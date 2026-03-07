अमेरिका-ईरान युद्ध पर वायरल प्रोफेसर की चेतावनी! चीन के नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से मचा बवाल
China Nostradamus Predictions: चीनी-कनाडाई प्रोफेसर जियांग जुएकिन का लेक्चर काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी 3 में से 2 भविष्यवाणियां सच साबित हुई है. जानिए उनकी चेतावनी?
China Nostradamus Predictions: इन दिनों लोकप्रिय यूट्यूब चैनल 'Predictive History' के होस्ट प्रोफेसर जुएकिन जियांग, अमेरिका की ईरान से युद्ध मे हार की भविष्यवाणी करने के कारण काफी वायरल हो रहे हैं. चीनी कनाडाई मूल के इस शिक्षक ने साल 2024 में एक ऑनलाइन लेक्चर के दौरान यह टिप्पणी की थी.
अब अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने साल 2024 में तीन बड़ी भविष्यवाणियां की थीं. जिसमें पहली भविष्यवाणी डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी, दूसरी ईरान के साथ जंग की शुरुआत. चूंकि उनकी दोनों भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं, इसलिए सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें चीन नास्त्रेदमस कहकर बुला रहे हैं.
Israel-Iran War: 20 मार्च क्यों बन सकता है युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़? ज्योतिष दे रहा चौंकाने वाले संकेत
जियांग जुएकिन कौन है?
जियांग बीजिंग में दर्शनशास्त्र और इतिहास के प्रोफेसर हैं. येल कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद उन्होंने अपने करियर का ज्यादा समय चीन में शिक्षा सुधार और पाठ्यक्रम निर्माण पर काम करते हुए बिताया है.
पढ़ाने के अलावा उन्होंने अपने करियर का अधिकतर समय चीन में शिक्षा सुधार और पाठ्यक्रम निर्माण पर काम किया. पढ़ाने के साथ-साथ वो अपने यूट्यूब प्रोजेक्ट "प्रेडिक्टिव हिस्ट्री" के जरिए ऑनलाइन लोकप्रियता भी हासिल की है. अपने लेक्चर में वह इतिहास में दोहराए जाने वाले पैटर्न, भू-राजनीतिक प्रोत्साहनों और गेम थ्योरी का विश्लेषण करके वैश्विक घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं.
वह भविष्यवाणी जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी
मई 2024 में रिकॉर्ड किए गए एक व्यापक रूप से साझा किए गए व्याख्यान में जियांग ने तर्क देते हुए कहा कि, यदि ट्रंप सत्ता में वापस आते हैं, तो भू-राजनीतिक दबाव अमेरिका का ईरान के साथ टकराव की ओर धकेल सकते हैं.
व्याख्यान में जियांग ने तर्क दिया कि, ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल से ईरान के साथ सैन्य टकराव की संभावना भी बढ़ सकती है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि, ऐसा संघर्ष अमेरिका के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है.
इतिहास का उदाहरण देते हुए जियांग ने ईरान पर संभावित अमेरिकी आक्रमण की तुलना सिसिली अभियान से की, जब एथेंस ने एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था, जो आखिर में एक विनाशकारी घटना के साथ समाप्त हुआ.
उन्होंने तर्क दिया कि, ईरान की भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या की वजह से किसी भी दीर्घकालिक कब्जे को करना काफी कठिन साबित होगा.
जियांग ने अमेरिकी टीवी शो को क्या बताया?
जियांग हाल ही में ब्रेकिंग पॉइंट्स नाम के एक समाचार और विचार श्रृंखला में दिखाई दिए, जहां उन्होंने इस बात पर अपनी आशंका जताई कि, यह सब किस तरह से घटित हो सकता है.
उन्होंने बताया कि, युद्ध की प्रगति के मेरे विश्लेषण के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि, ईरान के पास अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक लाभ है. वास्तविकता यह है कि, अमेरिका और ईरान के बीच एक थका देने वाला युद्ध है और ईरानी बीते 20 सालों से इस संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं.
उन्होंने कई बार इसका अभ्यास किया. पिछले जून में 12 दिनों का युद्ध हुआ था, जिसमें ईरानियों को इजरायलियों और अमेरिकियों दोनों की हमला करने की क्षमताओं का आकलन और विश्लेषण करने का मौका मिला था. इस नए हमले की पूरी तैयारी के लिए उनके पास आठ महीने का लंबा समय था.
जियांग ने आगे बताया कि, समर्थक गुट हौथी, हिजबुल्लाह और हमाज अमेरिकी मानसिकता को समझ चुके हैं और अब उनके पास अमेरिकी साम्राज्य को कमजोर करने और उन्हें नष्ट करने की अच्छी रणनीति है.
अपने नई वीडियो में उन्होंने कहा है कि, युद्ध लंबे समय तक जारी रहेगा और जब यह समाप्त होगा तो दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी. जियांग की व्यापक भविष्यवाणियां सही साबित होती हैं या नहीं यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल प्रोफेसर के कभी गुमनाम रहे लेक्चर ने उन्हें इंटरनेट का सबसे वायरल भू-राजनीतिक भविष्यवक्ताओं में से एक बना दिया है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL