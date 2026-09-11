Aaj Ka Kanya Rashifal 11 Sepember 2026: 11 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि (पिठोरी/सर्वपितृ अमावस्या) रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के उपरांत उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग का प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा आज शाम 07:08 बजे तक सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा, उसके बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, कानूनी मामले, अदालती दांवपेच, दूरस्थ यात्रा व आकस्मिक खर्च स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको नए कानूनी दांवपेच, शासकीय नियमों और कागजी औपचारिकताओं को गहराई से सीखने और समझने की जरूरत रहेगी ताकि भविष्य सुरक्षित रहे. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:15 से 08:45 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज कन्या राशि के जातकों को अत्यधिक संयम, वित्तीय सतर्कता और कड़ी मेहनत पर भरोसा रखने की आवश्यकता है. बिजनेस में यदि कोई विपरीत या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां सामने आएं, तो भी अपने विवेक, धैर्य और आंतरिक विश्वास का दामन कतई न छोड़ें; शांत रहकर ही सही रास्ते निकाले जा सकते हैं. बिजनेसमैन को अपने कारोबार के विस्तार और बिक्री को बढ़ाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है; प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अतिरिक्त प्रयास ही परिणाम देंगे. इसके साथ ही, बिजनेसमैन को वित्तीय मामलों में पूरी सावधानी बरतनी होगी; किसी भी प्रकार की बड़ी खरीदारी, स्टॉक इनपुट या मशीनरी डील करने से पहले सभी जरूरी पहलुओं की देखरेख और जांच-पड़ताल अवश्य कर लें, उसके बाद ही भुगतान की दिशा में आगे बढ़ें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तटस्थ रहने, यात्रा में सावधानी बरतने और सहकर्मियों से तालमेल मजबूत करने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन को किसी अन्य सहकर्मी के आपसी विवाद या झगड़े में बिल्कुल भी हस्तक्षेप न करने की सख्त सलाह दी जाती है; ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि यह मामला आगे चलकर तूल पकड़कर कोर्ट-कचहरी तक जाने की आशंका बन सकती है, अतः स्वयं को निष्पक्ष रखें. एंप्लॉयड पर्सन को आज किसी अत्यंत जरूरी आधिकारिक काम के सिलसिले में अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है; यात्रा के दौरान अपने जरूरी दस्तावेजों और सामान की पूरी देखभाल करें. इसके अलावा, सहकर्मियों (Co-workers) के साथ लगातार मजबूत कम्युनिकेशन बनाए रखें, ताकि किसी भी विकट या आपातकालीन स्थिति में उनसे तुरंत संपर्क साधा जा सके.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और घरेलू जीवन के लिहाज से आज शाम तक विशेष वित्तीय और भावनात्मक संतुलन साधने की जरूरत रहेगी. शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावशील रहने से घर की कोई महंगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु अचानक खराब हो सकती है, जिसकी वजह से एक बड़ा अनपेक्षित खर्चा सामने आ सकता है; इस अप्रत्याशित खर्चे को संभालने के लिए आपको अपने अन्य जरूरी घरेलू खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है. घर में किसी बात को लेकर हल्का मनमुटाव न पनपने दें, परिजनों के साथ बातचीत में विनम्रता बरतें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन आंतरिक शक्ति जुटाने और चुनौतियों को मात देने का है. घरेलू कलह और पारिवारिक तनाव के चलते छात्र, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने-अपने संबंधित फील्ड पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाएंगे. हालांकि, यदि आप अपने बिखराव को रोककर अपनी संपूर्ण मानसिक और शारीरिक शक्ति को एक जगह बटोर लें, तो आप इस प्रतिकूल काल और व्यवधानों को चुटकी में हरा सकते हैं और अपने प्रदर्शन को चमका सकते हैं.

द्वादश भाव में चंद्रमा और केतु की युति के कारण शाम 07:08 बजे तक आंखों में थकान, अनिद्रा, सिर में भारीपन या अचानक यात्रा के चलते शारीरिक थकावट रह सकती है. पारिवारिक खर्चों की चिंता से मानसिक तनाव न बढ़ाएं. शुक्रवार के दिन हल्का, सुपाच्य और सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और वाहन चलाते समय पूरी सतर्कता बरतें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शुक्रवार व भाद्रपद अमावस्या के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व दूर्वा अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम 07:08 बजे तक चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन के लिए पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. श्री सूक्त अथवा कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को फल, हरी मूंग, चावल या भोजन का दान करें; इससे 12वें चंद्रमा के अनियंत्रित खर्चे रुकेंगे, कानूनी दांवपेच में सूझबूझ मिलेगी, कार्यक्षेत्र के विवाद टलेंगे और घरेलू शांति बनी रहेगी.

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