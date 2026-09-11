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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 11 September 2026: लग्न के चंद्रमा से बढ़ेगा आत्मविश्वास, फैशन कारोबारियों को मिलेगा बड़ा मौका, विदेश से जॉब ऑफर के योग

Singh Rashifal 11 September 2026: लग्न के चंद्रमा से बढ़ेगा आत्मविश्वास, फैशन कारोबारियों को मिलेगा बड़ा मौका, विदेश से जॉब ऑफर के योग

Singh Rashifal 11 September 2026: लग्न के चंद्रमा से बढ़ेगा आत्मविश्वास, फैशन व्यापार में बड़ा मौका, विदेश से जॉब ऑफर के योग! पढ़ें 11 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 11 Sep 2026 07:56 AM (IST)
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Singh Rashifal 11 September 2026: 11 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि (पिठोरी/सर्वपितृ अमावस्या) रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के उपरांत उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग का विशेष प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा आज शाम 07:08 बजे तक आपकी ही राशि यानी सिंह राशि (प्रथम भाव यानी लग्न, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, ओज व नई ऊर्जा स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा, इसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.

लग्न में चंद्रमा के गोचर से आज आपके भीतर आत्मविश्वास, आकर्षण और निर्णय क्षमता में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:15 से 08:45 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए बाजार में मजबूत पकड़ बनाने और संपर्कों के जरिए बड़े सौदे हासिल करने का रहेगा. फैशन, गारमेंट्स, ज्वैलरी, कॉस्मेटिक्स और डिजाइनिंग से जुड़े काम करने वाले लोगों को आज कोई बहुत बड़ा और शानदार अवसर मिलने की प्रबल संभावना है; आने वाले फेस्टिवल सीजन की भारी मांग को देखते हुए आपको इस मौके का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए. बिजनेसमैन आज अपने व्यापार में जिस बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए पूरे समर्पण और डेडिकेशन (Dedication) के साथ जुटने की आवश्यकता है; आपको रास्ते स्वतः ही मिलते जाएंगे, लेकिन हर कदम पर सतर्कता और सावधानी बरतना आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी. बिजनेस की दृष्टि से ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी हुई है, इसलिए फोन या डिजिटल माध्यमों से अपनी पार्टियों, डीलर्स और क्लाइंट्स के साथ लगातार टच में अवश्य रहें; ऐसा करने पर आज आपको कोई बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण व्यावसायिक ऑर्डर प्राप्त हो सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र की व्यस्तता, विदेश से सुनहरे अवसर और दृढ़ता से बाधाओं को पार करने का रहेगा. अपने करियर को संभालने और लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए आज आपके काम के घंटों की अवधि (Work Hours) बढ़ी हुई रहेगी; हालांकि दोपहर तक कार्यक्षेत्र के हालात थोड़े तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण बने रहेंगे, किंतु उसके बाद स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी. नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को विदेश में रहने वाले किसी पुराने मित्र के जरिए एक बेहतरीन जॉब ऑफर (Foreign Job Offer) या नया अवसर मिल सकता है. एंप्लॉयड पर्सन के आधिकारिक कामकाज में आज कई तरह की जटिल समस्याएं और तकनीकी अड़चनें तो आएंगी, लेकिन अपने अनुभव और आत्मविश्वास के बल पर आप उन सभी समस्याओं को सफलतापूर्वक पार करने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों को समय देने और आत्मीयता बढ़ाने का संकेत दे रहा है. दिनभर की भागदौड़ और लंबे कामकाजी घंटों के बावजूद अपने जीवनसाथी या लव पार्टनर के लिए थोड़ा सा फुर्सत का वक्त जरूर निकालें और उनके साथ बातचीत का दायरा बढ़ाने की कोशिश करें. दिल की बात साझा करने से दूरियां मिटेंगी और रिश्ते में नई ताजगी का संचार होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों और कलाकारों (Students & Artists) के लिए आज का दिन मार्गदर्शक की सीख पर अमल करने का है. छात्रों और कलाकारों को अपने करियर या किसी प्रोजेक्ट को लेकर अपने गुरु, मेंटर या पिता से सलाह लेने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए. जीवन में अनुभवी लोगों और वरिष्ठों की यह अमूल्य सलाह आपको जिंदगी के हरेक मोड़ और प्रतियोगिता पर शानदार जीत दिला सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आपकी ही राशि में चंद्रमा के संचरण से दिनभर आत्मबल और ताजगी बनी रहेगी, लेकिन शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष और काम के घंटों की अधिकता के कारण दोपहर तक सिरदर्द, आंखों में थकान या मानसिक बेचैनी हो सकती है. अत्यधिक तनाव लेने से बचें. शुक्रवार के दिन हल्का, पौष्टिक व सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त विश्राम लें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: शुक्रवार व भाद्रपद अमावस्या के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत व पीले पुष्प डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव व भगवान श्रीहरि विष्णु को अर्घ्य दें. शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, चावल या भोजन का दान करें और पिता व गुरु के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें; इससे लग्न के चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, फैशन व्यापार में बड़ा मुनाफा होगा, विदेश से जॉब के द्वार खुलेंगे और करियर की बाधाएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Sep 2026 06:59 AM (IST)
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