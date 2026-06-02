Aaj Ka Rashifal: आज मंगलवार, 2 जून 2026 को ज्येष्ठ मास की द्वितीया तिथि है. आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा का धनु राशि में गोचर और मंगल का अपनी स्वराशि मेष में होना कई राशियों के लिए 'महाभाग्य उदय' का समय लेकर आया है.

चाहे आप नौकरीपेशा हों, शेयर बाजार से जुड़े हों या एक छात्र, आज ग्रहों की यह विशेष जुगलबंदी आपके करियर और आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालेगी. विशेष रूप से मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए आज धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं.

आज के राशिफल में हम न केवल आपके Career, Finance और Health की चर्चा करेंगे, बल्कि आपको अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल के सटीक समय की जानकारी भी देंगे, ताकि आप अपने दिन की योजना बिना किसी बाधा के बना सकें. आइए जानते हैं, मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

मेष राशि (Aries) - 2 जून 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मबल और भाग्य के अद्भुत समन्वय का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 19:04:06 तक प्रभावी रहेगी. ग्रह स्थिति आज विशेष रूप से आपके पक्ष में है क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य स्थान) में धनु राशि में संचरित हो रहे हैं और मूल नक्षत्र (रात्रि 22:07:04 तक) में विराजमान हैं. आपके राशि स्वामी मंगल देव अपनी ही राशि मेष (लग्न भाव) में स्थित होकर आपको अदम्य साहस प्रदान कर रहे हैं, जबकि तृतीय भाव में बुध, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति आपके पराक्रम को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन दूरगामी निवेश के लिए अत्यंत अनुकूल है क्योंकि चंद्रमा आपके भाग्य भाव को सक्रिय कर रहे हैं. जो लोग बाजार या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उनके लिए आज 'अनुसंधान आधारित निवेश' लाभप्रद रहेगा क्योंकि मूल नक्षत्र का प्रभाव आपको गहराई से विश्लेषण करने में मदद करेगा. व्यापारिक विस्तार के लिए विदेशी संपर्कों से लाभ होने के प्रबल योग हैं. निवेश के लिए सुबह 11:51:23 से 12:46:48 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन दोपहर 15:46:57 से 17:30:52 के राहुकाल के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े आर्थिक जोखिम या वित्तीय हस्ताक्षर से पूरी तरह बचें.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाने का दिन है. लग्न के मंगल की ऊर्जा आपको जटिल कार्यों को निर्भीकता से पूरा करने की शक्ति देगी, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी. तृतीय भाव की त्रिग्रही युति विशेषकर मार्केटिंग, मीडिया या परामर्श (Consultancy) से जुड़े लोगों को अपनी संवाद शैली के कारण बड़े अवसर दिला सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर शोध या उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए, आज का दिन बड़ी सफलता का संकेत दे रहा है क्योंकि आपकी सीखने की शक्ति और तर्क क्षमता आज अपने चरम पर होगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक मोर्चे पर सुखद और शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा. तृतीय भाव में स्थित गुरु और शुक्र भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता और सहयोग लाएंगे. नवम भाव का चंद्रमा परिवार के साथ किसी आध्यात्मिक यात्रा या मांगलिक चर्चा का योग बना रहा है. प्रेम संबंधों के लिए दिन सकारात्मक है; जीवनसाथी के साथ वैचारिक गहराई बढ़ेगी और आप भविष्य की बड़ी योजनाओं पर चर्चा करेंगे. आज परिवार के बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए प्रगति के द्वार खोलेगा.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आप ऊर्जावान रहेंगे, हालांकि मंगल के प्रभाव के कारण जल्दबाजी में चोट लगने या रक्तचाप की समस्या से बचने के लिए सावधानी रखें. मूल नक्षत्र का प्रभाव कभी-कभी मन में थोड़ी व्याकुलता दे सकता है, इसलिए सुबह 07:15:03 तक प्रभावी साध्य योग की सकारात्मकता का लाभ उठाएं. आज उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशाशूल प्रभावी है.

शुभ अंक: 1, 9

शुभ रंग: लाल, केसरिया

आज का विशेष उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें.

वृषभ राशि (Taurus) - 2 जून 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी वाणी और संचित धन पर ध्यान केंद्रित करने का है. आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव (धनु राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो शोध और अचानक होने वाले परिवर्तनों का भाव है. आपके द्वितीय भाव (धन भाव) में बुध, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है, जो आपकी संवाद शैली को अत्यंत प्रभावशाली बनाएगी. हालांकि, अष्टम चंद्रमा कभी-कभी मानसिक द्वंद्व दे सकता है, लेकिन पंचांग के अनुसार आज का साध्य योग आपके कार्यों को पूर्ण करने में सहायक होगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक रूप से आज का दिन संभलकर चलने का है. अष्टम भाव का चंद्रमा अचानक खर्चों में वृद्धि कर सकता है. बाजार से जुड़े लोग आज किसी भी प्रकार के बड़े सट्टे या रिस्की निवेश से बचें. यदि आप पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई कार्य करना चाहते हैं, तो सुबह 11:51:23 से 12:46:48 (अभिजीत मुहूर्त) का उपयोग करें. विशेष सावधानी बरतें कि शाम 15:46:57 से 17:30:52 (राहुकाल) के बीच कोई बड़ा वित्तीय निर्णय न लें.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिलाजुला रहेगा. कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, हालांकि आपकी वाणी का प्रभाव (द्वितीय भाव की त्रिग्रही युति) आपको संकटों से उबार लेगा. शिक्षा के क्षेत्र में जो छात्र रिसर्च या गूढ़ विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए मूल नक्षत्र का प्रभाव गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है. धन भाव के ग्रहों के कारण परिवार में किसी उत्सव या धन संबंधी चर्चा की संभावना है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए उनकी बातों को धैर्य से सुनें. ससुराल पक्ष से आज कोई समाचार मिल सकता है.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विशेषकर खान-पान और पेट संबंधी समस्याओं को लेकर. अष्टम चंद्रमा मानसिक तनाव या अज्ञात भय दे सकता है. मानसिक शांति के लिए आज उत्तर दिशा की यात्रा टालें क्योंकि वहां दिशाशूल है. योग और प्राणायाम आपके लिए विशेष लाभकारी रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 7

शुभ रंग: सफेद, क्रीम

आज का विशेष उपाय: माता लक्ष्मी की उपासना करें और सफेद बर्फी का भोग लगाएं.

मिथुन राशि (Gemini) - 2 जून 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी और नए अवसरों के द्वार खोलने वाला है. चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव (धनु राशि) में संचरण कर रहे हैं, जो दांपत्य और साझेदारी का स्थान है. आपकी अपनी राशि मिथुन में बुध, गुरु और शुक्र की युति (त्रिग्रही योग) लग्न भाव में बनी हुई है, जो आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण और आत्मविश्वास भरेगी. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 19:04:06 तक प्रभावी है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन अत्यंत शुभ है. सप्तम चंद्रमा और लग्न की त्रिग्रही युति नए व्यावसायिक समझौतों के लिए उत्तम योग बना रही है. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और निवेश से अच्छा लाभ होने की उम्मीद है. वित्तीय लाभ के लिए सुबह 11:51:23 से 12:46:48 (अभिजीत मुहूर्त) का समय चुनें. निवेश या किसी बड़े सौदे के दौरान राहुकाल (शाम 15:46:57 से 17:30:52) के समय का विशेष ध्यान रखें और इस अवधि में नए वित्तीय निर्णय न लें.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. शिक्षा के क्षेत्र में मिथुन राशि के छात्र आज अपनी तार्किक क्षमता के बल पर जटिल विषयों को आसानी से समझ सकेंगे. मूल नक्षत्र के प्रभाव के कारण शोध कार्यों में लगे छात्रों को विशेष सफलता प्राप्त होगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. यदि आप अविवाहित हैं, तो आज विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं. परिवार में भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा. लग्न में स्थित गुरु और शुक्र आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएंगे और लोग आपकी संगति पसंद करेंगे.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन लग्न के ग्रहों के कारण मानसिक सक्रियता अधिक रहेगी जिससे दिन के अंत में थकान महसूस हो सकती है. आज साध्य योग सुबह 07:15:03 तक रहेगा, जो मानसिक दृढ़ता प्रदान करेगा. आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशाशूल प्रभावी है.

शुभ अंक: 5, 3

शुभ रंग: हरा, पीला

आज का विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

कर्क राशि (Cancer) - 2 जून 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुशासन, धैर्य और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 19:04:06 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (धनु राशि) में संचरण कर रहे हैं, जिसे सेवा, संघर्ष और रोग-ऋण का भाव माना जाता है. आज का साध्य योग (सुबह 07:15:03 तक) आपके अधूरे कार्यों को गति देने में सहायक होगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक मामलों में आज अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता है. छठे भाव का चंद्रमा अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकता है. यदि आप निवेश या बाजार से जुड़े हैं, तो कोई भी बड़ा जोखिम लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें. कर्ज के लेन-देन से आज बचना ही श्रेयस्कर होगा. किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय या निवेश के लिए शाम 15:46:57 से 17:30:52 के राहुकाल के समय का त्याग करें. आर्थिक लाभ के लिए सुबह 11:51:23 से 12:46:48 (अभिजीत मुहूर्त) का समय अधिक अनुकूल है.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी व्यस्तता भरा रहेगा. छठे भाव का चंद्रमा आपको अपने विरोधियों और छिपे हुए शत्रुओं पर बढ़त दिलाएगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी. आपके बारहवें भाव में स्थित ग्रहों का संचय विदेश से संबंधित कार्यों या मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत लोगों के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में कर्क राशि के छात्रों को आज कड़ी मेहनत करनी होगी; मूल नक्षत्र का प्रभाव आपके शोध और विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाएगा.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी पुराने घरेलू विवाद के सुलझने से मानसिक राहत मिल सकती है. प्रेम संबंधों में आज छोटी-मोटी गलतफहमियां होने की संभावना है, इसलिए संवाद में स्पष्टता बनाए रखें. ननिहाल पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार या सहयोग मिल सकता है. परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का आज विशेष ध्यान रखें.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही न बरतें क्योंकि छठे भाव का चंद्रमा पुराने रोगों को फिर से उभार सकता है. पाचन और खान-पान संबंधी सावधानी आवश्यक है. मानसिक रूप से मूल नक्षत्र के कारण आप थोड़े चिंतित या तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं. आज उत्तर दिशा की यात्रा करने से पूरी तरह बचें क्योंकि वहां दिशाशूल प्रभावी है.

शुभ अंक: 1, 4

शुभ रंग: दूधिया सफेद, सिल्वर

आज का विशेष उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करना आपके लिए मानसिक शांतिदायक रहेगा.

सिंह राशि (Leo) - 2 जून 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मकता, संतान सुख और वित्तीय लाभ लेकर आया है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 19:04:06 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आपके पंचम भाव (धनु राशि) में संचरण कर रहे हैं, जो बुद्धि, प्रेम और शिक्षा का स्थान है. आपके भाग्य और कर्म भाव के स्वामी ग्रहों की स्थिति आज आपके सामाजिक और पेशेवर प्रभुत्व को बढ़ाएगी.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत भाग्यशाली है. आपके एकादश भाव (आय भाव) में बुध, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है, जो शेयर बाजार, व्यापार और पुराने निवेशों से बंपर मुनाफे का संकेत दे रही है. बाजार के उतार-चढ़ाव का आज आपको सकारात्मक लाभ मिलेगा. किसी भी नए और बड़े निवेश के लिए सुबह 11:51:23 से 12:46:48 (अभिजीत मुहूर्त) का समय चुनना आपकी आर्थिक स्थिति को और मजबूती देगा. हालांकि, शाम 15:46:57 से 17:30:52 के राहुकाल के दौरान कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से पूरी तरह बचें.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए करियर में उन्नति के नए द्वार खुलेंगे. आपके दशम भाव (कर्म) में सूर्य की मजबूत स्थिति कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव और मान-सम्मान में वृद्धि करेगी. सरकारी क्षेत्र या उच्च प्रबंधन से जुड़े लोगों को आज कोई विशेष सम्मान या नई जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन वरदान समान है; मूल नक्षत्र (रात्रि 22:07:04 तक) के प्रभाव से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, विशेषकर कला, रचनात्मकता और तकनीकी विषयों के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला रहेगा.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का आगमन होगा. पंचम भाव के चंद्रमा के कारण संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है जिससे घर का माहौल उत्सवपूर्ण रहेगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही रोमांटिक और यादगार रहने वाला है; आप अपने साथी के साथ भविष्य की महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. मित्रों और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से आज आपके कई रुके हुए घरेलू कार्य पूरे होंगे.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप स्वयं को ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे. मानसिक रूप से आप बहुत उत्साहित रहेंगे, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा. साध्य योग (सुबह 07:15:03 तक) की ऊर्जा आपको दिनभर कार्यों के प्रति समर्पित रखेगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल होने के कारण उस ओर लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें. मानसिक शांति के लिए सूर्य देव को अर्घ्य देना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आज आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

शुभ अंक: 5, 9

शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी

आज का विशेष उपाय: भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और पिता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें.

कन्या राशि (Virgo) - 2 जून 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुख-सुविधाओं और घरेलू वातावरण पर ध्यान केंद्रित करने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 19:04:06 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव (धनु राशि) में संचरण कर रहे हैं, जो सुख, संपत्ति और माता का भाव है. आपके दशम भाव (करियर) में बुध, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति आपके पेशेवर जीवन को एक नई और सकारात्मक दिशा प्रदान कर रही है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संपत्ति या वाहन की खरीद-बिक्री के लिए उत्तम है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा भूमि या भवन से संबंधित कार्यों में लाभ दिला सकता है. व्यापार में आज आपको कोई ऐसा नया साझीदार मिल सकता है, जो भविष्य में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी, जिससे बैंकिंग कार्यों में आसानी होगी. वित्तीय सौदों और निवेश के लिए सुबह 11:51:23 से 12:46:48 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे श्रेष्ठ है. हालांकि, शाम 15:46:57 से 17:30:52 के राहुकाल के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से बचें.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बड़ी सफलता या पदोन्नति के संकेत दे रहा है. आपके दशम भाव में स्थित ग्रहों के जमावड़े के कारण कार्यस्थल पर आपका प्रभाव और अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा. आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को महत्व देंगे. शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी मेहनत का सुखद परिणाम मिल सकता है. मूल नक्षत्र (रात्रि 22:07:04 तक) का प्रभाव आपको विषयों की गहराई तक जाने और जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करेगा.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक सुख आज चरम पर रहेगा. माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके माध्यम से कोई बड़ा लाभ या सुख प्राप्त हो सकता है. घर के नवीनीकरण या सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च संभव है. प्रेम जीवन में आज स्थिरता और शांति बनी रहेगी, जिससे आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे. परिवार के साथ शाम का समय किसी मांगलिक कार्य की योजना बनाने में बीत सकता है.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको सीने या श्वसन तंत्र से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है, इसलिए ठंडी चीजों के सेवन से बचें. चतुर्थ चंद्रमा के कारण मन में सुखद और सकारात्मक विचार आएंगे. साध्य योग (सुबह 07:15:03 तक) की ऊर्जा आपको मानसिक रूप से संतुलित रखेगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल होने के कारण उस ओर की लंबी यात्रा टालना ही बेहतर होगा.

शुभ अंक: 3, 8

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

आज का विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपके लिए समृद्धि दायक रहेगा.

तुला राशि (Libra) - 2 जून 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम, साहस और संचार कौशल के माध्यम से सफलता प्राप्त करने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 19:04:06 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से तृतीय भाव (धनु राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके आत्मविश्वास और सामाजिक दायरे को मजबूती प्रदान करेगा. आज का साध्य योग (सुबह 07:15:03 तक) आपके संकल्पों को सिद्धि में बदलने में सहायक होगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक रूप से आज का दिन काफी सुदृढ़ रहने वाला है. आपके नवम भाव (भाग्य स्थान) में स्थित बुध, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति धन संचय और निवेश के लिए शानदार योग बना रही है. बाजार से जुड़े लोगों को आज संचार माध्यमों या छोटी यात्राओं के जरिए लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. किसी भी नए निवेश या वित्तीय समझौते के लिए सुबह 11:51:23 से 12:46:48 (अभिजीत मुहूर्त) का समय चुनना आपके लिए भाग्यशाली रहेगा. हालांकि, शाम 15:46:57 से 17:30:52 के राहुकाल के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े सौदे या धन के लेनदेन से पूरी तरह बचें.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्पादक रहेगा, जहाँ आपको सहकर्मियों और अधीनस्थों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. आपकी कार्यक्षमता और सही समय पर दी गई सलाह कार्यस्थल पर आपकी साख बढ़ाएगी. लेखन, पत्रकारिता, शिक्षण या किसी भी प्रकार के मीडिया कार्यों से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है. मूल नक्षत्र (रात्रि 22:07:04 तक) के प्रभाव से आपकी तार्किक क्षमता और बौद्धिक कौशल में निखार आएगा.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन में आज उत्साह और खुशी का माहौल रहेगा. भाई-बहनों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और उनके माध्यम से कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन विशेष रूप से मधुर रहेगा; आप अपने साथी के साथ किसी छोटी दूरी की मनोरंजक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं. सामाजिक रूप से आज आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आप नए संपर्कों का आनंद लेंगे.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप स्वयं को काफी फुर्तीला और ऊर्जावान महसूस करेंगे. तृतीय भाव का चंद्रमा आपके आत्मबल को मजबूत बनाए रखेगा, जिससे आप चुनौतीपूर्ण स्थितियों का डटकर सामना कर पाएंगे. साध्य योग की सकारात्मकता आपके मानसिक तनाव को कम करने में मदद करेगी. आज उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशाशूल प्रभावी है.

शुभ अंक: 6, 2

शुभ रंग: नीला, सफेद

आज का विशेष उपाय: माता लक्ष्मी की उपासना करें और उन्हें लाल पुष्प अर्पित करते हुए श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए समृद्धि दायक रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio) - 2 जून 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन प्रबंधन और अपनी वाणी के प्रभाव से सफलता प्राप्त करने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 19:04:06 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वितीय भाव (धनु राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो धन, कुटुंब और वाणी का स्थान है. आपके अष्टम भाव में ग्रहों की स्थिति पैतृक संपत्ति या गुप्त धन मिलने के संकेत दे रही है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन धन संचय के लिए विशेष रूप से अनुकूल है. पुराने अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं और आय के नए स्रोत विकसित होंगे. बाजार में निवेश करने वाले जातकों के लिए आज का दिन शोध आधारित निर्णयों के लिए बेहतर है, क्योंकि मूल नक्षत्र का प्रभाव आपको गहराई से विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करेगा. किसी भी नए निवेश के लिए सुबह 11:51:23 से 12:46:48 (अभिजीत मुहूर्त) का समय चुनना लाभदायक रहेगा. हालांकि, शाम 15:46:57 से 17:30:52 के राहुकाल के दौरान धन का लेनदेन या बड़े वित्तीय सौदे करने से पूरी तरह बचें.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों को आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप अपनी बुद्धिमत्ता से बखूबी निभाएंगे. आपकी वाणी का ओज कार्यस्थल पर आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगा. साध्य योग (सुबह 07:15:03 तक) की सकारात्मकता आपके करियर की बाधाओं को दूर करने में सहायक होगी. शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर गूढ़ विषयों, ज्योतिष या अनुसंधान (Research) से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला रहेगा. आपकी बौद्धिक क्षमता आज अपने चरम पर होगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी, हालांकि आपको अपनी वाणी की कठोरता से बचने की सलाह दी जाती है. द्वितीय भाव का चंद्रमा परिवार के साथ किसी उत्सव या सामूहिक चर्चा का योग बना रहा है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतर रहेगा और आपको उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और आप अपने साथी के प्रति अधिक संवेदनशील महसूस करेंगे. खानदान में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा आज बन सकती है.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको दांत, गले या आँखों में हल्की संवेदनशीलता महसूस हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें. द्वितीय भाव के चंद्रमा के कारण आज आपका रुझान स्वादिष्ट खान-पान की ओर अधिक रहेगा, जिससे पाचन पर असर पड़ सकता है. मानसिक रूप से आप स्वयं को काफी दृढ़ महसूस करेंगे, लेकिन मूल नक्षत्र के कारण कभी-कभी विचारों में अस्थिरता आ सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल होने के कारण उस ओर की लंबी यात्रा टालना ही बेहतर होगा.

शुभ अंक: 1, 7

शुभ रंग: गहरा लाल, नारंगी

आज का विशेष उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए विशेष ऊर्जादायक रहेगा.

धनु राशि (Sagittarius) - 2 जून 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यक्तित्व को निखारने और आत्म-विश्वास के चरम पर रहने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 19:04:06 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज आपकी ही राशि में प्रथम भाव (लग्न) में संचरण कर रहे हैं, जो आपके स्वभाव में दार्शनिकता और स्पष्टता लाएंगे. आपके सप्तम भाव (साझेदारी और दांपत्य) में बुध, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति व्यापार और रिश्तों में बड़े लाभ के संकेत दे रही है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई साझेदारी और विस्तार के लिए अत्यंत शुभ है. सप्तम भाव की त्रिग्रही युति विदेशी संपर्कों या नए व्यावसायिक समझौतों से लाभ दिला सकती है. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और आपकी रणनीतियाँ सफल रहेंगी. वित्तीय निवेश या किसी बड़े सौदे के लिए सुबह 11:51:23 से 12:46:48 (अभिजीत मुहूर्त) का समय चुनना आपके आर्थिक भविष्य को मजबूती देगा. हालांकि, शाम 15:46:57 से 17:30:52 के राहुकाल के दौरान किसी भी प्रकार के वित्तीय हस्ताक्षर या नए निवेश से पूरी तरह बचें.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. आपकी नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी. शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर जो छात्र उच्च शिक्षा या दर्शनशास्त्र (Philosophy) का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला रहेगा. मूल नक्षत्र (रात्रि 22:07:04 तक) का प्रभाव आपकी खोजी प्रवृत्ति को जागृत करेगा, जिससे आप जटिल विषयों की गहराई तक पहुँचने में सफल होंगे.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

दांपत्य जीवन में आज प्रगाढ़ता और मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी और आप मिलकर भविष्य की सुखद योजनाएं बनाएंगे. यदि आप अविवाहित हैं, तो आज साझेदारी या विवाह से संबंधित कोई सकारात्मक चर्चा शुरू हो सकती है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. साध्य योग (सुबह 07:15:03 तक) की सकारात्मकता आपके पारिवारिक वातावरण को खुशनुमा बनाए रखेगी.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन चंद्रमा के लग्न में होने से आप थोड़े भावुक भी हो सकते हैं. मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. मूल नक्षत्र के कारण आध्यात्मिक चिंतन में रुचि बढ़ेगी. आज उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशाशूल प्रभावी है.

शुभ अंक: 3, 1

शुभ रंग: पीला, सुनहरा

आज का विशेष उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं और चने की दाल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा.

मकर राशि (Capricorn) - 2 जून 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन शांति, एकांत और आत्म-निरीक्षण का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 19:04:06 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से बारहवें भाव (धनु राशि) में संचरण कर रहे हैं, जो व्यय और वैराग्य का स्थान है. आपके छठे भाव में बुध, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति शत्रुओं पर विजय और पुरानी बाधाओं के हटने का प्रबल संकेत दे रही है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज आपको अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. बारहवें भाव का चंद्रमा अनावश्यक व्यय बढ़ा सकता है, इसलिए निवेश के मामलों में बहुत सोच-समझकर कदम उठाएं. विदेश से संबंधित व्यापार या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के कार्यों से जुड़े लोगों के लिए आज लाभ के अवसर बन सकते हैं. किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय सौदे के लिए सुबह 11:51:23 से 12:46:48 (अभिजीत मुहूर्त) का समय उपयोग करें. हालांकि, शाम 15:46:57 से 17:30:52 के राहुकाल के दौरान बाजार में कोई बड़ा जोखिम लेने से पूरी तरह बचें.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज स्थानांतरण (Transfer) या कार्यक्षेत्र में बदलाव के योग बन सकते हैं. छठे भाव की त्रिग्रही युति के कारण कार्यस्थल पर आपके विरोधियों की साजिशें नाकाम होंगी और आप अपने अनुशासन से उन्हें परास्त करेंगे. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को आज एकाग्रता बनाए रखने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा. मूल नक्षत्र (रात्रि 22:07:04 तक) का प्रभाव आपको विषयों की गहराई में जाने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन मानसिक भटकाव से बचना होगा.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन में आज सुख-शांति बनी रहेगी, हालांकि बारहवें भाव के चंद्रमा के कारण आप कुछ समय एकांत में बिताना पसंद करेंगे. धार्मिक या मांगलिक कार्यों पर धन खर्च होने की संभावना है. प्रेम संबंधों में आज संयम और विश्वास बनाए रखना जरूरी है, साथी की भावनाओं का सम्मान करें. मित्रों और शुभचिंतकों का आज आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा. साध्य योग (सुबह 07:15:03 तक) की सकारात्मकता आपके पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनाए रखने में सहायक होगी.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको अनिद्रा, आंखों में जलन या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें. बारहवें भाव के चंद्रमा और मूल नक्षत्र के कारण मन थोड़ा अशांत या भ्रमित महसूस कर सकता है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशाशूल प्रभावी है. मानसिक शांति के लिए ध्यान और आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना लाभकारी रहेगा.

शुभ अंक: 4, 8

शुभ रंग: गहरा नीला, काला

आज का विशेष उपाय: शनि देव के दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके संकटों को दूर करने में सहायक होगा.

कुंभ राशि (Aquarius) - 2 जून 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभ, उपलब्धियों और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 19:04:06 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, जो आय और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का भाव है. आपके पंचम भाव (बुद्धि और संतान) में बुध, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति होने से आपकी निर्णय क्षमता और रचनात्मकता अद्वितीय रहेगी.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत शुभ और लाभकारी है. एकादश भाव का चंद्रमा पुराने निवेशों से अप्रत्याशित लाभ दिलाने का योग बना रहा है. यदि आप शेयर बाजार या कमोडिटी से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रह सकता है क्योंकि मूल नक्षत्र का प्रभाव आपको बाजार की बारीकियों को समझने में मदद करेगा. व्यापार में विस्तार की नई योजनाएं आज गति पकड़ेंगी. किसी भी बड़े निवेश या वित्तीय समझौते के लिए सुबह 11:51:23 से 12:46:48 (अभिजीत मुहूर्त) का समय चुनना आपके आर्थिक भविष्य को और मजबूती देगा. हालांकि, शाम 15:46:57 से 17:30:52 के राहुकाल के दौरान किसी भी प्रकार के नए सौदे या धन के लेनदेन से पूरी तरह बचें.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पेशेवर नेटवर्क का लाभ उठाने का है. आपके संपर्कों के माध्यम से करियर में उन्नति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर जो छात्र तकनीकी, विज्ञान या शोध कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन उत्कृष्ट रहेगा. साध्य योग (सुबह 07:15:03 तक) की ऊर्जा आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगी, जिससे आप कठिन विषयों को भी आसानी से आत्मसात कर पाएंगे.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. मित्रों और बड़े भाई-बहनों का सहयोग आपके लिए संबल बनेगा. संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे घर का वातावरण उत्सवपूर्ण रहेगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही सुखद और रोमांचक रहने वाला है; आप अपने साथी के साथ मानसिक स्तर पर एक गहरी निकटता महसूस करेंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आप किसी मांगलिक उत्सव में भाग ले सकते हैं. आज परिवार के बड़ों का आशीर्वाद आपकी प्रगति में सहायक होगा.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप स्वयं को काफी ऊर्जावान और प्रसन्न महसूस करेंगे. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा मानसिक संतुष्टि और उत्साह प्रदान करेगा. हालांकि, मूल नक्षत्र के कारण विचारों में थोड़ी गहराई रहेगी, जो आत्म-चिंतन के लिए अच्छी है. शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन काम के बोझ से शाम को थोड़ी थकान हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल प्रभावी है, इसलिए उस ओर की लंबी यात्रा करने से बचना ही श्रेयस्कर होगा.

शुभ अंक: 3, 1

शुभ रंग: आसमानी, गहरा नीला

आज का विशेष उपाय: भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जप करना आपके लिए मानसिक शांति और समृद्धि दायक रहेगा.

मीन राशि (Pisces) - 2 जून 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर की ऊंचाइयों को छूने और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 19:04:06 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, जो आपके पेशेवर जीवन में स्थिरता और अधिकार प्रदान करेगा. आपके चतुर्थ भाव (सुख स्थान) में बुध, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति घरेलू सुख-सुविधाओं और मानसिक शांति के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रही है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यापारिक विस्तार और सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यंत अनुकूल है. दसवें भाव का चंद्रमा आपको कार्यक्षेत्र में नई रणनीतियां बनाने और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करने की शक्ति देगा. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और पुराने निवेशों से लाभ होने की प्रबल संभावना है. किसी भी नए निवेश या व्यावसायिक विस्तार के लिए सुबह 11:51:23 से 12:46:48 (अभिजीत मुहूर्त) का समय चुनना आपके आर्थिक भविष्य को सुरक्षा प्रदान करेगा. हालांकि, शाम 15:46:57 से 17:30:52 के राहुकाल के दौरान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण वित्तीय सौदे या दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पदोन्नति या किसी बड़ी जिम्मेदारी के मिलने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व और प्रबंधन कौशल की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी. जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या उससे संबंधित कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें आज विशेष सफलता मिल सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता और नए अवसरों का है. मूल नक्षत्र (रात्रि 22:07:04 तक) का प्रभाव आपको अपने विषयों की गहराई तक जाने में मदद करेगा, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता में निखार आएगा.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन में आज सुख और सामंजस्य का बोलबाला रहेगा. चतुर्थ भाव की त्रिग्रही युति घर में किसी नए साधन या विलासिता की वस्तु के आगमन का संकेत दे रही है. माता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और उनका पूर्ण सहयोग आपके कार्यों को सरल बनाएगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन स्थिरता लेकर आएगा; आप अपने साथी के साथ भविष्य की सुरक्षा और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर गंभीर चर्चा कर सकते हैं. सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय का हिस्सा बनेंगे.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप स्वयं को काफी संतुलित और शांत महसूस करेंगे. दशम भाव का चंद्रमा आपको अपने लक्ष्यों के प्रति कर्मशील बनाए रखेगा, जिससे मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी. हालांकि, काम की अधिकता के कारण शाम के समय थोड़ी शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. साध्य योग (सुबह 07:15:03 तक) की ऊर्जा आपको दिनभर सकारात्मक बनाए रखेगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल प्रभावी है, इसलिए उस ओर की लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना ही आपके लिए बेहतर होगा.

शुभ अंक: 1, 3

शुभ रंग: पीला, केसरिया

आज का विशेष उपाय: अपने गुरु या घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और गाय को गुड़ व चना खिलाना आपके भाग्य को और अधिक प्रबल बनाएगा.

यह भी पढ़ें- Numerology: जून में जन्मे लोग पैसे को कैसे देखते हैं? मूलांक 1 से 9 तक की आर्थिक सोच को समझिए

यह भी पढ़ें- Surya Grahan 2026: सावधान! 12 अगस्त को लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, जानें कहां दिखेगा 'रिंग ऑफ फायर'

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.