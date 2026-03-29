जैन कैलेंडर 2026: महावीर जयंती से पर्युषण तक, यहां देखें सभी व्रत-त्योहार की पूरी लिस्ट?

Jain Calendar 2026: जैन कैलेंडर 2026 में पूरे भारत में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण व्रतों, आध्यात्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों की भरमार है. चंद्रमा की गति पर आधारित यह कैलेंडर भक्तों को पूरे साल अनुष्ठानों, व्रतों और धार्मिक आयोजनों को प्लान करने में मदद करता है.

महावीर जयंती, पर्युषण और संवत्सरी जैसे खास अवसर जैन परंपराओं का अभिन्न अंग हैं. साल 2026 में ये तिथियां कई महीनों में फैली हुई हैं, जिनमें से कुछ सबसे बड़े आयोजन मार्च और नवंबर के बीच पड़ते हैं.

इन व्रतों और त्योहारों में समय में स्थान के अनुसार थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए उपवास या अनुष्ठान करने से पहले अपने शहर के खास विवरणों की जांच करना हमेशा सबसे अच्छा होता है.

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जैन कैलेंडर 2026 क्यों खास है?

जैन पंचांग सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से गहराई से जुड़ा हुआ है. यह अनुयायियों को व्रत, त्योहारों और आध्यात्मिक साधनाओं का पालन करने का सही समय बताता है.

माहवार जैन त्यौहार 2026

जनवरी से मार्च तक साल की शुरुआत रोहिणी व्रत और मेरु त्रयोदशी जैसे नियमित उपवास के दिनों से होती है.

1 जनवरी 2026- रोहिणी व्रत

15 जनवरी 2026- मेरु त्रयोदशी

23 फरवरी 2026- फाल्गुन अष्टाह्निका प्रारंभ

11 मार्च 2026- वर्षितपा का प्रारंभ

24 मार्च 2026- चैत्र नवपद ओली प्रारंभ

30 मार्च 2026- महावीर स्वामी जयंती (मुख्य उत्सव)

अप्रैल से जून तक

इस अवधि के दौरान उपवासों को पूरा करने और आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है.

1 अप्रैल 2026- नवपदा ओली का समापन

19 अप्रैल 2026- वर्षितपा पारणा

25 अप्रैल 2026- महावीर स्वामी केवलज्ञान

17 मई 2026- रोहिणी व्रत

14 जून 2026- रोहिणी व्रत

जुलाई से सितंबर तक

पर्युषण जैसे मुख्य अनुष्ठानों के साथ एक जरूरी आध्यात्मिक चरण

20 जुलाई 2026- आषाढ़ अष्टाह्निका आरंभ

27 जुलाई 2026- चौमासी चौदस

8 सितंबर 2026- पर्युषण शुरू

15 सितंबर 2026- संवत्सरी पर्व (क्षमा दिवस)

अक्टूबर से दिसंबर तक

17-25 अक्टूबर 2026- अश्विना नवपद ओली

8 नवंबर 2026- लक्ष्मी पूजा

9 नवंबर 2026- गुजराती नव वर्ष

14 नवंबर 2026- लाभ पंचमी

16-23 नवंबर 2026- कार्तिका अष्टाह्निका

22 दिसंबर 2026- रोहिणी व्रत

ध्यान देने योग्य जरूरी त्योहार

महावीर जयंती 30 मार्च 2026: भगवान महावीर के जन्म का उत्सव

पर्युषण- जैन धर्म के सबसे मुख्य पर्वों में से एक

संवत्सरी- माफी और आत्मचिंतन करने का दिन

रोहिणी व्रत- साल में कई बार मनाया जाता है.

जैन कैलेंडर 2026 अनुयायियों को पूरे साल अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या से जुड़े रहने में सहायता करता है. नियमित उपवास से लेकर खास त्योहारों तक हर तिथि का अपना धार्मिक महत्व है. पहले से योजना बनाने से इन अनुष्ठानों का उचित पालन करना आसान हो जाता है.

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