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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मजैन कैलेंडर 2026: महावीर जयंती से पर्युषण तक, यहां देखें सभी व्रत-त्योहार की पूरी लिस्ट?

जैन कैलेंडर 2026: महावीर जयंती से पर्युषण तक, यहां देखें सभी व्रत-त्योहार की पूरी लिस्ट?

Jain Calendar 2026: जैन कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित होता है. महावीर जयंती, पर्युषण और संवत्सरी जैसे पर्व जैन परंपराओं का अभिन्न अंग हैं. जिनमें बड़े आयोजन मार्च और नवंबर के बीच पड़ते हैं. 

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 29 Mar 2026 10:01 AM (IST)
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Jain Calendar 2026: जैन कैलेंडर 2026 में पूरे भारत में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण व्रतों, आध्यात्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों की भरमार है. चंद्रमा की गति पर आधारित यह कैलेंडर भक्तों को पूरे साल अनुष्ठानों, व्रतों और धार्मिक आयोजनों को प्लान करने में मदद करता है.

महावीर जयंती, पर्युषण और संवत्सरी जैसे खास अवसर जैन परंपराओं का अभिन्न अंग हैं. साल 2026 में ये तिथियां कई महीनों में फैली हुई हैं, जिनमें से कुछ सबसे बड़े आयोजन मार्च और नवंबर के बीच पड़ते हैं. 

इन व्रतों और त्योहारों में समय में स्थान के अनुसार थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए उपवास या अनुष्ठान करने से पहले अपने शहर के खास विवरणों की जांच करना हमेशा सबसे अच्छा होता है. 

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जैन कैलेंडर 2026 क्यों खास है?

जैन पंचांग सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से गहराई से जुड़ा हुआ है. यह अनुयायियों को व्रत, त्योहारों और आध्यात्मिक साधनाओं का पालन करने का सही समय बताता है. 

माहवार जैन त्यौहार 2026

जनवरी से मार्च तक साल की शुरुआत रोहिणी व्रत और मेरु त्रयोदशी जैसे नियमित उपवास के दिनों से होती है.

1 जनवरी 2026- रोहिणी व्रत
15 जनवरी 2026- मेरु त्रयोदशी
23 फरवरी 2026- फाल्गुन अष्टाह्निका प्रारंभ
11 मार्च 2026- वर्षितपा का प्रारंभ
24 मार्च 2026- चैत्र नवपद ओली प्रारंभ
30 मार्च 2026- महावीर स्वामी जयंती (मुख्य उत्सव)

अप्रैल से जून तक

इस अवधि के दौरान उपवासों को पूरा करने और आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है. 

1 अप्रैल 2026- नवपदा ओली का समापन
19 अप्रैल 2026- वर्षितपा पारणा
25 अप्रैल 2026- महावीर स्वामी केवलज्ञान
17 मई 2026- रोहिणी व्रत
14 जून 2026- रोहिणी व्रत 

जुलाई से सितंबर तक

पर्युषण जैसे मुख्य अनुष्ठानों के साथ एक जरूरी आध्यात्मिक चरण

20 जुलाई 2026- आषाढ़ अष्टाह्निका आरंभ
27 जुलाई 2026- चौमासी चौदस
8 सितंबर 2026- पर्युषण शुरू
15 सितंबर 2026- संवत्सरी पर्व (क्षमा दिवस)

अक्टूबर से दिसंबर तक

17-25 अक्टूबर 2026- अश्विना नवपद ओली
8 नवंबर 2026- लक्ष्मी पूजा
9 नवंबर 2026- गुजराती नव वर्ष
14 नवंबर 2026- लाभ पंचमी
16-23 नवंबर 2026- कार्तिका अष्टाह्निका
22 दिसंबर 2026- रोहिणी व्रत

ध्यान देने योग्य जरूरी त्योहार

महावीर जयंती 30 मार्च 2026: भगवान महावीर के जन्म का उत्सव 
पर्युषण- जैन धर्म के सबसे मुख्य पर्वों में से एक 
संवत्सरी- माफी और आत्मचिंतन करने का दिन
रोहिणी व्रत- साल में कई बार मनाया जाता है. 

जैन कैलेंडर 2026 अनुयायियों को पूरे साल अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या से जुड़े रहने में सहायता करता है. नियमित उपवास से लेकर खास त्योहारों तक हर तिथि का अपना धार्मिक महत्व है. पहले से योजना बनाने से इन अनुष्ठानों का उचित पालन करना आसान हो जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 29 Mar 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Jain Jainism Calendar 2026
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