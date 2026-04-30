हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Bengal Exit Polls 2026: घुसपैठिए, महिला वोटर्स की नाराजगी और SIR ... इन 5 फैक्टर्स के चलते बंगाल में जा रही ममता सरकार!

Bengal Exit Polls 2026: घुसपैठिए, महिला वोटर्स की नाराजगी और SIR ... इन 5 फैक्टर्स के चलते बंगाल में जा रही ममता सरकार!

West Bengal Exit Polls 2026: दूसरे चरण की वोटिंग के बाद जारी एग्जिट पोल की मानें तो बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बना सकती है. दो चरणों में हुए विधानसभा चुनाव में कुल मतदान 92.47% दर्ज किया गया.

By : विक्रम कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 05:39 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल विधानसभा में हाल के वर्षों का सबसे तीखा राजनीतिक मुकाबला बुधवार (30 अप्रैल 2026) को रिकॉर्ड मतदान और जीत के दावों के साथ समाप्त हो गया. अब सभी राजनीतिक पार्टियों को नतीजों का इंतजार है. यह चुनाव केवल इस बात तक सीमित नहीं रह गया है कि राज्य सचिवालय नबान्न तक कौन पहुंचेगा, बल्कि यह इस बात पर जनमत संग्रह बन गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 सालों के शासन के बाद भी बंगाल की केंद्रीय राजनीतिक शक्ति बनी रहती हैं या नहीं.

एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या लगातार चौथी जीत उन्हें 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत विपक्षी चेहरा स्थापित कर सकती है या फिर बीजेपी को राज्य में सत्ता का रास्ता मिल गया. दो चरणों में हुए विधानसभा चुनाव में कुल मतदान 92.47 प्रतिशत दर्ज किया गया. पहले चरण में 93.13 प्रतिशत और दूसरे में 91.66 प्रतिशत मतदान हुआ. यह स्वतंत्रता के बाद का अब तक का सर्वाधिक मतदान है. 

दूसरे चरण की वोटिंग के बाद जारी एग्जिट पोल की मानें तो बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बना सकती है. हालांकि 4 मई को रिजल्ट आने के बाद ही चीजें पूरी तरह से साफ हो पाएगी, लेकिन अगर अभी तक के एग्जिट पर बात करें तो बीजेपी के मुद्दे को आम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है. 

एसआईआर

चुनाव में सबसे बड़ा विवाद मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर रहा. राज्यभर में लगभग 91 लाख नाम हटाए जाने से करीब 12 प्रतिशत मतदाता सूची से बाहर हो गए. तृणमूल ने इसे अल्पसंख्यकों, प्रवासियों, महिलाओं और गरीबों के मताधिकार को प्रभावित करने वाला कदम बताया, जबकि बीजेपी ने इसे फर्जी नामों को हटाने की प्रक्रिया बताया.

घुसपैठिए

बंगाल विधानसभा चुनाव के शुरू होने से पहले से ही बीजेपी घुसपैठिए का मुद्दा उठा रही है. पहले चरण की वोटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी को 152 सीटों में से 110 सीटें मिलेंगी. बीजेपी के इस आत्मविश्वास का कारण कथित अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने पर आधारित उसका अभियान हो सकता है, जो कि एग्जिट पोल में नजर भी आ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के हर कार्यकर्ता जो चुनाव प्रचार के लिए लोगों के बीच जा रहे थे वे खुलकर घुसपैठिए का मुद्दा उठा रहे थे. 

भय मुक्त वोटिंग

इस चुनाव को भय मुक्त बनाने के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की कई कंपनियों की तैनाती की थी, जिस वजह से पूरे राज्य में वोटिंग के दोनों चरण काफी हद तक शांतिपूर्ण रहे. ECI ने ये भी कहा है कि चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए 4 मई के बाद भी केंद्रीय बलों की 500 कंपनियां अगले आदेश तक पश्चिम बंगाल में ही रहेंगी. भयमुक्त माहोल और रिकॉर्ड वोटिंग को बीजेपी अपने पक्ष में देख रही है.

महिला वोटर्स

बीजेपी को इस बार बंगाल में वोट शेयर के मामले में भी बड़ी बढ़त मिलने की संभावना है. मैट्राइज एग्जिट पोल की मानें तो इस चुनाव में बीजेपी को 42.5 फीसदी वोट मिल सकता है. इस सर्वे में टीएमसी को करीब 41% और अन्य को 16.7% वोट मिलने की उम्मीद है. अगर ये आंकड़े 4 मई को सही साबित होते हैं तो बीजेपी की जीत में बड़ा योगदान महिला वोटर्स का होगा. सर्वे के मुताबिक इस बार बंगाल की 41% वुमेन वोटर्स ने बीजेपी को समर्थन दिया है. आमतौर पर बंगाल की महिला वोटर्स अब तक बड़ी तादाद में ममता बनर्जी के साथ रहती आई हैं. मतदान के आंकड़ों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रहीं.

ममता सरकार के किन मुद्दों से नाराज थे लोग

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा भी नाराज आ रहे थे. शिक्षक भर्ती घोटाला और अन्य घोटालों में पार्टी नेताओं की कथित संलिप्तता ने जनता में बहुत नाराजगी पैदा की. राज्य सरकार पर इन घोटालों की ईमानदारी से जांच न कराने का भी आरोप लगा. बीजेपी ने इन मुद्दों को पकड़ा और गांव-गांव तक जाकर लोगों को इस बारे में बताया.

ये भी पढ़ें : Exit Poll 2026 Result: बंगाल से लेकर असम-केरल और तमिलनाडु तक, कौन से एग्जिट पोल में किसकी सरकार, जानें

Published at : 30 Apr 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
WEST BENGAL MAMATA BANERJEE Elections 2026 Exit Polls 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
Bengal Exit Polls 2026: घुसपैठिए, महिला वोटर्स की नाराजगी और SIR ... इन 5 फैक्टर्स के चलते बंगाल में जा रही ममता सरकार!
घुसपैठिए, महिला वोटर्स की नाराजगी और SIR ... इन 5 फैक्टर्स के चलते बंगाल में जा रही ममता सरकार!
चुनाव 2026
West Bengal Assembly Election 2026: बीजेपी की जीत के अनुमान से उड़ी सीएम ममता की नींद, एग्जिट पोल के बाद आया पहला बयान, बोली- मैं दो रात से...
बीजेपी की जीत के अनुमान से उड़ी सीएम ममता की नींद, एग्जिट पोल के बाद आया पहला बयान, बोली- मैं दो रात से...
चुनाव 2026
बंगाल में 2021 की तरह एग्जिट पोल्स फेल हुए तो बीजेपी की कितनी बड़ी हार? लाइन से नपेंगे यह नेता, 2027 के चुनावों पर भी असर
बंगाल में 2021 की तरह एग्जिट पोल्स फेल हुए तो बीजेपी की कितनी बड़ी हार? 2027 चुनावों पर भी असर
चुनाव 2026
West Bengal Exit Poll 2026 Live: काउंटिंग को लेकर एक्टिव मोड में बीजेपी, चुनाव नतीजों से 2 दिन पहले कोलकाता में बुलाई बड़ी बैठक
Bengal Exit Poll 2026 Live: काउंटिंग को लेकर एक्टिव मोड में बीजेपी, चुनाव नतीजों से 2 दिन पहले कोलकाता में बुलाई बड़ी बैठक
Advertisement

वीडियोज

Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
West Bengal Exit Poll 2026: Bengal Exit Poll में BJP के आंकड़ों ने चौंकाया | Assam | Mamata | TMC
अभिषेक मल्हान के लिए क्यों इंफ्लुएंसर पारुल सिंह ने बोला ‘Angry Young Man?’
Sansani: हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर ! | Crime News | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
“मेरे बारे में फैसला सोनिया गांधी ही लेती हैं”, जानें क्यों कर्नाटक CM बहस के बीच खरगे ने कही ये बात
“मेरे बारे में फैसला सोनिया गांधी ही लेती हैं”, जानें क्यों कर्नाटक CM बहस के बीच खरगे ने कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: बृजभूषण शरण सिंह सपा में होंगे शामिल? अखिलेश यादव बोले- अगर मैं सच कहूं तो...
UP Politics: बृजभूषण शरण सिंह सपा में होंगे शामिल? अखिलेश यादव बोले- अगर मैं सच कहूं तो...
इंडिया
बंगाल में 2021 की तरह एग्जिट पोल्स फेल हुए तो बीजेपी की कितनी बड़ी हार? लाइन से नपेंगे यह नेता, 2027 के चुनावों पर भी असर
बंगाल में 2021 की तरह एग्जिट पोल्स फेल हुए तो बीजेपी की कितनी बड़ी हार? 2027 चुनावों पर भी असर
आईपीएल 2026
IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली टीम, RCB दूसरे नंबर पर, चेन्नई टॉप-5 में भी नही
IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली टीम, RCB दूसरे नंबर पर, चेन्नई टॉप-5 में भी नही
बॉलीवुड
'7 वैनिटी वैन और 100 किलो बर्फ..' रणवीर सिंह की इन शर्तों की वजह से डॉन 3 हुई डिब्बा बंद!
'7 वैनिटी वैन और 100 किलो बर्फ..' रणवीर सिंह की इन शर्तों की वजह से डॉन 3 हुई डिब्बा बंद!
चुनाव 2026
Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
जनरल नॉलेज
Exit Polls: कैसे होता है एग्जिट पोल और इसे कराने में कितना आता है खर्च? एक क्लिक में जानिए सबकुछ
कैसे होता है एग्जिट पोल और इसे कराने में कितना आता है खर्च? एक क्लिक में जानिए सबकुछ
टेक्नोलॉजी
eSIM से भर गया मन, फिजिकल सिम छोड़ने को तैयार नहीं हैं लोग, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
eSIM से भर गया मन, फिजिकल सिम छोड़ने को तैयार नहीं हैं लोग, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
Embed widget