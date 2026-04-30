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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026पिछले 342 दिनों में पहली बार RCB के साथ हुआ ऐसा, विराट-पाटीदार आउट टिम डेविड, सबने करवाई फजीहत

पिछले 342 दिनों में पहली बार RCB के साथ हुआ ऐसा, विराट-पाटीदार आउट टिम डेविड, सबने करवाई फजीहत

GT vs RCB Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की बल्लेबाजी बुरी तरह फ्लॉप हो गई है. टीम ने जैसे-तैसे लड़खड़ाते हुए 155 रनों का स्कोर खड़ा किया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Apr 2026 09:33 PM (IST)
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बना लिए हैं. विराट कोहली और रजत पाटीदार को शुरुआत तो मिली, लेकिन वे बड़ी पारी नहीं खेल पाए. वहीं खूंखार बल्लेबाज टिम डेविड का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा. RCB की टीम लड़खड़ाती हुई किश्तों में 155 रनों का स्कोर बना पाई. इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए वेंकतेश अय्यर बल्लेबाजी में कोई भी इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए. यह IPL में पिछले 342 दिनों में पहली बार है जब बेंगलुरू की टीम ऑलआउट हुई है.

342 दिन बाद हुआ ऐसा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम IPL में 12 पारियों के बाद ऑलआउट हुई है. RCB की टीम आखिरी बार 23 मई 2025 के दिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में ऑलआउट हुई थी. उस मुकाबले में बेंगलुरू की पूरी टीम 189 रनों पर सिमट गई थी. अब उसके 342 दिनों के बाद गुजरात टाइटंस ने बेंगलुरू के सारे 10 विकेट चटकाने का काम किया है.

एक समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम ने 96 के स्कोर तक 6 विकेट खो दिए थे. रोमारियो शेफर्ड, वेंकटेश अय्यर और भुवनेश्वर कुमार ने बहुत बड़ी पारी तो नहीं खेली, लेकिन समय खपाने का काम जरूर किया. जैसे-तैसे बेंगलुरू की टीम 150 रनों का आंकड़ा पार कर सकी. अंतिम 4 विकेट में बेंगालुरु के बल्लेबाजों ने 59 रन जोड़े.

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गुजरात के गेंदबाजों का कहर

गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने जमकर कहर बरपाया. टीम का एक भी गेंदबाज ऐसा नहीं रहा, जिसने कम से कम एक विकेट ना लिया हो. अरशद खान सबसे प्रभावशाली गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3.2 ओवरों में सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए. जेसन होल्डर और राशिद खान ने 2-2 विकेट लिए, वहीं मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाड़ा एक-एक विकेट लेने में कामयाब रहे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 Apr 2026 09:19 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru GT Vs RCB IPL LIVE IPL 2026
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