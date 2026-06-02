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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोजून में जॉब स्विच करेंगे? ये 3 गलतियां करियर को पहुंचा सकती हैं नुकसान

जून में जॉब स्विच करेंगे? ये 3 गलतियां करियर को पहुंचा सकती हैं नुकसान

जून 2026 सिर्फ एक और महीना नहीं है. AI, Hiring Trends और ग्रहों की चाल मिलकर करियर की नई कहानी लिख रही हैं. क्या आप नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं? पहले जानिए वो 3 गलतियां जो नहीं करनी है.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 02 Jun 2026 06:48 AM (IST)
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Office Astrology: जून 2026 का महीना भारतीय जॉब मार्केट के इतिहास में एक 'वॉटरशेड मोमेंट' (ऐतिहासिक मोड़) साबित होने जा रहा है. एक तरफ जहां भीषण गर्मी अपने चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेट जगत में 'हायरिंग' और 'फायरिंग' की आग भी उतनी ही तेज है. यदि आप अपनी वर्तमान जॉब से ऊब चुके हैं और नई नौकरी की तलाश में हैं, तो यह विश्लेषण आपके लिए अंधेरे में रोशनी की तरह साबित हो सकता है.

जून 2026: आखिर क्यों है यह महीना इतना खास?

आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, 2026 का दूसरा क्वार्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए टर्निंग पॉइंट है. जीडीपी में 7.8% की अनुमानित वृद्धि और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी ने लाखों नए पदों का सृजन किया है.

लेकिन यहां एक पेंच है. जून के महीने में ही कई बड़ी टेक कंपनियां अपना 'एनुअल परफॉरमेंस रिव्यू' खत्म करती हैं. इसका मतलब है कि मार्केट में एक साथ हजारों अनुभवी लोग (Talent Pool) उतरने वाले हैं. प्रतिस्पर्धा ऐसी होगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी.

'साइलेंट छंटनी' (Silent Layoffs) का बढ़ता साया

अक्सर लोग जून में 'मिड-ईयर वेकेशन' के मूड में होते हैं, लेकिन इसी दौरान कंपनियां 'रीस्ट्रक्चरिंग' करती हैं. 2026 में एआई (AI) का स्तर उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां बेसिक कोडिंग, डेटा एंट्री और साधारण कंटेंट राइटिंग जैसे काम मशीनें कर रही हैं.

यदि आप एक मीडिया से जुड़े हैं, तो आपके लिए खतरा बड़ा है. रिपोर्ट बताती है कि जून के अंत तक वे कंपनियां 15% स्टाफ कम कर सकती हैं जो एआई ऑटोमेशन को अपना रही हैं. इसलिए, नौकरी छोड़ने का रिस्क तभी लें जब आपके पास 'फ्यूचर-प्रूफ' स्किल हो.


जून में जॉब स्विच करेंगे? ये 3 गलतियां करियर को पहुंचा सकती हैं नुकसान

इन 5 राशियों के लिए 'राजयोग' जैसे अवसर

आज यानी 2 जून 2026 को बृहस्पति ग्रह का गोचर हो रहा है, कर्क राशि में बृहस्पति ग्रह गोचर 2026 का सबसे बड़े गोचर में से एक माना जा रहा है, वर्तमान समय में बृहस्पति अतिचारी हैं. ऐसे में जून में इस ग्रह का राशि परिवर्तन 'कॉर्पोरेट' (Corporate) सेक्टर पर विशेष प्रभाव डालता दिख रहा है.

यह भी पढ़ें- जून 2026 में किसकी नौकरी सुरक्षित और कौन रहेगा खतरे में? ग्रहों से समझें

भारत में करियर और ग्रहों की चाल का गहरा संबंध माना जाता है. जून 2026 में ग्रहों की स्थिति कुछ खास राशियों के लिए 'छप्पर फाड़' मौके बना रही है, आइए जानते हैं-

मिथुन (Gemini): 14 जून के बाद आपकी राशि में बुधादित्य योग बन रहा है. मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े लोगों को अचानक कोई बड़ा इंटरनेशनल ऑफर मिल सकता है.

सिंह (Leo): बृहस्पति की दृष्टि आपके करियर भाव पर है. सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों या पीएसयू (PSU) में जाने की चाह रखने वालों के लिए यह 'गोल्डन पीरियड' है.

वृष (Taurus): आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है. यदि आप पिछले 2 साल से एक ही पद पर हैं, तो जून का तीसरा हफ्ता आपके लिए प्रमोशन या बड़े इंक्रीमेंट का संदेश लाएगा.

तुला और कुंभ: इन राशियों के लिए बैंकिंग और फिनटेक सेक्टर में बड़े द्वार खुलेंगे.

वो 'दमदार स्किल्स' जो आपको बड़ा पैकेज दिलाएंगी

2026 का मार्केट अब डिग्री का मोहताज नहीं रहा. अगर आपके पास ये 3 स्किल्स हैं, तो आप खुद अपनी सैलरी तय करेंगे:

  1. क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई इंटीग्रेशन: अब सिर्फ एआई जानना काफी नहीं है, उसे बिजनेस में लागू करना आना चाहिए.
  2. सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर: हर बड़ी कंपनी को अब 'नेट जीरो' लक्ष्य हासिल करना है. इस फील्ड के जानकारों की कमी है और सैलरी आसमान छू रही है.
  3. इमोशनल इंटेलिजेंस (EQ) लीडरशिप: मशीनों के दौर में इंसानी जज्बातों को समझने वाले मैनेजर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है.

वो 3 गलतियां जो आपका रिज्यूमे 'ब्लैकलिस्ट' करवा सकती हैं

90% लोग नौकरी बदलते समय ये गलतियां करते हैं, बिना 'रिटर्न ऑफर' के इस्तीफा देते हैं. जून में नोटिस पीरियड का खेल बहुत गंदा होता है. बिना ऑफर लेटर हाथ में लिए मौखिक वादों पर भरोसा न करें.

सैलरी हाइक पर जरूरत से ज्यादा जोर: 2026 में केवल पैसा नहीं, बल्कि 'वर्क-लाइफ बैलेंस' और 'लर्निंग कर्व' देखें. कई स्टार्टअप्स मोटा पैसा देकर 6 महीने में बंद हो रहे हैं. इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.

डिजिटल फुटप्रिंट की अनदेखी: क्या आपने अपनी लिंक्डइन (LinkedIn) प्रोफाइल और सोशल मीडिया को साफ किया है? आज की डेट में एचआर सबसे पहले आपका डिजिटल बिहेवियर चेक करता है. इसलिए इन प्लेटफॉर्म को अनदेखा न करें और अभी तक यदि इस पर ऑन बोर्ड नहीं हुए हैं तो फौरन हो जाएं.

स्टार्टअप्स बनाम एमएनसी: कहां जाना बेहतर?

जून 2026 में फंडिंग विंटर खत्म होने के आसार हैं. इसका मतलब है कि स्टार्टअप्स फिर से एग्रेसिव हायरिंग करेंगे. यदि आप रिस्क ले सकते हैं और तेजी से बढ़ना चाहते हैं, तो 'सीरीज-बी' फंडेड स्टार्टअप्स बेस्ट हैं. लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी और फैमिली टाइम चाहते हैं, तो स्थापित एमएनसी (MNCs) की तरफ ही रुख करें.

नेटवर्किंग: आपका असली 'नेटवर्थ'

इंटरनेट के इस दौर में भी 70% नौकरियां कभी विज्ञापन तक नहीं पहुंचतीं. वे 'रेफरल' से भरी जाती हैं. जून के महीने में कम से कम 5 ऐसे लोगों से मिलें जो आपकी ड्रीम कंपनी में काम करते हैं. एक कप कॉफी पर हुई चर्चा आपको वह जानकारी दे सकती है जो कोई गूगल सर्च नहीं दे पाएगा. 

बृहस्पति ग्रह का गोचर भी यही इशारा कर रहा है. जो लोग आलस और झिझक के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं उन्हे ध्यान देना होगा किसी जानकार ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली को चेक कराना चाहिए.

आपके हाथ में है आपका भविष्य

जून 2026 कोई साधारण महीना नहीं है. यह उन लोगों के लिए 'पुरस्कार' है जो तैयार हैं, और उन लोगों के लिए 'सबक' जो आलसी हैं. अपनी स्किल्स को अपडेट करें, अपनी राशि के अनुसार शुभ समय का लाभ उठाएं और सबसे जरूरी, अपने अंतर्मन की सुनें. अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, बस आपको सही चाबी लगानी है.

मेष (Aries): साहस से मिलेगी बड़ी सफलता

मेष राशि के जातकों के लिए जून 2026 ऊर्जा से भरा रहेगा. मंगल की स्थिति आपके साहस को बढ़ाएगी, जिससे आप कार्यस्थल पर कठिन निर्णय लेने में सक्षम होंगे. यदि आप डिफेंस, स्पोर्ट्स या रियल एस्टेट से जुड़े हैं, तो इस महीने कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है.

नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को 10 जून के बाद आवेदन करना चाहिए. ध्यान रहे, जल्दबाजी में सहकर्मियों से विवाद न करें, क्योंकि आपकी आक्रामकता आपकी इमेज बिगाड़ सकती है. नेटवर्किंग के लिए यह समय उत्तम है, पुराने संपर्कों से नौकरी का नया ऑफर आ सकता है.

वृष (Taurus): प्रमोशन और इंक्रीमेंट का समय

वृष राशि वालों के लिए जून का तीसरा हफ्ता 'गोल्डन पीरियड' साबित हो सकता है. यदि आप पिछले 2 साल से एक ही पद पर अटके हुए हैं, तो आपकी मेहनत अब रंग लाएगी. शुक्र का गोचर आपको लग्जरी और क्रिएटिव फील्ड में बड़े अवसर दिलाएगा.

बैंकिंग और डिजाइनिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स को बड़ा इंक्रीमेंट मिल सकता है. नौकरी बदलने के इच्छुक जातकों को किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) से बुलावा आ सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें. अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें, यह आपकी सफलता की चाबी बनेगी.

मिथुन (Gemini): इंटरनेशनल करियर का सपना होगा पूरा

14 जून के बाद आपकी राशि में 'बुधादित्य योग' का निर्माण हो रहा है, जो करियर के लिए चमत्कारिक रहेगा. विशेषकर मार्केटिंग, मीडिया, और आईटी सेक्टर के लोगों को अचानक विदेश से कोई बड़ा प्रोजेक्ट या इंटरनेशनल जॉब ऑफर मिल सकता है.

आपकी वाकपटुता और बुद्धिमानी इंटरव्यू में आपको दूसरों से आगे रखेगी. यदि आप फ्रीलांसिंग करते हैं, तो नए क्लाइंट्स आपके काम की सराहना करेंगे. यह समय अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का भी है. किसी नए कोर्स में दाखिला लेना भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा.

कर्क (Cancer): वर्क-लाइफ बैलेंस और नई शुरुआत

कर्क राशि के जातकों के लिए जून का महीना आत्म-मंथन का है. यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी में मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं, तो 21 जून के बाद स्थितियां बदलेंगी. एचआर (HR), टीचिंग और काउंसलिंग के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए नए द्वार खुलेंगे.

आपको अपनी पसंद का काम मिलने के प्रबल योग हैं. हालांकि, नौकरी बदलने से पहले घर-परिवार की सलाह जरूर लें. इस महीने आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. नई नौकरी में आपको मान-सम्मान और बेहतर वर्क कल्चर मिलने की पूरी संभावना है. गरु को गोचर 2 जून से आपके लिए नए अवसर लेकर आ रहा है.

सिंह (Leo): सरकारी और बड़े पदों पर होगी ताजपोशी

सिंह राशि वालों पर बृहस्पति की विशेष कृपा बनी हुई है. यदि आप सरकारी नौकरी (UPSC/SSC) या पीएसयू (PSU) की तैयारी कर रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए सफलता की खबर ला सकता है.

मैनेजमेंट और प्रशासनिक पदों पर बैठे लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. आपका नेतृत्व कौशल निखरकर सामने आएगा और उच्च अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. जून का आखिरी सप्ताह किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफर के लिए भी अनुकूल है. बस अहंकार से बचें और अपनी टीम को साथ लेकर चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी.

कन्या (Virgo): डेटा और रिसर्च में बढ़ेगा कद

कन्या राशि के जातक अपनी बारीकियों पर ध्यान देने की आदत के कारण जून में करियर की नई ऊंचाइयां छुएंगे. डेटा साइंस, रिसर्च, और अकाउंटेंसी से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत लाभदायक है. बुध की अनुकूल स्थिति आपको जटिल समस्याओं को आसानी से सुलझाने में मदद करेगी.

यदि आप अपनी फील्ड बदलना चाहते हैं, तो जून का दूसरा हफ्ता रिसर्च और प्लानिंग के लिए अच्छा है. नौकरी में स्थिरता आएगी और पुराने निवेशों से भी लाभ मिलने के योग हैं. तकनीकी रूप से खुद को अपडेट रखें, बड़े ऑफर आपका इंतजार कर रहे हैं.

तुला (Libra): फिनटेक और बैंकिंग में बड़ा ब्रेक

तुला राशि वालों के लिए जून 2026 पार्टनरशिप और नए समझौतों का महीना है. बैंकिंग, फाइनेंस और फिनटेक सेक्टर में काम करने वालों के लिए बड़े द्वार खुलेंगे. यदि आप किसी विदेशी बैंक के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है.

शुक्र की स्थिति आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करेगी, जिससे क्लाइंट मीटिंग्स और इंटरव्यू सफल होंगे. हालांकि, सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहें. इस महीने आपकी टीम-वर्क क्षमता आपको प्रमोशन के करीब ले जाएगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य की योजना बनाएं.

वृश्चिक (Scorpio): रिसर्च और रहस्यमयी क्षेत्रों में लाभ

वृश्चिक राशि के जातक जून के महीने में अपने करियर को लेकर थोड़े गंभीर और रहस्यमयी रहेंगे. यदि आप जासूसी, फॉरेंसिक, या किसी भी प्रकार के रिसर्च वर्क में हैं, तो आपको बड़ी सफलता मिल सकती है.

नौकरी बदलने के मामले में आपको 18 जून तक धैर्य रखना चाहिए. उसके बाद स्थितियां आपके पक्ष में होंगी. आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, लेकिन कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. अपनी योजनाओं को तब तक सार्वजनिक न करें जब तक कि ऑफर लेटर हाथ में न आ जाए. यह समय हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का है.

धनु (Sagittarius): शिक्षा और विदेशी व्यापार में वृद्धि

धनु राशि के जातकों के लिए जून का महीना विस्तार (Expansion) का है. यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं या कोई कंसल्टेंसी चलाते हैं, तो आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ेगी. बृहस्पति की कृपा से आपको कोई बड़ा एजुकेशनल प्रोजेक्ट या विदेशी डेलिगेशन का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है.

जो लोग हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें शुभ समाचार मिलेगा. आपकी दूरदर्शिता आपको भविष्य के ट्रेंड्स समझने में मदद करेगी, जिससे आप नौकरी के बाजार में सबसे आगे रहेंगे. अपनी सेहत का ध्यान रखें ताकि काम प्रभावित न हो.

मकर (Capricorn): मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स में धूम

मकर राशि के जातकों के लिए शनि की स्थिति करियर में अनुशासन और बड़ी उपलब्धि लेकर आएगी. यदि आप मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग या लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़े हैं, तो जून का महीना बहुत व्यस्त लेकिन लाभदायक रहेगा.

आपकी मेहनत को मैनेजमेंट द्वारा पहचाना जाएगा. नौकरी बदलने के इच्छुक लोगों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन जून के अंत तक एक ठोस और स्थिर कंपनी का ऑफर जरूर मिलेगा. यह समय अपने नेटवर्किंग सर्कल को बढ़ाने का है. धैर्य रखें, क्योंकि आपकी सफलता की नींव इस महीने रखी जा रही है.

कुंभ (Aquarius): स्टार्टअप और इनोवेशन का नया दौर

कुंभ राशि के जातक अपने 'आउट ऑफ द बॉक्स' आइडियाज के लिए जाने जाते हैं और जून 2026 में यही आपकी सबसे बड़ी खूबी बनेगी. स्टार्टअप कल्चर में काम करने वालों के लिए यह 'गोल्डन टाइम' है.

आपको कोई बड़ा फंड मिल सकता है या आप किसी नई कंपनी के सह-संस्थापक बन सकते हैं. आईटी और एआई के क्षेत्र में आपके इनोवेशन की सराहना होगी.

नौकरी बदलने के लिए यह सबसे बेहतरीन समय है, विशेषकर उन भूमिकाओं के लिए जो भविष्य की तकनीक से जुड़ी हैं. सामाजिक सरोकारों से जुड़कर काम करना आपको मानसिक शांति और नाम दोनों दिलाएगा.

मीन (Pisces): क्रिएटिविटी और हीलिंग में सफलता

मीन राशि के जातकों के लिए जून का महीना भावनाओं और रचनात्मकता का मिश्रण है. यदि आप लेखन, संगीत, हीलिंग या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं, तो आपको बड़े मंच मिलने वाले हैं.

आपकी कल्पनाशीलता करियर में नए आयाम जोड़ेगी. नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो ऐसी जगह चुनें जहां आपकी क्रिएटिविटी को आजादी मिले.

महीने के मध्य में छोटी यात्राएं हो सकती हैं, जो करियर के लिए फायदेमंद रहेंगी. आध्यात्मिक गुरु या किसी बड़े मेंटर की सलाह आपको सही करियर चुनने में मदद करेगी. अपनी इंट्यूशन (अंतर्ज्ञान) पर भरोसा करें.

FAQ
जून 2026 में नौकरी बदलना शुभ रहेगा?

यह आपकी स्किल, इंडस्ट्री और अवसर पर निर्भर करेगा, लेकिन जल्दबाजी में इस्तीफा देने से बचना चाहिए.

किन राशियों को जून 2026 में प्रमोशन के योग हैं?

वृष, सिंह, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छे अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं.

क्या AI के कारण नौकरियां कम होंगी?

कुछ पारंपरिक भूमिकाओं पर असर पड़ सकता है, लेकिन AI Integration, Leadership और Human Skills की मांग बढ़ रही है.

जून 2026 में सबसे अधिक मांग वाली स्किल कौन सी है?

AI Integration, Sustainability Management और Emotional Intelligence आधारित Leadership Skills.

यह भी पढ़ें- Office Astrology: करियर में आ रहा है भारी उतार-चढ़ाव? अगर दिख रहे हैं ये 3 संकेत, तो भूलकर भी न बदलें नौकरी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 02 Jun 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
AI JOB Astrology Rashifal Office Astrology
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