
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 29 March 2026: मीन राशि पैसों की टेंशन होगी खत्म, परिवार से मिलेगा सहयोग
मीन राशि पैसों की टेंशन होगी खत्म, परिवार से मिलेगा सहयोग
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 29 march 2026: कुंभ राशि काम में सफलता मिलेगी, विरोधियों पर जीत हासिल करेंगे
कुंभ राशि काम में सफलता मिलेगी, विरोधियों पर जीत हासिल करेंगे
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'हूती की इंट्री' से इजरायल में खलबली ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Gujrat News: धमाके से सिहर उठा पूरा इलाका, सिलेंडर फटने से हड़कंप! | Fire News | Rajkot News
Chitra Tripathi: लगातार हमले, फिर भी नहीं झुका ईरान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trump
Sandeep Charudhary: 29वें दिन भी जारी है जंग, दुनिया पर संकट भारी! | Seedha Sawal | World War 3
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या ईरान में होगा ग्राउंड ऑपरेशन? अमेरिका ने भेजे 3500 सैनिक, घातक होने वाला है युद्ध
क्या ईरान में होगा ग्राउंड ऑपरेशन? अमेरिका ने भेजे 3500 सैनिक, घातक होने वाला है युद्ध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदायूं में नेत्रहीन फरियादी से बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन, एसएसपी ने किया सस्पेंड
बदायूं में नेत्रहीन फरियादी से बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन, एसएसपी ने किया सस्पेंड
बॉलीवुड
रूढ़िवादी परिवार में पले-बढ़े आमिर खान, बोले- मुझे रोमांटिक फिल्में देखने की इजाजत नहीं थी
रूढ़िवादी परिवार में पले-बढ़े आमिर खान, बोले- मुझे रोमांटिक फिल्में देखने की इजाजत नहीं थी
विश्व
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में कितने का मिल रहा LPG सिलेंडर? कीमत जान रह जाएंगे हैरान, सिर्फ इतने दिनों का बचा स्टॉक
पाकिस्तान में कितने का मिल रहा LPG सिलेंडर? कीमत जान रह जाएंगे हैरान, सिर्फ इतने दिनों का बचा स्टॉक
आईपीएल 2026
RCB vs SRH 1st Innings Highlights: पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
विश्व
Israel US Iran War Live: जंग के बीच पाकिस्तान का नया दावा, कहा- होर्मुज से 20 और जहाजों के निकालने पर सहमत हुआ ईरान
LIVE: जंग के बीच पाकिस्तान का नया दावा, कहा- होर्मुज से 20 और जहाजों के निकालने पर सहमत हुआ ईरान
शिक्षा
Maharashtra Board: महाराष्ट्र बोर्ड का बड़ा फैसला, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब मिलेंगे एक साथ
महाराष्ट्र बोर्ड का बड़ा फैसला, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब मिलेंगे एक साथ
हेल्थ
Chest Pain Causes: सीने का हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता, डॉक्टरों ने बताए फेफड़े और पेट से जुड़े कारण
सीने का हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता, डॉक्टरों ने बताए फेफड़े और पेट से जुड़े कारण
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget