Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsCloudy Tap Water: नल खोलते ही अचानक क्यों मटमैला आता है पानी? घर पर करें ये जांच

Cloudy Tap Water: नल खोलते ही अचानक क्यों मटमैला आता है पानी? घर पर करें ये जांच

Tap Water Test: मटमैले पानी की वजह जानने का सबसे आसान तरीका है एक पारदर्शी गिलास में ठंडा पानी भरना. गिलास को कुछ मिनट के लिए बिना हिलाए रख दें और पानी को ध्यान से देखें.

Written By : सोनम |  Updated at : 11 Sep 2026 09:56 AM (IST)
Preferred Sources

How To Remove Bad Odor From Wet Mop: सुबह नल खोला और शुरुआत में पानी बिल्कुल साफ आया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही पानी अचानक सफेद, धुंधला या मटमैला दिखाई देने लगा. ऐसा देखकर कई लोगों को लगता है कि शायद पानी की सप्लाई में कोई गड़बड़ी हो गई है या पाइपलाइन में गंदगी आ गई है. हालांकि, हर बार मटमैला पानी किसी बड़ी समस्या का संकेत नहीं होता. कई बार पानी में फंसे बेहद छोटे हवा के बुलबुले भी उसे कुछ देर के लिए दूधिया या धुंधला दिखा सकते हैं.

लेकिन अगर पानी बार-बार मटमैला आ रहा है, काफी देर तक साफ नहीं हो रहा या उसके साथ बदबू, रंग में बदलाव और तलछट भी दिखाई दे रही है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे में घर पर कुछ आसान जांच करके शुरुआती वजह का पता लगाया जा सकता है.

सबसे पहले करें एक आसान ग्लास टेस्ट

मटमैले पानी की वजह जानने का सबसे आसान तरीका है एक पारदर्शी गिलास में ठंडा पानी भरना. गिलास को कुछ मिनट के लिए बिना हिलाए रख दें और पानी को ध्यान से देखें. अगर पानी नीचे से ऊपर की तरफ धीरे-धीरे साफ होने लगे और कुछ मिनट बाद पूरी तरह पारदर्शी दिखाई देने लगे, तो इसकी वजह अक्सर पानी में मौजूद छोटे-छोटे हवा के बुलबुले हो सकते हैं. पानी के दबाव में बदलाव के कारण हवा उसमें मिल जाती है और नल से निकलते समय पानी सफेद या धुंधला नजर आने लगता है. ऐसे मामले में आमतौर पर कुछ देर बाद पानी अपने आप साफ हो जाता है.



Cloudy Tap Water: नल खोलते ही अचानक क्यों मटमैला आता है पानी? घर पर करें ये जांच

पाइप में जमा गंदगी भी हो सकती है वजह

अगर पानी कुछ मिनट बाद भी साफ नहीं होता और उसमें छोटे कण या तलछट दिखाई देती है, तो पाइपलाइन में जमा गंदगी इसकी वजह हो सकती है. पुरानी पाइपों के अंदर समय के साथ मिनरल, जंग या दूसरी चीजों की परत जम सकती है. कभी-कभी इनमें से छोटे कण पानी के साथ बाहर आ जाते हैं. अगर हाल ही में घर में पाइप की मरम्मत हुई है या इलाके की मुख्य पानी की लाइन पर काम हुआ है, तो भी पाइप में जमा तलछट हिलकर पानी के साथ बाहर आ सकती है. ऐसी स्थिति में कुछ समय तक पानी का रंग बदल सकता है.


Cloudy Tap Water: नल खोलते ही अचानक क्यों मटमैला आता है पानी? घर पर करें ये जांच

क्या सिर्फ गर्म पानी ही मटमैला है?

यह जांच भी काफी काम की है. ठंडे और गर्म, दोनों नलों से अलग-अलग पानी लेकर देखें. अगर समस्या मुख्य रूप से गर्म पानी में दिखाई दे रही है, तो घर के वॉटर हीटर या गीजर में जमा तलछट इसकी वजह हो सकती है. पानी को गर्म करने वाले टैंक में मिनरल समय के साथ नीचे जमा हो सकते हैं. बाद में गर्म पानी चलाने पर ये कण पानी में मिलकर उसे धुंधला बना सकते हैं. अगर इसके साथ गीजर से अजीब आवाज आने या पानी का फ्लो कम होने जैसी समस्या भी है, तो जांच करवाना बेहतर है.

इसे भी पढ़ें- Dal Tadka: अरहर की दाल में ऐसे लगाएं तड़का, महक जाएगा पूरा घर

नल के एयरेटर को भी करें चेक

कई बार समस्या पूरी पाइपलाइन में नहीं बल्कि नल के छोटे से एयरेटर में होती है. नल के मुंह पर लगा यह हिस्सा पानी के फ्लो को नियंत्रित करता है और इसमें मिनरल या गंदगी के छोटे कण जमा हो सकते हैं. इसे सावधानी से निकालकर साफ पानी से अच्छी तरह धोकर देखें. अगर सफाई के बाद पानी साफ आने लगे, तो संभव है कि समस्या एयरेटर में जमा गंदगी के कारण थी.

पानी की सप्लाई में बदलाव भी हो सकता है कारण

अगर आपके घर के साथ आसपास के दूसरे घरों में भी अचानक पानी मटमैला आ रहा है, तो समस्या सिर्फ आपके घर की पाइपलाइन में नहीं हो सकती. इलाके में पानी की मुख्य लाइन की मरम्मत, दबाव में बदलाव या पानी के ट्रीटमेंट में किसी तरह का बदलाव होने पर कुछ समय के लिए पानी की शक्ल बदल सकती है. ऐसी स्थिति में स्थानीय जल आपूर्ति विभाग की सूचना देखना उपयोगी हो सकता है. अगर सिर्फ आपके घर में यह समस्या है, तो घरेलू पाइपलाइन या पानी की टंकी की जांच ज्यादा जरूरी हो जाती है.

घर पर पानी साफ करने के लिए क्या करें?

सबसे पहले ठंडे पानी का ग्लास टेस्ट करें. अगर कुछ मिनट में पानी नीचे से ऊपर की तरफ साफ हो जाता है, तो संभव है कि हवा के बुलबुले वजह हों. अगर पानी साफ नहीं होता, तो प्रभावित नल को कुछ मिनट तक चलाकर पाइपलाइन फ्लश की जा सकती है. नल का एयरेटर भी निकालकर साफ करें. पानी की टंकी और गर्म पानी की व्यवस्था में लंबे समय से सफाई नहीं हुई है, तो उनकी भी जांच कराएं.

इसे भी पढ़ें- Daulat Ki Chaat: घर पर कैसे बनाएं दिल्ली की मशहूर दौलत की चाट- ये है आसान रेसिपी

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Home Tips Cloudy Tap Water Clear Then Cloudy Water
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
कितना घातक है रूम फ्रेशनर स्प्रे? इससे कौनसी बीमारी की रहती है आशंका
कितना घातक है रूम फ्रेशनर स्प्रे? इससे कौनसी बीमारी की रहती है आशंका
Home Tips
Smelly Kitchen Mop: फर्श चमकाने वाला पोछा हो गया है मैला? ऐसे करें डीप क्लीन
फर्श चमकाने वाला पोछा हो गया है मैला? ऐसे करें डीप क्लीन
Home Tips
Desi Surma: घर पर कैसे बनाएं देसी सुरमा? आंखों को मिलेगी जबरदस्त ठंडक
घर पर कैसे बनाएं देसी सुरमा? आंखों को मिलेगी जबरदस्त ठंडक
Home Tips
Ganesh Chaturthi: गणेश उत्सव से पहले ऐसे करें घर की सफाई, मिनटों में चमकेगा हर कोना
गणेश उत्सव से पहले ऐसे करें घर की सफाई, मिनटों में चमकेगा हर कोना
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मंच पर डांसर या लेडी डॉन! | Bihar News
Mumbai News | Breaking News: लोकल में हादसा..ट्रेन से नीचे गिरी महिला | Maharashtra
BRICS Summit 2026 India | Janhit: शी भारत आ रहे हैं..कितना 'भरोसा' ला रहे है? | ABP News | Jinping
Mayawati Expels Akash Anand | Akhilesh Yadav: मायावती के फैसले से वोट 'आनंद' किसे? | UP Election
Iran US War | Donald Trump | Sandeep Chaudhary: खाड़ी में का तांडव...फिर पड़ेगी महंगाई की मार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: ब्रिक्स समिट के लिए सजी नई दिल्ली, व्लादिमीर पुतिन पहुंचे, जल्द आएंगे शी जिनपिंग
LIVE: ब्रिक्स समिट 2026 के लिए सजी नई दिल्ली, पुतिन पहुंचे, जल्द आएंगे जिनपिंग
दिल्ली NCR
ब्रिक्स समिट: दिल्ली में आज से 3 दिन तक ट्रैफिक डायवर्जन, 22 रूट पर जाने से बचें
ब्रिक्स समिट: दिल्ली में आज से 3 दिन तक ट्रैफिक डायवर्जन, 22 रूट पर जाने से बचें
विश्व
वेज या नॉनवेज पुतिन को क्या पसंद? इस डिश को खाकर आती है मां की याद
वेज या नॉनवेज पुतिन को क्या पसंद? इस डिश को खाकर आती है मां की याद
क्रिकेट
टीम इंडिया को झटका, इस शख्स ने BCCI को सौंपा इस्तीफा
टीम इंडिया को झटका, इस शख्स ने BCCI को सौंपा इस्तीफा
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' में जितेंद्र कुमार ने विक्रांस मैसी को किया रिप्लेस, श्वेता त्रिपाठी बोलीं- 'जीतू ने जो किया वो...'
'मिर्जापुर द मूवी' में जितेंद्र ने किया विक्रांत मैसी को रिप्लेस, श्वेता बोलीं- 'जीतू ने जो किया वो...'
विश्व
पुतिन का खाना कौन बनाता है, कौन टेस्ट करता है, सुरक्षा कौन करता है? जानें सब
पुतिन का खाना कौन बनाता है, कौन टेस्ट करता है, सुरक्षा कौन करता है? जानें सब
बिहार
'मुझे बेचारा कहना सही है...', सम्राट चौधरी के बयान पर बोले प्रशांत किशोर
'मुझे बेचारा कहना सही है...', सम्राट चौधरी के बयान पर बोले प्रशांत किशोर
दिल्ली NCR
दिल्ली में फिर बरसेंगे बादल, मिलेगी गर्मी से राहत, जानें IMD अपडेट
दिल्ली में फिर बरसेंगे बादल, मिलेगी गर्मी से राहत, जानें IMD अपडेट
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget