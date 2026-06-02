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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 2 June 2026: मीन राशि दसवें चंद्रमा के प्रभाव से काम की होगी चौतरफा सराहना, योग्यतानुसार टीम में करें काम का बंटवारा

Aaj ka Meen Rashifal 2 June 2026: मीन राशि दसवें चंद्रमा के प्रभाव से काम की होगी चौतरफा सराहना, योग्यतानुसार टीम में करें काम का बंटवारा

Pisces Horoscope 2 June 2026: साध्य योग से मीन राशि वालों को मिलेगा धन संबंधी शुभ समाचार, क्या मंगलवार को ऑफिशियल ट्रेवल लेकर आएगा करियर में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 02 Jun 2026 03:24 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 2 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि फिर तृतीया तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:06 तक मूला नक्षत्र फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, साध्य योग का साथ मिलेगा. वहीं मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक ही समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक समृद्धि और नई रणनीतियों पर काम करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में साध्य योग का निर्माण होने से बिजनेसमैन अपने व्यापार में किसी बड़े और नए इन्वेस्टमेंट (निवेश) की एक बहुत ही ठोस प्लानिंग आसानी से बना सकते हैं; साथ ही बाजार से आपको धन संबंधी कोई बहुत बड़ा 'शुभ समाचार' अचानक प्राप्त हो सकता है, जिससे तिजोरी मजबूत होगी. 

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अपने पुराने वफादार क्लाइंट्स से सीधे फीडबैक और सुझाव लेने का है; अपनी सर्विस की कार्यप्रणाली में सुधार करें, क्योंकि आज किए गए आपके छोटे-छोटे बदलाव भविष्य में आपको बहुत बड़े मुनाफे दिला सकते हैं. मार्केट को लेकर आ रही सभी पुरानी दिक्कतों और मंदी को अपनी सूझबूझ से दूर करते हुए बिजनेसमैन तेजी से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और मैनेजमेंट फील्ड के लोगों के लिए मंगलवार का दिन साख मजबूत करने और बड़ी यात्राओं से लाभ कमाने का रहेगा. वर्कस्पेस पर आज आपके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों की सीनियर्स, बॉस और पूरी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट द्वारा खड़े होकर जमकर सराहना (तारीफ) की जाएगी. 

ऑफिस में आज अचानक काम का बोझ और व्यस्तता थोड़ी बढ़ सकती है; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि घबराने के बजाय मल्टीटास्किंग करने से बचें और एक समय में केवल एक ही मुख्य काम पर पूरा फोकस करें. यदि ऑफिस में मैनेजमेंट से जुड़े बड़े काम आज आपको सौंपे गए हैं, तो अपनी पूरी योग्यता के अनुसार अपनी टीम में काम का सही बंटवारा करें, जिससे सभी लोग बेहतर ढंग से और मन लगाकर काम कर सकें. आज आपके लिए कोई बहुत ही महत्वपूर्ण 'ऑफिशियल ट्रेवल' (आधिकारिक यात्रा) का मजबूत योग बन रहा है, जो करियर में कोई बहुत बड़ी और शुभ खबर लेकर आएगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता की नई कहानी लिखने का साबित होगा. दसवां चंद्रमा कर्मक्षेत्र को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स को आज अपने मुख्य 'मेंटोर' (गुरु या शिक्षक) से कुछ बहुत ही नया, अद्भुत और व्यावहारिक सीखने को मिलेगा; गुरु की दी गई यह अनमोल शिक्षा आज आपके भविष्य और करियर को एक नया और बेहद सकारात्मक मोड़ देने में पूरी तरह सफल सिद्ध होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार और सामंजस्य बनाए रखने का साबित होगा. दसवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से घरेलू माहौल बहुत शानदार रहेगा और आपकी मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) पहले से कहीं ज्यादा बेटर और मधुर रहेगी. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत बनाए रखने के लिए आज किसी भी प्रकार की पुरानी नकारात्मक बात को बार-बार उनके सामने न दोहराएं, बल्कि वर्तमान के खुशनुमा पलों का आनंद लें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज दसवें चंद्रमा और साध्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत मजबूत और सुदृढ़ बना रहेगा. मन में काम करने का गजब का जोश और उत्साह लगातार बना रहेगा. ऑफिशियल यात्रा के कारण शाम को हल्की शारीरिक सुस्ती हो सकती है, लेकिन मानसिक प्रसन्नता चरम पर रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: आज दसवें चंद्रमा की शुभता पाने और साध्य योग की महाशुभता के लिए मां सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Jun 2026 03:24 AM (IST)
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