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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रMulank 3 Predictions: मूलांक 3 के लिए अप्रैल का महीना चौंकाने वाले बदलाव! करियर, प्यार, धन पर असर, तुरंत जानें उपाय!

Mulank 3 Predictions: मूलांक 3 के लिए अप्रैल का महीना चौंकाने वाले बदलाव! करियर, प्यार, धन पर असर, तुरंत जानें उपाय!

Numerology Predictions 2026: अंकशास्त्र में मूलांक 3 का स्वामी गुरु होता है. जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उन्हें जानना चाहिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा होगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 29 Mar 2026 10:48 AM (IST)
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Mulank 3 Numerology Predictions for April 2026: अप्रैल 2026 का महीना मूलांक 3 वालों के लिए मिला-जुला रहने वाला है. इस महीने आपको काम में संतुलन और अनुशासन बनाए रखने की जरूरत है. महीने की शुरुआत में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे-धीरे स्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएगी.

इस दौरान अपने काम पर फोकस बनाए रखना हो, ताकि बेहतर परिणाम हासिल हो सके. 

Mulank 1 Predictions: मूलांक 1 के लिए अप्रैल का महीना बदलावों से भरा! करियर, रिश्ते और धन पर बड़ा असर, जानें उपाय!

परिवार राशिफल

परिवार के मामले में मूलांक 3 वालों के लिए यह महीना सामान्य रहने वाला है. घर में शांति बनाए रखने के लिए अपनी वाणी पर काबू रखें. किसी भी छोटी बात को लेकर विवाद न बढ़ाए, इसलिए धैर्य से काम लें. परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा, जिससे आप कई समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे. 

लव राशिफल

प्यार के मामले में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. पार्टनर के साथ गलतफहमी से बचें और खुलकर उनके सामने अपनी बात रखें. छोटी-छोटी बातों को इगो का मुद्दा न बनाएं, नहीं तो रिश्ते में दूरी आ सकती है.

सिंगल लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचने की जरूरत है. 

व्यापार राशिफल

व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह महीना सोच-समझकर कदम उठाने वाला है. नए निवेश या साझेदारी से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें. बिना किसी योजना के कोई बड़ा निर्णय लेने से नुकसान उठाना पड़ सकता है. हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में लाभ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. 

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को इस महीने अपने काम पर खास ध्यान देने की जरूरत है. कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. उच्च अधिकारियों की नजर आप पर बनी रहेगी, इसलिए लापरवाही करने से बचें. प्रमोशन या नई नौकरी के मौके महीने के अंत में बन सकते हैं. 

युवा और करियर राशिफल

युवाओं को इस महीने अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की जरूरत है. पढ़ाई में मन कम लगने के साथ बोरियत महसूस कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करने पर सफलता जरूर मिलेगी.

धन राशिफल

आर्थिक नजरिए से मूलांक 3 वालों के लिए अप्रैल का महीना सामान्य रहने वाला है. आय के साथ-साथ खर्चों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है. बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट बनाकर चलें.

निवेश के मामलों में सावधानी बरतनें की जरूरत है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है. 

हेल्थ राशिफल

सेहत के लिहाज से यह महीना थोड़ा सावधानी बरतने वाला है. पेट से जुड़ी समस्याएं और थकान महसूस हो सकती है. अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और नियमित व्यायाम करें, इसके साथ ही पर्याप्त नींद लेना न भूलें.

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: पीला

उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पीली वस्तुओं का दान करें. इससे जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी और बाधाएं दूर होंगी.

Mulank 2 Predictions: मूलांक 2 वालों के लिए अप्रैल का महीना इमोशनल उतार-चढ़ाव और नए अवसर से भरा! जानें उपाय?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 29 Mar 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Ank Shastra NUMEROLOGY Predictions 2026
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