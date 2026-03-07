हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सोशल मीडिया और युद्ध का मनोविज्ञान: क्या सच में 'जादू-टोना' और 'दैवीय प्रकोप' बदल रहे हैं ईरान-इजराइल का भविष्य?

Iran Srael War: ईरान-इजराइल तनाव के बीच सोशल मीडिया पर जादू-टोना और दैवीय शक्तियों के वायरल दावे क्यों फैल रहे हैं? जानिए युद्ध के पीछे छिपा डिजिटल प्रोपेगैंडा और मनोवैज्ञानिक खेल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 07 Mar 2026 11:26 AM (IST)
Iran Srael War: आज की डिजिटल दुनिया में युद्ध अब केवल सीमाओं और सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गए हैं. वे हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन, सोशल मीडिया फीड और हमारे विश्वासों के भीतर भी लड़े जा रहे हैं. हाल के दिनों में ईरान और इजराइल के बीच बढ़े तनाव के बीच इंटरनेट पर एक नई तरह की लहर दिखाई दे रही है, जहां सैन्य विश्लेषकों की जगह रहस्यवादियों और स्वयंभू भविष्यवक्ताओं की चर्चा तेजी से बढ़ रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो और पोस्ट ऐसे दावे कर रहे हैं कि किसी प्रतीक को तोड़ने, मूर्ति जलाने या कथित ‘जादू-टोना’ करने की घटनाओं का सीधा संबंध इजराइल- ईरान के मौजूदा संकट से है. इन दावों ने कई लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या सच में कोई रहस्यमयी शक्ति काम कर रही है, या फिर यह आधुनिक सूचना-युद्ध का नया रूप है?

अफवाहों का बाजार और 'साइकोलॉजिकल वॉरफेयर'

किसी भी बड़े भू-राजनीतिक संघर्ष के दौरान गलत सूचना (Misinformation) का फैलना नई बात नहीं है. युद्ध की अनिश्चितता लोगों में डर और असुरक्षा पैदा करती है, और यही माहौल अफवाहों को तेजी से फैलने का अवसर देता है.

वैश्विक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष के दौरान सोशल मीडिया पर बड़ी मात्रा में अप्रमाणित दावे और वीडियो सामने आते रहे हैं, जो अक्सर वास्तविक घटनाओं से अलग नैरेटिव गढ़ने का काम करते हैं. बड़े और प्रतिष्ठित मीडिया हाउस की कई रिपोर्ट्स इस बात की ओर संकेत करती हैं कि युद्ध के समय डिजिटल प्रोपेगैंडा और अफवाहें तेजी से फैलती हैं.

जब हम देखते हैं कि किसी प्रतीकात्मक घटना के बाद किसी देश की स्थिति खराब हो गई, तो हमारा दिमाग दोनों घटनाओं को जोड़ने की कोशिश करता है. मनोविज्ञान में इसे Appophenia कहा जाता है, जिसमें इंसान असंबंधित घटनाओं के बीच भी पैटर्न खोजने लगता है. वास्तविकता यह है कि ईरान की वर्तमान स्थिति अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, आंतरिक राजनीतिक संघर्षों और क्षेत्रीय सैन्य रणनीतियों का परिणाम है, न कि किसी प्रतीकात्मक घटना का अलौकिक प्रभाव.

वायरल वीडियो: सच्चाई बनाम कल्पना

सोशल मीडिया पर तैर रहे वे वीडियो, जिनमें जादू-टोने या रहस्यमयी क्रियाओं की बात कही जा रही है, अक्सर संदर्भ से काटकर पेश किए जाते हैं.

  • पुराने वीडियो का नया इस्तेमाल: कई बार किसी स्थानीय धार्मिक परंपरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम के पुराने वीडियो को नए युद्ध संदर्भ से जोड़ दिया जाता है.
  • एआई (AI) का बढ़ता प्रभाव: जनरेटिव एआई के दौर में नकली या एडिट किए गए वीडियो इतनी आसानी से बनाए जा सकते हैं कि आम दर्शक के लिए असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है.

फैक्ट-चेक संगठनों ने कई मौकों पर बताया है कि युद्ध या राजनीतिक संकट के समय पुराने वीडियो और फोटो को नए संदर्भ में वायरल कर दिया जाता है, जिससे भ्रम फैलता है.

'बाल' की मूर्ति और मिथकों की राजनीति

सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि किसी प्रतीकात्मक मूर्ति जैसे 'बाल' (Baal) को जलाने या तोड़ने की घटनाओं के बाद ईरान की स्थिति बिगड़ गई.

हालांकि इन दावों का कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है. किसी प्रतीक को नष्ट करने और किसी देश के राजनीतिक या आर्थिक संकट के बीच सीधा संबंध स्थापित करना तार्किक नहीं माना जा सकता.

लेकिन राजनीति में प्रतीकों का उपयोग बेहद प्रभावशाली होता है. कई बार ऐसे प्रतीकात्मक प्रदर्शन जनता की भावनाओं को प्रभावित करने, धार्मिक पहचान को मजबूत करने और राजनीतिक संदेश देने के लिए किए जाते हैं. इस तरह की symbolic politics पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी व्यापक चर्चा होती रही है, जिसमें संघर्षों के दौरान प्रतीकों के इस्तेमाल को मनोवैज्ञानिक रणनीति का हिस्सा बताया गया है. 

ट्रंप की प्रार्थना और धर्म का राजनीतिकरण

हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump का एक वीडियो भी चर्चा में आया, जिसमें वे ओवल ऑफिस में पादरियों के साथ प्रार्थना करते दिखाई देते हैं.

अमेरिकी राजनीति में धर्म लंबे समय से एक प्रभावशाली तत्व रहा है. ऐसी सार्वजनिक प्रार्थना सभाएं कई बार केवल आध्यात्मिक गतिविधि नहीं होतीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी देती हैं. इनके माध्यम से नेता अपने समर्थकों को यह संकेत देते हैं कि उनकी राजनीति नैतिक और धार्मिक मूल्यों से जुड़ी हुई है.

हालांकि इस तरह की घटनाओं को किसी चमत्कारिक रणनीति या युद्ध की दिशा बदलने वाली शक्ति से जोड़ना तर्कसंगत नहीं है.

 

हम जागरूक कैसे बनें?

सूचना-युद्ध के इस दौर में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कुछ सावधानियां जरूरी हैं.

स्रोतों की जांच करें
क्या जानकारी किसी विश्वसनीय समाचार संस्था या विशेषज्ञ द्वारा साझा की गई है?

संदर्भ समझें
किसी वीडियो या पोस्ट के कैप्शन पर तुरंत विश्वास न करें. यह जानने की कोशिश करें कि वह कब और कहां रिकॉर्ड किया गया था.

भावनाओं पर नियंत्रण रखें
ऐसी खबरें अक्सर डर, गुस्सा या चमत्कार जैसी भावनाओं को भड़काने के लिए बनाई जाती हैं.

तथ्यों को प्राथमिकता दें
युद्ध वास्तविक रणनीतियों, कूटनीति, तकनीक और आर्थिक शक्ति से प्रभावित होते हैं, न कि अंधविश्वास से.

ईरान-इजराइल का तनाव निश्चित रूप से दुनिया के लिए चिंता का विषय है. लेकिन इसे जादू-टोने या दैवीय प्रकोप के चश्मे से देखना वास्तविक कारणों से ध्यान हटाने जैसा है.

सोशल मीडिया पर चल रही रहस्यमयी कहानियां अक्सर केवल शोर होती हैं, जो असली घटनाओं को धुंधला कर देती हैं. डिजिटल युग में सबसे बड़ा हथियार केवल तकनीक नहीं, बल्कि जानकारी भी है.

इसलिए जरूरी है कि हम हर वायरल दावे को तुरंत सच न मानें. जांच करें, संदर्भ समझें और तभी किसी जानकारी को साझा करें. क्योंकि कई बार जो कहानी हमें सबसे ज्यादा चमत्कारी लगती है, वही सबसे बड़ा प्रोपेगैंडा भी हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ईरान-इजराइल जंग ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया और सच साबित हुईं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. AI, कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल राशिफल, धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 07 Mar 2026 11:16 AM (IST)
Iran Israel War Iran Israel News
Embed widget