Singh Rashifal 11 September 2026: 11 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि (पिठोरी/सर्वपितृ अमावस्या) रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के उपरांत उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग का विशेष प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा आज शाम 07:08 बजे तक आपकी ही राशि यानी सिंह राशि (प्रथम भाव यानी लग्न, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, ओज व नई ऊर्जा स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा, इसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.

लग्न में चंद्रमा के गोचर से आज आपके भीतर आत्मविश्वास, आकर्षण और निर्णय क्षमता में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:15 से 08:45 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए बाजार में मजबूत पकड़ बनाने और संपर्कों के जरिए बड़े सौदे हासिल करने का रहेगा. फैशन, गारमेंट्स, ज्वैलरी, कॉस्मेटिक्स और डिजाइनिंग से जुड़े काम करने वाले लोगों को आज कोई बहुत बड़ा और शानदार अवसर मिलने की प्रबल संभावना है; आने वाले फेस्टिवल सीजन की भारी मांग को देखते हुए आपको इस मौके का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए. बिजनेसमैन आज अपने व्यापार में जिस बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए पूरे समर्पण और डेडिकेशन (Dedication) के साथ जुटने की आवश्यकता है; आपको रास्ते स्वतः ही मिलते जाएंगे, लेकिन हर कदम पर सतर्कता और सावधानी बरतना आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी. बिजनेस की दृष्टि से ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी हुई है, इसलिए फोन या डिजिटल माध्यमों से अपनी पार्टियों, डीलर्स और क्लाइंट्स के साथ लगातार टच में अवश्य रहें; ऐसा करने पर आज आपको कोई बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण व्यावसायिक ऑर्डर प्राप्त हो सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र की व्यस्तता, विदेश से सुनहरे अवसर और दृढ़ता से बाधाओं को पार करने का रहेगा. अपने करियर को संभालने और लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए आज आपके काम के घंटों की अवधि (Work Hours) बढ़ी हुई रहेगी; हालांकि दोपहर तक कार्यक्षेत्र के हालात थोड़े तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण बने रहेंगे, किंतु उसके बाद स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी. नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को विदेश में रहने वाले किसी पुराने मित्र के जरिए एक बेहतरीन जॉब ऑफर (Foreign Job Offer) या नया अवसर मिल सकता है. एंप्लॉयड पर्सन के आधिकारिक कामकाज में आज कई तरह की जटिल समस्याएं और तकनीकी अड़चनें तो आएंगी, लेकिन अपने अनुभव और आत्मविश्वास के बल पर आप उन सभी समस्याओं को सफलतापूर्वक पार करने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों को समय देने और आत्मीयता बढ़ाने का संकेत दे रहा है. दिनभर की भागदौड़ और लंबे कामकाजी घंटों के बावजूद अपने जीवनसाथी या लव पार्टनर के लिए थोड़ा सा फुर्सत का वक्त जरूर निकालें और उनके साथ बातचीत का दायरा बढ़ाने की कोशिश करें. दिल की बात साझा करने से दूरियां मिटेंगी और रिश्ते में नई ताजगी का संचार होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों और कलाकारों (Students & Artists) के लिए आज का दिन मार्गदर्शक की सीख पर अमल करने का है. छात्रों और कलाकारों को अपने करियर या किसी प्रोजेक्ट को लेकर अपने गुरु, मेंटर या पिता से सलाह लेने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए. जीवन में अनुभवी लोगों और वरिष्ठों की यह अमूल्य सलाह आपको जिंदगी के हरेक मोड़ और प्रतियोगिता पर शानदार जीत दिला सकती है.

आपकी ही राशि में चंद्रमा के संचरण से दिनभर आत्मबल और ताजगी बनी रहेगी, लेकिन शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष और काम के घंटों की अधिकता के कारण दोपहर तक सिरदर्द, आंखों में थकान या मानसिक बेचैनी हो सकती है. अत्यधिक तनाव लेने से बचें. शुक्रवार के दिन हल्का, पौष्टिक व सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त विश्राम लें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: शुक्रवार व भाद्रपद अमावस्या के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत व पीले पुष्प डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव व भगवान श्रीहरि विष्णु को अर्घ्य दें. शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, चावल या भोजन का दान करें और पिता व गुरु के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें; इससे लग्न के चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, फैशन व्यापार में बड़ा मुनाफा होगा, विदेश से जॉब के द्वार खुलेंगे और करियर की बाधाएं दूर होंगी.

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