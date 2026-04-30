Aaj Ka Rashifal: 30 अप्रैल 2026 का दिन ग्रहों की चाल के लिहाज से किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है. आज दोपहर 01:14 बजे होने वाला चंद्रमा का गोचर सीधे तौर पर आपके करियर और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला है. जहां मेष राशि में बैठा उच्च का सूर्य कुछ लोगों को राजयोग जैसा सुख देने जा रहा है, वहीं शनि-मंगल की युति कुछ राशियों को मानसिक तनाव भी दे सकती है.

क्या आप जानते हैं कि आज का अभिजीत मुहूर्त आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करने की शक्ति रखता है? यदि आप निवेश, नौकरी या प्रेम संबंधों को लेकर असमंजस में हैं, तो यह राशिफल आपकी हर उलझन सुलझा देगा. चलिए जानते हैं, मेष से लेकर मीन तक कैसा रहेगा आपका आज का दिन.

मेष राशिफल (Aries Today) - 30 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि के स्वामी मंगल बारहवें भाव में बुध, शनि और नेपच्यून के साथ विराजमान हैं. आपकी राशि (लग्न) में सूर्य उच्च के होकर स्थित हैं, जो आपको असीमित ऊर्जा और आत्मविश्वास दे रहे हैं. चंद्रमा आज दोपहर 01:14 तक कन्या राशि में रहेंगे, उसके बाद आपकी राशि से सातवें भाव यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज का दिन पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि वाला है. लग्न में उच्च का सूर्य आपको कार्यक्षेत्र में एक लीडर के रूप में स्थापित करेगा.

नौकरी: सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बड़ा लाभ देने वाला हो सकता है. उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. हालांकि, बारहवें भाव में मंगल और शनि की युति के कारण ऑफिस की राजनीति से दूर रहें और अपने खर्चों पर लगाम लगाएं.

व्यवसाय: दोपहर के बाद जब चंद्रमा सातवें भाव में आएंगे, तब व्यापारिक साझेदारों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे. नए अनुबंध (Contracts) साइन करने के लिए शाम का समय अच्छा है.

धन: निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का समय सबसे उत्तम है.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता रह सकती है, जिसे नियंत्रित करना आवश्यक है.

दांपत्य जीवन: दोपहर 1:14 के बाद चंद्रमा का गोचर आपके सातवें भाव में होने से जीवनसाथी के साथ चल रहे तनाव दूर होंगे. शाम को उनके साथ सुखद समय व्यतीत होगा.

पारिवारिक जीवन: दूसरे भाव में शुक्र और यूरेनस की उपस्थिति घर में किसी आधुनिक सुख-सुविधा की वस्तु लाने का संकेत दे रही है. छोटे भाई-बहनों से सहयोग प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य (Health):

उच्च का सूर्य आपको मानसिक रूप से मजबूत रखेगा, लेकिन बारहवें भाव के ग्रहों के कारण आंखों में जलन या नींद की कमी की समस्या हो सकती है.

सावधानी: मंगल और शनि की युति दुर्घटना या चोट का संकेत देती है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं. दोपहर के बाद मानसिक शांति महसूस करेंगे.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:52 AM से दोपहर 12:45 PM तक. (सबसे श्रेष्ठ समय)

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 01:57 PM से 03:37 PM तक. इस दौरान कोई भी नया काम शुरू न करें.

दिशा शूल: आज दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

आज गुरुवार और चतुर्दशी का दिन है. भगवान विष्णु या भगवान राम की आराधना करें.

सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, उसमें थोड़ा लाल चंदन मिलाएं.

बारहवें भाव के दोष शांति के लिए किसी मंदिर में चने की दाल और पीले कपड़े का दान करें.

भाग्यशाली रंग: गहरा लाल और सुनहरा

भाग्यशाली अंक: 1 और 9

विशेष सलाह: दोपहर के बाद आपके अटके हुए काम गति पकड़ेंगे, धैर्य बनाए रखें.

वृषभ राशिफल (Taurus Today) - 30 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि में शुक्र और यूरेनस की युति बनी हुई है, जो आपको बेहद रचनात्मक और आकर्षक बनाएगी. आपकी राशि के स्वामी शुक्र स्वयं लग्न में विराजमान हैं, जो सुख-सुविधाओं में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं. चंद्रमा आज दोपहर 01:14 तक आपके पंचम भाव (कन्या) में रहेंगे, उसके बाद आपके छठे भाव (तुला) में प्रवेश करेंगे.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज का दिन आर्थिक रूप से मिला-जुला रहेगा. लग्न का शुक्र आपको विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करने के लिए प्रेरित करेगा.

नौकरी: दोपहर के बाद जब चंद्रमा छठे भाव में जाएंगे, तब आपको कार्यक्षेत्र में शत्रुओं और विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. रुके हुए सरकारी काम गति पकड़ेंगे. बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक है.

व्यवसाय: बिजनेस में आज कोई बड़ा बदलाव न करें. शुक्र की स्थिति दिखाती है कि कला, सौंदर्य और फैशन उद्योग से जुड़े लोगों को आज बड़ी सफलता मिल सकती है.

धन: पुराने कर्ज चुकाने के लिए दोपहर के बाद का समय अनुकूल है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का उपयोग करें.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज आप अपने व्यक्तित्व और वाणी से पार्टनर को प्रभावित करने में सफल रहेंगे.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे. आप उनके साथ किसी रोमांटिक डेट या शॉपिंग पर जा सकते हैं. शाम को घर में सुखद माहौल रहेगा.

लव लाइफ: पंचम चंद्रमा दोपहर तक प्रेम संबंधों में गहराई लाएगा. यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो दोपहर से पहले का समय शुभ है.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के लिहाज से दिन सामान्य है, लेकिन शुक्र की अधिकता आपको थोड़ा सुस्त बना सकती है.

सावधानी: दोपहर के बाद छठे भाव का चंद्रमा पेट से संबंधित विकार या एलर्जी दे सकता है. खान-पान पर नियंत्रण रखें और बाहर के जंक फूड से बचें. आंखों के इन्फेक्शन के प्रति सावधान रहें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:52 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 01:57 PM से 03:37 PM तक. इस कालखंड में कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय लेन-देन न करें.

दिशा शूल: आज दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

आज गुरुवार है, अतः भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें.

शुक्र की मजबूती के लिए माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं.

किसी कन्या को खीर खिलाना आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेगा.

भाग्यशाली रंग: सफेद और क्रीम

भाग्यशाली अंक: 2 और 6

विशेष सलाह: आज अपनी वाणी की मधुरता का लाभ उठाएं, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे.

मिथुन राशिफल (Gemini Today) - 30 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि के स्वामी बुध बारहवें भाव में मंगल और शनि के साथ गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज दोपहर 01:14 तक आपके चौथे भाव (कन्या) में रहेंगे, इसके बाद आपके पांचवें भाव (तुला) में प्रवेश करेंगे. आज का दिन आपके लिए बौद्धिक क्षमता के प्रदर्शन और मानसिक मंथन का रहेगा.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के मामले में आपको संभलकर चलने की जरूरत है, विशेषकर निवेश के मामलों में.

नौकरी: बारहवें भाव में बुध की स्थिति काम के सिलसिले में विदेश यात्रा या दूरस्थ स्थान से लाभ के योग बना रही है. हालांकि, ऑफिस में किसी भी तरह की गॉसिप से बचें, क्योंकि मंगल-शनि की युति आपकी बातों का गलत अर्थ निकलवा सकती है.

व्यवसाय: दोपहर के बाद जब चंद्रमा पांचवें भाव में आएंगे, तब रचनात्मक कार्यों और शेयर बाजार से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है. नए आइडियाज पर काम करने के लिए शाम का समय अच्छा है.

धन: अनचाहे खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. बजट बनाकर चलें. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का समय ही चुनें.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज रिश्तों में संवाद की कमी तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए स्पष्ट बात करें.

पारिवारिक जीवन: दोपहर तक माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. घर में शांति बनाए रखने के लिए पुरानी बातों को न उखाड़ें. शाम को बच्चों के साथ समय बिताकर मन प्रसन्न रहेगा.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों के लिए दोपहर के बाद का समय रोमांटिक रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ किसी कलात्मक गतिविधि या फिल्म देखने का प्रोग्राम बना सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के मामले में आज का दिन थोड़ा नरम रह सकता है. बारहवें भाव के ग्रह नींद की कमी और आंखों में थकान महसूस करा सकते हैं.

सावधानी: पैरों में दर्द या नसों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. ज्यादा भागदौड़ से बचें और पर्याप्त पानी पिएं. मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना आज आपके लिए बहुत जरूरी है.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:52 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 01:57 PM से 03:37 PM तक. इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

दिशा शूल: आज दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

आज गुरुवार है, अतः भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फल और केसर अर्पित करें.

बुध के दोष निवारण के लिए पक्षियों को भीगा हुआ हरा मूंग खिलाएं.

ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी.

भाग्यशाली रंग: हल्का हरा और पीला

भाग्यशाली अंक: 3 और 5

विशेष सलाह: दोपहर के बाद आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, महत्वपूर्ण कार्यों को शाम के लिए टालना बेहतर रहेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Today) - 30 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा दोपहर 01:14 तक आपके तीसरे भाव (कन्या) में रहेंगे, उसके बाद आपके चौथे भाव (तुला) में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा का गोचर आज आपको पराक्रम से सुख की ओर ले जाएगा. आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में शुक्र की स्थिति आय के नए स्रोत खोल रही है, जबकि भाग्य भाव (नौवें भाव) में मंगल-शनि की युति पिता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने का संकेत दे रही है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के मामले में आपको अपनी मेहनत का मीठा फल मिलने वाला है.

नौकरी: दोपहर तक आप काम के सिलसिले में काफी व्यस्त रहेंगे. छोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी. दोपहर के बाद जब चंद्रमा चौथे भाव में आएंगे, तो आप कार्यक्षेत्र में अधिक स्थिर और सुरक्षित महसूस करेंगे. सहकर्मियों का व्यवहार आपके प्रति सहयोगात्मक रहेगा.

व्यवसाय: व्यापार में आज निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे. ग्यारहवें भाव का शुक्र अचानक धन लाभ करा सकता है. प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए दोपहर के बाद का समय कोई बड़ी डील फाइनल करने के लिए उत्तम है.

धन: सुख-साधनों पर खर्च बढ़ सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का समय सबसे अच्छा है.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

रिश्तों के लिहाज से आज का दिन भावनात्मक और सुखद रहेगा.

पारिवारिक जीवन: दोपहर के बाद घर का माहौल बहुत शांतिपूर्ण रहेगा. माता के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और उनसे कोई उपहार या लाभ मिल सकता है. घर की सजावट या मरम्मत पर चर्चा हो सकती है.

लव लाइफ: पार्टनर के साथ आज किसी बात पर गहराई से जुड़ाव महसूस करेंगे. अगर आप अकेले हैं, तो आज कार्यक्षेत्र में किसी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health):

आज आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से आप थोड़े संवेदनशील हो सकते हैं.

सावधानी: चंद्रमा के चौथे भाव में गोचर से सीने में भारीपन या सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है. ठंडी चीजों के सेवन से बचें. नौवें भाव का राहु-मंगल जोड़ों में दर्द दे सकता है, इसलिए व्यायाम जरूर करें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:52 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 01:57 PM से 03:37 PM तक. इस समय में किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु की खरीदारी न करें.

दिशा शूल: आज दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

आज गुरुवार है, भगवान विष्णु को पीले चावल का भोग लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

चंद्रमा की शुभता के लिए अपनी माता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें.

शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ॐ नमः शिवाय का जाप करें, इससे मानसिक द्वंद्व समाप्त होंगे.

भाग्यशाली रंग: सफेद और चांदी

भाग्यशाली अंक: 2 और 7

विशेष सलाह: आज अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और कोई भी बड़ा फैसला दोपहर 1:14 के बाद ही लें.

सिंह राशिफल (Leo Today) - 30 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि के स्वामी सूर्य भाग्य भाव (नौवें भाव) में अपनी उच्च राशि मेष में विराजमान हैं, जो आपके भाग्योदय का प्रबल संकेत दे रहे हैं. चंद्रमा आज दोपहर 01:14 तक आपके दूसरे भाव (कन्या) में रहेंगे, उसके बाद आपके तीसरे भाव (तुला) में प्रवेश करेंगे. आज का दिन आपके प्रभाव और पराक्रम में वृद्धि करने वाला साबित होगा.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के मामले में आप दूसरों से काफी आगे रहेंगे. उच्च का सूर्य आपको सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में बड़ी सफलता दिला सकता है.

नौकरी: ऑफिस में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आपके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा. दोपहर के बाद जब चंद्रमा तीसरे भाव में आएंगे, तो संचार, मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को नई उपलब्धियां मिल सकती हैं.

व्यवसाय: व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन लाभप्रद है. दसवें भाव में बैठा शुक्र व्यापार में नई चमक लाएगा. पार्टनरशिप के कामों में पारदर्शिता रखें. यदि आप नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन श्रेष्ठ है.

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ के योग हैं. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का समय सबसे अधिक फलदायी रहेगा.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आप परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे.

पारिवारिक जीवन: दोपहर तक धन और वाणी भाव में चंद्रमा होने से परिवार के साथ किसी गंभीर मुद्दे पर सुखद चर्चा होगी. भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. पिता के साथ संबंध और भी मजबूत होंगे.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज का दिन उत्साह भरा रहेगा. पार्टनर के साथ किसी छोटी यात्रा या आउटिंग का प्लान बन सकता है. आपकी वाणी का जादू आज आपके प्रियतम पर खूब चलेगा.

स्वास्थ्य (Health):

उच्च का सूर्य आपको अच्छी जीवनी शक्ति (Vitality) प्रदान कर रहा है. आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

सावधानी: आठवें भाव में मंगल और शनि की युति होने के कारण वाहन चलाते समय या सीढ़ियों से उतरते समय विशेष सावधानी बरतें. हड्डियों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है, इसलिए कैल्शियम युक्त आहार लें और धूप में थोड़ा समय बिताएं.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:52 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 01:57 PM से 03:37 PM तक. इस कालखंड में कोई भी नया अनुबंध (Contract) साइन न करें.

दिशा शूल: आज दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

आज गुरुवार है, अतः भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाएं और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें.

सूर्य देव को जल देते समय उसमें थोड़े अक्षत (चावल) और लाल फूल मिलाएं.

आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आज आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा.

भाग्यशाली रंग: केसरिया और सुनहरा

भाग्यशाली अंक: 1 और 5

विशेष सलाह: आज अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और काम पूरा होने के बाद ही उसका खुलासा करें.

कन्या राशिफल (Virgo Today) - 30 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा दोपहर 01:14 तक आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव में संचार करेंगे, उसके बाद आपके दूसरे भाव (तुला राशि) में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि के स्वामी बुध आज छठे भाव (शत्रु और रोग भाव) में मंगल और शनि के साथ विराजमान हैं. आज का दिन आपके लिए आत्म-मंथन और अपनी कार्यक्षमता को साबित करने का है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के क्षेत्र में आपको मिली-जुला परिणाम मिलेगा. छठे भाव में ग्रहों का जमावड़ा मेहनत को बढ़ाएगा लेकिन सफलता भी दिलाएगा.

नौकरी: दोपहर तक आप मानसिक रूप से थोड़े भ्रमित रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी. छठे भाव के मंगल-शनि आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, लेकिन ऑफिस में किसी से विवाद करने से बचें. मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को लाभ होगा.

व्यवसाय: व्यापार में आज आय की स्थिति बेहतर होगी. दोपहर के बाद जब चंद्रमा दूसरे भाव में जाएंगे, तो फंसा हुआ धन वापस मिलने के योग बनेंगे. यदि आप नया निवेश करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का उपयोग करें.

धन: संचित धन (Savings) में वृद्धि होगी. खर्चों पर नियंत्रण रखना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज वाणी पर संयम रखना आपके रिश्तों को टूटने से बचा सकता है.

पारिवारिक जीवन: चंद्रमा के दूसरे भाव में जाने से परिवार में किसी उत्सव या मांगलिक चर्चा का माहौल बनेगा. घर के बड़े सदस्यों के साथ समय बिताएं. सातवें भाव के राहु और मंगल के कारण पार्टनर के साथ छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, इसे बढ़ने न दें.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज का दिन सामान्य रहेगा. दोपहर के बाद आप अपने पार्टनर के साथ कुछ मीठी यादें साझा करेंगे. अगर आप सिंगल हैं, तो आज सोशल मीडिया के जरिए किसी से बातचीत शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के प्रति आज आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है. छठे भाव के स्वामी का मंगल और शनि के साथ होना पुरानी बीमारियों को उभार सकता है.

सावधानी: पेट की समस्या या जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है. भारी भोजन से बचें और आज योग या प्राणायाम के लिए समय जरूर निकालें. मानसिक शांति के लिए संगीत का सहारा लें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:52 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 01:57 PM से 03:37 PM तक. इस समय के दौरान किसी को उधार न दें.

दिशा शूल: आज दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

आज गुरुवार है, अतः भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध का भोग लगाएं.

बुध की शांति के लिए किसी मंदिर में हरी मूंग की दाल का दान करें.

ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः का जाप करें, इससे आपकी निर्णय शक्ति मजबूत होगी.

भाग्यशाली रंग: हल्का हरा और सफेद

भाग्यशाली अंक: 5 और 3

विशेष सलाह: आज अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें, चुप रहकर काम करना आपके लिए सफलता की कुंजी बनेगा.

कन्या राशिफल (Virgo Today) - 30 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा दोपहर 01:14 तक आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव में संचार करेंगे, उसके बाद आपके दूसरे भाव (तुला राशि) में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि के स्वामी बुध आज छठे भाव (शत्रु और रोग भाव) में मंगल और शनि के साथ विराजमान हैं. आज का दिन आपके लिए आत्म-मंथन और अपनी कार्यक्षमता को साबित करने का है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के क्षेत्र में आपको मिली-जुला परिणाम मिलेगा. छठे भाव में ग्रहों का जमावड़ा मेहनत को बढ़ाएगा लेकिन सफलता भी दिलाएगा.

नौकरी: दोपहर तक आप मानसिक रूप से थोड़े भ्रमित रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी. छठे भाव के मंगल-शनि आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, लेकिन ऑफिस में किसी से विवाद करने से बचें. मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को लाभ होगा.

व्यवसाय: व्यापार में आज आय की स्थिति बेहतर होगी. दोपहर के बाद जब चंद्रमा दूसरे भाव में जाएंगे, तो फंसा हुआ धन वापस मिलने के योग बनेंगे. यदि आप नया निवेश करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का उपयोग करें.

धन: संचित धन (Savings) में वृद्धि होगी. खर्चों पर नियंत्रण रखना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज वाणी पर संयम रखना आपके रिश्तों को टूटने से बचा सकता है.

पारिवारिक जीवन: चंद्रमा के दूसरे भाव में जाने से परिवार में किसी उत्सव या मांगलिक चर्चा का माहौल बनेगा. घर के बड़े सदस्यों के साथ समय बिताएं. सातवें भाव के राहु और मंगल के कारण पार्टनर के साथ छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, इसे बढ़ने न दें.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज का दिन सामान्य रहेगा. दोपहर के बाद आप अपने पार्टनर के साथ कुछ मीठी यादें साझा करेंगे. अगर आप सिंगल हैं, तो आज सोशल मीडिया के जरिए किसी से बातचीत शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के प्रति आज आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है. छठे भाव के स्वामी का मंगल और शनि के साथ होना पुरानी बीमारियों को उभार सकता है.

सावधानी: पेट की समस्या या जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है. भारी भोजन से बचें और आज योग या प्राणायाम के लिए समय जरूर निकालें. मानसिक शांति के लिए संगीत का सहारा लें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:52 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 01:57 PM से 03:37 PM तक. इस समय के दौरान किसी को उधार न दें.

दिशा शूल: आज दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

आज गुरुवार है, अतः भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध का भोग लगाएं.

बुध की शांति के लिए किसी मंदिर में हरी मूंग की दाल का दान करें.

ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः का जाप करें, इससे आपकी निर्णय शक्ति मजबूत होगी.

भाग्यशाली रंग: हल्का हरा और सफेद

भाग्यशाली अंक: 5 और 3

विशेष सलाह: आज अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें, चुप रहकर काम करना आपके लिए सफलता की कुंजी बनेगा.

तुला राशिफल (Libra Today) - 30 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा दोपहर 01:14 तक आपके बारहवें भाव (कन्या) में रहेंगे, उसके बाद आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि के स्वामी शुक्र आज आठवें भाव में यूरेनस के साथ युति बना रहे हैं. आज का दिन आपके लिए व्यक्तिगत बदलाव और शाम तक मानसिक शांति की प्राप्ति वाला रहेगा.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर दिन के दूसरे भाग में स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेंगी.

नौकरी: दोपहर 01:14 तक काम में मन थोड़ा कम लग सकता है या अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है. लेकिन जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में आएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और पेंडिंग काम तेजी से निपटेंगे. आर्ट, मीडिया और डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है.

व्यवसाय: साझेदारी के कामों में आज पारदर्शिता जरूरी है. आठवें भाव का शुक्र अचानक धन लाभ के योग बनाता है, लेकिन यह गुप्त स्रोतों या पुराने निवेश से हो सकता है. शेयर मार्केट में आज सावधानी से हाथ डालें.

धन: सुख-साधनों पर खर्च हो सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का उपयोग करना श्रेष्ठ रहेगा.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद संतुलित और सुखद रहने वाला है.

दांपत्य जीवन: दोपहर के बाद आपके स्वभाव में आकर्षण और सौम्यता बढ़ेगी, जिससे जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे. शाम का समय साथ में बिताने के लिए बेहतरीन है.

पारिवारिक जीवन: परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. सातवें भाव में उच्च के सूर्य की उपस्थिति जीवनसाथी या पार्टनर की तरक्की का संकेत दे रही है. हालांकि, मंगल-शनि की पंचम भाव पर दृष्टि संतान के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती है.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के मामले में आज दोपहर तक सुस्ती महसूस हो सकती है, लेकिन उसके बाद ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा.

सावधानी: आठवें भाव का शुक्र त्वचा संबंधी एलर्जी या यूरिन इन्फेक्शन की समस्या दे सकता है. पर्याप्त पानी पिएं. मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लें. वाहन चलाते समय एकाग्रता बनाए रखें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:52 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 01:57 PM से 03:37 PM तक. इस दौरान कोई नया बड़ा सौदा फाइनल न करें.

दिशा शूल: आज दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

आज गुरुवार है, अतः भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और मंदिर में चने की दाल का दान करें.

अपनी राशि के स्वामी शुक्र की शुभता के लिए सफेद चंदन का इत्र या परफ्यूम का प्रयोग करें.

लक्ष्मी नारायण के दर्शन करना आज आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है.

भाग्यशाली रंग: सफेद और गुलाबी

भाग्यशाली अंक: 2 और 7

विशेष सलाह: दोपहर के बाद कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लें, सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Today) - 30 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा दोपहर 01:14 तक आपके ग्यारहवें भाव (कन्या) में रहेंगे, उसके बाद आपके बारहवें भाव (तुला राशि) में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि के स्वामी मंगल आज चौथे भाव में शनि और बुध के साथ स्थित हैं. छठे भाव में उच्च के सूर्य की स्थिति आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आज बड़ी चुनौती होगी.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के मामले में दिन के दो अलग-अलग पक्ष रहेंगे.

नौकरी: छठे भाव का उच्च का सूर्य आपके प्रभाव को बढ़ाएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी और प्रतिद्वंदी पस्त होंगे. हालांकि, दोपहर के बाद बारहवें भाव का चंद्रमा काम के सिलसिले में किसी अनचाही यात्रा या भागदौड़ का संकेत दे रहा है.

व्यवसाय: व्यापार में दोपहर तक का समय लाभ कमाने के लिए उत्तम है. पुरानी रुकी हुई पेमेंट वापस मिल सकती है. आयात-निर्यात (Import-Export) से जुड़े लोगों को शाम के समय कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

धन: अचानक बड़े खर्चों का योग बन रहा है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का समय ही चुनें, उसके बाद जोखिम न लें.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज पारिवारिक और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाना आवश्यक है.

पारिवारिक जीवन: चौथे भाव में मंगल-शनि की युति माता के स्वास्थ्य या घर की सुख-शांति में थोड़ा व्यवधान डाल सकती है. घर की किसी पुरानी समस्या को लेकर तनाव हो सकता है. शांति से बातचीत कर मसले को सुलझाएं.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज का दिन सामान्य है. पार्टनर के साथ किसी आध्यात्मिक चर्चा या धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. शाम के समय पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के लिहाज से आज आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. बारहवें भाव का चंद्रमा और छठे भाव का सूर्य ऊर्जा तो देंगे, लेकिन थकान भी बढ़ाएंगे.

सावधानी: आज आपको अनिद्रा (Insomnia) या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है. वाहन चलाते समय एकाग्रता बनाए रखें. अधिक तनाव लेने से बचें और रात को हल्का भोजन करें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:52 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 01:57 PM से 03:37 PM तक. इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या धन का बड़ा लेन-देन न करें.

दिशा शूल: आज दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

आज गुरुवार है, अतः भगवान विष्णु या हनुमान जी को पीले रंग की मिठाई या गुड़-चना अर्पित करें.

हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपके चौथे भाव के मंगल-शनि के दोष को कम करेगा.

माथे पर केसर का तिलक लगाएं, इससे मानसिक शांति मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: गहरा लाल और पीला

भाग्यशाली अंक: 1 और 9

विशेष सलाह: आज अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, विशेषकर घर के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय.

धनु राशिफल (Sagittarius Today) - 30 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि के स्वामी गुरु (बृहस्पति) वृषभ राशि में शुक्र के साथ युति बना रहे हैं. चंद्रमा आज दोपहर 01:14 तक आपके दसवें भाव (कन्या) में रहेंगे, उसके बाद आपके ग्यारहवें भाव (तुला राशि) में प्रवेश करेंगे. आज का दिन आपके लिए मान-सम्मान और आय में जबरदस्त वृद्धि वाला साबित होगा.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के लिहाज से आप एक मजबूत स्थिति में हैं. गुरु और शुक्र का छठे भाव में होना शत्रुओं को शांत रखेगा और आपको भाग्य का साथ दिलाएगा.

नौकरी: दोपहर तक ऑफिस में काम का बोझ अधिक रह सकता है, लेकिन आपकी मेहनत को अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा. 01:14 के बाद जब चंद्रमा ग्यारहवें भाव में आएंगे, तो पदोन्नति या वेतन वृद्धि से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है.

व्यवसाय: व्यापार में मुनाफे के नए स्रोत खुलेंगे. यदि आप कोई नया निवेश या डील करना चाहते हैं, तो शाम का समय सबसे अनुकूल है. साझेदारी के कार्यों से बड़ा लाभ होने के संकेत हैं.

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पुराना निवेश आज अच्छा रिटर्न दे सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का समय सर्वश्रेष्ठ है.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज आपके सामाजिक दायरे में विस्तार होगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे.

पारिवारिक जीवन: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. बड़े भाई-बहनों का सहयोग आपको बड़ी मुश्किल से निकाल सकता है. शाम के समय घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन यादगार रहेगा. पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग शानदार रहेगी. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के मामले में आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. पंचम भाव में उच्च का सूर्य आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा.

सावधानी: तीसरे भाव में मंगल-शनि की उपस्थिति के कारण कंधे या गर्दन में खिंचाव महसूस हो सकता है. भारी वजन उठाने से बचें. खान-पान में अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि छठे भाव का गुरु थोड़ा आलस्य दे सकता है.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:52 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 01:57 PM से 03:37 PM तक. इस दौरान कोई नया वाहन या कीमती सामान न खरीदें.

दिशा शूल: आज दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

आज गुरुवार है, जो आपका ही दिन है. भगवान विष्णु को पीले वस्त्र या पीले फूल अर्पित करें.

ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें.

माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और किसी बुजुर्ग या गुरु का आशीर्वाद लें.

भाग्यशाली रंग: पीला और सुनहरा

भाग्यशाली अंक: 3 और 9

विशेष सलाह: आज अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें, भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है. बस आलस्य को खुद पर हावी न होने दें.

मकर राशिफल (Capricorn Today) - 30 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि के स्वामी शनि दूसरे भाव (धन भाव) में मंगल और बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज दोपहर 01:14 तक आपके नौवें भाव (कन्या) में रहेंगे, उसके बाद आपके दसवें भाव (तुला राशि) में प्रवेश करेंगे. आज का दिन आपके लिए 'कर्म प्रधान' रहने वाला है, जहां मेहनत का फल तुरंत मिलेगा.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर में स्थिरता और नए अवसर दोनों मिलने के योग हैं.

नौकरी: दोपहर 01:14 के बाद जब चंद्रमा आपके कर्म भाव (दसवें भाव) में आएंगे, तो कार्यक्षेत्र में आपकी व्यस्तता और अधिकार दोनों बढ़ेंगे. बॉस आपके काम की प्रशंसा करेंगे. यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो आज का दिन सकारात्मक संकेत दे सकता है.

व्यवसाय: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के लिए अच्छा है. चौथे भाव में उच्च का सूर्य आपके बिजनेस को एक नई पहचान दिला सकता है. रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों को बड़ी डील मिल सकती है.

धन: दूसरे भाव में मंगल-शनि की युति वाणी से धन लाभ तो कराएगी, लेकिन परिवार में किसी बात पर खर्च भी करवा सकती है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का समय चुनें.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

रिश्तों के लिहाज से आज आपको अपनी वाणी और व्यवहार में संतुलन रखना होगा.

पारिवारिक जीवन: दूसरे भाव के ग्रहों के कारण घर के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें. आपकी कोई बात अपनों को चुभ सकती है. हालांकि, शाम तक घर का माहौल शांतिपूर्ण हो जाएगा.

लव लाइफ: पार्टनर के साथ आज भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. अगर आप किसी के साथ रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोपहर के बाद का समय आपके पक्ष में रहेगा.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के मामले में आज मिश्रित परिणाम मिलेंगे. उच्च का सूर्य आपको मानसिक रूप से दृढ़ रखेगा.

सावधानी: दूसरे भाव में शनि-मंगल की युति दांतों में दर्द या गले में इन्फेक्शन की समस्या दे सकती है. धूल और प्रदूषण से बचें. खान-पान में ठंडा और गर्म एक साथ न लें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:52 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 01:57 PM से 03:37 PM तक. इस कालखंड में कोई भी महत्वपूर्ण संपत्ति का सौदा न करें.

दिशा शूल: आज दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

आज गुरुवार है, अतः भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और मुनक्का अर्पित करें.

शनि की शांति के लिए शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

माथे पर पीले चंदन का तिलक लगाएं, इससे आपकी वाणी में सौम्यता आएगी.

भाग्यशाली रंग: नीला और काला

भाग्यशाली अंक: 4 और 8

विशेष सलाह: आज अति-आत्मविश्वास से बचें और वरिष्ठों की सलाह को नजरअंदाज न करें.

कुंभ राशिफल (Aquarius Today) - 30 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि के स्वामी शनि आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में मंगल और बुध के साथ युति बना रहे हैं. चंद्रमा आज दोपहर 01:14 तक आपके आठवें भाव (कन्या) में रहेंगे, उसके बाद आपके नौवें भाव (तुला राशि) में प्रवेश करेंगे. आज का दिन आपके लिए धैर्य से भाग्योदय की ओर बढ़ने वाला रहेगा.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर में उतार-चढ़ाव के बाद शाम तक स्थितियां पूरी तरह आपके नियंत्रण में होंगी.

नौकरी: दोपहर तक ऑफिस में काम का दबाव अधिक महसूस हो सकता है या किसी तकनीकी समस्या के कारण काम रुक सकता है. लेकिन दोपहर 01:14 के बाद जैसे ही चंद्रमा भाग्य भाव में आएंगे, आपकी परेशानियां कम होंगी. अटके हुए प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू होंगे.

व्यवसाय: व्यापार में आज कोई भी बड़ा रिस्क दोपहर से पहले न लें. शाम के समय विदेशी संपर्कों या दूर के व्यापार से लाभ होने की संभावना है. तीसरे भाव का उच्च का सूर्य आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएगा, जिससे आप साहसिक निर्णय ले पाएंगे.

धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति होगी. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का समय सबसे सटीक है.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज रिश्तों में परिपक्वता दिखाने का दिन है.

पारिवारिक जीवन: लग्न में मंगल-शनि की युति आपके स्वभाव में थोड़ा रूखापन ला सकती है. परिजनों के साथ बातचीत करते समय शांत रहें. शाम को घर में किसी धार्मिक आयोजन या चर्चा का माहौल बन सकता है.

लव लाइफ: पार्टनर के साथ दोपहर के बाद किसी लंबी यात्रा की योजना बन सकती है. आपकी समझदारी रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करने में सहायक होगी.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही न बरतें. लग्न में शनि-मंगल की स्थिति मानसिक तनाव और सिरदर्द दे सकती है.

सावधानी: मांसपेशियों में खिंचाव या हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है. वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी रखें. सुबह के समय योग और प्राणायाम करना आपके लिए अनिवार्य है ताकि मानसिक शांति बनी रहे.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:52 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 01:57 PM से 03:37 PM तक. इस समय में किसी नई मशीनरी या वाहन का सौदा न करें.

दिशा शूल: आज दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

आज गुरुवार है, अतः भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई चढ़ाएं और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें.

शनि और मंगल की शांति के लिए शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें.

माथे पर केसर का तिलक लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

भाग्यशाली रंग: नीला और बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 4 और 8

विशेष सलाह: दोपहर के बाद स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.

मीन राशिफल (Pisces Today) - 30 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि के स्वामी गुरु (बृहस्पति) तीसरे भाव में शुक्र के साथ विराजमान हैं. चंद्रमा आज दोपहर 01:14 तक आपके सातवें भाव (कन्या) में रहेंगे, उसके बाद आपके आठवें भाव (तुला राशि) में प्रवेश करेंगे. आपकी राशि के बारहवें भाव में मंगल, शनि और बुध की युति बनी हुई है, जो खर्चों और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का संकेत दे रही है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के मामले में आपको बहुत संभलकर कदम रखने की जरूरत है.

नौकरी: दोपहर तक व्यापारिक साझेदारों या सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा. हालांकि, दोपहर के बाद चंद्रमा के आठवें भाव में जाने से कार्यक्षेत्र में अचानक कुछ रुकावटें आ सकती हैं. बारहवें भाव के ग्रहों के कारण गुप्त शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने काम से काम रखें.

व्यवसाय: जो लोग विदेश व्यापार या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े हैं, उनके लिए दिन मुनाफे वाला रहेगा. स्थानीय व्यापारियों को आज उधारी देने से बचना चाहिए.

धन: आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा खर्चीला हो सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:52 AM से 12:45 PM) का ही चुनाव करें, क्योंकि दोपहर के बाद जोखिम भरा निवेश नुकसान दे सकता है.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज रिश्तों में विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी.

पारिवारिक जीवन: परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है. दूसरे भाव में उच्च का सूर्य आपकी वाणी में अधिकार तो लाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि वह अहंकार न बन जाए. छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपको मानसिक संबल देगा.

लव लाइफ: जीवनसाथी के साथ दोपहर तक का समय बहुत अच्छा बीतेगा. शाम को किसी पुरानी बात पर बहस हो सकती है, इसलिए शांत रहें. पार्टनर को थोड़ा स्पेस दें.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के नजरिए से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. बारहवें भाव के शनि-मंगल पैरों में चोट या नींद न आने की समस्या दे सकते हैं.

सावधानी: दोपहर के बाद चंद्रमा के आठवें भाव में होने से वाहन बहुत सावधानी से चलाएं. मानसिक तनाव से बचने के लिए गहरी सांस लें और पर्याप्त आराम करें. बासी भोजन से परहेज करें वरना पेट खराब हो सकता है.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): सुबह 11:52 AM से दोपहर 12:45 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 01:57 PM से 03:37 PM तक. इस समय कोई भी महत्वपूर्ण नया काम शुरू न करें.

दिशा शूल: आज दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचें.

आज का उपाय (Remedy):

आज गुरुवार है, अतः भगवान विष्णु को केसर युक्त चंदन चढ़ाएं और केले के वृक्ष की पूजा करें.

ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें, इससे आपके स्वामी ग्रह मजबूत होंगे.

बारहवें भाव के दोष शांति के लिए किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करें.

भाग्यशाली रंग: पीला और सुनहरा

भाग्यशाली अंक: 3 और 7

विशेष सलाह: आज का दिन धैर्य की परीक्षा का है. शाम के समय एकांत में थोड़ा वक्त बिताएं, इससे आपको नई ऊर्जा मिलेगी.

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