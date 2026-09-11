बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने हाल ही में ठाणे में दही हांडी कर्यक्रम के दौरान कहा था कि उन्हें मराठी नहीं आती है जिस पर काफी विवाद शुरू हो गया था. वहीं संजय दत्त ने गुरुवार को महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक को फोन कर यू टर्न लेते हुए अपनी स्टेटमेंट पर सफाई दी और कहा कि वे अच्छे से मराठी बोल सकते हैं.

संजय दत्ते ने मराठी न आने के बयान पर लिया यू टर्न

महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना के नेता प्रताप सरनाईक ने गुरुवार को कहा कि संजय दत्त ने मराठी न सीख पाने के बारे में मजाक में बात कही थी. सरनाईक ने दावा किया कि अभिनेता ने उन्हें फोन करके ठाणे में हुए एक हालिया कार्यक्रम में दिए अपने बयान पर सफाई दी है.

सरनाईक के ऑफिस से जारी एक नोट में कहा गया है कि एक्टर ने मंत्री को फोन किया और उनसे मराठी में बात की, जिसकी शुरुआत उन्होंने 'प्रताप भाई, जय महाराष्ट्र' कहकर की.संजय दत्त ने उन्हें यह भी बताया कि उन्हें मराठी अच्छी तरह आती है.

संजय दत्त ने मांगी माफी

सरनाईक के ऑफिस के नोट के अनुसार, उन्होंने माफी भी मांगी कि अगर उनकी टिप्पणी से कोई गलत संदेश गया हो. संजय दत्त ने कहा कि वह अच्छी मराठी बोल सकते हैं और उनके परिवार के लोग मुंबईकर हैं. साथ ही, वह महाराष्ट्र में ही पले-बढ़े है. एक ऐसा राज्य जिसने उन्हें बहुत कुछ दिया है.

“Marathi pride 🔥”… but only if you’re a taxi driver, auto-wallah or street vendor with no bodyguards and no film-industry connections.

Sanjay Dutt lives in Mumbai for 50+ years, openly admits he still can’t speak Marathi even after 6 years in https://t.co/9B23U2yVd0 — SHIVVAM PANDEY BHARATIYA 🇮🇳 (@IShivamP2) September 6, 2026

संजय दत्त ने बाल ठाकरे को भी किया याद

बातचीत के दौरान, संजय दत्त ने दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को भी याद किया और मुश्किल समय में अभिनेता और उनके परिवार को दिए गए उनके सहयोग को स्वीकार किया. दत्त ने शिवसेना प्रमुख के प्रति आभार जताते हुए कहा कि जब वे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब ठाकरे उनके साथ खड़े रहे थे.

हालांकि संजय दत्त ने अभी तक इस मुद्दे पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है.

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संजय दत्त ने क्या कहा था?

बता दें कि महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक का 'संस्कृति युवा प्रतिष्ठान' ठाणे में दही-हंडी का एक बड़ा आयोजन करता है, जिसमें हर साल बॉलीवुड हस्तियां, नेता और कारोबारी शामिल होते हैं. इस साल के कार्यक्रम में संजय दत्त, सुनील शेट्टी और क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव समेत कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई थीं.

विवाद तब शुरू हुआ जब कार्यक्रम के दौरान सरनाईक से बातचीत करते हुए संजय दत्त ने कहा कि यरवदा जेल में छह साल बिताने के बावजूद वह मराठी नहीं सीख पाए. उनकी इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई; कुछ लोगों ने अभिनेता की आलोचना की, जबकि दूसरों ने मराठी पर जोर देने और यह सवाल उठाया कि क्या भाषा सीखने की उम्मीद मुख्य रूप से ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों से ही की जा रही है.

बता दें कि संजय दत्त की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई थी जब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए मराठी सीखना अनिवार्य करने का अभियान चला रही है. इनमें से बड़ी संख्या में चालक हिंदी भाषी राज्यों से आए प्रवासी हैं.

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