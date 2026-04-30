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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 1 May 2026: मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा शुक्रवार का दिन, किन राशियों को करियर में लाभ?

Tarot Rashifal 1 May 2026: मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा शुक्रवार का दिन, किन राशियों को करियर में लाभ?

Tarot Horoscope 1 May 2026: 1 मई 2026 का टैरो राशिफल जानें और अपने दिन की सही दिशा तय करें. टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि किस राशि को मिलेगा लाभ, किसे रहना होगा सतर्क.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 30 Apr 2026 09:01 PM (IST)
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  • सिंह लेन-देन में सावधानी, कन्या को कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा.

Tarot Rashifal 1 May 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आज रात 10:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी. पूरे दिन स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. वहीं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए मालव्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे. शुभ कार्य के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. पश्चिम दिशा में यात्रा करना लाभकारी रहेगा.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के घर परिवार में आज हर्षोल्लास का वातावरण रहने वाला है. जिससे आज आप काफी प्रसन्न महसूस करेंगे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को और अधिक रोचक बांये. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को फिलहाल, अपने क्रोध और जलन पर काबू रखने की जरूरत है. वरना आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं. जल्दबाजी से काम करने से नुकसान की आशंका है. यह समय संतान के लिए भी हितकारी नहीं है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोग कोई भी ऐसे कार्य न करें जो आपको बोझ मालूम पड़े. साथ ही आज आपका किसी के साथ अनावश्यक विवाद हो सकता है. आप अपने किसी नजदीकी सहयोगी के कारण परेशानी में पड़ सकते है, ध्यान रखे.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को आज इस समय कुछ यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है. कुछ लोग धार्मिक चर्चा में अपना समय व्यतीत करेंगे.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों को आप-अपने परिचितों के साथ लेन-देन में सावधानी बरतें वरना बाद में आपको संबंधों में गिरावट देखने को मिल सकती है. आज आपके धन खर्च के योग है. आपका मकान वाहन पर खर्च के योग बन रहे है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के नौकरीपेशा और व्यापारिक जातकों को लेनदेन पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है. वहीं, नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. कार्य स्थल में साथियों के सहयोग से बिगड़े काम बनेंगे.

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तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों को शिक्षा प्रतियोगिता और संतान की ओर से संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे. साथ ही आपका समाज में मान सम्मान और करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे. परिवार में किसी के प्रति अकारण क्रोध आ सकता है.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों को दैनिक मामलों में बेवजह की बहस सहयोगियों के साथ विवादों और झगड़े को जन्म दे सकती है, धन रहे जो लोग समय के साथ चलते है, उन्हे समस्या उलझाती नहीं है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को महत्वाकांक्षा या काम पर दिशा की कमी महसूस कर सकते हैं. हालांकि, आज आपको अपना ध्यान अधिक फोकस करने की आवश्यकता है. अपनी बुरी आदतों पर थोड़ा काबू रखें.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों का आज कई तरह की समस्याओं या मतभेदों से आमना सामना हो सकता है. जिसके कारण आप असहज महसूस करेंगे. अनावश्यक वाद-विवाद से बचें.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा व्यस्त और खुशहाल दोनों ही रहने वाला है. आज आपके सामने कुछ नए अवसर आ सकते हैं. साथ ही आज आपके द्वारा की गई यात्राएं आपको वांछित परिणाम लाएगी. आकस्मिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के लोगों को आज किसी विशेष कार्य की चिंता रहने वाली है. साथ ही आज कोशिश करें की आप किसी के भी साथ व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा न करें. अजनबियों से सावधान रहें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 30 Apr 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
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