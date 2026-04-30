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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: बिहार के 6 जिलों में सायरन बजते ही होगा ब्लैकआउट, लिस्ट में कौन-कौन सा शहर है? जानिए

Bihar News: बिहार के 6 जिलों में सायरन बजते ही होगा ब्लैकआउट, लिस्ट में कौन-कौन सा शहर है? जानिए

Bihar Blackout News: आपदा प्रबंधन विभाग के सभागार में संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ गुरुवार को बैठक की गई. पढ़िए मॉकड्रिल से जुड़ी खबर.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 30 Apr 2026 08:23 PM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार पटना सहित बिहार के छह जिलों में हवाई हमला एवं ब्लैकआउट संबंधी मॉकड्रिल का आयोजन होगा. इसे मई के तीसरे सप्ताह में किया जाना है. मॉकड्रिल की तैयारी को लेकर गुरुवार (30 अप्रैल, 2026) को आपदा प्रबंधन विभाग के सभागार में संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की गई. इसकी अध्यक्षता आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने की. 

निर्धारित तिथि और समय पर एक साथ बजेगा सायरन

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि नागरिक सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार वर्ष में कम से कम दो बार अर्द्धवार्षिक मॉकड्रिल का आयोजन किया जाना है. पिछले अभ्यास में पटना सहित दूसरे कई जिलों का उत्कृष्ट प्रदर्शन पाया गया था. उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि और समय पर एक साथ सायरन बजेंगे.

उन्होंने संबंधित जिलों में सायरन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि ब्लैकआउट में बिजली की भूमिक महत्वपूर्ण होती है इसलिए जिलों के पदाधिकारी समय रहते बिजली विभाग से सामंजस्य स्थापित करेंगे. सायरन के लिए चौक-चौराहों पर लगे साउंड सिस्टम, थानों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का भी सहयोग लिया जा सकता है. 

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पटना सहित इन छह जिलों में होगा मॉकड्रिल

निर्देश दिया कि पदाधिकारी मॉकड्रिल के दौरान अस्पतालों की खिड़कियों पर क्यूबिकल पर्दा या प्राइवेसी कर्टन लगवाना सुनिश्चित करेंगे. मॉकड्रिल के दौरान आमजन पैनिक ना करें इसके लिए समुचित प्रचार-प्रसार हो. जानकारी दी गई जिन छह जिलों में मॉकड्रिल होना है उसमें पटना, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया और कटिहार शामिल है.

असैनिक सुरक्षा के महानिदेशक-सह-आयुक्त डॉ. परेश सक्सेना ने नागरिक सुरक्षा की दिशा में होने वाले मॉकड्रिल की बारीकियों से उपस्थित पदाधिकारियों को रूबरू कराया. उन्होंने कहा कि पिछले अभ्यास में बेगूसराय जिले का उत्कृष्ट प्रदर्शन था. इसी तर्ज पर अगले अभ्यास के लिए पदाधिकारी अपनी तैयारी पूरी करें. 

उन्होंने अभ्यास की सफलता के लिए स्कूल-कॉलेजों, दवा व्यवसाइयों के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को इसमें शामिल करने की अपील की. उन्होंने मॉकड्रिल के लिए निर्धारित सभी छह बिंदुओं का उल्लेख किया और उद्देश्यों से भी अगवत कराया. 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 30 Apr 2026 08:16 PM (IST)
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