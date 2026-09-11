How To Remove Bad Odor From Wet Mop: सुबह नल खोला और शुरुआत में पानी बिल्कुल साफ आया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही पानी अचानक सफेद, धुंधला या मटमैला दिखाई देने लगा. ऐसा देखकर कई लोगों को लगता है कि शायद पानी की सप्लाई में कोई गड़बड़ी हो गई है या पाइपलाइन में गंदगी आ गई है. हालांकि, हर बार मटमैला पानी किसी बड़ी समस्या का संकेत नहीं होता. कई बार पानी में फंसे बेहद छोटे हवा के बुलबुले भी उसे कुछ देर के लिए दूधिया या धुंधला दिखा सकते हैं.

लेकिन अगर पानी बार-बार मटमैला आ रहा है, काफी देर तक साफ नहीं हो रहा या उसके साथ बदबू, रंग में बदलाव और तलछट भी दिखाई दे रही है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे में घर पर कुछ आसान जांच करके शुरुआती वजह का पता लगाया जा सकता है.

सबसे पहले करें एक आसान ग्लास टेस्ट

मटमैले पानी की वजह जानने का सबसे आसान तरीका है एक पारदर्शी गिलास में ठंडा पानी भरना. गिलास को कुछ मिनट के लिए बिना हिलाए रख दें और पानी को ध्यान से देखें. अगर पानी नीचे से ऊपर की तरफ धीरे-धीरे साफ होने लगे और कुछ मिनट बाद पूरी तरह पारदर्शी दिखाई देने लगे, तो इसकी वजह अक्सर पानी में मौजूद छोटे-छोटे हवा के बुलबुले हो सकते हैं. पानी के दबाव में बदलाव के कारण हवा उसमें मिल जाती है और नल से निकलते समय पानी सफेद या धुंधला नजर आने लगता है. ऐसे मामले में आमतौर पर कुछ देर बाद पानी अपने आप साफ हो जाता है.







पाइप में जमा गंदगी भी हो सकती है वजह

अगर पानी कुछ मिनट बाद भी साफ नहीं होता और उसमें छोटे कण या तलछट दिखाई देती है, तो पाइपलाइन में जमा गंदगी इसकी वजह हो सकती है. पुरानी पाइपों के अंदर समय के साथ मिनरल, जंग या दूसरी चीजों की परत जम सकती है. कभी-कभी इनमें से छोटे कण पानी के साथ बाहर आ जाते हैं. अगर हाल ही में घर में पाइप की मरम्मत हुई है या इलाके की मुख्य पानी की लाइन पर काम हुआ है, तो भी पाइप में जमा तलछट हिलकर पानी के साथ बाहर आ सकती है. ऐसी स्थिति में कुछ समय तक पानी का रंग बदल सकता है.





क्या सिर्फ गर्म पानी ही मटमैला है?

यह जांच भी काफी काम की है. ठंडे और गर्म, दोनों नलों से अलग-अलग पानी लेकर देखें. अगर समस्या मुख्य रूप से गर्म पानी में दिखाई दे रही है, तो घर के वॉटर हीटर या गीजर में जमा तलछट इसकी वजह हो सकती है. पानी को गर्म करने वाले टैंक में मिनरल समय के साथ नीचे जमा हो सकते हैं. बाद में गर्म पानी चलाने पर ये कण पानी में मिलकर उसे धुंधला बना सकते हैं. अगर इसके साथ गीजर से अजीब आवाज आने या पानी का फ्लो कम होने जैसी समस्या भी है, तो जांच करवाना बेहतर है.

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नल के एयरेटर को भी करें चेक

कई बार समस्या पूरी पाइपलाइन में नहीं बल्कि नल के छोटे से एयरेटर में होती है. नल के मुंह पर लगा यह हिस्सा पानी के फ्लो को नियंत्रित करता है और इसमें मिनरल या गंदगी के छोटे कण जमा हो सकते हैं. इसे सावधानी से निकालकर साफ पानी से अच्छी तरह धोकर देखें. अगर सफाई के बाद पानी साफ आने लगे, तो संभव है कि समस्या एयरेटर में जमा गंदगी के कारण थी.

पानी की सप्लाई में बदलाव भी हो सकता है कारण

अगर आपके घर के साथ आसपास के दूसरे घरों में भी अचानक पानी मटमैला आ रहा है, तो समस्या सिर्फ आपके घर की पाइपलाइन में नहीं हो सकती. इलाके में पानी की मुख्य लाइन की मरम्मत, दबाव में बदलाव या पानी के ट्रीटमेंट में किसी तरह का बदलाव होने पर कुछ समय के लिए पानी की शक्ल बदल सकती है. ऐसी स्थिति में स्थानीय जल आपूर्ति विभाग की सूचना देखना उपयोगी हो सकता है. अगर सिर्फ आपके घर में यह समस्या है, तो घरेलू पाइपलाइन या पानी की टंकी की जांच ज्यादा जरूरी हो जाती है.

घर पर पानी साफ करने के लिए क्या करें?

सबसे पहले ठंडे पानी का ग्लास टेस्ट करें. अगर कुछ मिनट में पानी नीचे से ऊपर की तरफ साफ हो जाता है, तो संभव है कि हवा के बुलबुले वजह हों. अगर पानी साफ नहीं होता, तो प्रभावित नल को कुछ मिनट तक चलाकर पाइपलाइन फ्लश की जा सकती है. नल का एयरेटर भी निकालकर साफ करें. पानी की टंकी और गर्म पानी की व्यवस्था में लंबे समय से सफाई नहीं हुई है, तो उनकी भी जांच कराएं.

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